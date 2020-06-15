Таран в Одессе представил нового командующего ВМС Украины Неижпапу, - Минобороны. ФОТОрепортаж
Сегодня в Одессе при участии Министра обороны Украины Андрея Тарана состоялась официальная церемония представления нового командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Министр обороны Таран поблагодарил предыдущего командующего адмирала Игоря Воронченко за добросовестную службу и поздравил с новым назначением. Был объявлен приказ, согласно которому Воронченко назначен Главным инспектором Министерства обороны Украины.
"В жизни каждого человека, особенно это касается нас, военнослужащих, которые всю жизнь переезжают с места на место, получая новые назначения и новые задачи, наступает такой период, когда завершается работа на той должности, которая была до этого и начинается работа на новой. Такой период в жизни наступил и для адмирала Игоря Воронченко. Если до этого вы отвечали только за ВМС, то сейчас в должности главного инспектора Минобороны, я буду требовать с Вас ответственности за все, что происходит во всех видах ВС Украины", - глава Минобороны.
Присутствующим был объявлен Указ Президента Украины от 11 июня, согласно которому командующим Военно-Морских Сил ВС Украины назначен контр-адмирал Неижпапа Алексей Леонидович.
Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе (АР Крым).
В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015-м.
В 2015-2019 годах был заместителем командующего ВМС по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки командования ВМС ВСУ.
С апреля 2020 года Неижпапа занимал должность заместителя командующего ВМС. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.
Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата к командиру бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.
Неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.
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(«папи», у деяких руських діалектах означає, хліб.)
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папа - шмат буханця хліба в українському фольклорі (дитяча література);;
1. Бавгар - пастух рогатої худоби
2. Бавгаренко - син пастуха рогатої худоби
3. Бавгарчук - підпасич, який жив у пастуха рогатої худоби
4. Бокай - людина, у якої бик з плямистими боками
5. Ботей - пастух отари.
6. Вакар - пастух корів. В іспанській мові vaca (вака) - корова. Vacas locas - коров'ячий сказ.
7. Вакаренко - син пастуха корів
8. Вакарчук - підпасич-сирота, який пас корів
9. Валашал - кастратор тварин.
10. Вівчар - пастух овець
11. Воловик - пастух волів (також птах крапивник)
12. Воляр - пастух волів
13. Завертайло - кастратор коней
14. Козар - пастух кіз
15. Космина - хазяїн вола з неправильно посадженими рогами.
16. Личман - старший пастух. "Як череді без личмана, так козакам без отамана".
17. Отагас - теж старший пастух
18. Стадар, Стадник - пас коней
19. Стадниченко - син пастуха коней
20. Чабан - пас овець
21. Чередник - пастух череди рогатої худоби
22. Чередниченко - син чередника, пастуха рогатої худоби
23. Чередничук - підпасич-сирота, який жив у чередника
24. Чумак, Чумаченко.
а хіба Воронченко їв?
Пори року, дні тижня як прізвища надавались тим втікачам, які появлялися в певний проміжок часу, що закарбувався в їх пам'яті - це такі прізвища, як: Зима, Засуха, Понеділок, Субота, Метелиця. Джерелом прізвищ також був і одяг: Свита, Кирея, Жупан, Столата. В прізвищах навіть втілювалися навіть така чеснота, як чемність козака; так з'явилися прізвища Панібудьласка, Пробачай, Добрийвечір.
Але найцікавішими є колоритні козацькі прізвища з гумористичним відтінком, які складалися з двох-трьох сполучених слів, які дуже вдало характеризували вдачу козака (але часом і кепкували з нього): Непийвода, Неїжко, Недайкаша, Неїжборщ, Нагнибіда, Паливода, Нетудихата, Перебийніс, Убийвовк, Куйбіда, Тягнирядно, Задерихвіст, Підіпригора, Закривидорога, Вирвихвіст, Нездійминога, Жуйборода, Підкуймуха, Лупибатько, Затуливітер, Непийвода, Крутихвіст, Печиборщ, Роздайбіда, Загнибіда, Скачистрибайло, Неварикаша, Неїжпапа, Загубисундук, Неїжкаша, Несвятипаска, Вернигора, Вернидуб, Вернивода, , Обіжисвіт, Майборода, Чудо, Безталанний, Валяйбаба, Давиборщ, Добрознай, Убийвовк, Дериведмідь, Засядьвовк, Нетреба, Чудеса, Побийвовк, Шмаровоз, Невтриніс, Смакота, Серпокрил, Швайка, Чума, Непочатих, Кривоколиска, Сиротадобрий, Гризодуб, Кривошапка, Вирвикишка, Завалипіч, Гуляйдень, Нечай, Невгад, Забийворота
https://novynarnia.com/2020/06/12/nejizhpapa-chmut/ військова біографія Олексія Неїжпапи таки диктує певні прогнози щодо діяльності Військово-морських сил під керівництвом контрадмірала. "Він є вихідцем із 1-ї бригади надводних кораблів Севастополя, яка завжди була зразково-показовою, де все було гарно й пофарбовано, всі бірки були на своїх місцях, бордюри - рівні, а кораблі були з видимої сторони пофарбовані однаково. Тому, думаю, варто очікувати, що Військово-морські сили будуть виглядати так само: зовні - гарно, а от питання внутрішньої наповненості, боєздатності та спроможності виконувати бойові завдання будуть під великим питанням