Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
У входа в Шевченковский районный суд Киева произошла очередная потасовка между правоохранителями и активистами, пришедшими поддержать Сергея Стерненко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Потасовка возникла при попытке попасть в помещение суда поручителей Стерненко, которые заявили о готовности взять его на поруки. Охраняющие вход в суд правоохранители помешали этому.
Позже стороны договорились, что 22 поручителей пропустят в холл здания, где сотрудник суда примет у них заявления о взятии на поруки Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Акаб, вкупе с эцилопом, это феерично.
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko Сергій Стерненко
https://twitter.com/sternenko @sternenko
·https://twitter.com/sternenko/status/1271487954104573952 12 мин
Заявляємо клопотання про переклад матеріалів кримінального провадження з російської мови на українську.
Ростов-2.0 не за горами...
А мусора? Как были мусора и так и остались...
Нужен короткий ствол в массы!
Может у них появится мозг...хотя сомневаюсь....
Или когда тебя будут русешвайны тыкать ножки...это будет по закону?
а экспертам веры нет
ни разу не за стерненко
Банду ГЕТЬ !!!!
Где Нац Корпус, где Свобода?
Они пекутся только за свою шкуру и цель -дорваться до власти, и все.
Вот это вот маркер и показатель настоящего патриотизма и отношению к Украине. Люди не для показухи пошли под суд для поддержки Стерненко. И Уляна Супрун была в суде и готова взять на поруки Стернена, это и есть государственная позиция.