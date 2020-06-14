За день через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в обе стороны 13 июня пересекли 120 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"С 7:00 по 13:00 осуществлялся пропуск людей с временно неподконтрольной правительству Украины части Донбасса, а с 13:00 до 17:00 - в обратном направлении. За это время в обе стороны линию разграничения пересекло 120 граждан 90 на подконтрольную правительству Украины территорию и 30 в обратном направлении", - отметили в штабе ООС.

В штабе ООС отмечают, что в районе проведения ООС 10 июня частично восстановлено пропуск лиц и транспортных средств на двух украинских КПВВ - "Марьинка" и "Станица Луганская". Пересечение линии разграничения несколько дней подряд блокируют представители российской оккупационной администрации.

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Также в штабе ООС подчеркнули, что российские наемники на Донбассе блокируют работу КПВВ "Марьинка" в Донецкой области.

"Украинские пограничники сегодня пропустили в сторону временно оккупированной территории одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получила отказ от вооруженных наемников", - подытожили в штабе ООС.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

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Напомним, 13 июня по распоряжению командующего Объединенных сил на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" с 7:00 начат пропуск через линию разграничения. Пропуск лиц и транспорта в районе операции Объединенных сил был восстановлен ранее через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Однако движению препятствовали оккупационные администрации. За три дня работы КПВВ ни один гражданин так и не смог пересечь линию разграничения.