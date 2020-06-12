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Депутату райсовета Броваров во время конфликта сосед выстрелил в ногу, - Нацполиция. ФОТО

В селе Княжичи Киевской области местный житель выстрелил в ногу депутату Броварского районного совета. Конфликт между ними произошел из-за поведения малолетних детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Конфликт между односельчанами возник на почве поведения малолетних детей. Во время инцидента отец ребенка выстрелил в сторону своего соседа. Пострадавшим оказался депутат Броварского районного совета, у него ранение нижних конечностей.

У стрелка на месте происшествия сотрудники полиции изъяли газовое оружие, которая было переделано в травматическое. Пистолет направили на проведение экспертизы.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины.

Следователи выдали потерпевшему постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени полученных телесных повреждений. По ее результатам будет принята окончательная правовая квалификация и объявлено о подозрении нарушителю. Продолжается следствие.

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Депутату райсовета Броваров во время конфликта сосед выстрелил в ногу, - Нацполиция 01
Депутату райсовета Броваров во время конфликта сосед выстрелил в ногу, - Нацполиция 02

Автор: 

депутат (3316) Киевская область (4136) стрельба (3254)


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Топ комментарии
+22
Сначала депутат побил детей палкой, за то что они гуляли по присвоеному им озеру, а потом отец правильно сделал, отыгрался на уроде-депутату. Жаль что не завалили этого депутата. Опять, "нищий избранник от народа", останется "на коне".
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12.06.2020 17:52
+15
Ви уточніть інформацію. Конфлікт на фоні побиття дітей цим депутатом!
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12.06.2020 17:47
+12
http://npn.net.ua/17608/na-ki%d1%97vshhini-deputat-pobiv-ditej-paliceyu-bo-voni-kupalisya-v-jogo-ozeri/2938746892549-5432/ Депутату райради Броварів під час конфлікту сусід вистрілив у ногу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9100 У селі Княжичі Броварського району Київської області місцевий депутат накинувся на дітей з палицею, пишуть Факти.Він почав їх бити через те, що ті прийшли на озеро, яке, начебто, є приватним. Діти пояснили, що до озера підійшли з лугу, де немає жодного паркану. Огорожу видно тільки з вулиці.Попри те, що вони вибачилися і збиралися піти, чоловік все одно не відступив. 14-річний підліток розповів, що односелець двічі вдарив його палицею по спині. Діти втекли і одразу повідомили батькам.а я бы сразу в голову выстрелил !!!хозяева жизни прихапали всё .
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12.06.2020 19:25
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12.06.2020 17:43 Ответить
в морг
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12.06.2020 17:46 Ответить
http://npn.net.ua/17608/na-ki%d1%97vshhini-deputat-pobiv-ditej-paliceyu-bo-voni-kupalisya-v-jogo-ozeri/2938746892549-5432/ Депутату райради Броварів під час конфлікту сусід вистрілив у ногу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9100 У селі Княжичі Броварського району Київської області місцевий депутат накинувся на дітей з палицею, пишуть Факти.Він почав їх бити через те, що ті прийшли на озеро, яке, начебто, є приватним. Діти пояснили, що до озера підійшли з лугу, де немає жодного паркану. Огорожу видно тільки з вулиці.Попри те, що вони вибачилися і збиралися піти, чоловік все одно не відступив. 14-річний підліток розповів, що односелець двічі вдарив його палицею по спині. Діти втекли і одразу повідомили батькам.а я бы сразу в голову выстрелил !!!хозяева жизни прихапали всё .
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12.06.2020 19:25 Ответить
А то не ви часом саме їх обирали?
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13.06.2020 13:39 Ответить
Соседа фамилия не Пашинский случайно ?
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12.06.2020 17:44 Ответить
Не а, там Глок был, а тут силуминовая пукалка.
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12.06.2020 17:48 Ответить
так то оно так , но почерк то тот же
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12.06.2020 17:56 Ответить
Ви уточніть інформацію. Конфлікт на фоні побиття дітей цим депутатом!
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12.06.2020 17:47 Ответить
Все чьи-то дети. И депутат - тоже чей-то ребенок. Руки прочь от детей!
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12.06.2020 18:23 Ответить
Я бы некоторых из верховной рады...
Поприветствовал бы и провел бы тест на "боевую живучесть"
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12.06.2020 17:48 Ответить
https://npn.net.ua/17608/na-ki%D1%97vshhini-deputat-pobiv-ditej-paliceyu-bo-voni-kupalisya-v-jogo-ozeri/
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12.06.2020 17:48 Ответить
Сначала депутат побил детей палкой, за то что они гуляли по присвоеному им озеру, а потом отец правильно сделал, отыгрался на уроде-депутату. Жаль что не завалили этого депутата. Опять, "нищий избранник от народа", останется "на коне".
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12.06.2020 17:52 Ответить
Тогда все правильно сделал, но лучше бы конечно просто морду набил.
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12.06.2020 17:55 Ответить
Даремно стріляв при свідках - наробив собі неприємностей.
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12.06.2020 18:57 Ответить
не факт что там родители простые работяги
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12.06.2020 19:05 Ответить
Від якої партії депутат?
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12.06.2020 17:56 Ответить
да пох какой партии , у нас все депутаты враги народа ( им там привывки ненависти делают )
если не прав - поправте
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12.06.2020 17:59 Ответить
Згоден. При чому місцеві можуть бути ще більшими бєспрєдєльщіками, ніж народні
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12.06.2020 18:03 Ответить
та наверное слуги народа еврейского.
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12.06.2020 18:04 Ответить
Какие слуги, местные выборы только осенью.
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12.06.2020 18:06 Ответить
Депутати місцевих осередків- це шльондри, що поміняли вже 6-10 партій. Вони лише емблеми міняють, а мотиви ті ж самі.
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12.06.2020 20:13 Ответить
Очень жаль соседа депутата - пострадает за правое дело...
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12.06.2020 17:59 Ответить
Соседа обязать посещать тир три раза в неделю.Научите его целится и попадать в голову.
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12.06.2020 18:47 Ответить
Так голови ж там нема, суцільна дупа.
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12.06.2020 18:52 Ответить
с этой дряни куда ни попади- толку не будет...ну кроме глаза и в висок в упор...
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12.06.2020 19:06 Ответить
Стерненко можно, а почему другим нельзя? А может потому, что у стрелявшего нет активистов?
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12.06.2020 18:51 Ответить
Паршивинский и его адвокатишка подали хороший пример - стреляй и ничего тебе не будет.
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12.06.2020 18:57 Ответить
не Бровары, а Дикий Запад...
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12.06.2020 20:18 Ответить
Правильно сделал, что выстрелил, практически все депутаты в нашей стране выродки и зажратые ублюдки ,правда в разной степени, по крайней мере до сегодняшнего дня от 90, мало что изменилось в их наглом поведении
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13.06.2020 00:01 Ответить
Ехал с таксистом из Княжечей, коротко: редкому ублюдку прострелили ноги, т. к. этот урод схватил не то биту, не то палку и накинулся на детей на детской площадке.
Тезка, фильтруйте инфу более тщательно!
P.S. как говорят местные, этот депутат ещё тот подонок!
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13.06.2020 01:30 Ответить
страна сплошной козлоты
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13.06.2020 10:58 Ответить
а фамилия депутато шо, засекречена ?

чьто за блєацкіє стандартьі в журналистике ?
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13.06.2020 14:14 Ответить
 
 