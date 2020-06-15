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Криворожский депутат Колесник показал нечеловеческие условия жизни 24-летнего ветерана АТО с инвалидностью Лященко: Привет чиновникам, скулящим о низких зарплатах. ФОТОрепортаж

Полная потеря мобильности, пенсия в 3 тысячи гривен, нет питьевой воды, медико-санитарная экспертная комиссия не назначила лечения, санаторно-курортную реабилитацию и медицинский контроль.

В таких условиях живет 24-летний ветеран АТО с инвалидностью Илья Лященко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу депутата Криворожского горсовета Николая Колесника.

"Днепропетровская область, Софиевский район, село Николаевка. Лященко Илья Иванович, 1996 года рождения, ветеран АТО, служил 2,5 года в 78-й ОМБр и в 54-й ОМБр, после окончания контракта работал, получил тяжелую травму, инвалид 1 группы, полная потеря мобильности; нет контроля над телом ниже головы, ампутирована левая нога, правая нога - пролежни, большая вероятностью ампутации. Получает пенсию 3000 гривен, после повышения, до этого было и 2300, и 2700. Из местного управления соцзащиты, кроме единовременной выплаты 2000 гривен, не получено ничего! (Всем чиновникам, скулящим из-за низких зарплат в десятки и сотни тысяч гривен, отдельный "привет".)", - написал Колесник.

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Он сообщил, о главной проблеме - нет питьевой воды. "В село привозят техническую воду с перебоями, основная вода для питья - та, что собирают после дождей. Социальных работников не видели, медицинских работников не видели, карта индивидуального плана реабилитации чистая, как первый снег, что означает, по мнению руководителя МСЭК, что данный ветеран не нуждается ни в лечении, ни в санаторно-курортной реабилитации, ни в медицинском контроле", - пишет Колесник, прикладывая фото указанных документов.

Криворожский депутат Колесник показал нечеловеческие условия жизни 24-летнего ветерана АТО с инвалидностью Лященко: Привет чиновникам, скулящим о низких зарплатах 01
Криворожский депутат Колесник показал нечеловеческие условия жизни 24-летнего ветерана АТО с инвалидностью Лященко: Привет чиновникам, скулящим о низких зарплатах 02
Криворожский депутат Колесник показал нечеловеческие условия жизни 24-летнего ветерана АТО с инвалидностью Лященко: Привет чиновникам, скулящим о низких зарплатах 03

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По словам депутата, отец-опекун год назад попросил активистов помочь с гигиеническими средствами (в основном - памперсы для взрослых). На сегодняшний день потребность закрыта.

"То, что увидели, вызвало просто шок, из-за услышанного шок удвоился. В свете предвыборных обещаний, на всех уровнях, без исключения, видеть такие вещи и такое отношение - это дикость и издевательство одновременно, а де-юре - преступление", - подчеркнул Колесник.

Он призвал чиновников и мажоритарщика исправлять ситуацию.

Криворожский депутат Колесник показал нечеловеческие условия жизни 24-летнего ветерана АТО с инвалидностью Лященко: Привет чиновникам, скулящим о низких зарплатах 04
Криворожский депутат Колесник показал нечеловеческие условия жизни 24-летнего ветерана АТО с инвалидностью Лященко: Привет чиновникам, скулящим о низких зарплатах 05
Криворожский депутат Колесник показал нечеловеческие условия жизни 24-летнего ветерана АТО с инвалидностью Лященко: Привет чиновникам, скулящим о низких зарплатах 06

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Напомним, в декабре 2019 года министр юстиции Денис Малюська рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу. В октябре чиновник рассказал, что получает зарплату "примерно 17 тысяч гривен", с тех пор вознаграждение увеличилось до "уже примерно 29 тысяч гривен".  "Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", - отметил он. В мае этого года Малюська сообщил об увеличении своей зарплаты втрое.

Тогда же Верховный Суд выступил против снижения зарплат судей на время карантина до 47 тыс. грн. Глава ВС Валентина Данишевская заявила, что такое вмешательство свидетельствует о нарушении принципа независимости судебной власти.

