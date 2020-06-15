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Таран в Одессе представил нового командующего ВМС Украины Неижпапу, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Сегодня в Одессе при участии Министра обороны Украины Андрея Тарана состоялась официальная церемония представления нового командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министр обороны Таран поблагодарил предыдущего командующего адмирала Игоря Воронченко за добросовестную службу и поздравил с новым назначением. Был объявлен приказ, согласно которому Воронченко назначен Главным инспектором Министерства обороны Украины.

"В жизни каждого человека, особенно это касается нас, военнослужащих, которые всю жизнь переезжают с места на место, получая новые назначения и новые задачи, наступает такой период, когда завершается работа на той должности, которая была до этого и начинается работа на новой. Такой период в жизни наступил и для адмирала Игоря Воронченко. Если до этого вы отвечали только за ВМС, то сейчас в должности главного инспектора Минобороны, я буду требовать с Вас ответственности за все, что происходит во всех видах ВС Украины", - глава Минобороны.

Присутствующим был объявлен Указ Президента Украины от 11 июня, согласно которому командующим Военно-Морских Сил ВС Украины назначен контр-адмирал Неижпапа Алексей Леонидович.

Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе (АР Крым).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испытания боевых возможностей нового артиллерийского бронекатера "Костополь" прошли в Черном море

В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015-м.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего ВМС по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки командования ВМС ВСУ.

С апреля 2020 года Неижпапа занимал должность заместителя командующего ВМС. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата к командиру бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.

Неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.

Также читайте: Зеленский назначил контр-адмирала Неижпапу командующим ВМС Украины вместо Воронченко. ФОТО

Таран в Одессе представил нового командующего ВМС Украины Неижпапу, - Минобороны 01
Таран в Одессе представил нового командующего ВМС Украины Неижпапу, - Минобороны 02
Таран в Одессе представил нового командующего ВМС Украины Неижпапу, - Минобороны 03

Автор: 

ВМС (1467) Одесса (7888) Воронченко Игорь (83) Таран Андрей (267) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+11
Не Їж папу. Прикольно.
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15.06.2020 14:57
+11
Это тот таран, который дал медальку вилкулу, тогда грош цена очередной креатуре зермака.
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15.06.2020 15:07
+10
Мдауж фамилия.
Нетудыхату напомнила
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15.06.2020 14:55
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Мдауж фамилия.
Нетудыхату напомнила
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15.06.2020 14:55 Ответить
Не Їж папу. Прикольно.
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15.06.2020 14:57 Ответить
Дохристиянські давньоруські прозвища.
папи», у деяких руських діалектах означає, хліб.)
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15.06.2020 15:01 Ответить
З призначенням нового Командуючого ВМСУ є надія на активні дії ВМСУ по захисту України, припиненню злочинної діяльності російських терористів на українському газовому шельці та позвільненню від терористів територій Крима та ОРДЛО!
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15.06.2020 15:04 Ответить
Ви знову десь загубили свою шапочку з фольги....
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15.06.2020 15:06 Ответить
Ему можно - вин кадровый ваенный
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15.06.2020 15:58 Ответить
Он кадровое трепло.
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15.06.2020 16:38 Ответить
неижпапу, сбросьмамуспоезда, напоминает...
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15.06.2020 15:09 Ответить
А тобі більше подобаються прізвища "Возгрин" ("соплин", па-кастрамскому), чи "Малафеев" ("Спермин", "Семенножидкостев")? Яке-б не було прізвище, людина не винувата, що його предку таке дали... Аби сам чоловік розумний був... Це про тебе можна сказати "Чи то мати винувата, що дитина дурнувата?...".
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15.06.2020 15:44 Ответить
про власне використання жіночих прокладок ти пишеш сам, типа не по назначению - для сопель,для спермы...
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15.06.2020 17:42 Ответить
"Александер", ти "жіночі прокладки" обсмоктуєш вже третій рік... Мабуть, любиш... Я теж люблю, однак використовувать за аналогічним призначенням - для всотування поту у водонепроникному взутті... А ти їх, дивлюся, любиш "обсмоктувать"... Це, хлопчику, вже "перверзія"... А там і до психічного розладу недалеко...
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15.06.2020 17:58 Ответить
тобі ж відповідаю лише на твої зізнання...без усяких "мабуть"...
дівчинко, ти, щойно вчергове признався в любові до прокладок, а више "обсмоктував" сперму й соплі...
цензор - не майданчик для твоїх зізнань...геть і ганьба, тобі
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15.06.2020 18:15 Ответить
Φίλα τον κώλο μου!
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15.06.2020 18:42 Ответить
не истери
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15.06.2020 18:47 Ответить
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Kk-don%27t-eat-dick.ogg қотақты жеме !
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15.06.2020 18:51 Ответить
к тем, кто там рядом:
- девушки, уймите вашу мать
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15.06.2020 18:55 Ответить
Що, "розумнику", "утух"? Ти ж у нас "геній лінгвістики"... Так переклади, що я тобі написав... Я ці мови сам лише розумію, а говорить вільно не можу... Однак, пару десятків побутових фраз сказать можу... Давай, знищ мене своїм "інтелектом"!!!
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15.06.2020 19:00 Ответить
Все краще іванова-пєтрова-сідорова
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15.06.2020 16:25 Ответить
а у поляків це вата!..тобто не треба їсти вату!!!
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15.06.2020 15:10 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6u8zX5oPqAhVo_SoKHWHjATsQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0_(%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F)&usg=AOvVaw3VN4M6Ax1AnZWw9rgjC4oV Папа (значення) - Вікіпедія
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6u8zX5oPqAhVo_SoKHWHjATsQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0_(%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F)&usg=AOvVaw3VN4M6Ax1AnZWw9rgjC4oV uk.wikipedia.org › wiki › Папа_(зна...


