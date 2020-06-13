РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11041 посетитель онлайн
Новости Фото
22 914 73

В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера в г.Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, в следствие чего три больницы остались без электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко.

"Пятьдесят семь упавших деревьев. В результате этого 14 обрывов линий электротранспорта и ещё 12 линий электроснабжения горсвета. Три больницы без электроснабжения", - написал Лысенко.

Он отметил, что всего за 15 минут в городе выпала полуторамесячная норма осадков.

В свою очередь Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в целом по состоянию на утро субботы, 13 июня, произошло около 50 случаев падения деревьев и повреждено 18 единиц транспортных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина погибла из-за непогоды во Львове. ФОТОрепортаж

"Сообщений о погибших, пострадавших и подтоплении домов, приусадебных участков не поступало", - отметили в ведомстве.

Так, из-за непогоды отключено от электроснабжения по г.Днепр - около 1700 абонентов. Аварийными бригадами сейчас проводятся работы по восстановлению электропитания.

Для ликвидации последствий непогоды привлечено 50 человек личного состава ГСЧС и 12 единиц техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой

В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 01
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 02
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 03
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 04
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 05
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 06
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 07
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 08
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 09
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 10
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 11
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 12
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 13
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 14
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 15
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 16
В Днепре за 15 минут выпала 1,5-месячная норма осадков, три больницы без электроснабжения 17

Автор: 

