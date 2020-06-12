Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У входа в Шевченковский районный суд Киева произошла очередная потасовка между правоохранителями и активистами, пришедшими поддержать Сергея Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Потасовка возникла при попытке попасть в помещение суда поручителей Стерненко, которые заявили о готовности взять его на поруки. Охраняющие вход в суд правоохранители помешали этому.







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Позже стороны договорились, что 22 поручителей пропустят в холл здания, где сотрудник суда примет у них заявления о взятии на поруки Стерненко.











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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