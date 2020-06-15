Оккупанты блокируют пропуск людей через линию разграничения на Донбассе, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Свободному движению в пределах гуманитарных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях препятствуют российские вооруженные формирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, с 11:00 до 14:00 на КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" проводились "пропускные операции".
Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины пропустили пять человек, но через час они вернулись, "поскольку оккупанты снова заблокировали движение на этом направлении".
У КПВВ "Марьинка" желающих пересечь линию разграничения не было - оккупанты также блокируют все попытки граждан пересечь линию разграничения.
"Вопиющим примером циничного поведения захватчиков является то, что российские наемники уже четверо суток удерживают перед своим блок-постом двух людей, упорно не позволяя им проехать домой. При необходимости пограничники из состава Объединенных сил готовы обеспечить их возвращение на контролируемую территорию", - отмечается в сообщении.
Напомним, с 10 июня приказом командующего ООС восстановлен пропуск через линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка". Однако оккупанты пропускали только в Станице Луганской.
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Плохо, когда у так называемых "людей", комментаторов с Цензора, теряется милосердие и сострадание. Они превращаются в таких орков даунбаса и лугандонии.
Заметьте, что лбди, и тролли тоже, употребляют исключительно обычные слова, описывающие, в том числе, и их собственные состояния. （соплежуйство, слюнтяйство, собственные проблемы, безответственные поступки и проч.） Ваша речь с головой выдала вас.
Не благодарите.🙂
И напомню: от тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Какие еще варианты? Пришлось возвращаться.
Мне, наверное, очень повезло: несколько замечательных, разумных семей из Донбасса встретил в Киеве. С некоторыми еще во время моих командировок в Донецк познакомился по работе, в июне 2014 года позвонили спросить: что нам делать? Мой ответ: "собирайте вещи,пакуйте в огромные сумки и отправляйте Новой Почтой (пока она еще работает), хоть на Киев, хоть на Львов, хоть на Харьков, хоть на Одессу, или куда знаете. И выезжайте сами. Забирайте все, чтобы не покупать новое (кроме мебели). Там /в Донбассе/ начнется серьезный замес. Это - на годы. Повезет, если вы вообще когда-либо туда попадете".
Сегодня их дети учатся в универе Шевченко и КМА. Родителям повезло, нашли хорошую работу, правда, не тот уровень, что был, но семья счастлива. Открыли для себя Украину заново. А есть и подлецы: разожгли пожар войны в Донецке, теперь живут в Киеве, жрут украинский хлеб, но... гадят, где только могут. Такой уж ущербный народец.
Lugandon.putin.chmo.ru
Соседям надо - они сами забор поставят.
А вообще кто первый моргнёт - тот и стратил. Украина впереди. На неделю раньше закрылась. На неделю раньше открылась.
Раньше некоторые из переселенцев вьехали в Украину, но на те скромные выплаты не прожить, жилья нет и перспектив тоже, а сейчас еще многие потеряли работу.
Дайте им в Украине квартиру, работу, и они забудут тот чумной мир...
А за своих знакомых я не переживаю: одни уже устроились, все сами, с ноля; другие пошли работать даже не по специальности (кто-то даже продает книги на Петровке, очень успешный продавец), кто-то стрижет (красиво и со вкусом); и другие нужные людям профессии). Главное - какие люди. Никто ничего не просит у государства, неспособного даже защитить от врага, от воров-чиновников, от разрушения нравственности. И перестаньте про "ваши люди", они мои хорошие знакомые, любят Украину, честно работают, воспитывают замечательных людей. Мне с ваших слов кажется, что вы больший враг Украине, чем они, переселенцы из Донбасса. Про американскую пенсию, шикарную работу приплел... По Фрейду? То, в чем сами ощущаете ущербность? Можете не отвечать. Вы уже все сказали о себе.