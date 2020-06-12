Депутату райсовета Броваров во время конфликта сосед выстрелил в ногу, - Нацполиция. ФОТО

В селе Княжичи Киевской области местный житель выстрелил в ногу депутату Броварского районного совета. Конфликт между ними произошел из-за поведения малолетних детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Конфликт между односельчанами возник на почве поведения малолетних детей. Во время инцидента отец ребенка выстрелил в сторону своего соседа. Пострадавшим оказался депутат Броварского районного совета, у него ранение нижних конечностей.

У стрелка на месте происшествия сотрудники полиции изъяли газовое оружие, которая было переделано в травматическое. Пистолет направили на проведение экспертизы.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины.

Следователи выдали потерпевшему постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени полученных телесных повреждений. По ее результатам будет принята окончательная правовая квалификация и объявлено о подозрении нарушителю. Продолжается следствие.

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