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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты блокируют пропуск людей через линию разграничения на Донбассе, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Свободному движению в пределах гуманитарных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях препятствуют российские вооруженные формирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, с 11:00 до 14:00 на КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" проводились "пропускные операции".

Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины пропустили пять человек, но через час они вернулись, "поскольку оккупанты снова заблокировали движение на этом направлении".

У КПВВ "Марьинка" желающих пересечь линию разграничения не было - оккупанты также блокируют все попытки граждан пересечь линию разграничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У государства нет информации о почти 150 тыс. проживающих на оккупированной территории Донбасса пенсионерах, - Лазебная

"Вопиющим примером циничного поведения захватчиков является то, что российские наемники уже четверо суток удерживают перед своим блок-постом двух людей, упорно не позволяя им проехать домой. При необходимости пограничники из состава Объединенных сил готовы обеспечить их возвращение на контролируемую территорию", - отмечается в сообщении.

Оккупанты блокируют пропуск людей через линию разграничения на Донбассе, - ГПСУ 01
Оккупанты блокируют пропуск людей через линию разграничения на Донбассе, - ГПСУ 02
Оккупанты блокируют пропуск людей через линию разграничения на Донбассе, - ГПСУ 03

Также читайте: Работа КПВВ на границе с оккупированным Крымом возобновлена, - МВД

Оккупанты блокируют пропуск людей через линию разграничения на Донбассе, - ГПСУ 04
Оккупанты блокируют пропуск людей через линию разграничения на Донбассе, - ГПСУ 05
Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, с 10 июня приказом командующего ООС восстановлен пропуск через линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка". Однако оккупанты пропускали только в Станице Луганской.

Автор: 

