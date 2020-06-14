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Митинг в память погибших в Ил-76 над Луганским аэропортом героев прошел в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

В ночь на 14 июня 2014 года на Луганщине погибли 49 десантников и пилотов. Сегодня на Днепропетровщине прошел митинг-реквием.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу криворожского депутата Николая Колесника.

"Кривой Рог. Митинг-реквием памяти погибших героев в Ил-76 над Луганским аэродромом. К семье Герасименко в гости приехала семья Пантюшенко, Николай и Богдан были в плену вместе, самый настоящий тест на дружбу. Рад был видеть их обоих и их семьи", - отметил автор.

Митинг в память погибших в Ил-76 над Луганским аэропортом героев прошел в Кривом Роге 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня - шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска

Митинг в память погибших в Ил-76 над Луганским аэропортом героев прошел в Кривом Роге 02
Митинг в память погибших в Ил-76 над Луганским аэропортом героев прошел в Кривом Роге 03
Митинг в память погибших в Ил-76 над Луганским аэропортом героев прошел в Кривом Роге 04
Фото: facebook.com/NikolayKolesnyk

Напомним, в ночь на 14 июня 2014 года наемники РФ сбили транспортник Ил-76МД украинской армии, заходивший на посадку в Луганский аэропорт. Погибло 49 десантников и пилотов.

Ответственность за эту трагедию понес тогдашний начштаба Антитеррористической операции генерал-майор Виктор Назаров, которого приговорили к семи годам тюрьмы.

Читайте также: Назарову могут 16 июня огласить окончательный приговор по делу о сбитом в Луганском аэропорту Ил-76, - сестра погибшего десантника Гайдук

Автор: 

аэропорт (1509) Кривой Рог (1403) Луганск (3164) митинг (2556)


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Топ комментарии
+26
Слава Героям!
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14.06.2020 20:06
+19
А президент мабуть теж сказав слово про ту трагедію, бо я мабуть пропустив подивитися де він був на мітингу?
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14.06.2020 20:09
+18
https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10223704712548284 Ліквідація одного з ватажків "Луганської народної республіки" Олега Анащенка у 2017 році стала результатом операції українських спецслужб . Анащенко був причетний до катастрофи літака Іл-76 під Луганськом, в результаті якої загинули 49 військових, повідомив у Facebook спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. За його словами, українська сторона помстилася за загибель 9 членів екіпажу і 40 десантників під луганським аеропортом.

"4 лютого 2017 у Луганську в результаті операції українських спецслужб із залученням армійських спецназівців було знищено керованим вибухом полковник терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої "народної міліції лнр". Саме цей зрадник в червні 2014 командував усією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором, на жаль, вдалого полювання на наш транспортник", - зазначив Шевченко.
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14.06.2020 20:09
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Слава Героям!
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14.06.2020 20:06 Ответить
https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10223704712548284 Ліквідація одного з ватажків "Луганської народної республіки" Олега Анащенка у 2017 році стала результатом операції українських спецслужб . Анащенко був причетний до катастрофи літака Іл-76 під Луганськом, в результаті якої загинули 49 військових, повідомив у Facebook спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. За його словами, українська сторона помстилася за загибель 9 членів екіпажу і 40 десантників під луганським аеропортом.

"4 лютого 2017 у Луганську в результаті операції українських спецслужб із залученням армійських спецназівців було знищено керованим вибухом полковник терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої "народної міліції лнр". Саме цей зрадник в червні 2014 командував усією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором, на жаль, вдалого полювання на наш транспортник", - зазначив Шевченко.
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14.06.2020 20:09 Ответить
За законами математики -
Мінус доля на мінус час…
Небо ридма ридає, солдатики,
Небо ридма ридає по вас.
Хтось звіряв на мапі маршрути,
Хтось дививсь на зорі з печер…
Нерозкритими парашутами
Називатимуть вас тепер.
По розмоклій траві розкидано,
Збиті сонця, немов бурштин.
Нині небо ридає ридма,
Диким полем гірчить полин.
Батьківщина або територія…
Кожен сам обирає шлях.
Запікається кров'ю історія,
Мов у дерево входить цвях.
Ваші хрестики, ваші прихистки,
Ваша правда, ваш сум і щем…
Так лягло - згідно правил балістики,
Так розквітло німим вогнем.
І нічого крізь сльози не видно
І біліє надтріснута вісь…
Нині небо ридає ридма,
Зі свічок осипається віск.
Вже за все перед Богом прощені
Линуть ангели-дембеля…
Засинайте спокійно, хлопчики,
Це навічно ваша земля.

