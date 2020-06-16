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Ветерану войны на Донбассе, снайперу Сергею нужны деньги на лечение онкологического заболевания, - Синицын. ФОТО

Украинскому снайперу, ветерану АТО/ООС Сергею нужна помощь для борьбы с онкологическим заболеванием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке волонтер Роман Синицын.

"В 2014-м в возрасте 40 лет ушел добровольцем в АТО. В августе 2014-го его подразделение вело бои с частям РФ, вторгшихся из-за границы (район Амвросиевка-Успенка-Лисичье вблизи Саур-Могилы). Вместе с подразделением попал в окружение, из которого выходили через территорию России. Попал в плен. Благодаря обмену на пленных оккупантов вернулся домой. После плена нашел в себе силы продолжить службу. В 2015 был в районе Мариуполя, подразделение держало позиции у Гранитного и Сатраны.

В декабре 2019-го ему был диагностирован острый лимфобластный лейкоз", - рассказал Синицын.

Ветерану войны на Донбассе, снайперу Сергею нужны деньги на лечение онкологического заболевания, - Синицын 01

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По словам волонтера, лечение Сергея проходит с осложнениями, которые являются следствием химиотерапии и радиологии.

"Поэтому продолжительность лечения и его стоимость постоянно увеличиваются. Личные средства Сергея уже закончились. Семья, а это мама (медик, пенсионер) и папа (инвалид), исчерпали все свои ресурсы на лечение, которое никоим образом прекращать нельзя. Пожертвований, которые удалось собрать раньше, тоже не хватает... Всего за первые полгода лечения Сергеем было потрачено около $10 000. Врачи считают, что понадобится еще полгода", - сообщил Синицын, уточнив, что государство, ссылаясь на недофинансирование, компенсирует лишь часть лекарств.

"Давайте все вместе дадим возможность Сергею преодолеть недуг! Карта Привата 4731 2191 2281 4902 или 5168 7427 0201 4501", - написал волонтер.

Ветерану войны на Донбассе, снайперу Сергею нужны деньги на лечение онкологического заболевания, - Синицын 02
Ветерану войны на Донбассе, снайперу Сергею нужны деньги на лечение онкологического заболевания, - Синицын 03

помощь (7803) волонтеры (2634) Синицын Роман (54)


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Топ комментарии
+14
здоровья солдат !!!! допоможем разом , хто скільки може
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16.06.2020 13:45
+8
+ Одужання герою
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16.06.2020 14:15
+6
Перекину
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16.06.2020 14:17
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здоровья солдат !!!! допоможем разом , хто скільки може
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16.06.2020 13:45 Ответить
+ Одужання герою
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16.06.2020 14:15 Ответить
Перекину
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16.06.2020 14:17 Ответить
як і було обіцяно. Здоров'я, воїне. Тримайся і одужуй
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22.06.2020 16:52 Ответить
нет.это уже не статистика.
регулярно.с прибл.2015 г.волонтеры и бойцы АТО заболевают,а затем уходят с злокачественными заболеваниями.
а сбу в то время ловит перетоннаж на дорогах.
зэ-не плесень,зэ-метастаз,от материнской опухоли,называемой росийская федерация.
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16.06.2020 19:06 Ответить
Я теж бачу цю тенденцію. У вас є якісь версії, чому так стається?
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17.06.2020 11:43 Ответить
время покажет.доказательств пока нет.
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22.07.2020 09:05 Ответить
++
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17.06.2020 11:14 Ответить
+300 на поддержку бойца.
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22.07.2020 09:06 Ответить
 
 