папа - шмат буханця хліба в українському фольклорі (дитяча література);;
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15.06.2020 15:19 Ответить
точно. Саме так. Я ще малим памятаю питання моєї неграмотної бабусі (1895 року народження приблизно): папку їстимеш? То вона так нам на хліб казала. А всі недоїдки чи зачерствілий сушила на сухарі. Голод навчив людей бути запасливими.
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16.06.2020 13:37 Ответить
Не на то внимание обратил. На мордах маски, а здороваются за руку, без перчаток, социальную дистанцию не соблюдают, средств гигиены на столах нет. Оштрафовать их надо. )))
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15.06.2020 15:03 Ответить
Мабудь пра-пра були козаками
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15.06.2020 15:10 Ответить
Цього прізвища нема в козацьких реєстрах.
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15.06.2020 15:13 Ответить
Може й так ,він з Севастополя, може грек ...
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15.06.2020 15:15 Ответить
Всього 71 людина в Україні має таке прізвище, а ще є Неїжпапенко... Всі ці прізвища українські та поширенні на континентальній Україні. Можливо чумацьке прізвище...
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15.06.2020 15:19 Ответить
Чумак - не соціальний статус. Чумак - професія... Тому окремо "чумацьких" прізвищ буть не могло, як не могло буть прізвищ "ковальських", "лимарських" чи "швецьких"...
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15.06.2020 15:31 Ответить
Професія, але бувало що давали подібні прізвища.
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15.06.2020 15:34 Ответить
Які саме? Дай приклади...
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15.06.2020 15:52 Ответить
Скільки чумацьких прізвищ, пов'язаних із тваринами, містить телефонний довідник! От кілька з них:
1. Бавгар - пастух рогатої худоби
2. Бавгаренко - син пастуха рогатої худоби
3. Бавгарчук - підпасич, який жив у пастуха рогатої худоби
4. Бокай - людина, у якої бик з плямистими боками
5. Ботей - пастух отари.
6. Вакар - пастух корів. В іспанській мові vaca (вака) - корова. Vacas locas - коров'ячий сказ.
7. Вакаренко - син пастуха корів
8. Вакарчук - підпасич-сирота, який пас корів
9. Валашал - кастратор тварин.
10. Вівчар - пастух овець
11. Воловик - пастух волів (також птах крапивник)
12. Воляр - пастух волів
13. Завертайло - кастратор коней
14. Козар - пастух кіз
15. Космина - хазяїн вола з неправильно посадженими рогами.
16. Личман - старший пастух. "Як череді без личмана, так козакам без отамана".
17. Отагас - теж старший пастух
18. Стадар, Стадник - пас коней
19. Стадниченко - син пастуха коней
20. Чабан - пас овець
21. Чередник - пастух череди рогатої худоби
22. Чередниченко - син чередника, пастуха рогатої худоби
23. Чередничук - підпасич-сирота, який жив у чередника
24. Чумак, Чумаченко.
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15.06.2020 16:04 Ответить
Алі, це все - "професійні" прізвища... Я тобі їх вказував... Вони не мають ніякого стосунку до "козачих", які створювалися як для обліку козака в реєстрі, так і для маскування селянина-кріпака, від переслідувань поміщика... Я трохи "ономастику" вивчав - зацікавився походженням свого... Виявилося теж "професійним", аналогом "Лісничого", тільки для степової зони...
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15.06.2020 16:54 Ответить
То Вакарчук походить з пастухів корів. Херовий в родині виявився пастух, який покинув свою отару.
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15.06.2020 17:00 Ответить
Коваль
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15.06.2020 16:20 Ответить
Ти суті суперечки не зрозумів... Прізвище "Коваль" - "професійне". Його могли дать людині, що до козацтва ніякого стосунку не мала...
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15.06.2020 17:07 Ответить
Нормальне козацьке прізвище: "Неїжтата". Касапи як завжди його зрусифікували, дебіли
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15.06.2020 16:53 Ответить
"Папа" - "дитячий діалектизм"... Діти так, в Україні, окраєць білого хліба називають, булочку...
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15.06.2020 17:09 Ответить
якого папу не їсти - Сруля?
а хіба Воронченко їв?
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15.06.2020 14:55 Ответить
