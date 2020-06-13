Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли дома мирных жителей Донбасса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вчера 12 июня, около 20:00 российские наемники из временно оккупированной Саханки открыли огонь из минометов калибра 82 мм по Широкино. Одна из мин попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного дома. Информация о наличии пострадавших граждан в результате вражеского обстрела уточняется.
Кроме этого, сегодня утром, 13 июня, оккупанты разместили свои артиллерийские системы непосредственно в населенном пункте, рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского, что в пригороде Горловки. Прикрыв себя гражданским населением, как живым щитом, наемники РФ выпустили 50 снарядов калибра 122 мм по украинским защитникам Луганского. Очевидно, что целью было заставить подразделения Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в обстрелах мирных жителей.
"Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили откровенное игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права", - подчеркивается в сообщении пресс-центра Объединенных сил.
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а было 2 воздушные армии
- ну куда куда .... Крым он ведь не резиновый....вы прошу прощения не москвич, обычно москвичи так говорят,да и собственно московия в народном сленге и называется либо нерезиновая либо default-sity. часть прогоним в армению ибо чучмеков там чверть населения часть посадим можно и расстрелять ,главное что непротив шоб я таможней местной керував
Тогда выходит и в Доломитном тоже есть жилые дома, и в Зайцево 15-я школа тоже наверное есть?