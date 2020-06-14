Митинг в память погибших в Ил-76 над Луганским аэропортом героев прошел в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

В ночь на 14 июня 2014 года на Луганщине погибли 49 десантников и пилотов. Сегодня на Днепропетровщине прошел митинг-реквием.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу криворожского депутата Николая Колесника.

"Кривой Рог. Митинг-реквием памяти погибших героев в Ил-76 над Луганским аэродромом. К семье Герасименко в гости приехала семья Пантюшенко, Николай и Богдан были в плену вместе, самый настоящий тест на дружбу. Рад был видеть их обоих и их семьи", - отметил автор.

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Фото: facebook.com/NikolayKolesnyk

Напомним, в ночь на 14 июня 2014 года наемники РФ сбили транспортник Ил-76МД украинской армии, заходивший на посадку в Луганский аэропорт. Погибло 49 десантников и пилотов.

Ответственность за эту трагедию понес тогдашний начштаба Антитеррористической операции генерал-майор Виктор Назаров, которого приговорили к семи годам тюрьмы.

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