Контр-адмірал має прізвище Неїжпапу і його прізвище не перекладається російською мовою як Неижпапу.
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15.06.2020 14:58 Ответить
як українською приємніше звучить...згодні?
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15.06.2020 15:01 Ответить
Звичайно, що це українське прізвище, мабуть козацьке.
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15.06.2020 15:03 Ответить
В козацьких реєстрах нема цього прізвища.
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15.06.2020 15:11 Ответить
А ти всі реєстри переглянув? Їх було, "як грязі...". Були реєстри "січові" - у кожній "Січі", свої. Січей було близько десятка. Були "паланкові"- паланок, на Січах, теж було повно... Де козаки стан рибальський будували, там і паланка була. На Дніпрі їх було десятків три. А ще Південний Буг, Псьол, Сула, Ворскла, Рось... Були "городові". Відкрий карту Боплана і порахуй міста "полкові". Були "маєтні"... Тут взагалі все безконтрольно - у якого шляхтича гроші були, той і мав "гайдуків"... А було просто "нереєстрове козацтво"...
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15.06.2020 15:24 Ответить
Звичайно, що нереєстрові козаки не були в реєстрах. У мене є програма реєстру козацьких прізвищ. А ще можна знайти онлайн цю програму.
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15.06.2020 15:27 Ответить
Пошукаємо у ЛІТОПИСІ САМІЙЛА ВЕЛИЧКА?
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15.06.2020 15:32 Ответить
Програму люди складали... А вони користувалися писемними джерелами. І писемні ждерела люди писали... І не всі джерела потрапляли в їх розпорядження на момент складання програми... Он, недавно чи-то корейці, чи китайці виявили двоногих викопних крокодилів... А до цього вважалося, що на двох ногах могли ходить лише динозаври - предки птахів... Як ти думаєш, програма реєстру викопних решток, до виявлення цих предків крокодилів, містила дані про них?...
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15.06.2020 15:37 Ответить
Все можливо, але в основному реєстри правильні. Просто руками це перевіряти довго.
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15.06.2020 15:41 Ответить
"В основному", люди народжуються з двома руками і ногами, з одною головою і без хвоста... Але, бувають виключення...
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15.06.2020 15:50 Ответить
Знайшов.
Пори року, дні тижня як прізвища надавались тим втікачам, які появлялися в певний проміжок часу, що закарбувався в їх пам'яті - це такі прізвища, як: Зима, Засуха, Понеділок, Субота, Метелиця. Джерелом прізвищ також був і одяг: Свита, Кирея, Жупан, Столата. В прізвищах навіть втілювалися навіть така чеснота, як чемність козака; так з'явилися прізвища Панібудьласка, Пробачай, Добрийвечір.
Але найцікавішими є колоритні козацькі прізвища з гумористичним відтінком, які складалися з двох-трьох сполучених слів, які дуже вдало характеризували вдачу козака (але часом і кепкували з нього): Непийвода, Неїжко, Недайкаша, Неїжборщ, Нагнибіда, Паливода, Нетудихата, Перебийніс, Убийвовк, Куйбіда, Тягнирядно, Задерихвіст, Підіпригора, Закривидорога, Вирвихвіст, Нездійминога, Жуйборода, Підкуймуха, Лупибатько, Затуливітер, Непийвода, Крутихвіст, Печиборщ, Роздайбіда, Загнибіда, Скачистрибайло, Неварикаша, Неїжпапа, Загубисундук, Неїжкаша, Несвятипаска, Вернигора, Вернидуб, Вернивода, , Обіжисвіт, Майборода, Чудо, Безталанний, Валяйбаба, Давиборщ, Добрознай, Убийвовк, Дериведмідь, Засядьвовк, Нетреба, Чудеса, Побийвовк, Шмаровоз, Невтриніс, Смакота, Серпокрил, Швайка, Чума, Непочатих, Кривоколиска, Сиротадобрий, Гризодуб, Кривошапка, Вирвикишка, Завалипіч, Гуляйдень, Нечай, Невгад, Забийворота
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15.06.2020 15:52 Ответить
Додай - "Неродигречка". Я з ним служив... Чоловік родом з Запоріжжя... Звідти ж, був, і "Губа"...
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15.06.2020 16:58 Ответить
Нереєстрового козацтва набагато більше, аніж реєстрового
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15.06.2020 15:34 Ответить
Звичайно, але перевірити без реєстру неможливо.
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15.06.2020 15:36 Ответить
Может опечатка и после первой "п" буква "о"?
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15.06.2020 15:04 Ответить
Кому що, а кацапам як https://censor.net/user/397592 лише одне ввижається...

