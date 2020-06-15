Криворожский депутат Колесник показал нечеловеческие условия жизни 24-летнего ветерана АТО с инвалидностью Лященко: Привет чиновникам, скулящим о низких зарплатах. ФОТОрепортаж

Полная потеря мобильности, пенсия в 3 тысячи гривен, нет питьевой воды, медико-санитарная экспертная комиссия не назначила лечения, санаторно-курортную реабилитацию и медицинский контроль.

В таких условиях живет 24-летний ветеран АТО с инвалидностью Илья Лященко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу депутата Криворожского горсовета Николая Колесника.

"Днепропетровская область, Софиевский район, село Николаевка. Лященко Илья Иванович, 1996 года рождения, ветеран АТО, служил 2,5 года в 78-й ОМБр и в 54-й ОМБр, после окончания контракта работал, получил тяжелую травму, инвалид 1 группы, полная потеря мобильности; нет контроля над телом ниже головы, ампутирована левая нога, правая нога - пролежни, большая вероятностью ампутации. Получает пенсию 3000 гривен, после повышения, до этого было и 2300, и 2700. Из местного управления соцзащиты, кроме единовременной выплаты 2000 гривен, не получено ничего! (Всем чиновникам, скулящим из-за низких зарплат в десятки и сотни тысяч гривен, отдельный "привет".)", - написал Колесник.

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Он сообщил, о главной проблеме - нет питьевой воды. "В село привозят техническую воду с перебоями, основная вода для питья - та, что собирают после дождей. Социальных работников не видели, медицинских работников не видели, карта индивидуального плана реабилитации чистая, как первый снег, что означает, по мнению руководителя МСЭК, что данный ветеран не нуждается ни в лечении, ни в санаторно-курортной реабилитации, ни в медицинском контроле", - пишет Колесник, прикладывая фото указанных документов.







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По словам депутата, отец-опекун год назад попросил активистов помочь с гигиеническими средствами (в основном - памперсы для взрослых). На сегодняшний день потребность закрыта.

"То, что увидели, вызвало просто шок, из-за услышанного шок удвоился. В свете предвыборных обещаний, на всех уровнях, без исключения, видеть такие вещи и такое отношение - это дикость и издевательство одновременно, а де-юре - преступление", - подчеркнул Колесник.

Он призвал чиновников и мажоритарщика исправлять ситуацию.







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Напомним, в декабре 2019 года министр юстиции Денис Малюська рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу. В октябре чиновник рассказал, что получает зарплату "примерно 17 тысяч гривен", с тех пор вознаграждение увеличилось до "уже примерно 29 тысяч гривен". "Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", - отметил он. В мае этого года Малюська сообщил об увеличении своей зарплаты втрое.

Тогда же Верховный Суд выступил против снижения зарплат судей на время карантина до 47 тыс. грн. Глава ВС Валентина Данишевская заявила, что такое вмешательство свидетельствует о нарушении принципа независимости судебной власти.

В июне генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась на небольшую зарплату. "Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала", - сказала она. Генпрокурор отметила, что поскольку у нее есть семья, дети и домашние животные, которым нужен ветеринар, она будет "использовать запасы".

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