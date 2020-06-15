Криворожский депутат Колесник показал нечеловеческие условия жизни 24-летнего ветерана АТО с инвалидностью Лященко: Привет чиновникам, скулящим о низких зарплатах. ФОТОрепортаж
Полная потеря мобильности, пенсия в 3 тысячи гривен, нет питьевой воды, медико-санитарная экспертная комиссия не назначила лечения, санаторно-курортную реабилитацию и медицинский контроль.
В таких условиях живет 24-летний ветеран АТО с инвалидностью Илья Лященко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу депутата Криворожского горсовета Николая Колесника.
"Днепропетровская область, Софиевский район, село Николаевка. Лященко Илья Иванович, 1996 года рождения, ветеран АТО, служил 2,5 года в 78-й ОМБр и в 54-й ОМБр, после окончания контракта работал, получил тяжелую травму, инвалид 1 группы, полная потеря мобильности; нет контроля над телом ниже головы, ампутирована левая нога, правая нога - пролежни, большая вероятностью ампутации. Получает пенсию 3000 гривен, после повышения, до этого было и 2300, и 2700. Из местного управления соцзащиты, кроме единовременной выплаты 2000 гривен, не получено ничего! (Всем чиновникам, скулящим из-за низких зарплат в десятки и сотни тысяч гривен, отдельный "привет".)", - написал Колесник.
Он сообщил, о главной проблеме - нет питьевой воды. "В село привозят техническую воду с перебоями, основная вода для питья - та, что собирают после дождей. Социальных работников не видели, медицинских работников не видели, карта индивидуального плана реабилитации чистая, как первый снег, что означает, по мнению руководителя МСЭК, что данный ветеран не нуждается ни в лечении, ни в санаторно-курортной реабилитации, ни в медицинском контроле", - пишет Колесник, прикладывая фото указанных документов.
По словам депутата, отец-опекун год назад попросил активистов помочь с гигиеническими средствами (в основном - памперсы для взрослых). На сегодняшний день потребность закрыта.
"То, что увидели, вызвало просто шок, из-за услышанного шок удвоился. В свете предвыборных обещаний, на всех уровнях, без исключения, видеть такие вещи и такое отношение - это дикость и издевательство одновременно, а де-юре - преступление", - подчеркнул Колесник.
Он призвал чиновников и мажоритарщика исправлять ситуацию.
Напомним, в декабре 2019 года министр юстиции Денис Малюська рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу. В октябре чиновник рассказал, что получает зарплату "примерно 17 тысяч гривен", с тех пор вознаграждение увеличилось до "уже примерно 29 тысяч гривен". "Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", - отметил он. В мае этого года Малюська сообщил об увеличении своей зарплаты втрое.
Тогда же Верховный Суд выступил против снижения зарплат судей на время карантина до 47 тыс. грн. Глава ВС Валентина Данишевская заявила, что такое вмешательство свидетельствует о нарушении принципа независимости судебной власти.
В июне генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась на небольшую зарплату. "Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала", - сказала она. Генпрокурор отметила, что поскольку у нее есть семья, дети и домашние животные, которым нужен ветеринар, она будет "использовать запасы".
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Генпрокурор сказала, що зарплати в 38 тисяч гривень, яку вона отримує на руки, не вистачає для утримання сім'ї та домашніх тварин тому їй доводиться користуватися своїми заощадженнями".
"Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тисяч грн. Це останнє, що я отримувала. А у мене ще сім'я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар. Тому я буду використовувати запаси", - розповіла Венедіктова.
Така невдячність до молодої людини, що віддала своє здоров'я за державу.
> после окончания контракта работал, получил тяжелую травму
https://www.pinterest.es/pin/471963235922189883/
https://www.pinterest.es/pin/471963235922189883/ "1915 год, Великия княжны, Мария и Анастасия в госпитале с ранеными"
нині пенсія 3000...
але проблема найбільша в тому що уже в селах Дніпропетровської області в кирницях пропала вода,от куди має йти дніпровська вода замісто кримського каналу..
Лучше бы он в АТО получил инвалидность!
Вот Вам и клоунская власть.....
Ну тогда не к МинОбороны претензии?
Или и после контракта нужно всех опекать и беречь?
Просто не говорят что и как случилось. И зачем тут приплетать что воевал тогда? Шоб ватники потешались?
после - не значит - во время.
Ну что за манипуляции, прям как и с вирусом то?
а тут - наклали на Міноборони і ледве сказали шо мужик вже демобілізувався
то ше не то - чувакам без ноги(ну, на заводі втратив) - треба кожен рік доводити на комісії шо нога не відросла. совок чо
я не отмазываю ЗЕ. но простите разве Зе уменшил???? и тогда почему эта инфа не всплывалаа до этого?
а сколько таких еще..
и очевидно такие размеры "помощи"..ктото ввел. и очевидно они уже давно
ну и про Колесника.
https://www.youtube.com/watch?v=e-PBvRXzjbM Кримінальний елемент «Тайсон» рветься до Ради
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игру престолов смотрели фильм??))
никакой маниии. просто ник и все))) и я не света)
зачем искать гдето скрытый смысл
удивляет некоторые люди ( не к вам относиться) -- которые место ответа посути цепляються к нику)
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а своим постом хотел намекнуть людям, что данная проблема не 1ый день.((
увы такое часто.
и тому же Колеснику. место поднятия какогото хайпа или как называеться. думаю можно было создать петицию или обращение к власти или что. чтоб пересмотрели размеры финансирования.. (пусть даже открытым письмом. мол я такойто помощник. от имени "когото там" прошу обратить внимание и направл бы в ОП или куда там)).
( учитывая что работает помощником нардепа..)
что мы тут покричим -- скотыняки .сволоты зеленые чудики и т.д.. и что? из раза в раз также(
но таким вопросом можно и про всех спросить..
согласитесь куда больше пользы было бы. еслиб кроме поста в фесбук/инстраграми или где он там пишет. было б еще депутатское обращение от депутата коим помощником он являеться?
Бубочка а тее не в падло было шастать по-курортам ?