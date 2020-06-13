Подозреваемый по делу об убийстве Гандзюк Мангер в больнице, активисты заявляют о попытке спрятаться от суда. ВИДЕО+ФОТО

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер госпитализирован.

Об этом говорится в сообщении инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

По данным активистов, у Херсонского областного кардиологического диспансера заметили автомобиль Мангера.

"Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Бывший украинский боксер Владимир Вирчис, в свою очередь, записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором указал на отсутствие доказательств вины Мангера.

"Сейчас Владислав Мангер находится в отделении реанимации, из которого его хотят принудительно взять под стражу сотрудники силовых структур", - сообщил он.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.

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