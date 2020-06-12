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Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У входа в Шевченковский райсуд Киева произошла потасовка между правоохранителями и активистами, пришедшими поддержать Сергея Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В Шевченковском райсуде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Под зданием суда проходит акция в поддержку активиста. Митингующие пытались попасть на заседание суда, однако их не пропускают. В итоге между правоохранителями и митингующими произошла потасовка.

На данным момент митингующие жгут дымовые шашки.

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Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 01
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 02
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 03
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 04
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 05
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 06
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 07
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 08
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 09
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 10
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 11
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 12
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 13
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 14
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 15
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 16
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 17
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 18
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 19
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 20
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 21
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 22
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 23
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 24
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 25
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 26
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 27
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 28
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 29
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 30
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 31
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 32
Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 33

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

драка (2020) митинг (2556) Нацполиция (16468) суд (25097) Национальная гвардия (2121) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+17
Согласен нада клоуна обратно в Вечерний Квартал отправить или експортировать в камеди клаб к Гаустяну!
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12.06.2020 16:28
+11
Авакяна-в отставку и под суд! согласен.
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12.06.2020 16:28
+6
строчкой ниже митингуют за стерненка тут белецкий и все вместе они "зробили це разом".
А теперь им не нравится...
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12.06.2020 16:17
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строчкой ниже митингуют за стерненка тут белецкий и все вместе они "зробили це разом".
А теперь им не нравится...
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12.06.2020 16:17 Ответить
пардон, - тут за стерненка там белецкий
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12.06.2020 16:18 Ответить
Передачки пусть носят!
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12.06.2020 16:20 Ответить
Берега попутал? "Передачки будем носить"-это на ленте.сру. про Ефремова!
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12.06.2020 16:26 Ответить
пнх чорт! Будешь так с такими зебилоидами как сам разговаривать!
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12.06.2020 16:28 Ответить
Когнитивный диссонанс...Ваше послание называется!
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12.06.2020 16:32 Ответить
Авакяна-в отставку и под суд! согласен.
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12.06.2020 16:28 Ответить
Согласен нада клоуна обратно в Вечерний Квартал отправить или експортировать в камеди клаб к Гаустяну!
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12.06.2020 16:28 Ответить
Надеемся, что не долго. Супруга уже подарила надежду!
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12.06.2020 16:28 Ответить
Как я и предсказываю - всё идёт к тому, что Третий Майдан продлится всего три дня - народ выйдет вооружённый до зубов и в три дня уничтожит всю ту коррумпированную клоаку которая грабит и уничтожает Украину 28 лет.
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12.06.2020 16:24 Ответить
хахахаха... народ - голимые терпилы! Они если и выйдут то только вперед ногами!
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12.06.2020 16:29 Ответить
Согласен. Петя только на 3 дня проспонсирует.
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12.06.2020 16:30 Ответить
есть большие сомнения активные уничтожені в боевіх действиях большая часть деморализована сми пропагандой и гестаповской правоохранительной прокурорской судебной опг еще часть выехала за рубеж а то что сейчас происходит это ГОС система опг олигархи судебно прокурорско ментовская система защищает себя любимых говоря кто защищает себя и свое имущество будет уничтожен без суда и следствия и прекратите называть что у нас существует закон и правопорядок у нас есть криминально политическая система которая просто грабит страну в полный рост
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12.06.2020 16:40 Ответить
Стерненко зробив усе що від нього залежало, щоб усунути Пороха.
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12.06.2020 16:27 Ответить
Какая разница! Чтобы шатать ситуацию, любой повод хорош.
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12.06.2020 16:31 Ответить
;Нє шатайтє лодку, нашу крису ташніт;
Агась?
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12.06.2020 16:33 Ответить
Давай мухи окремо а Порошенка окремо, наче не ікона .
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12.06.2020 17:07 Ответить
Нема різниці між Пєцєю і Зєлєю. Двоє російських шпигунів.
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12.06.2020 17:43 Ответить
час палити
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12.06.2020 16:32 Ответить
Интересно если дойдет до третьего майдана Закарпатье уйдет в Венгрию?
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12.06.2020 16:38 Ответить
урал уйдет в Китай, кацап
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12.06.2020 16:50 Ответить
Не смешно! Крым с Донбассом уже ушли после подобного же события 2014 года! А представь себе что может быть сейчас когда оружия на руках как грязи!
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12.06.2020 16:57 Ответить
Каие мирные протесты!!.Осталось биты и арматуру в руки и вперёд на защиту демократии!
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12.06.2020 16:46 Ответить
Молодець. А тепер бери все це і дуй на Червону Площу та рубай всіх наліво і направо з криком "Заіпалі!!"
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12.06.2020 17:45 Ответить
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички - Цензор.НЕТ 9694
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12.06.2020 16:53 Ответить
Медведчутско аваковские мрази всё ни как не могут потушить пердаки. Так у них бомбит от Стерненко.
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12.06.2020 17:08 Ответить
ЗЕ відпрацьову пораду ***** почати громадянську війну, щоб ***** міг ввести танки на вулиці Києва.
Йому мало ОРДЛО ....
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12.06.2020 17:13 Ответить
Схоже, Вовік Бугіль вже зарезервував собі в кацапстані місце поруч з Родьою Кірєєвим і Натахою Поклонською.
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12.06.2020 17:14 Ответить
ну з такими "успіхами" Зєльцу не довго.
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12.06.2020 18:26 Ответить
Геть шмарклю!!!
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12.06.2020 19:49 Ответить
.....сижу курю ((((
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12.06.2020 19:53 Ответить
 
 