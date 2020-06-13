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Новости Фото Убийство Гандзюк
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Подозреваемый по делу об убийстве Гандзюк Мангер в больнице, активисты заявляют о попытке спрятаться от суда. ВИДЕО+ФОТО

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер госпитализирован.

Об этом говорится в сообщении инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

По данным активистов, у Херсонского областного кардиологического диспансера заметили автомобиль Мангера.

"Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В деле об убийстве Гандзюк появились новые обстоятельства, расследование продлено до 29 июля, - прокурор Сенюк. ВИДЕО

Подозреваемый по делу об убийстве Гандзюк Мангер в больнице, активисты заявляют о попытке спрятаться от суда 01
Подозреваемый по делу об убийстве Гандзюк Мангер в больнице, активисты заявляют о попытке спрятаться от суда 02

Бывший украинский боксер Владимир Вирчис, в свою очередь, записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором указал на отсутствие доказательств вины Мангера.

"Сейчас Владислав Мангер находится в отделении реанимации, из которого его хотят принудительно взять под стражу сотрудники силовых структур", - сообщил он.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.

Читайте также: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Левин останется в СИЗО СБУ до июля, - прокурор Сенюк

Автор: 

Херсон (2840) Гандзюк Екатерина (549) Мангер Владислав (189)


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Топ комментарии
+9
Мангер у лікарні, Зеленський на особливому режимі.
Щось спільне є в їхньому становищі.
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13.06.2020 21:58
+9
мангер, перелогинься.
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13.06.2020 22:16
+7
Россия не сможет захватить даже часть Украины: в США оценили потенциал армии РФ.

В США констатировали, что способность современной российской армии «проектировать силу» за границу своей страны значительно уменьшилась по сравнению с концом 1980-х.
По https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2500/RR2563/RAND_RR2563.pdf?fbclid=IwAR0OwzelFeiQBCScEBuicVqxa67-Sd7yzN4V3sA93rEVoJEPNNRyMfJe0ks данным американского аналитического центра RAND, в настоящее время т. н. «экспедиционный» потенциал российской армии составляет только 30% от потенциала, который был у СССР, а потенциал Сухопутных войск - и вовсе 20%.
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13.06.2020 21:55
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Россия не сможет захватить даже часть Украины: в США оценили потенциал армии РФ.

В США констатировали, что способность современной российской армии «проектировать силу» за границу своей страны значительно уменьшилась по сравнению с концом 1980-х.
По https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2500/RR2563/RAND_RR2563.pdf?fbclid=IwAR0OwzelFeiQBCScEBuicVqxa67-Sd7yzN4V3sA93rEVoJEPNNRyMfJe0ks данным американского аналитического центра RAND, в настоящее время т. н. «экспедиционный» потенциал российской армии составляет только 30% от потенциала, который был у СССР, а потенциал Сухопутных войск - и вовсе 20%.
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13.06.2020 21:55 Ответить
интересно какие в той больничке одеяла
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13.06.2020 21:58 Ответить
Клетчатые.
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13.06.2020 22:04 Ответить
Мангер у лікарні, Зеленський на особливому режимі.
Щось спільне є в їхньому становищі.
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13.06.2020 21:58 Ответить
Все такие мрази, оказавшиеся в таком положении, почему-то в срочном порядке косят на больничку, абсолютно все, видать это у них мода такая.
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13.06.2020 22:04 Ответить
Очередной, кто лег на "сохранение", и скорее всего уйдет от ответственности.
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13.06.2020 22:43 Ответить
Мангер этот прием уже не первый раз применяет - лежит в больничке пока не получится "добазариться".
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14.06.2020 12:00 Ответить
Проти Мангера взагалі нічого по вбивству немає, по відношенню до нього взагалі робиться типовий бєспрєдєл, так звані "активісти" на чолі з брехливою мразотою і аферистом Масі Найємом звичайні фСБ(у)шні тваринки, які відробляють платню, а їх хазяї в фСБ(у) сруть цеглинами, що правда про заказне вбивство ними самими їхньої ж позаштатної співробітниці Гандзюк вилізе назовні, як шило з чувала.
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13.06.2020 22:10 Ответить
мангер, перелогинься.
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13.06.2020 22:16 Ответить
Насрали? Приберіть за собою!
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13.06.2020 22:46 Ответить
Левін(Москаленко)казав,що причиною нападу стала підозра помічника депутата та імовірного посередника в організації нападу Ігоря Павловського в тому, що Гандзюк підтримує активіста Олександра Цегельника, який виступав проти незаконної вирубки лісу.
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13.06.2020 22:56 Ответить
Так лучше ?
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13.06.2020 23:52 Ответить
Не намного. Но в имени и фамилии присутствуют общие к мангером буквы.
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14.06.2020 01:54 Ответить
вже Гордеєв та Рищук непричетні, виходить?
А як співали, як співали... мовляв, "посадіть Гордєєва"...
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13.06.2020 23:57 Ответить
Грамотно прописать в КПК пару статей и вопросы с клетчатыми одеялами будут сняты.
Но зебилам не до того. Да и очков им.
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13.06.2020 22:20 Ответить
Баксьори, як завжди, "на висоті"! Зара футбальори підтягнуться...
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13.06.2020 22:22 Ответить
А з якої партії цей Мангер?
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13.06.2020 22:36 Ответить
Це Адміну.
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13.06.2020 22:47 Ответить
юльчині кадри
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13.06.2020 23:58 Ответить
Ну если даже боксер с таким криминальным е#алом вступился - то точно надо отпускать!
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13.06.2020 23:16 Ответить
Т.е. сам приехал не своём автомобиле и сразу в реанимацию! Ну и ну!
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13.06.2020 23:55 Ответить
Так положите его на ту кровать, на которой умирала Екатерина, а другие кровати уберите. Пусть умрёт на той кровати---тогда Бог может и простит его.
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14.06.2020 00:18 Ответить
Баксьор відробляє бабло, захищаючи замовника вбивства, а може і сам боїться кислоти ковтнути , бо оченята ховає від камери. Кримінальне кубло, як і скрізь в Україні.
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14.06.2020 00:18 Ответить
Шо то мне кажется.. что уже есть профессиональные борцы ,, Хто вбив Катю Гандзюк"...Не вбили ії. а побили. В лікарні померла..і то не одразу!Може там у лікарів рильце в пушку..про це не замислювались?Може так треба було шоб вона померла .. з політичной доцільності?
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14.06.2020 06:46 Ответить
ну чого ці ах-тивісти за Шереметиною справою так хороводи не водять ?
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14.06.2020 14:24 Ответить
іх бін бальной,пля...
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14.06.2020 15:12 Ответить
А чому прокуратура не вимагає незалежної медичної експертизи щодо стану обвинуваченого, який явно ухиляється від судового процесу?
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14.06.2020 18:31 Ответить
Там только за фамилию Мангер надо давать 5 лет строгого режима, а потом разбираться что он натворил. А экс боксера тоже надо проверить где он был во время преступления.
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14.06.2020 20:29 Ответить
 
 