Таран в Одесі представив нового командувача ВМС України Неїжпапу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8214
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15.06.2020 15:07 Ответить
та Светка на Привозе бичками торгует, ей шо хош после "обеда" померещится может
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15.06.2020 15:11 Ответить
Вак и гельдик- два дебила, но без силы.
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15.06.2020 15:46 Ответить
хто про що мріє, чи більша тим краща
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15.06.2020 16:57 Ответить
Хто про що думає...
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15.06.2020 15:10 Ответить
"Што у каво балит, тот о том и говорит...", - гласит рассейская пасловица...
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15.06.2020 15:38 Ответить
це як скабєтова назвала телеканал "прямій"
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15.06.2020 15:01 Ответить
Но на цензоре в приоритете кацапский язык, вот и переводят криво гуглом.
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15.06.2020 15:05 Ответить
Що криво перекладають - згоден. Ще й спочатку з україномовного першоджерела роблять переклад, а вже потім викладають українською...
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15.06.2020 15:09 Ответить
Про переклад сперечатися не буду. Гріхи є! Але ось в "магучемрусском" букви Ї немає. Спробуй напиши.
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15.06.2020 15:12 Ответить
Перевіряв: якщо пишеш російський текст українською розкладкою, то правку робить треба вчетверо рідше, ніж навпаки...
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15.06.2020 15:26 Ответить
Можна спробувать через "Й"... "Нейижпапа"... Однак, вони свої слова писать нездатні, а ви хочете, щоб вони чужі писали... (Коли мені починають доводить, що нам треба перейти на "латиницю", як поляки, чехи, словаки, я пропоную їм спробувать написать слова ЦИХ мов, використовуючи "кирилицю"... Люди дивувалися - слова писалися і читалися більш природньо... А в чому справа? А в тому, що після того, як в цих країнах утвердився католицизм, єдиними носіями писемності стали католицькі монахи, що іншої писемності не знали. Вони ж ставали "писарями" в адміністраціях, вчителями в школах... Латиниця для них - чужа, бо слов"янська фонетика збереглася. А "кирилиця" створена "слов"яномовними", для слов"ян... У росіян угрофінська фонетика, тому вони не можуть толком зрозуміть будь-яку слов"янську мову...
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15.06.2020 17:27 Ответить
...це варіант прізвища Неїжкашу..."папой" ,в деяких місцях ,кашу називають кукурудзяну...
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15.06.2020 17:09 Ответить
в яких ще деяких місцях? Он людина правильно зауважила (і дякуючи їй я згадав своє далеке дитинство і бабусю), що папою (папка) називався хліб. Якщо знаєте іншу їжу під такою назвою, то внесіть ці знання до вікі.
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16.06.2020 14:02 Ответить
ой какой богатырь... а на фоне...ай ладно! не буду)))))
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15.06.2020 15:02 Ответить
а убийкацапа немає?
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15.06.2020 15:06 Ответить
Тоді здається не було такої назви. Скоріш "москаля"...
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15.06.2020 15:10 Ответить
Замочихуйло! колоритніше буде
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15.06.2020 15:13 Ответить
ще Микола Гоголь писав таке «Кляті кацапи їдять щі навіть з тарганами»)
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15.06.2020 15:16 Ответить
Ще моя правда дражнила їх кацапами!
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15.06.2020 15:21 Ответить
Прабаба...
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15.06.2020 16:01 Ответить
Это тот таран, который дал медальку вилкулу, тогда грош цена очередной креатуре зермака.
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15.06.2020 15:07 Ответить
- Революция! - ответил бывший слепой. - Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек.Фамилия ему была Небаба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик.
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15.06.2020 15:09 Ответить
Гадаю нова генерація коментаторів на сайті навіть не знає такого персонажу як Паніковський...
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15.06.2020 15:12 Ответить
діти "плейстейшн" та смартфону
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15.06.2020 15:20 Ответить
Это не просто фамилия это Порошенко так Зе намекает😆
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15.06.2020 15:13 Ответить
https://uprom.info/news/other/zbrojni-syly-***********-dekilka-aviaeskadrylij-rozvidku-tanky-ta-artyleriyu-desantno-shturmovyh-vijsk-j-morskoyi-pihoty/ Збройні сили скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію Десантно-штурмових військ й морської піхоти

