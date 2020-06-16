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СБУ раскрыла хищение более 2,5 млн на реконструкции центральной площади Павлограда. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя компании-подрядчика, причастного к миллионным хищениям бюджетных средств при реконструкции Соборной площади в Павлограде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

По предварительной версии следствия, в конце 2019 года один из субъектов хозяйствования Никополя одержал победу в тендере на проведение капитального ремонта центральной городской площади Павлограда. Общая сумма запланированных работ составила более 17,5 млн гривен.

В январе текущего года должностные лица одного из департаментов Днепропетровской облгосадминистрации разорвали договор с фирмой-победительницей торгов. Оперативники спецслужбы установили, что представители компании, в частности, нарушили установленные сроки ремонтных работ и не завершили их в полном объеме. При этом подрядчикам из областного бюджета было перечислено почти 6 млн гривен.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 2,5 миллиона гривен.

СБУ раскрыла хищение более 2,5 млн на реконструкции центральной площади Павлограда 01
СБУ раскрыла хищение более 2,5 млн на реконструкции центральной площади Павлограда 02
СБУ раскрыла хищение более 2,5 млн на реконструкции центральной площади Павлограда 03
СБУ раскрыла хищение более 2,5 млн на реконструкции центральной площади Павлограда 04

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Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины руководителю компании-подрядчика сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Павлоградской местной прокуратуры.

воровство (662) Павлоград (144) СБУ (19901) Днепропетровская область (3953)


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Топ комментарии
+5
СБУ теперь этим занимается?
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16.06.2020 10:52
+5
так харчеватся то ведь надо
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16.06.2020 10:59
+3
шпиены все украли?? Если нет то тогда каким боком тут СБУ
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16.06.2020 10:59
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СБУ теперь этим занимается?
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16.06.2020 10:52 Ответить
так харчеватся то ведь надо
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16.06.2020 10:59 Ответить
У нинішній редакції реформа СБУ припускає скорочення штату служби з 27 000 до 15 000 чоловік, демілітаризацію служби - поступовий перехід військовослужбовців СБУ до статусу співробітників зі спецзваннями, і суттєве зростання зарплат.
У разі прийняття законопроекту, главу СБУ призначатиме парламент за поданням президента на шість років. Зараз його призначає президент, а термін перебування на посаді не обмежений.
Законопроект президента Володимира Зеленського http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3196&skl=10 №3196 про реформу СБУ

У той же час, на думку експертів Центру протидії корупції, законопроект зберігає в СБУ Головне управління з боротьби з корупцією, просто змінюючи його назву, але не функції.
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16.06.2020 11:05 Ответить
Переименовать и переодеть, а суть остаётся прежней - решение вопросов с финансовым интересом
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16.06.2020 11:13 Ответить
12 мар. 2020 г. - Проект закону було підготовлено на базі документа, що розробили фахівці СБУ і подали до Офісу Президента у жовтні 2019 року,

Проект закону Рада отправила на доработку президентский закон о реформе СБУ.. 20 мая 2020,
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16.06.2020 11:23 Ответить
Действительно, при чём тут СБУ? Попил бабла на реконструкции площади в Павлограде и как-то связан с безопасностью страны? Это уже вопросы к местному меру и тем, кому заносят бабло в Днепре
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16.06.2020 10:57 Ответить
Напоминаю

Ключовими завданнями СБУ є:
(Офіційний веб-сайт)




захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності,, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;


економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;


захист законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб та посягань з боку окремих організацій, груп і осіб;


протидія тероризму;


протидія злочинам проти миру і безпеки людства, корупції та організованій злочинності, які створюють загрозу національній безпеці;боротьба з кібертероризмом і кібершпигунством;


охорона державної таємниці.
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16.06.2020 10:59 Ответить
на этот сайт так и не вернули эмблему козака который борется с кацапской гидрой...пидели типа сайт на реконструкции поэтому невидно
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16.06.2020 11:04 Ответить
Так они теперь не борются с кацапской гидрой, оне с ней почти дружат.
У Бакланова жена уже сменила расейское гражданство на украинское или так и продолжает быть гражданкой Расеи?
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16.06.2020 11:12 Ответить
..энтот марионеточный мальчик в сбу- просто никто и нигде...
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16.06.2020 13:59 Ответить
шпиены все украли?? Если нет то тогда каким боком тут СБУ
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16.06.2020 10:59 Ответить
Ну как же каким боком?Это же очевидно,что плитку(ну ту,что не успели спионерить) так похабно положила "рука кремля".Вот СБУ и возбудилось.
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16.06.2020 11:15 Ответить
Гроші всім , кому треба , позаносили .

Крім СБУ ...., також подумали цілком логічно - а ці тут до чого ?
Але у цьому органі вирішили , що небажання їх харчувати і є загрозою національній безпеці
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16.06.2020 11:24 Ответить
СБУ повинна займатись не розкраданнями фірм, а тими посадовими особами, що не побачили такого розкрадання, тобто протидією державній корупції, яка є загрозою державному ладу. Тому СБУ потрібно позбавити фукції прокуратури, МВС, НАБУ, НАЗК, ДБР. Досить гебні пастись біля фірм і митниць. СБУ повинна відповідати за ДЕРЖАВНУ безпеку, тобто, політичну корупцію, тероризм, зброя і т.д. і т.п. А не металобрухтом, фурами з медом і горіхами.
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16.06.2020 11:42 Ответить
А СБУ раскріть хищение 2700 вагонов зерна из Госрезерва не может? Или СБУ кришует 95 квартал?
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16.06.2020 11:55 Ответить
В Павлограді мер потужний, бувший Ригоанал
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16.06.2020 13:27 Ответить
 
 