С погибшим на Донбассе прапорщиком 30-й ОМБр Леонидом Добрянским простятся завтра в Киеве. ФОТО

Завтра, 17 июня, в городе Киев по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 16 (Оболонская РГА), в 10.30 начнется прощание с Леонидом Цезаровичем Добрянским (позывной Старый), 1974 года рождения, уроженцем города Ружин Житомирской области, жителем Киева, прапорщиком, командиром отделения взвода управления 30-й отдельной механизированной бригады, который погиб 13 июня вечером в зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области в результате смертельных минно-взрывных ранений, полученных при ведении боя с наемниками РФ на передовом наблюдательном пункте наших войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Леонид Добрянский родился 31.07.1974 года в Ружине. С 1992 года проходил срочную воинскую службу, в 1994-м окончил школу прапорщиков. До войны работал на авиационном заводе "Антонов" в Киеве. С 2014 по 2015 воевал в составе 72-й ОМБр. Летом 2014 года, во время боев в Краснопартизанске, на Луганщине, получил контузию. С осени 2015 года проходил службу в составе 30-й ОМБр. Прошел немалый боевой путь, побывав во всех горячих точках.

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