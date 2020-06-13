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Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли дома мирных жителей Донбасса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС 01

Вчера 12 июня, около 20:00 российские наемники из временно оккупированной Саханки открыли огонь из минометов калибра 82 мм по Широкино. Одна из мин попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного дома. Информация о наличии пострадавших граждан в результате вражеского обстрела уточняется.

Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС 02

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Кроме этого, сегодня утром, 13 июня, оккупанты разместили свои артиллерийские системы непосредственно в населенном пункте, рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского, что в пригороде Горловки. Прикрыв себя гражданским населением, как живым щитом, наемники РФ выпустили 50 снарядов калибра 122 мм по украинским защитникам Луганского. Очевидно, что целью было заставить подразделения Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в обстрелах мирных жителей.

Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС 03
Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС 04
Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС 05

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"Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили откровенное игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права", - подчеркивается в сообщении пресс-центра Объединенных сил.

Автор: 

обстрел (27379) Донбасс (26956) Широкино (486) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+24
Та це ж той мир, який наш гарант узрєл в очах хутіна.
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13.06.2020 20:08
+10
Какие наёмники ,что вы боитесь сказать что российские войска расстреляли жилой дом,ведь в Новоазовск российские войска зашли открыто на танках,а потом с Донецка на автобусах завезли пьяных "шахтёров" и им сказали что это всё ваше,мы только будем сзади вас защищать.
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13.06.2020 20:14
+10
Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2980
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13.06.2020 20:42
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Правила форума Совет форумчан
Та це ж той мир, який наш гарант узрєл в очах хутіна.
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13.06.2020 20:08 Ответить
Найманці РФ мінометним вогнем зруйнували житловий будинок у Широкиному, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5041
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13.06.2020 23:02 Ответить
Найманці РФ мінометним вогнем зруйнували житловий будинок у Широкиному, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5106
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13.06.2020 23:03 Ответить
які молодці
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13.06.2020 20:09 Ответить
Плетя б поднял авиацию, а зебил в очередной раз утерся...
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13.06.2020 20:11 Ответить
зеля занят,он на частичном карантине...
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13.06.2020 20:14 Ответить
И нервничает... К нему Ленку не пускают...
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13.06.2020 20:51 Ответить
Мастурбацию он бы поднял у меркель после озабоченности...Неприменение авиации, это минская договоренность чтобы "ополчение не откопало СУшки в шахтах"...И не откопали ...на большее Петя был неспособен...А вот при сопле Зеленой могут откопать на фоне глаз жаждущих мира...
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13.06.2020 20:24 Ответить
Петя объявил бы яблочное перемирие.
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13.06.2020 20:39 Ответить
не , не поднял-бы петя авиацию , мало у нас бортов (очень мало )
а было 2 воздушные армии
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13.06.2020 21:34 Ответить
Не позорься,бот.какай авиация? Суши сухари своему "петле")))😂
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13.06.2020 22:03 Ответить
Какие наёмники ,что вы боитесь сказать что российские войска расстреляли жилой дом,ведь в Новоазовск российские войска зашли открыто на танках,а потом с Донецка на автобусах завезли пьяных "шахтёров" и им сказали что это всё ваше,мы только будем сзади вас защищать.
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13.06.2020 20:14 Ответить
минометом врядли можно дом разрушить разве 120 и то долго и много стрелять надо
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13.06.2020 20:21 Ответить
https://censor.net/user/471442 Так і було - 120-ті.З десяток прильотів.
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13.06.2020 20:27 Ответить
400гр тротила..
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14.06.2020 00:00 Ответить
а в широкино разве ещё живут гражданские? ...экстремалы
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13.06.2020 20:26 Ответить
Ето был привет от Сивохи и Ермака
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13.06.2020 20:34 Ответить
Порошенко, тебе не стыдно? Прекрати наживаться на войне!
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13.06.2020 20:37 Ответить
Операция объединенных сил сократилась до Объединенных сил, в связи с отсутствием операций.
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13.06.2020 20:41 Ответить
Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2980
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13.06.2020 20:42 Ответить
Бу га га .такими темпами подымим украинцев на Дону вожаки уже есть и в срочном порядке организовываем Ростовскую народную республику.истественно с последующим возвращением в родную гавань.чучмекам даём автономию в сальских степях туда же отправляем профессора и бубочку.мурчика назначаем начальником таможни... только неувязочка - чому бобочка тикає з ростова на лісапеді ? Як раз он должен вьезжать в него со стороны Таганрога
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13.06.2020 21:10 Ответить
Ростов жеж не резиновый...
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13.06.2020 21:58 Ответить
Вы мне напомнили ватника одного крымчанина на одном паблике вк. Когда с Донецка массово драпали этот индивидум заявлял
- ну куда куда .... Крым он ведь не резиновый....вы прошу прощения не москвич, обычно москвичи так говорят,да и собственно московия в народном сленге и называется либо нерезиновая либо default-sity. часть прогоним в армению ибо чучмеков там чверть населения часть посадим можно и расстрелять ,главное что непротив шоб я таможней местной керував
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13.06.2020 22:09 Ответить
Та, в голові Зеленського війна уже давно закінчилася. Так що "какая разніца"
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13.06.2020 21:34 Ответить
В Широкино? Жилой дом? .... В Широкино есть жилые дома??? ...
Тогда выходит и в Доломитном тоже есть жилые дома, и в Зайцево 15-я школа тоже наверное есть?
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14.06.2020 00:07 Ответить
Найманці РФ мінометним вогнем зруйнували житловий будинок у Широкиному, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7316
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14.06.2020 00:58 Ответить
 
 