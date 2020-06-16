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На взятке в $5 тыс. за избежание тюремного срока задержан полицейский на Днепропетровщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР задержали начальника сектора криминальной полиции одного из отделений Никопольского отдела ГУ Нацполиции в Днепропетровской области после получения им средств за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369 -2 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, полицейский требовал и получил от фигуранта уголовного производства $5 тыс.. За взятку он обещал повлиять на уполномоченных должностных лиц для переквалификации преступления и назначения наказания без реального лишения свободы.

16 июня 2020 следователи ГБР задержали правоохранителя после получения им неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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На взятке в $5 тыс. за избежание тюремного срока задержан полицейский на Днепропетровщине, - ГБР 01
На взятке в $5 тыс. за избежание тюремного срока задержан полицейский на Днепропетровщине, - ГБР 02
На взятке в $5 тыс. за избежание тюремного срока задержан полицейский на Днепропетровщине, - ГБР 03
На взятке в $5 тыс. за избежание тюремного срока задержан полицейский на Днепропетровщине, - ГБР 04

Автор: 

взятка (6160) Нацполиция (16468) ГБР (2990) Днепропетровская область (3953)


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ну это 6 млн долларов, этот присядет наверо лет на 7
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16.06.2020 11:51 Ответить
Все ж таки міністр найкращий в них.
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16.06.2020 11:54 Ответить
Новость неплохая, чистить эти авгиевы конюшни надо продолжать и тем более на местах, краях непуганных идиотов и "как сидели на своих местах, так и будем". Вот только сразу 3 конторы на фото : ГБР, СБУ и ДВБ многовато для такого мелкого взяточника
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16.06.2020 11:57 Ответить
Практика під цю статтю не сформована. Скоріше за усе перейдуть на шахрайство і вин обійдеться умовним покаранням.
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16.06.2020 12:12 Ответить
По сравнению с "мышами" из Госрезерва, этот полицейский жалкая букашка
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16.06.2020 12:40 Ответить
..энтот пацик упорный и совсем непоправимый- будет давать до последнего упора... ..- взял-дал...-дал..-дал..= походу добьется успеха
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16.06.2020 14:12 Ответить
Это ж, сколько раз он на детекторе лжи проходил проверку!??????
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16.06.2020 15:34 Ответить
 
 