Днепр (4427) непогода (817)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
А во Франции собор Парижской Богоматери сгорел, а в Омане султан помер. Кто нибудь знает, что происходит?
показать весь комментарий
13.06.2020 14:59
+6
Жесть...
показать весь комментарий
13.06.2020 14:30
+5
Зелёный режим страшно надоел Небесной Канцелярии.
показать весь комментарий
13.06.2020 14:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жесть...
показать весь комментарий
13.06.2020 14:30 Ответить
Лікарні мають мати резервні джерела живлення - генератори які забезпечують безперервне функціонування обладнання реанімацій та медичних моніторів, аварійного освітлення та зв'язку. На жаль за 6 років війни і 6 місяців епідемії коронавірусу, ми ще до цього не дійшли! Ми дороги ремонтуємо бездарно і бездумно, не розуміючи що гідрологія змінюється і такі інтенсивні опади розмиють всі нові дороги, які відремонтовані без заміни ливневих та дренажних споруд, без заміни мостів на більші та вищі, які можуть пропустити більшу кількість води і бруду під час повені. Краще б ті гроші які зараз безглуздо витрачають на старі немодернізовані дороги, витратили не модернізацію медичних установ і будівництво нових лікарень міжнародного рівня! Було б більше користі!
показать весь комментарий
13.06.2020 14:40 Ответить
Лікарні мають мати.
===
яку ще дурницю вигадаєшь?Може олійниста олія?
показать весь комментарий
13.06.2020 15:06 Ответить
схоже це кадр по імені Igor L... перейменувався падло
показать весь комментарий
13.06.2020 15:10 Ответить
"Лікарні мають мати резервні джерела живлення - генератори " - це все колись було, коли тут жила вища по рівню цивілізація.
показать весь комментарий
14.06.2020 12:37 Ответить
Лікарні відносять до споживачів першої категорії надійсності споживання електроенергії які мають мати два незалежний ввода електромережі і у випадку припинення енергопостачання, лікарня має переключатись на інший резервний ввод! Так і було в СРСР, але зараз немає в штаті лікарень досвідчених енергетиків та електриків, ніхто не перевіряє і не ремонтує кабелі, як правило працює виключно один енерговвод і у випадку аварійного припинення енергопостачання життя хворих підключених до обладнання підтримки життєдіяльності - обривається! Відповідальність за неналежний стан енергосистем лікарень, за непрацюючі резервні вводити електрокабеля, за непрацюючі перемикачі та автомати несе головний лікар і якщо під час припинення енергопостачання хтось помер через те що не був задіяний резервний енерговвод, або не було на місці чергового електрика чи енергетика - то це кримінальна відповідальність для головного лікаря і його підлеглих! А для того щоб головні лікарі не сідали в тюрму їм потрібно організувати на території лікарні, подалі від медичних корпусів невеличку будівлю дизельної електростанції з акумуляторами і установками безперервного живлення, куди будуть заведені обидва енерговвода і звідки буде постійно подаватись стабілізована електрика по всій лікарні. У випадку аварійного припинення енергопостачання лікарня буде отримувати з установок безперервного живлення підключених до акумуляторів - 380 вольт на мережу гарантованого живлення до якого будуть підключені медичні монітори та обладнання підтримки життєдіяльності пацієнтів та 12/24/36/48 В для системи аварійного освітлення лікарні. В цей час негайно буде запускатись дизель-генератори 380В для живлення лікарні і при виході на постійні оберти нагрузка буде підключатись до генераторів. Вся система коштує 50 тис. дол. один генератор 250-500кВт, їх потрібно один а краще два, +50 тис. доларів один безперебійник з акумуляторами на 250-500 кВт, їх також потрібно два і біля 50 тис. доларів АВР та автоматика і будівля генераторной 50 тис. доларів і перезаведення електрокабелів 50 тис. доларів. Все разом виходить 350-400 тис. доларів на одну лікарню і лікарня отримує захист від всіх видів перебоїв електрики і може протягом кількох діб забезпечувати себе стабілізованою електроенергією для всіх своїх потреб!
показать весь комментарий
13.06.2020 15:25 Ответить
Не переживайте,скоро будут в разделе продаж Авто-риа "небита,некрашена"
показать весь комментарий
13.06.2020 17:45 Ответить
Неожиданно
показать весь комментарий
13.06.2020 14:31 Ответить
То коронавирус, то метеорит, то двухмесячная норма осадков за 15 минут. Кто нибудь знает что происходит?
показать весь комментарий
13.06.2020 14:35 Ответить
Зелёный режим страшно надоел Небесной Канцелярии.
показать весь комментарий
13.06.2020 14:42 Ответить
А во Франции собор Парижской Богоматери сгорел, а в Омане султан помер. Кто нибудь знает, что происходит?
показать весь комментарий
13.06.2020 14:59 Ответить
высокосный год.
показать весь комментарий
13.06.2020 18:22 Ответить
оперативненько!
це було вчора
показать весь комментарий
13.06.2020 14:41 Ответить
таке відчуття, що впало все, що було, а не лише те, що могло.
показать весь комментарий
13.06.2020 14:42 Ответить
****...живу на левом берегу,в начале,хоть бы х.. выпал.Ни капли.
показать весь комментарий
13.06.2020 14:43 Ответить
у нас на Ч. Камні-Покровському-Парусі видимих пошкоджень немає, за виключенням поваленого ящика з пакетами для собачого лайна
показать весь комментарий
13.06.2020 14:57 Ответить
Пр.Слобожанский(начало) -ветер и фсьо.На велике ехал без проблем.
показать весь комментарий
13.06.2020 15:02 Ответить
минут 5 был ветер и опять тишина
показать весь комментарий
13.06.2020 15:04 Ответить
в мами на Слободці багато наробило: дерева поваляло, шифер позривало, дороги порозмило
показать весь комментарий
13.06.2020 15:07 Ответить
В Самаровке такого не было
показать весь комментарий
13.06.2020 15:09 Ответить
победу лупило крепким ливнем-дождем и ветром- деревья целые, града не было
показать весь комментарий
13.06.2020 22:09 Ответить
У меня на Тополе квартира,квартиранты, тоже, говорят такая же байда была
показать весь комментарий
13.06.2020 22:52 Ответить
А "начало" по твоему где? На выезде на Новомосковск?
показать весь комментарий
13.06.2020 22:59 Ответить
На столицу Украины Підгородню
показать весь комментарий
13.06.2020 23:05 Ответить
Больницы обязаны иметь резервные стационарные дизель-генераторы.
показать весь комментарий
13.06.2020 14:43 Ответить
і на 5 хвилин UPSів, поки генератори вийдуть на режим
показать весь комментарий
13.06.2020 14:50 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2020 14:46 Ответить
Не фига себе непогода, хозяевам авто не позавидуешь.
показать весь комментарий
13.06.2020 14:48 Ответить
Затопило отреставрированную улицу Короленко (детище Корбана)))

