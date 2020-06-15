Таран в Одессе представил нового командующего ВМС Украины Неижпапу, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Сегодня в Одессе при участии Министра обороны Украины Андрея Тарана состоялась официальная церемония представления нового командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министр обороны Таран поблагодарил предыдущего командующего адмирала Игоря Воронченко за добросовестную службу и поздравил с новым назначением. Был объявлен приказ, согласно которому Воронченко назначен Главным инспектором Министерства обороны Украины.

"В жизни каждого человека, особенно это касается нас, военнослужащих, которые всю жизнь переезжают с места на место, получая новые назначения и новые задачи, наступает такой период, когда завершается работа на той должности, которая была до этого и начинается работа на новой. Такой период в жизни наступил и для адмирала Игоря Воронченко. Если до этого вы отвечали только за ВМС, то сейчас в должности главного инспектора Минобороны, я буду требовать с Вас ответственности за все, что происходит во всех видах ВС Украины", - глава Минобороны.

Присутствующим был объявлен Указ Президента Украины от 11 июня, согласно которому командующим Военно-Морских Сил ВС Украины назначен контр-адмирал Неижпапа Алексей Леонидович.

Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе (АР Крым).

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В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015-м.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего ВМС по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки командования ВМС ВСУ.

С апреля 2020 года Неижпапа занимал должность заместителя командующего ВМС. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата к командиру бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.

Неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.

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