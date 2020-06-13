Подозреваемый по делу об убийстве Гандзюк Мангер в больнице, активисты заявляют о попытке спрятаться от суда. ВИДЕО+ФОТО
Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер госпитализирован.
Об этом говорится в сообщении инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.
По данным активистов, у Херсонского областного кардиологического диспансера заметили автомобиль Мангера.
"Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.
Бывший украинский боксер Владимир Вирчис, в свою очередь, записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором указал на отсутствие доказательств вины Мангера.
"Сейчас Владислав Мангер находится в отделении реанимации, из которого его хотят принудительно взять под стражу сотрудники силовых структур", - сообщил он.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.
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В США констатировали, что способность современной российской армии «проектировать силу» за границу своей страны значительно уменьшилась по сравнению с концом 1980-х.
По https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2500/RR2563/RAND_RR2563.pdf?fbclid=IwAR0OwzelFeiQBCScEBuicVqxa67-Sd7yzN4V3sA93rEVoJEPNNRyMfJe0ks данным американского аналитического центра RAND, в настоящее время т. н. «экспедиционный» потенциал российской армии составляет только 30% от потенциала, который был у СССР, а потенциал Сухопутных войск - и вовсе 20%.
Щось спільне є в їхньому становищі.
А як співали, як співали... мовляв, "посадіть Гордєєва"...
Но зебилам не до того. Да и очков им.