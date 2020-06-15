Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция. ФОТО
Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за 13 июня зафиксировали, что 45 автомобилей двигались со скоростью выше 170 км в час.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины.
"45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за минувшие сутки. Наибольшей скорость была у автомобиля Mercedes S63 AMG ГНЗ АА840***, который двигался со скоростью 217 км/ч, а также Audi Q7 ГНЗ АЕ004*** - скорость 206 км/час. Рекордные нарушения скорости камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев - Харьков - Должанский, где разрешена скорость на указанном участке 110 км/ч", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что автомобиль Toyota RAV 4 с номерным знаком АА339*** совершил больше всего нарушений на протяжении суток - 12.
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Обратите внимание на тех, кто лайкнул.
Та ..й з ним !
Мова про тих, кого воно вб'є і покалічіть !
Як та харківська *****.
Пока не начнёт конфисковать эти железяки, можете ничего не фотографировать - бесполезно.
Всё зависит от того: в чьих руках находится инструмент. Если у адекватного человека в гараже стоИт танк или БТР, это ничем никому не угрожает. А в руках неадеквата даже карандаш будет смертельно опасен.
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Спорят на 1 000 - 5 000$
Этот штраф для них копейки.
Нужно лишать права вождения, в зависимости от количества нарушений.
5 нарушений за 3 месяца - лишать на 1 год.
10 - на 2 года.
20 - пожизненно.
Значит на этом участке дороги все едут с превышением, рафчик самый осторожный из них