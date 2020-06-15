Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция. ФОТО

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за 13 июня зафиксировали, что 45 автомобилей двигались со скоростью выше 170 км в час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины.

"45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за минувшие сутки. Наибольшей скорость была у автомобиля Mercedes S63 AMG ГНЗ АА840***, который двигался со скоростью 217 км/ч, а также Audi Q7 ГНЗ АЕ004*** - скорость 206 км/час. Рекордные нарушения скорости камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев - Харьков - Должанский, где разрешена скорость на указанном участке 110 км/ч", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что автомобиль Toyota RAV 4 с номерным знаком АА339*** совершил больше всего нарушений на протяжении суток - 12.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве автомобиль врезался в место оформления ДТП, серьезно пострадала сотрудник патрульной полиции









Читайте на "Цензор.НЕТ": С 12 июня увеличится количество дорог, где скоростной режим будет контролироваться приборами TruCAM, - патрульная полиция. ИНФОГРАФИКА