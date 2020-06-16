СБУ раскрыла хищение более 2,5 млн на реконструкции центральной площади Павлограда. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила руководителя компании-подрядчика, причастного к миллионным хищениям бюджетных средств при реконструкции Соборной площади в Павлограде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
По предварительной версии следствия, в конце 2019 года один из субъектов хозяйствования Никополя одержал победу в тендере на проведение капитального ремонта центральной городской площади Павлограда. Общая сумма запланированных работ составила более 17,5 млн гривен.
В январе текущего года должностные лица одного из департаментов Днепропетровской облгосадминистрации разорвали договор с фирмой-победительницей торгов. Оперативники спецслужбы установили, что представители компании, в частности, нарушили установленные сроки ремонтных работ и не завершили их в полном объеме. При этом подрядчикам из областного бюджета было перечислено почти 6 млн гривен.
По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 2,5 миллиона гривен.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины руководителю компании-подрядчика сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.
Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Павлоградской местной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У разі прийняття законопроекту, главу СБУ призначатиме парламент за поданням президента на шість років. Зараз його призначає президент, а термін перебування на посаді не обмежений.
Законопроект президента Володимира Зеленського http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3196&skl=10 №3196 про реформу СБУ
У той же час, на думку експертів Центру протидії корупції, законопроект зберігає в СБУ Головне управління з боротьби з корупцією, просто змінюючи його назву, але не функції.
Проект закону Рада отправила на доработку президентский закон о реформе СБУ.. 20 мая 2020,
Ключовими завданнями СБУ є:
(Офіційний веб-сайт)
захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності,, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;
економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;
захист законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб та посягань з боку окремих організацій, груп і осіб;
протидія тероризму;
протидія злочинам проти миру і безпеки людства, корупції та організованій злочинності, які створюють загрозу національній безпеці;боротьба з кібертероризмом і кібершпигунством;
охорона державної таємниці.
У Бакланова жена уже сменила расейское гражданство на украинское или так и продолжает быть гражданкой Расеи?
Крім СБУ ...., також подумали цілком логічно - а ці тут до чого ?
Але у цьому органі вирішили , що небажання їх харчувати і є загрозою національній безпеці