Госпогранслужба (6432) Донбасс (26956) Марьинка (713) КПВВ (330) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+7
а что по этому поводу думает ОБСЕ... ООН и спортлото?
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15.06.2020 16:01
+6
Зебилы, а зачем нам вообще кпп с оккупантами? Все кто хотели уже давным давно выехали. Или вы считаете что там же наши люди?
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15.06.2020 16:02
+4
Лугандонцы умнее ,зедебилов оказались.Да же они знают ,что можно заразиться и заболеть.Для чего они их открыли,что бы лугандогцы развезли всю заразу по Украине?
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15.06.2020 16:02
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Правила форума Совет форумчан
Что же это за "двое людей", что на цензоре за них второй день "слезы льют?
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15.06.2020 16:01 Ответить
Окупанти блокують пропуск людей через лінію розмежування на Донбасі, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4146
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15.06.2020 16:11 Ответить
Окупанти блокують пропуск людей через лінію розмежування на Донбасі, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3850
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15.06.2020 16:29 Ответить
Окупанти блокують пропуск людей через лінію розмежування на Донбасі, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6329
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15.06.2020 16:30 Ответить
Треба запатентувати, думаю, вони ще не встигли.
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15.06.2020 22:25 Ответить
Зорян и Шкиряк.
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15.06.2020 16:31 Ответить
А кто бы ни были. Они - люди.
Плохо, когда у так называемых "людей", комментаторов с Цензора, теряется милосердие и сострадание. Они превращаются в таких орков даунбаса и лугандонии.
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15.06.2020 17:05 Ответить
Есть ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ, и считаю, что за свои поступки нам придется отвечать. Я против тотального "милосердия", а точнее слюнтяйства и соплежуйства, это лишь поощряет людей БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ совершать и дальше такие безответственные поступки (и строить из себя потом "невинных жертв", требуя жалости и участия посторонних людей в их собственных проблемах)!
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15.06.2020 20:33 Ответить
Против тотального и я против. Против абсолютной глупости некоторых "комментаторов" тоже.
Заметьте, что лбди, и тролли тоже, употребляют исключительно обычные слова, описывающие, в том числе, и их собственные состояния. （соплежуйство, слюнтяйство, собственные проблемы, безответственные поступки и проч.） Ваша речь с головой выдала вас.
Не благодарите.🙂
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15.06.2020 20:52 Ответить
можете фантазировать сколько угодно (по поводу моей личности, кстати переход на личность это метод троллинга, так что не стоит обвинять меня в собственных "грехах") я писал комментарий исключительно на теме и считаю, что эти "люди" сами виновны в своих проблемах /ехать добровольно к оккупантам это верх безответственности, там с ними может случится что угодно и рассчитывать на помощь других в этой ситуации - это переложить свою ответственность на непричастных). И очень подозрительная "забота" приводит к мысли, что это чьи-то "конкретные люди" ("не простые бедолаги", кто-то давя "на жалость", пытается решить свою шкурные или родственные интересы)
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16.06.2020 04:50 Ответить
а что по этому поводу думает ОБСЕ... ООН и спортлото?
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15.06.2020 16:01 Ответить
а онищенко и ляшка забыл (в суе и на ночь глядя) упомянуть!
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15.06.2020 16:06 Ответить
забыл...а кто это?
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15.06.2020 16:11 Ответить
сан. врачи.
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15.06.2020 16:14 Ответить
Зебилы, а зачем нам вообще кпп с оккупантами? Все кто хотели уже давным давно выехали. Или вы считаете что там же наши люди?
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15.06.2020 16:02 Ответить
Куди виїхали на вокзал під лавку?
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15.06.2020 16:57 Ответить
Лугандонцы умнее ,зедебилов оказались.Да же они знают ,что можно заразиться и заболеть.Для чего они их открыли,что бы лугандогцы развезли всю заразу по Украине?
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15.06.2020 16:02 Ответить
Вот и я думаю, а на who я???
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15.06.2020 16:04 Ответить
Атесли и раисся для них оккупант и враг, а жить не на что и негде, тогда к какой категории их причислишь?
И напомню: от тюрьмы и от сумы не зарекайся.
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15.06.2020 17:03 Ответить
Это все лишь ваше мнение, основанное на весьма небогатом опыте. Мои знакомые переселенцы （те самые） - при Украине инженер-электрик и врач-педиатр в Донецкой области, достойные люди, уехали с детьми от орков в июле 2014года, работали, дили на сьемных квартирах, сейчас глава сеьи остался без работы （фирма на карантине и вряд ли выйдет） , на зарплату врача семью не прокормиь и негде жить, болеют родители.
Какие еще варианты? Пришлось возвращаться.
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15.06.2020 17:27 Ответить
У меня было сочувствие и сострадание к переселенцам в 2014 году. Пока не столкнулся с ними и не услышал их оценку событий на Донбассе. В наш город их приехало много тысяч... Их вызывающее, хамское поведение, агрессивность плюс претензии только к украинцам и украинской власти....О путине ни слова. Во всём виноваты патриоты, Майдан... Никаких проклятий на голову кремлёвского выродка и своих соседей - предателей они не высказывали .... Ненависть - только к свободной части Украины.. И я понял, что они за фрукты.... Допускаю, что есть и нормальные.... Но мне не встречались...
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15.06.2020 18:21 Ответить
100 проц. ПОДДЕРЖИВАЮ! Донбасс - это не территория, это - состояние души. Чего стоит Донбасс всем уже понятно: гнилой, ущербный, лживый народец с извращенным пониманием понятий чести, достоинства; с двойной моралью властителей и самим "народом Донбасса" Там ничего не исправить. Это раковая опухоль. Серая масса с животными инстинктами.
Мне, наверное, очень повезло: несколько замечательных, разумных семей из Донбасса встретил в Киеве. С некоторыми еще во время моих командировок в Донецк познакомился по работе, в июне 2014 года позвонили спросить: что нам делать? Мой ответ: "собирайте вещи,пакуйте в огромные сумки и отправляйте Новой Почтой (пока она еще работает), хоть на Киев, хоть на Львов, хоть на Харьков, хоть на Одессу, или куда знаете. И выезжайте сами. Забирайте все, чтобы не покупать новое (кроме мебели). Там /в Донбассе/ начнется серьезный замес. Это - на годы. Повезет, если вы вообще когда-либо туда попадете".