http://www.facebook.com/100001990639756/videos/3139164349493222/ www.facebook.com/100001990639756/videos/3139164349493222/

На Балашевском спуске затопило дорогу.

https://youtu.be/SWY-b40Sn7U
показать весь комментарий
13.06.2020 14:49 Ответить
Так перекопали бы перед дождем траншею, и начали искать снаряд времен второй мировой. Таких проблем точно бы не было.
показать весь комментарий
13.06.2020 14:57 Ответить
Что ватка до сих пор анальные боли от защемления гундяевской секты?
показать весь комментарий
13.06.2020 16:12 Ответить
контрасти клімату дедалі злішають
показать весь комментарий
13.06.2020 15:00 Ответить
Да уж,у нас тут куриные яйца града бомбят вовсю...
показать весь комментарий
13.06.2020 15:06 Ответить
Лес + янтарь= климат...збобикам плевать на внуков и причинно-следственные связи
показать весь комментарий
13.06.2020 15:17 Ответить
У тебя по моему логика в голове отключилась. Не на ту ветку залез
показать весь комментарий
13.06.2020 15:44 Ответить
Чего же так...климат оченно зависит от вырубки и уничтожения лесов.
показать весь комментарий
13.06.2020 15:46 Ответить
Жесть, дивом нікого не прибило.
показать весь комментарий
13.06.2020 15:19 Ответить
Мужчину убило током. наступил на провод
показать весь комментарий
13.06.2020 15:45 Ответить
13 июня, около 5:00, на улице Проектной, 24, обнаружили труп мужчины. К месту вызвали скорую и правоохранителей.По приезде медики смогли лишь констатировать смерть.Мужчину удалось опознать - им оказался 52-летний местный житель. Правоохранители оградили место происшествия, так как под телом находился оголенный провод энергоснабжения, который, предположительно, оборвало во время дождя и бури. По предварительной информации от медиков, смерть наступила из-за удара током, на ноге погибшего осталось обожженное место. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов, а также сотрудников аварийной службы и ДТЭК.
показать весь комментарий
13.06.2020 16:26 Ответить
Да, дождик славный был, я как раз на улице был, на площади вокзальной, прятаться там некуда. Думал, что начался Армагеддон.
показать весь комментарий
13.06.2020 16:52 Ответить
Складається враження, що янелох таємно в Дніпрі побував...
показать весь комментарий
13.06.2020 17:49 Ответить
Таврию жалко.
показать весь комментарий
13.06.2020 18:07 Ответить
Зато боря среди борцов,против киевской "хунты".Да за одну улицу Короленко европейский бы мер подал в отставку.Но у борюсика другие проблемы на повестке дня.
показать весь комментарий
13.06.2020 18:16 Ответить
РЫБЫ БУДЕТ МНОГО !!!
показать весь комментарий
13.06.2020 18:36 Ответить
из Таврии, в один момент сделали Кабрио!
показать весь комментарий
13.06.2020 21:17 Ответить
корыта застрахованы?
показать весь комментарий
13.06.2020 21:19 Ответить
лило у нас вчера не по детски , внизу Мазепы , возле атб , по колено вода текла
показать весь комментарий
13.06.2020 21:44 Ответить
У природы нет плохой погоды...
показать весь комментарий
13.06.2020 22:49 Ответить
 
 