© Дмитро Лазуткін
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14.06.2020 20:59 Ответить
А президент мабуть теж сказав слово про ту трагедію, бо я мабуть пропустив подивитися де він був на мітингу?
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14.06.2020 20:09 Ответить
він на обсервації..(якщо я вірно написав те слово)
але ж там мабудь були його батьки... мама Ріма могла покласти квітку
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14.06.2020 20:12 Ответить
все вірно написав, він в обсер.......ї
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14.06.2020 20:32 Ответить
Батьки Зеленського вже не живуть в Кривому Розі. Кудись вивіз.
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14.06.2020 20:40 Ответить
скоріш за все...
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14.06.2020 20:50 Ответить
Краще було б "вже не живуть" і крапка.
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14.06.2020 23:40 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/06/14/u_zayavakh_zelenskogo_z_pryvodu_zbyttya_il_76_ta_vyzvolennya_mariupolya_nemaye_sliv_quotrosiyaquot_ta_quotrosiyanyquot У заявах Зеленського з приводу збиття Іл-76 та визволення Маріуполя немає слів "Росія" та "росіяни"

Президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook у неділю, 14 червня, написав кілька речень до 6-их роковин загибелі 49 українських військових на борту Іл-76 поблизу Луганська. А вчора, суботу, 13 червня 2020 року, оприлюднив допис з нагоди 6-ї річниці визволення Маріуполя від російських загарбників.

Але в обох випадках в його текстах відсутні слова "Росія", "росіяни". Немає там згадок і про "терористів" чи "бойовиків". Лише з приводу повернення під контроль України Маріуполя глава держави вжив поняття "окупанти".
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14.06.2020 20:18 Ответить
у цей день шість років тому, воєнком ніс йому вже другу повістку, а його жінка зливала у ватних пабліках інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ. Це не їх війна, їм не болить за цю країну, у них не стискається серце від звісток про смерті на фронті, вони тут випадкові люди...
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14.06.2020 20:32 Ответить
Митинг в память погибших в Ил-76 над Луганским аэропортом героев прошел в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 6477Митинг в память погибших в Ил-76 над Луганским аэропортом героев прошел в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 2526

....
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14.06.2020 20:09 Ответить
Здається, 25-та бригада і льотчики були з Мелітополя. Що, Мелітополь настільки ватний, що не захотіли пом'янути? Нє, я розумію, що звідти колишній нардеп-риг українофоб Балицький... але ж нині звідти - "за майбах бені" Мілько... колишній міський голова...
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14.06.2020 20:15 Ответить
даже не представляешь насколько ватный....
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14.06.2020 20:18 Ответить
Деватизировать
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14.06.2020 22:54 Ответить
25 бригада десантура-с Днепра,Кривого Рога,Павлика...
25 полк летчики-с Мелитополя.
Мелитополь-он разный,ватный в тч.но и патриотов там хватает.например моя 1классница воевала с самого начала...
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15.06.2020 12:06 Ответить
Вечная Память Героям...
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14.06.2020 20:20 Ответить
светлая им память,,,
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14.06.2020 20:20 Ответить
Мітинг у пам’ять про загиблих в Іл-76 над Луганським аеропортом героїв відбувся у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 361
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14.06.2020 20:28 Ответить
Смерть ворогам України!
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14.06.2020 20:33 Ответить
Царство Небесне...
Героям слава!!!
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14.06.2020 21:13 Ответить
Вони пішли у небо ...
Спочивайте, Воїни !

Як тоді прибила, оглушила ця новина ...
Спочатку відмовлялася вірити.
Зате шалено раділи "братья" ...
І ті, хто їх такими і продовжує вважати, обрали тлю.
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14.06.2020 21:16 Ответить
А гавнокомандующий тех времён ответственность за это понесёт?? Или дальше картинками его грузить будут??
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14.06.2020 21:29 Ответить
Ви маєте на увазі Великого воєначальника, тактика і стратєга?
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14.06.2020 21:59 Ответить
Слава Героям!
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14.06.2020 22:38 Ответить
Президенти змінюється, а пам"ять про наших загиблих воїнів залишиться. Ми це пам"ятаємо, будемо пам"ятати і дітям своїм розкажемо !
Смерть рашистам !
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14.06.2020 22:59 Ответить
це повідомлення від цього патріотичного депутата Колесніка?
Мітинг у пам’ять про загиблих в Іл-76 над Луганським аеропортом героїв відбувся у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 4940
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15.06.2020 11:21 Ответить
 
 