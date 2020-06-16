На взятке в $5 тыс. за избежание тюремного срока задержан полицейский на Днепропетровщине, - ГБР. ФОТОрепортаж
Следователи ГБР задержали начальника сектора криминальной полиции одного из отделений Никопольского отдела ГУ Нацполиции в Днепропетровской области после получения им средств за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369 -2 Уголовного кодекса Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, полицейский требовал и получил от фигуранта уголовного производства $5 тыс.. За взятку он обещал повлиять на уполномоченных должностных лиц для переквалификации преступления и назначения наказания без реального лишения свободы.
16 июня 2020 следователи ГБР задержали правоохранителя после получения им неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
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