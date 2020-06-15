Оккупанты блокируют пропуск людей через линию разграничения на Донбассе, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Свободному движению в пределах гуманитарных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях препятствуют российские вооруженные формирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, с 11:00 до 14:00 на КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" проводились "пропускные операции".

Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины пропустили пять человек, но через час они вернулись, "поскольку оккупанты снова заблокировали движение на этом направлении".

У КПВВ "Марьинка" желающих пересечь линию разграничения не было - оккупанты также блокируют все попытки граждан пересечь линию разграничения.

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"Вопиющим примером циничного поведения захватчиков является то, что российские наемники уже четверо суток удерживают перед своим блок-постом двух людей, упорно не позволяя им проехать домой. При необходимости пограничники из состава Объединенных сил готовы обеспечить их возвращение на контролируемую территорию", - отмечается в сообщении.







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Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, с 10 июня приказом командующего ООС восстановлен пропуск через линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка". Однако оккупанты пропускали только в Станице Луганской.