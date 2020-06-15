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Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция. ФОТО

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за 13 июня зафиксировали, что 45 автомобилей двигались со скоростью выше 170 км в час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины.

"45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за минувшие сутки. Наибольшей скорость была у автомобиля Mercedes S63 AMG ГНЗ АА840***, который двигался со скоростью 217 км/ч, а также Audi Q7 ГНЗ АЕ004*** - скорость 206 км/час. Рекордные нарушения скорости камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев - Харьков - Должанский, где разрешена скорость на указанном участке 110 км/ч", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что автомобиль Toyota RAV 4 с номерным знаком АА339*** совершил больше всего нарушений на протяжении суток - 12.

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Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция 01
Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция 02
Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция 03
Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 12 июня увеличится количество дорог, где скоростной режим будет контролироваться приборами TruCAM, - патрульная полиция. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Киев (25524) нарушения (947) ПДД (532) скорость (98) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+35
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https://replyua.net/politika/210863-uezzhayte-v-izrail-poka-vas-za-nogi-ne-povesili-marusya-zveroboy-zhestko-obratilas-k-zelenskomu.html

Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 4154
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15.06.2020 00:42
+12
Авто купили а розум ні. На швидкісті 180 км/година шансів вижити при ЛЮБІЙ аварії 0.01% навіть в такому авто. Чи варто воно того?
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15.06.2020 00:47
+9
Превышение скорости более чем на 50 км должны сделать тюремный срок и только ни каких штрафов. Плюс лишение прав на 3 года.хотя бы годик в тюрьме им и научаться ездить за повторное уже лет 5.
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15.06.2020 01:20
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«Уезжайте в Израиль, пока вас за ноги не повесили»: Маруся Зверобой жестко обратилась к Зеленскому
https://replyua.net/politika/210863-uezzhayte-v-izrail-poka-vas-za-nogi-ne-povesili-marusya-zveroboy-zhestko-obratilas-k-zelenskomu.html

Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 4154
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15.06.2020 00:42 Ответить
Да как он может уехать, если он ушёл в самоизоляцию ? Он, может, оттуда вообще не выйдет.
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15.06.2020 01:27 Ответить
ти завжди повторюєш те, що кажуть тобі
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15.06.2020 06:39 Ответить
Комментарий не по теме.
Обратите внимание на тех, кто лайкнул.
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15.06.2020 07:25 Ответить
Вот если этот гражданин каждый день будет получать реальные штрафы и оплачивать то может тогда научиться ездить по правилам
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15.06.2020 00:42 Ответить
бред собачий. эти ворюги могут платить штрафы ежедневно и от них не убудет. парламент должен принять закон о внедрении американской системы, где прогрессивно насчитываются баллы (demerit points). при превышении лишение прав - потом тюрьма
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15.06.2020 12:11 Ответить
Это тоже можно
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15.06.2020 14:41 Ответить
...володарям ціх автівок сплатити штраф,що шмаркатися а узбіччя...
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15.06.2020 00:44 Ответить
у тебя классовая ненависть. Как у шарикова
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15.06.2020 01:14 Ответить
https://censor.net/user/467976... кацап,я маю автівку дорожчу ніж фото - 2,цей штраф для мене теж копійки,але,в мене "ненависть",як ти кажеш,до порушення пдр...
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15.06.2020 01:33 Ответить
брехло
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15.06.2020 01:58 Ответить
https://censor.net/user/467976...очікувана відповідь ватного кацапа,"настамнетавидокажитевивсёврёте"... ...тобі більше скажу,у моєї жінки автівка дорожча ніж в мене...та пдр за 12 років ніхто з нас не порушив,хоча я проїхав декілька раз всю Україну та північ Італії...
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15.06.2020 02:23 Ответить
ахахах,автівку воно має, ровер ти маєш а не автівку
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15.06.2020 09:43 Ответить
та до чого тут"класавая нєнавісць"? потвора яка по12разів на день порушує закон -ЗЛОЧИНЕЦЬ. А ті хто заздрять як злодії витрачають вкрадене - бидло заздрісне
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15.06.2020 08:01 Ответить
Превышение скорости более чем на 50 км должны сделать тюремный срок и только ни каких штрафов. Плюс лишение прав на 3 года.хотя бы годик в тюрьме им и научаться ездить за повторное уже лет 5.
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15.06.2020 01:20 Ответить
Ну й шо?
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15.06.2020 00:46 Ответить
Авто купили а розум ні. На швидкісті 180 км/година шансів вижити при ЛЮБІЙ аварії 0.01% навіть в такому авто. Чи варто воно того?
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15.06.2020 00:47 Ответить
Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 6126
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15.06.2020 00:54 Ответить
..й з ним !!!
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15.06.2020 00:57 Ответить
Та не про нього ж мова !
Та ..й з ним !
Мова про тих, кого воно вб'є і покалічіть !
Як та харківська *****.
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15.06.2020 00:56 Ответить
смотря в кого впиляться, если в дерево\столб - да, если в какую-то малолитражку или жигуар - шансы выжить в мерсе есть, если все пристёгнуты.
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15.06.2020 08:54 Ответить
Ну это лож. Вспомните аварию в Харькове, где наркоманка на скорости более 200 влетела в выезжавшего на перекресток и сбила кучу пешеходов. Так ей вообще хоть бы что...
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15.06.2020 10:24 Ответить
Не було там 200,
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15.06.2020 12:18 Ответить
Щось міняє?
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15.06.2020 12:52 Ответить
Ти не в темі. Вільне.
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15.06.2020 13:19 Ответить
Ха. Боярам разрешено.

