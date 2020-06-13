В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вчера в г.Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, в следствие чего три больницы остались без электроснабжения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко.
"Пятьдесят семь упавших деревьев. В результате этого 14 обрывов линий электротранспорта и ещё 12 линий электроснабжения горсвета. Три больницы без электроснабжения", - написал Лысенко.
Он отметил, что всего за 15 минут в городе выпала полуторамесячная норма осадков.
В свою очередь Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в целом по состоянию на утро субботы, 13 июня, произошло около 50 случаев падения деревьев и повреждено 18 единиц транспортных средств.
"Сообщений о погибших, пострадавших и подтоплении домов, приусадебных участков не поступало", - отметили в ведомстве.
Так, из-за непогоды отключено от электроснабжения по г.Днепр - около 1700 абонентов. Аварийными бригадами сейчас проводятся работы по восстановлению электропитания.
Для ликвидации последствий непогоды привлечено 50 человек личного состава ГСЧС и 12 единиц техники.
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яку ще дурницю вигадаєшь?Може олійниста олія?
це було вчора
http://www.facebook.com/100001990639756/videos/3139164349493222/ www.facebook.com/100001990639756/videos/3139164349493222/
На Балашевском спуске затопило дорогу.
https://youtu.be/SWY-b40Sn7U