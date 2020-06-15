ГБР вернет воинской части БТР, который в 2015 году отдавали активистам на ремонт, а потом посчитали похищенным. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, вернут воинской части бронетранспортер, который с февраля 2015 года считался похищенным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований, выяснилось, что поврежденную в ходе боевых действий боевую колесную плавающую машину БТР-70 военнослужащие передали гражданским лицам для проведения ремонтных работ.

"При этом передача военного имущества не была никоим образом документально оформлена. В дальнейшем связь с гражданскими лицами, проводившими ремонт БТР, была потеряна, а саму боевую машину в воинскую часть не вернули. 12 июня 2020 года в ходе проведенных санкционированных обысков на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций, следователи ГБР обнаружили и изъяли пропавший бронетранспортер. После получения соответствующих выводов и экспертиз, бронетранспортер в отремонтированном состоянии возвратят в воинскую часть", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Донецкого гарнизона.

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