Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
У входа в Шевченковский райсуд Киева произошла потасовка между правоохранителями и активистами, пришедшими поддержать Сергея Стерненко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В Шевченковском райсуде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Под зданием суда проходит акция в поддержку активиста. Митингующие пытались попасть на заседание суда, однако их не пропускают. В итоге между правоохранителями и митингующими произошла потасовка.
На данным момент митингующие жгут дымовые шашки.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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Агась?
Йому мало ОРДЛО ....