В июне генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась на небольшую зарплату. "Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала", - сказала она. Генпрокурор отметила, что поскольку у нее есть семья, дети и домашние животные, которым нужен ветеринар, она будет "использовать запасы".

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Автор: 

ветераны (1107) Днепропетровская область (3953)


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Топ комментарии
+52
Вєнєдіктовой 38000 мало, на фінансову подушку попередніх років сподівається, останній піввареника позавчора доїла.
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15.06.2020 16:45
+41
Аж серце стислось.
Така невдячність до молодої людини, що віддала своє здоров'я за державу.
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15.06.2020 16:51
+37
вона більше на собаку витрачає ніж "держава" на ветерана АТО.
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15.06.2020 16:55
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Вєнєдіктовой 38000 мало, на фінансову подушку попередніх років сподівається, останній піввареника позавчора доїла.
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15.06.2020 16:45 Ответить

Генпрокурор сказала, що зарплати в 38 тисяч гривень, яку вона отримує на руки, не вистачає для утримання сім'ї та домашніх тварин тому їй доводиться користуватися своїми заощадженнями".
"Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тисяч грн. Це останнє, що я отримувала. А у мене ще сім'я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар. Тому я буду використовувати запаси", - розповіла Венедіктова.
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15.06.2020 16:52 Ответить
вона більше на собаку витрачає ніж "держава" на ветерана АТО.
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15.06.2020 16:55 Ответить
нехай продасть
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15.06.2020 19:16 Ответить
Ей эти 38000 - на один поход в ресторан
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15.06.2020 16:54 Ответить
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15.06.2020 17:19 Ответить
Вспомнил ... Скоро выборы . Политики лгут , это надо помнить .
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15.06.2020 16:46 Ответить
і в чому тут брехня?
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15.06.2020 16:50 Ответить
В нашем выборе на выборах .
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15.06.2020 16:52 Ответить
за тебя рептилоиды выбирают?
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15.06.2020 16:54 Ответить
Это привет зелемойскому и его бизнеспартнерам на крови - бене и мертвеччуку
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15.06.2020 16:51 Ответить
Аж серце стислось.
Така невдячність до молодої людини, що віддала своє здоров'я за державу.
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15.06.2020 16:51 Ответить
Зєбіли його туди не посилали!
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15.06.2020 16:54 Ответить
Он получил травму на производстве. На его месте может очутиться любой.

> после окончания контракта работал, получил тяжелую травму
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15.06.2020 17:00 Ответить
но он - ВЕТЕРАН !!!!!!!!!!!
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15.06.2020 17:21 Ответить
Неизвестно как он получил травму и кто в этом виноват. Если был официально устроен, то должен был получить страховые выплаты. Если конечно травмировался не по пьяни.
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15.06.2020 18:36 Ответить
де там бюджетні мільярди з фонду дружина порошенка?
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15.06.2020 19:45 Ответить
Ті мільярди шукайте у власників сайтів, на яких писали про неіснуючий "фонд дружини порошенка".
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16.06.2020 09:37 Ответить
Пани Ксения,какой державе?Человек отслужил,отвоевал в окопах.После службы начал работать и получил травму.И не понятно производственную ли.Молодец,что не вытащил удостоверение участника АТО и не размахивает им,как флагом.Вот ветеранам и ветеранским организациям,которые держава наплодила для отмывания денег из бюджета,стоило бы защитить ветерана от быта.
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16.06.2020 07:14 Ответить
Так страна относится к людям, защищавшим ее с оружием в руках. Это просто жесть
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15.06.2020 16:52 Ответить
єто ж не шлюшка с собачкой из Уханя.
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15.06.2020 16:59 Ответить
А кому щас легко?
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15.06.2020 21:16 Ответить
Передайте першій блєді, а то вона не знає своїх обов'язків!

https://www.pinterest.es/pin/471963235922189883/

https://www.pinterest.es/pin/471963235922189883/ "1915 год, Великия княжны, Мария и Анастасия в госпитале с ранеными"

