Митинг в память погибших в Ил-76 над Луганским аэропортом героев прошел в Кривом Роге. ФОТОрепортаж
В ночь на 14 июня 2014 года на Луганщине погибли 49 десантников и пилотов. Сегодня на Днепропетровщине прошел митинг-реквием.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу криворожского депутата Николая Колесника.
"Кривой Рог. Митинг-реквием памяти погибших героев в Ил-76 над Луганским аэродромом. К семье Герасименко в гости приехала семья Пантюшенко, Николай и Богдан были в плену вместе, самый настоящий тест на дружбу. Рад был видеть их обоих и их семьи", - отметил автор.
Фото: facebook.com/NikolayKolesnyk
Напомним, в ночь на 14 июня 2014 года наемники РФ сбили транспортник Ил-76МД украинской армии, заходивший на посадку в Луганский аэропорт. Погибло 49 десантников и пилотов.
Ответственность за эту трагедию понес тогдашний начштаба Антитеррористической операции генерал-майор Виктор Назаров, которого приговорили к семи годам тюрьмы.
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"4 лютого 2017 у Луганську в результаті операції українських спецслужб із залученням армійських спецназівців було знищено керованим вибухом полковник терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої "народної міліції лнр". Саме цей зрадник в червні 2014 командував усією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором, на жаль, вдалого полювання на наш транспортник", - зазначив Шевченко.
Мінус доля на мінус час…
Небо ридма ридає, солдатики,
Небо ридма ридає по вас.
Хтось звіряв на мапі маршрути,
Хтось дививсь на зорі з печер…
Нерозкритими парашутами
Називатимуть вас тепер.
По розмоклій траві розкидано,
Збиті сонця, немов бурштин.
Нині небо ридає ридма,
Диким полем гірчить полин.
Батьківщина або територія…
Кожен сам обирає шлях.
Запікається кров'ю історія,
Мов у дерево входить цвях.
Ваші хрестики, ваші прихистки,
Ваша правда, ваш сум і щем…
Так лягло - згідно правил балістики,
Так розквітло німим вогнем.
І нічого крізь сльози не видно
І біліє надтріснута вісь…
Нині небо ридає ридма,
Зі свічок осипається віск.
Вже за все перед Богом прощені
Линуть ангели-дембеля…
Засинайте спокійно, хлопчики,
Це навічно ваша земля.
© Дмитро Лазуткін
але ж там мабудь були його батьки... мама Ріма могла покласти квітку
Президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook у неділю, 14 червня, написав кілька речень до 6-их роковин загибелі 49 українських військових на борту Іл-76 поблизу Луганська. А вчора, суботу, 13 червня 2020 року, оприлюднив допис з нагоди 6-ї річниці визволення Маріуполя від російських загарбників.
Але в обох випадках в його текстах відсутні слова "Росія", "росіяни". Немає там згадок і про "терористів" чи "бойовиків". Лише з приводу повернення під контроль України Маріуполя глава держави вжив поняття "окупанти".
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25 полк летчики-с Мелитополя.
Мелитополь-он разный,ватный в тч.но и патриотов там хватает.например моя 1классница воевала с самого начала...
Героям слава!!!
Спочивайте, Воїни !
Як тоді прибила, оглушила ця новина ...
Спочатку відмовлялася вірити.
Зате шалено раділи "братья" ...
І ті, хто їх такими і продовжує вважати, обрали тлю.
Смерть рашистам !