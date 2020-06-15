РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13349 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
7 569 38

ГБР вернет воинской части БТР, который в 2015 году отдавали активистам на ремонт, а потом посчитали похищенным. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, вернут воинской части бронетранспортер, который с февраля 2015 года считался похищенным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований, выяснилось, что поврежденную в ходе боевых действий боевую колесную плавающую машину БТР-70 военнослужащие передали гражданским лицам для проведения ремонтных работ.

"При этом передача военного имущества не была никоим образом документально оформлена. В дальнейшем связь с гражданскими лицами, проводившими ремонт БТР, была потеряна, а саму боевую машину в воинскую часть не вернули. 12 июня 2020 года в ходе проведенных санкционированных обысков на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций, следователи ГБР обнаружили и изъяли пропавший бронетранспортер. После получения соответствующих выводов и экспертиз, бронетранспортер в отремонтированном состоянии возвратят в воинскую часть", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Донецкого гарнизона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80. ФОТОрепортаж

ГБР вернет воинской части БТР, который в 2015 году отдавали активистам на ремонт, а потом посчитали похищенным 01
ГБР вернет воинской части БТР, который в 2015 году отдавали активистам на ремонт, а потом посчитали похищенным 02
ГБР вернет воинской части БТР, который в 2015 году отдавали активистам на ремонт, а потом посчитали похищенным 03
ГБР вернет воинской части БТР, который в 2015 году отдавали активистам на ремонт, а потом посчитали похищенным 04

Также читайте: ГБР завершило расследование против двух экс-пограничников, участвовавших в выдворении Саакашвили

Автор: 