Таран в Одесі представив нового командувача ВМС України Неїжпапу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3353
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15.06.2020 15:15 Ответить
Моладца військові, з яких 50% голосували - аби не Порошенко! Хавайте, не обляпайтеся!
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15.06.2020 16:08 Ответить
Кликаешь по новости «ВСУ...ВМС...», глаза утыкаются в «.... хамчак, таран, вилкул, презсдезертир...» - закрыл вкладку и вычистил оперативную память от увиденного... и уже абсолютно пох кого там кто в том зелёном гадюшнике наградил/назначил и куда отвёл... тоска и деградация...
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15.06.2020 15:56 Ответить
Имамутоже
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15.06.2020 17:28 Ответить
Думаю,що заміна командуючого --це "відплата" за його роботу по зміцнені ВМС україни. Зе цього не любить,бо путін наказав.
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15.06.2020 20:34 Ответить
Цього нієпімаму ставлять, щоби завалити бійову підготовку флоту...
https://novynarnia.com/2020/06/12/nejizhpapa-chmut/ військова біографія Олексія Неїжпапи таки диктує певні прогнози щодо діяльності Військово-морських сил під керівництвом контрадмірала. "Він є вихідцем із 1-ї бригади надводних кораблів Севастополя, яка завжди була зразково-показовою, де все було гарно й пофарбовано, всі бірки були на своїх місцях, бордюри - рівні, а кораблі були з видимої сторони пофарбовані однаково. Тому, думаю, варто очікувати, що Військово-морські сили будуть виглядати так само: зовні - гарно, а от питання внутрішньої наповненості, боєздатності та спроможності виконувати бойові завдання будуть під великим питанням
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15.06.2020 22:39 Ответить
Позачергове звання двічі в мирний час - ПАРАДОКС! Чиїх будеш ?
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16.06.2020 12:20 Ответить
 
 