Сегодня их дети учатся в универе Шевченко и КМА. Родителям повезло, нашли хорошую работу, правда, не тот уровень, что был, но семья счастлива. Открыли для себя Украину заново. А есть и подлецы: разожгли пожар войны в Донецке, теперь живут в Киеве, жрут украинский хлеб, но... гадят, где только могут. Такой уж ущербный народец.
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15.06.2020 19:51 Ответить
А вот другим знакомым (электрик и врач) пришлось возвращаться (сегодня снова не пустили...), но хотя бы дети остаются учиться и строить свою жизнь среди нормальных людей.
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15.06.2020 19:52 Ответить
Что случилось? Мне доному нравится, что враги Украины не бегают через линию фронта? Зачем нашим военным всякая бегающая туда-сюда шушера? Приветствую закрытие всех КПП, минирование контрольной полосы...
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15.06.2020 16:09 Ответить
Вместо "доному" читать "одному"....Спасибо.
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15.06.2020 16:10 Ответить
Тобі давно в рило харкали?
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15.06.2020 16:59 Ответить
Женщина, Вы ошиблись форумом. Ваши собираются по адресу(записывайте)
Lugandon.putin.chmo.ru
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15.06.2020 17:17 Ответить
Есть, наверное, и такие. А есть и те, которым просто некуда голову приклонить, я таких знаю. Некоторые знакомые переселенцы как-то жили все это время, теперь потеряли работы, жилье снять нереально без денег, пришлось возвращаться. Детей （студенты вузов） оставили в Киеве, сами обратно в дыру, там родители и хотя бы есть крыша своя.
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15.06.2020 17:01 Ответить
Если у наших керманычей нет яиц, пусть хотя бы орки поработают...
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15.06.2020 16:18 Ответить
Опять лоханулись. Для хайпа, "там же наш народ," "мы их не бросим", с таким успехом можно было открыть месяц тому назад. Или даже два. А можно было не закрывать ваще.
Соседям надо - они сами забор поставят.
А вообще кто первый моргнёт - тот и стратил. Украина впереди. На неделю раньше закрылась. На неделю раньше открылась.
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15.06.2020 16:24 Ответить
Ибо... Украина и Лугандонь - это две большие разницы, и вообще,- нехай щастить!
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15.06.2020 16:53 Ответить
Мои знакомые переселенцы стоят у Бахмута, с ними еще сотня （как минимум） в очереди на пересечение блок постов. По состоянию на 14.00 никакой информации, никого не пропускают. Все поверили фейсбуку Шмыгаля, где он писал, что Кабмин 12 июня обсуждал открытие линии пересечения. Многие из очереди попали в Украину до карантина, и теперь в полном неведении, что с их домами, квартирами и имуществом. У многих пожилые родители без присмотра, болеют, лежат без помощи. Ждут открытия "границ", но власти до них нет никакого дела...
Раньше некоторые из переселенцев вьехали в Украину, но на те скромные выплаты не прожить, жилья нет и перспектив тоже, а сейчас еще многие потеряли работу.
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15.06.2020 16:58 Ответить
Сейчас обрыдаюсь.как мне жалко предателей, путинских коллаборантов,пособников гиркиных и моторол, которые не могут переехать КПП из вонючей лугандонской клоаки....
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15.06.2020 20:10 Ответить
Вам это еще предстоит узнать на себе. Не забудьте - что сами посеяли, то пожнете.
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15.06.2020 20:18 Ответить
Идет война и через линию разделения вообще никто не должен проходить! Хотите попасть на территорию Украины-перестаньте стрелять! Надо закрывать линию разделения и никого не пропускать из-за короновируса и обстрелов. Насчет "гуманизма" спрашивайте у террористов-людоедов и их московских начальников!
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15.06.2020 17:20 Ответить
Если за шесть лет не зыкрыли, то теперь и подавно. И все же там есть и наши люди, как с ними?
Дайте им в Украине квартиру, работу, и они забудут тот чумной мир...
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15.06.2020 17:29 Ответить
Вашим людям из лугандона надо дать не только квартиру, но и шикарную работу, машину, землю , медицинскую страховку, американскую пенсию.... Но, и получив всё это, ваши люди предадут и продадут Украину подонку и выродку. типа путина, помогут развязать войну, помогут убить десятки тысяч своих же сограждан.....Ваши люди заслужили тюремную камеру или подсрачник в сторону путинской ПаРаши....И пусть радуются, что живы остались...
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15.06.2020 20:06 Ответить
Вы опять на своей волне. Будьте осторожны, как бы вам не пришлось на себе все это испытать.
А за своих знакомых я не переживаю: одни уже устроились, все сами, с ноля; другие пошли работать даже не по специальности (кто-то даже продает книги на Петровке, очень успешный продавец), кто-то стрижет (красиво и со вкусом); и другие нужные людям профессии). Главное - какие люди. Никто ничего не просит у государства, неспособного даже защитить от врага, от воров-чиновников, от разрушения нравственности. И перестаньте про "ваши люди", они мои хорошие знакомые, любят Украину, честно работают, воспитывают замечательных людей. Мне с ваших слов кажется, что вы больший враг Украине, чем они, переселенцы из Донбасса. Про американскую пенсию, шикарную работу приплел... По Фрейду? То, в чем сами ощущаете ущербность? Можете не отвечать. Вы уже все сказали о себе.
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15.06.2020 20:16 Ответить
пусть чпокают в очеерди эти выродки друг друга - хоть какая -то развлекуха. запомни, нет там наших людей.
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16.06.2020 00:23 Ответить
Хай сидять в лугандоні. Орали ж суки расєя-расєя,на референдум бігали, а в парашу не пускають зараз за паспортом то їдуть в Україну
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15.06.2020 17:28 Ответить
НЕ все орали, не все рады "СРУсскому миру", нужно поснить и о них.
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15.06.2020 17:30 Ответить
НЕ треба мене лікувати. Пам'ятаю як вони наших полонених в Донецьку обпльовували. Чи вже забули? Сьогодні дивився ютуб донбас реалії,так там опитували в Донецьку куди бажають в Україну чи в парашу, так всі в парашу бажають а ти "не всі не всі". Не пускать в Україну нікого. Хто хотів той вже приїхав
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15.06.2020 17:56 Ответить
Да и хрен с ними, они ненавидят Украину.
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15.06.2020 19:56 Ответить
А может оккупанты правильно поступают, зачем кормить приезжающих из "нищей" Украины в "процветающие" республики.
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15.06.2020 20:00 Ответить
хоть кто то выполняет рекомендации НАТО, ещё в 14-м просили полностью блокировать ОРДЛО, а не разводить гешевт
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15.06.2020 20:12 Ответить
Мацу роздають на материку чи якого бісса.... Якийсь ольгинський лохатрон. Мабуть всетаки потрібно вибирати НАЦІОНАЛІСТА- ЛІДЕРА ПОЛІТИЧНОЇ СИЛИ.. По іншому знову якусь наброду підсунуть.
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15.06.2020 23:37 Ответить
і добре некуй шастать
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16.06.2020 00:20 Ответить
 
 