Криворожский депутат Колесник показал нечеловеческие условия жизни 24-летнего ветерана АТО с инвалидностью Лященко: Привет чиновникам, скулящим о низких зарплатах - Цензор.НЕТ 3767
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15.06.2020 17:02 Ответить
то ото і є ...=де там бюджетні мільярди з фонду дружина порошенка?
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15.06.2020 19:47 Ответить
У ея виличства корону нашли. Не знаю в каком месте. Она самоизолироваться изволила. Ей не до ветеранов. Насморк донимает-с...
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15.06.2020 21:55 Ответить
читай уважніше там інвалідність по порошенку і пенсія 2300...
нині пенсія 3000...
але проблема найбільша в тому що уже в селах Дніпропетровської області в кирницях пропала вода,от куди має йти дніпровська вода замісто кримського каналу..
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15.06.2020 23:10 Ответить
Зализняк,ты полный придурок?Обзывать женщину?У тебя проблемы с тупой башкой.Девушки не дают?
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16.06.2020 07:17 Ответить
Це женьсчіна в 14-му сєпарам дані про ВСУ передавала! І за півтора року прєЗЄлєнства не знайшла часу відвідати поранених які захищають її дітей від казламордих!
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17.06.2020 09:16 Ответить
Позор шоколаду и зермаку!
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15.06.2020 17:05 Ответить
Да уж.
Лучше бы он в АТО получил инвалидность!
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15.06.2020 17:07 Ответить
Особо знающие- сколько хлопцев- атовцев ушли в мир иной добровольно -поболее чем за карантин имени ковида .И ТИШИНА!
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15.06.2020 17:10 Ответить
Какой ужас. Слезі душат. Власть с ЗЕком сволочи. Как и сволочь Парашенко. Старые родители. Жизнь без помощи и перспектив. Что защищали? Их маетки?
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15.06.2020 17:13 Ответить
А ЗЕ по ОМАНАМ раскатывает, под фонтанами бегает...….

Вот Вам и клоунская власть.....
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15.06.2020 17:30 Ответить
после окончания контракта работал, получил тяжелую травму Источник: https://censor.net/p3202101\\\\\\\\

Ну тогда не к МинОбороны претензии?
Или и после контракта нужно всех опекать и беречь?

Просто не говорят что и как случилось. И зачем тут приплетать что воевал тогда? Шоб ватники потешались?
после - не значит - во время.
Ну что за манипуляции, прям как и с вирусом то?
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15.06.2020 17:38 Ответить
НУ ,якщо і на виробництві травмувався , то що ,дати дитині пропасти ?!!! Та ми люди , чи біомаса , як сказав батько Зелена ?!!! Де ж ті соц.поц. захисти , що понастворювали ?!!! розенки та всі інші соцзахисники не знають ,як зхуднути і який курорт вибрати !!! Що ми за народ ?!! Нас топчуть ,над нами насміхаються ,нас вбивають , а ми мовчимо !!!!!!!!!!!!!!!
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16.06.2020 09:22 Ответить
я тільки сказав шо платити має не Міноборони, а власник вир-ва.
а тут - наклали на Міноборони і ледве сказали шо мужик вже демобілізувався

то ше не то - чувакам без ноги(ну, на заводі втратив) - треба кожен рік доводити на комісії шо нога не відросла. совок чо
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16.06.2020 09:27 Ответить
Зато Зеленський катається по Україні на "велопарку" з 100 позашляховиків. Зато чиновники поназначали собі зарплати в сотні тисяч доларів. Зато корупціонери зеленського дають хабарі по 6 млн. доларів. Зато сепаратистам і російським найманцям дають на окупований донбас пенсії по 10 тисяч і більше. Зато пенсійний фонд хоче нарахоувавати пенсію сепаратистам які в цю секунди воюють проти України і воювали починаючи з 2014 року. І ще багато такого уродства у нас коїться при владі Зеленського.
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15.06.2020 17:53 Ответить
Пацану 24 роки і на відміну від 4-х разово уклоніста не гроші загрібав,а Батьківщину захищав.
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15.06.2020 18:34 Ответить
Так он не в АТО травмировался, а неизвестно где и как.
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15.06.2020 18:38 Ответить
В нього психіка могла бути порушена після війни. Причина і наслідок якщо бути коротко.
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15.06.2020 18:46 Ответить
Да,не в АТО,це не міняє суті,він громадянин України який в скрутну годину став до зброї на її захист.Держава зобов'язана піклуватись про нього допоки йому потрібна буде допомога.Мені особисто як Українцю соромно,що таке відношення у Держави
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15.06.2020 21:21 Ответить
Как быть с Савченко? Она тоже стояла на защите Украины и теперь вы обязаны ей помогать постоянно.
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15.06.2020 22:37 Ответить
Ці підловки тут не доречні.Що до Савченко,вона громадянка України і якщо їй потрібна допомога то Держава повинна попіклуватись про неї.Так як і якщо громадянин злочинець Держава зобов'язана вжити заходів з покарання відповідно до вини.
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16.06.2020 00:02 Ответить
"Получает пенсию 3000 гривен, после повышения, до этого было и 2300, и 2700"





