На взятке в $5 тыс. за избежание тюремного срока задержан полицейский на Днепропетровщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР задержали начальника сектора криминальной полиции одного из отделений Никопольского отдела ГУ Нацполиции в Днепропетровской области после получения им средств за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369 -2 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, полицейский требовал и получил от фигуранта уголовного производства $5 тыс.. За взятку он обещал повлиять на уполномоченных должностных лиц для переквалификации преступления и назначения наказания без реального лишения свободы.

16 июня 2020 следователи ГБР задержали правоохранителя после получения им неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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