Пока не начнёт конфисковать эти железяки, можете ничего не фотографировать - бесполезно.
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15.06.2020 01:25 Ответить
А может принять закон что использовать автомобиль больше одной конской силы в Украине запрещено.Тогда уж точно будут соблюдать скоростной режим.
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15.06.2020 01:45 Ответить
Это ошибочная точка зрения. Точно такую же ошибку делают те кто требуют запрета для населения на владние огнестрельным оружием.
Всё зависит от того: в чьих руках находится инструмент. Если у адекватного человека в гараже стоИт танк или БТР, это ничем никому не угрожает. А в руках неадеквата даже карандаш будет смертельно опасен.
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15.06.2020 01:52 Ответить
Приятная новость на конец выходных:
https://replyua.net/war/210850-poziciyu-sravnyali-s-zemley-pogib-ves-vzvod-nikto-ne-vyzhil-vsu-pod-debalcevo-navsegda-utihomirili-rossiyskih-*******.html
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15.06.2020 01:41 Ответить
Зафиксированый рекорд 237км.ч.Так что непереплюнул.
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15.06.2020 01:43 Ответить
Ну сфоткали, де затримання, злочин є, фотофіксація є... Правохоронних органів нема. Є мигалки.
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15.06.2020 01:48 Ответить
Какая разница какая марка нарушила,блевота рав4 или запорожец пздц
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15.06.2020 01:52 Ответить
запорожец не поедет 200+
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15.06.2020 08:55 Ответить
Порушила тойота, тобто - винний автомобіль ? Абсурд ! Винний водій або винні водії автомобіля.
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15.06.2020 02:21 Ответить
А нахер он в Израиле нужен , токо здыхались от Гройсмана, Рабиновича,🙄🥺🤫
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15.06.2020 06:49 Ответить
Землю удобрять. От еще то говно.
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15.06.2020 07:25 Ответить
Чепуха. Евреи составляют три четверти населения страны. Остальные - арабы, бедуины, друзы, черкесы, славяне, армяне и т.д. Кого там только нет.
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16.06.2020 01:30 Ответить
ШТРАФ 12х510грн=6120грн щоденно .. і воно попустить
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15.06.2020 07:57 Ответить
Скупився хтось .
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15.06.2020 08:13 Ответить
" Рожденный ползать летать не будет" ( тут правда наоборот). " Что положено Юпитеру, не положено быку" ( это про разный статус водителей). " Закон как дышло, куда повернул туда и вышло" ( это про наше законодательство и его подходы к разным субъектам нарушений), " Ворон ворону глаз не выклюет" ( кому то закон, а кому то понятия), " С трудов праведных не построить палат каменных" ( ну а это как итог всего) - Народная мудрость она такая, на любой случай есть..
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15.06.2020 08:14 Ответить
На рафике два чувака пристегнуты!- Европа!)
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15.06.2020 08:18 Ответить
и какая оперативная реакция полиции? может на тойоте водитель был в неадеквате, а они ему позволяют разъезжать по дорогам
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15.06.2020 08:26 Ответить
Ну так если Ауди нормально едет 200, чего ж не ехать?Тем более дорога там хорошая, может ненамного скоростной порог увеличить?
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15.06.2020 08:29 Ответить
Повезло водителю РАВа , продаст его,как раз хватит на штрафы оплатить.
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15.06.2020 08:33 Ответить
Придурки начали на спор нарушать.
Спорят на 1 000 - 5 000$
Этот штраф для них копейки.
Нужно лишать права вождения, в зависимости от количества нарушений.
5 нарушений за 3 месяца - лишать на 1 год.
10 - на 2 года.
20 - пожизненно.
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15.06.2020 09:36 Ответить
Так я так і не поняв, як же штрафують машини на іноземних номерах?
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15.06.2020 10:13 Ответить
Делать нормальные дороги и поднимать лимиты!
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15.06.2020 10:26 Ответить
О чем тут речь, RAVчик едет 90 км/ч, Ауди -110, а Мерс- 215 !
Значит на этом участке дороги все едут с превышением, рафчик самый осторожный из них
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15.06.2020 10:55 Ответить
Это не есть решением набивать кассу нарушением, проблема осталась . Есть деньги летай.
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15.06.2020 12:39 Ответить
"АА" - это катастрофа!
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15.06.2020 17:50 Ответить
 
 