я не отмазываю ЗЕ. но простите разве Зе уменшил???? и тогда почему эта инфа не всплывалаа до этого?
а сколько таких еще..
и очевидно такие размеры "помощи"..ктото ввел. и очевидно они уже давно



ну и про Колесника.



https://www.youtube.com/watch?v=e-PBvRXzjbM Кримінальний елемент «Тайсон» рветься до Ради



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15.06.2020 19:02 Ответить
Света, прошу прощения, а Владыка это действительно у вас фамилия такая??
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15.06.2020 19:29 Ответить
ВЛАДИКА(трансл. Vladyka, рос. Владыка)

Налічує 1609 носіїв.
За поширенням займає 2923 місце.
Найчастіше - на Галичині
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15.06.2020 19:52 Ответить
да нет . эт просто что в голову взбрело.
игру престолов смотрели фильм??))
никакой маниии. просто ник и все))) и я не света)

зачем искать гдето скрытый смысл

удивляет некоторые люди ( не к вам относиться) -- которые место ответа посути цепляються к нику)

.
а своим постом хотел намекнуть людям, что данная проблема не 1ый день.((

увы такое часто.

и тому же Колеснику. место поднятия какогото хайпа или как называеться. думаю можно было создать петицию или обращение к власти или что. чтоб пересмотрели размеры финансирования.. (пусть даже открытым письмом. мол я такойто помощник. от имени "когото там" прошу обратить внимание и направл бы в ОП или куда там)).

( учитывая что работает помощником нардепа..)

что мы тут покричим -- скотыняки .сволоты зеленые чудики и т.д.. и что? из раза в раз также(
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15.06.2020 21:38 Ответить
Скажите, а что вы знаете о Колеснике кроме ролика на ТВ?
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16.06.2020 07:42 Ответить
лично не знаком

но таким вопросом можно и про всех спросить..

согласитесь куда больше пользы было бы. еслиб кроме поста в фесбук/инстраграми или где он там пишет. было б еще депутатское обращение от депутата коим помощником он являеться?

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18.06.2020 19:30 Ответить
ляшко и шалава юлька ща помогут последние труселя продадут...
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15.06.2020 19:10 Ответить
а мама ваша чем вам не шалава, тузик?
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15.06.2020 19:21 Ответить
Господи! хоть бы номер карты дали...
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15.06.2020 22:18 Ответить
Номер карти дайте!
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15.06.2020 22:39 Ответить
А после москальско - украинской войны приходят красноморденькие ,уверенные в себе и доброжелательные ,с уравновешенной психикой и желанием жить ! Да , еще и богатые - бабла нагребли же ??? А то что учасник бойових дій, вместе со всем совком - то пофиг , главное к девятому мая, не до Дня захисника Украіни ,ему чуть более тысчонки кинули жри ,не обляпайся .Да , еще кучмовские сорок гривен к пенсии ветеранов не забудь - к которым так и не доходят руки у всех патриотов и не патриотов и многочисленных служб.
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15.06.2020 23:31 Ответить
Нема слів.
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15.06.2020 23:36 Ответить
Суки эти "слуги без народа " из Криворожья . Где решала Юзик, где большой ЗЕ, где д,Ермаки?
Бубочка а тее не в падло было шастать по-курортам ?
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16.06.2020 00:20 Ответить
Що ви хтіли - Зе владі завжди плювати на життя пересічних громадян поодинці, їм статистика потрібна
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16.06.2020 11:54 Ответить
 
 