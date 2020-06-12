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Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У входа в Шевченковский районный суд Киева произошла очередная потасовка между правоохранителями и активистами, пришедшими поддержать Сергея Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Потасовка возникла при попытке попасть в помещение суда поручителей Стерненко, которые заявили о готовности взять его на поруки. Охраняющие вход в суд правоохранители помешали этому.

Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 01
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 02
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 03

Также смотрите: Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 04
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 05
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 06
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 07
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 08
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 09
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 10

Также читайте: "П#дар шариевский, завали хлебало свое. Шарий - п#дарас!" - представителей пророссийского блогера прогнали из-под Шевченковского райсуда. ВИДЕО

Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 11

Позже стороны договорились, что 22 поручителей пропустят в холл здания, где сотрудник суда примет у них заявления о взятии на поруки Стерненко.

Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 12
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 13
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 14
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 15
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями 16

Читайте: Депутаты "Голоса" хотят взять Стерненко на поруки

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25524) суд (25097) Стерненко Сергей (394) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+27
Якого хєра вони руською?

https://twitter.com/sternenko

https://twitter.com/sternenko Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями - Цензор.НЕТ 9833 Сергій Стерненко

https://twitter.com/sternenko @sternenko

·https://twitter.com/sternenko/status/1271487954104573952 12 мин

Заявляємо клопотання про переклад матеріалів кримінального провадження з російської мови на українську.
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12.06.2020 20:15
+22
Зелёный нарик пошел по пути Овоща...
Ростов-2.0 не за горами...
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12.06.2020 20:17
+21
О, шмарійовець тут як тут)))
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12.06.2020 20:16
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Правила форума Совет форумчан
Примітивна вистава з відмазування підозрюваного в умисному вбивстві.
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12.06.2020 20:14 Ответить
О, шмарійовець тут як тут)))
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12.06.2020 20:16 Ответить
Я вже визначив, що він під проксі. Мабуть з росії він веде пропаганду.
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12.06.2020 20:18 Ответить
Та однаково звідки. Якщо воно пропагандон антиукраїнський- отже ворог.
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12.06.2020 20:19 Ответить
Що він ворог це зрозуміло, але що йому на росії муляє не зрозуміло.
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12.06.2020 20:23 Ответить
Скрєпа в дупі йому муляє. Духовная)
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12.06.2020 20:24 Ответить
шмарійовець катает "шарики"
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12.06.2020 20:41 Ответить
А под флагом Германии виднее?
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12.06.2020 20:18 Ответить
Это не ваше дело расиянце!)
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12.06.2020 20:19 Ответить
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями - Цензор.НЕТ 6259
Акаб, вкупе с эцилопом, это феерично.
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12.06.2020 20:15 Ответить
похож на Бармалея.
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12.06.2020 20:32 Ответить
Ну, я тоже со своей годовой давности бородой похож на него. Хотя Акаб не ношу))
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12.06.2020 20:35 Ответить
я не о внешности
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12.06.2020 20:36 Ответить
Якого хєра вони руською?

https://twitter.com/sternenko

https://twitter.com/sternenko Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями - Цензор.НЕТ 9833 Сергій Стерненко

