СБУ раскрыла хищение более 2,5 млн на реконструкции центральной площади Павлограда. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя компании-подрядчика, причастного к миллионным хищениям бюджетных средств при реконструкции Соборной площади в Павлограде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

По предварительной версии следствия, в конце 2019 года один из субъектов хозяйствования Никополя одержал победу в тендере на проведение капитального ремонта центральной городской площади Павлограда. Общая сумма запланированных работ составила более 17,5 млн гривен.

В январе текущего года должностные лица одного из департаментов Днепропетровской облгосадминистрации разорвали договор с фирмой-победительницей торгов. Оперативники спецслужбы установили, что представители компании, в частности, нарушили установленные сроки ремонтных работ и не завершили их в полном объеме. При этом подрядчикам из областного бюджета было перечислено почти 6 млн гривен.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 2,5 миллиона гривен.









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Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины руководителю компании-подрядчика сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Павлоградской местной прокуратуры.