Краматорськ (2275) БТР (364) ГБР (2990)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
машину отдали тем кто мог её отремонтировать. потом часть вернулась в ППД потом сразу первая волна из которой и договаривались о ремонте ушла на дембель а организация ждала когда заберут.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:40
+13
Зелень вообще охренела. Твари. Люди за свой счёт ремонтируют БТР, так и это надо обгадить.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:42
+10
последнее фото: под БТРом собака-наземлеваляка))
показать весь комментарий
15.06.2020 22:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
последнее фото: под БТРом собака-наземлеваляка))
показать весь комментарий
15.06.2020 22:33 Ответить
Вотка піть, земля валяцца.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:36 Ответить
тенек нашел..и под броней спокойнее - боевая псинка! ))))
(и плевать что там ДБР шарится))))))
показать весь комментарий
15.06.2020 22:51 Ответить
Оставят теперь блохастого без крыши над головой.
показать весь комментарий
15.06.2020 23:19 Ответить
це дбр лізе скрізь, навіть туди, де їм і робити нічого.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:36 Ответить
машину отдали тем кто мог её отремонтировать. потом часть вернулась в ППД потом сразу первая волна из которой и договаривались о ремонте ушла на дембель а организация ждала когда заберут.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:40 Ответить
Зелень вообще охренела. Твари. Люди за свой счёт ремонтируют БТР, так и это надо обгадить.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:42 Ответить
Сладкоежки уже готовы самую нелепую херню отмазывать, лишь Зеленский был виноват)) 5 лет они не выходили на связь, это воровство. Если считаешь иначе отдай мне свой автомобиль на бесплатный ремонт, я пропаду на 5 лет и когда меня найдут я тебе тоже самое скажу) посмотрим что ты скажешь тогда🤦‍♂️
показать весь комментарий
15.06.2020 23:03 Ответить
Ага сделали ремонт за свои и ждали 5 лет пока заберут скорее всего кто отдал ушли на дембель или погибли. А волонтёры ждали иначе бы продали его давно по запчастям или так . Зелёным не понять как так за свои ремонтировать??? Они же только госрезерв продать и маски могут.
показать весь комментарий
15.06.2020 23:14 Ответить
Чего волонтёры ждали? Почему никому не сообщили что у них 5 лет БТР стоит и никто не забирает? Не строй из себя идиота, любому адекватному человеку тут все понятно.
показать весь комментарий
15.06.2020 23:21 Ответить
А для чего тогда хранили пять лет? Что хотели с ним сделать? Что тебе понятно, уставшему на диване от войны.
показать весь комментарий
16.06.2020 00:11 Ответить
Прежде чем задавать вопросы будь добр на мои ответить. А то вы сладкоежки только стрелки переводить можете.
показать весь комментарий
16.06.2020 00:18 Ответить
Кац, ты опять, после обсерона с нидерландским прокурором, решил поумничать?)) Ты еще не привык, что твое место под шконкой?))) Сказали, пшел вон, ты должен послушно выполнить команду и забиться в угол)))
показать весь комментарий
16.06.2020 00:47 Ответить
Место под шконкой твоё по праву наследства, я тебе дураку 5 раз написал где противоречия ты все свою херню несёшь. Смысл идиоту объяснять что он идиот?))
показать весь комментарий
16.06.2020 01:00 Ответить
Кац, как бы ты не пытался оправдать свою рашку, ее место все равно на свалке истории))) И то, что ты стыдишься своего флага, только подтверждает это))) Ты заявил о вранье прокурора, но подтвердить это его ЦИТАТОЙ не смог))) Так что забейся в угол и тихонько жди приговора по Боингу...
показать весь комментарий
16.06.2020 01:20 Ответить
Пойми слабоумный, мне плевать на твою рашку, если я вижу противоречия я говорю об этом а не веляю хвостом как ты😉
показать весь комментарий
16.06.2020 01:26 Ответить
Противоречия у Бутусова))) И о них я ему говорил еще когда только следователи засветили номер ракеты... А ты заявил о ВРАНЬЕ прокурора... Но ты даже не заметил разницы между словами журналистов и цитатами прокурора))) Так ГДЕ вранье прокурора?))) Чего хвостом крутишь?)))
показать весь комментарий
16.06.2020 02:31 Ответить
Я видел как тебе плевать на рашку))) Когда я сказал, что рашку поймали на лжи, ты начал обвинять во лжи прокурора))) Прикольные вы кацы, совсем не палитесь)))
показать весь комментарий
16.06.2020 02:35 Ответить
В теле пилота рейса МН17 нашли осколок, "похожий" на осколок от новой российской ракеты от ЗРК "Бук", утверждает прокурор
Источник: https://censor.net.ua/n3200836
Это не заголовок. Тоесть он такого не утверждал? Или я должен додумывать сам?
показать весь комментарий
16.06.2020 02:48 Ответить
Конечно он такого не утверждал))) Это заголовок статьи))) Только на другом сайте, на который ссылается Цензор))) А утверждал он другое))) Об этом ниже в статьях на обоих ресурсах))) И вот кто ты после этого?))) Зебил? Или рашик?))) Зебил, он дурак, и не понимает элементарного))) Рашик, если и понимает, то все равно сознательно ВРЕТ))) А ты ВРЕШЬ, причем сознательно))) И петляешь своим хвостом))) Ведь ты уже сто раз нашел цитаты прокурора, но пытаешься выкрутится)))Я же тебе еще в самом начале сказал, что я не читаю заголовков))) Я любую информацию проверяю)) Во всех доступных источниках))) Так где СОВРАЛ прокурор? Его цитаты не сложно найти)))
показать весь комментарий
16.06.2020 03:21 Ответить
Ты максимально упоротый)) это в тексте статьи.
показать весь комментарий
16.06.2020 03:23 Ответить
Пошёл вон сказали твоему соевому гетману год назад. И он послушно выполнил команду и из кабинета президента забился к себе в угол. А вы все тут серете от злости, ну ничего эти страдания вы заслужили)) 🤣🤣
показать весь комментарий
16.06.2020 01:06 Ответить
Ты то каким боком к украинским избирательным возможностям?))) У тебя есть ***** и ты молишься на него уже 20 лет)))
показать весь комментарий
16.06.2020 01:22 Ответить
Ты конечно можешь так думать, хотя думать это не про тебя. А я свой гражданский долг выполнил на выборах и отправил Петю на свалку)))
показать весь комментарий
16.06.2020 01:27 Ответить
Да нет. Это зебилы-шморкли привыкли задавать вопросы, так как ответов никогда не знали. Ничего никогда не умели. Только бухать, гулять, все обсырать. Сцикливое завистливое стадо. Вы понимаете, что вам нечего ловить в будущем, вы лузеры. Вы нутром ощущаете что нет у вас достойного места в свободном современном обществе. Свободным и умным людям не нужны зеленские с их совковыми идеями - отнять и разделить между собой.
показать весь комментарий
16.06.2020 11:58 Ответить
А чего они ещё и должны бегать за военными по вашему?
показать весь комментарий
16.06.2020 01:20 Ответить
Не надо бегать, достаточно было один раз сообщить об этом.
показать весь комментарий
16.06.2020 01:28 Ответить
С 15-го года "люди ремонтируют"?На календарь глянь-за это время с него самолет уже можно было сделать.Он отремонтирован уже-а "люди" типа забыли откуда брали.Порохнявые и тут "зелень" умудряются к делу пришить
показать весь комментарий
16.06.2020 11:27 Ответить
без бумажки ты букашка...даже если БТР ))))
а что ремонт надо кто-то смог оплатить (итить) как-то не задумались?
там запчасти не по три копейки...
показать весь комментарий
15.06.2020 22:53 Ответить
Обнаружили, изьяли. Да машина свежекрашенная и вымытая. Из волонтерских рук всегда так выходит. ДБР опять друзей страны с врагами попутало.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:54 Ответить
Главное собаку на последнем фото не потревожьте=)
показать весь комментарий
15.06.2020 22:57 Ответить
И на хера такие новости нужны....?????
показать весь комментарий
15.06.2020 22:57 Ответить
А вот немножко правды про мышебратьев и о любви руцких к Украине и украинцам.
ГБР вернет воинской части БТР, который в 2015 году отдавали активистам на ремонт, а потом посчитали похищенным - Цензор.НЕТ 793
показать весь комментарий
15.06.2020 23:10 Ответить
Одно они не поймут- чтобы сохранить русский народ надо рожать, а не убивать.
показать весь комментарий
16.06.2020 06:53 Ответить
сцикотно ваЗЕліновому
показать весь комментарий
15.06.2020 23:50 Ответить
БТР конечно надо вернуть, но никого не наказывать, а тем более волонтеров. Наоборот - надо заплатить за ремонт. И возможно дальше продолжать сотрудничество. Как думаете - так будет?
показать весь комментарий
16.06.2020 06:57 Ответить
 
 