https://twitter.com/sternenko @sternenko

·https://twitter.com/sternenko/status/1271487954104573952 12 мин

Заявляємо клопотання про переклад матеріалів кримінального провадження з російської мови на українську.
показать весь комментарий
12.06.2020 20:15 Ответить
російською. Не руською. Бо б'яді.
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13.06.2020 00:48 Ответить
маскальською більше до вподоби
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14.06.2020 01:00 Ответить
Влада обісралася зі справою Стерненка. Самі розгойдують човен в якому пливуть.
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12.06.2020 20:16 Ответить
Зелёный нарик пошел по пути Овоща...
Ростов-2.0 не за горами...
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12.06.2020 20:17 Ответить
Это кучарыч шоть соображает что Ростов по нему плачет?
А мусора? Как были мусора и так и остались...
Нужен короткий ствол в массы!
Может у них появится мозг...хотя сомневаюсь....
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12.06.2020 20:22 Ответить
Вижу вам нравится общаться с собой)))
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12.06.2020 20:25 Ответить
Та тут, такі діла, що як би прєзідєнт житєлєй Дамбасса, та не повернувся назад в Україну.
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12.06.2020 21:52 Ответить
чувака неоднократно хотят убить, он убивает в ответ. какой полнокровной жизнью живут некоторые люди.....
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12.06.2020 20:18 Ответить
убил человека и если он радикал, то отвечать не должен?
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12.06.2020 20:19 Ответить
Нет. Убил урку-ватника - получи "героя". Ты против?
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12.06.2020 20:22 Ответить
Гы, ну ты и клоун Как тебя в норвегию такого пустили то
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12.06.2020 20:29 Ответить
А ви японамать?
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12.06.2020 20:31 Ответить
У украинцев благодаря "киевской хунте" безвиз со странами Европы. Сиди на бутылке там на болотах в резервации и вой дальше
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12.06.2020 20:36 Ответить
Продолжаешь выть? Ооот молодэць!
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12.06.2020 20:42 Ответить
Повинне бути адекватне розслідування. На нього було скоєно 2 замахи. Він просив у поліції охорону (от злочинець, хотів під наглядом поліції постійно бути), проте охорону дали нападникам. Вмикай мозок, нерадикал. Чи ти шмарійовець?
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12.06.2020 20:23 Ответить
Петя був міністром внутрішніх справ? Яке ж ти недолуге, навіть не знаєш українську систему влади)
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12.06.2020 20:39 Ответить
Самооборону у нас отменили?
Или когда тебя будут русешвайны тыкать ножки...это будет по закону?
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12.06.2020 20:24 Ответить
Сорян ножем.
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12.06.2020 20:25 Ответить
олег , а как бы ты себя повел в подобной ситуации ? мы ведь не знаем как все было на самом деле
а экспертам веры нет
ни разу не за стерненко
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12.06.2020 20:24 Ответить
Допустим не знаем. И что дальше?
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12.06.2020 20:26 Ответить
В любій незрозумілій ситуації необхідно товкти пику Шуфричу. На крайній випадок шаройовбакам.
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12.06.2020 20:36 Ответить
А та вата була людиною?
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12.06.2020 20:25 Ответить
Хорошая логика. Если в Европе вас зарежет кадыровец какой-то, то его отмажут в чеченском суде, потому что вы не человек, а бендеровец какой-то
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12.06.2020 20:28 Ответить
Колись ви були за Україну. А тепер з тобою нема розмови, бо тебе не запитували.
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12.06.2020 20:29 Ответить
Он защищал свою жизнь. И это не имеет значения кто он. На его месте мог оказаться и ты.
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12.06.2020 20:39 Ответить
Воно не могло опинитись на місці Стерненка, бо воно нікому не цікаве, воно нікому не заважає. Максимум- його може шпана відгепати, бо воно забуде, що не в інтернеті і нахамить.
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12.06.2020 20:54 Ответить
показывали видео, стерненко доганял и убил ножом
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12.06.2020 20:56 Ответить
Як можна доганяти і нанести удар в живіт? Ти точно не вживаєш наркоту?
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12.06.2020 21:15 Ответить
погугли вилео и посмотри сам
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12.06.2020 21:37 Ответить
Уже лежащему имеется в виду
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12.06.2020 22:22 Ответить
Пруф у студію))
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12.06.2020 21:37 Ответить
А хто знімав?ї
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12.06.2020 21:39 Ответить
погуглите и будет море сьемок и девушка стерненко снимала и прохожие, он догнал нападавшего и нанес удары
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12.06.2020 21:42 Ответить
Что я могу сказать из увиденного. Печаль. Собрали 30 каких то приверженцев Стерненко, полиции раз в 10 больше. Нацжены Билецкого отсутствовали, видимо Билецкий не хочет пиарится на мелком крышевателе борделей и наркоточек. Скучно, в общем, получается.
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12.06.2020 20:27 Ответить
Люди Вы не поняли система ложила на правосудие и Вас большой болт не зря Зе с барского плеча вместо 2,5 млрд просьбы Авакова кинул 2,7 вашими налогами и кормиться эта шобла, а Вы не имеете здесь никаких прав кроме сдохнуть
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12.06.2020 20:29 Ответить
Серьога, не панікуй, адже хлопи з заходу України ще не поїхали до Європи. Вони пильно слідкують за діями влади і в разі чого приїдуть, як завжди, до Києва і випруть копнякапи шоблу при владі.
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12.06.2020 20:41 Ответить
копняки не поламаются? убил- пусть ответит
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12.06.2020 21:43 Ответить
Починається все спочатку.
Банду ГЕТЬ !!!!
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12.06.2020 20:35 Ответить
подонка зелЮ нужно гнать палками!
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12.06.2020 21:09 Ответить
И ни одного "блогера" из медиа-пула Порошенко. Где все его "блогеры" на зарплате, которые стримят каждую поездку и шаг, ПП, то из прокуратуры то еще где то?
Где Нац Корпус, где Свобода?
Они пекутся только за свою шкуру и цель -дорваться до власти, и все.
Вот это вот маркер и показатель настоящего патриотизма и отношению к Украине. Люди не для показухи пошли под суд для поддержки Стерненко. И Уляна Супрун была в суде и готова взять на поруки Стернена, это и есть государственная позиция.
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12.06.2020 21:45 Ответить
как можно было в 2019 голосовать за клоуна во время войны, ну не понимаю, хоть убейте... рыги сразу воспряли и притихли...и видя слабость т.н. "новой власти" мерзость кацапская пуще прежнего вцепилась в горло Украины, набрала, купила прокацапленных и с новой силой на радость кремлёвских волков, перекрыла народу кислород ... То, что зелёные творят может привести только к более кровавому Майдану, а значит, это и есть тот план "б", который в омане тоже проговаривали...
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12.06.2020 22:12 Ответить
Актывысты, наверно отгул взяли на предриятии
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13.06.2020 00:17 Ответить
 
 