ГБР вернет воинской части БТР, который в 2015 году отдавали активистам на ремонт, а потом посчитали похищенным. ФОТОрепортаж
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, вернут воинской части бронетранспортер, который с февраля 2015 года считался похищенным.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований, выяснилось, что поврежденную в ходе боевых действий боевую колесную плавающую машину БТР-70 военнослужащие передали гражданским лицам для проведения ремонтных работ.
"При этом передача военного имущества не была никоим образом документально оформлена. В дальнейшем связь с гражданскими лицами, проводившими ремонт БТР, была потеряна, а саму боевую машину в воинскую часть не вернули. 12 июня 2020 года в ходе проведенных санкционированных обысков на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций, следователи ГБР обнаружили и изъяли пропавший бронетранспортер. После получения соответствующих выводов и экспертиз, бронетранспортер в отремонтированном состоянии возвратят в воинскую часть", - говорится в сообщении.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Донецкого гарнизона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(и плевать что там ДБР шарится))))))
Источник: https://censor.net.ua/n3200836
Это не заголовок. Тоесть он такого не утверждал? Или я должен додумывать сам?
а что ремонт надо кто-то смог оплатить (итить) как-то не задумались?
там запчасти не по три копейки...