Ветерану войны на Донбассе, снайперу Сергею нужны деньги на лечение онкологического заболевания, - Синицын. ФОТО

Украинскому снайперу, ветерану АТО/ООС Сергею нужна помощь для борьбы с онкологическим заболеванием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке волонтер Роман Синицын.

"В 2014-м в возрасте 40 лет ушел добровольцем в АТО. В августе 2014-го его подразделение вело бои с частям РФ, вторгшихся из-за границы (район Амвросиевка-Успенка-Лисичье вблизи Саур-Могилы). Вместе с подразделением попал в окружение, из которого выходили через территорию России. Попал в плен. Благодаря обмену на пленных оккупантов вернулся домой. После плена нашел в себе силы продолжить службу. В 2015 был в районе Мариуполя, подразделение держало позиции у Гранитного и Сатраны.

В декабре 2019-го ему был диагностирован острый лимфобластный лейкоз", - рассказал Синицын.

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По словам волонтера, лечение Сергея проходит с осложнениями, которые являются следствием химиотерапии и радиологии.

"Поэтому продолжительность лечения и его стоимость постоянно увеличиваются. Личные средства Сергея уже закончились. Семья, а это мама (медик, пенсионер) и папа (инвалид), исчерпали все свои ресурсы на лечение, которое никоим образом прекращать нельзя. Пожертвований, которые удалось собрать раньше, тоже не хватает... Всего за первые полгода лечения Сергеем было потрачено около $10 000. Врачи считают, что понадобится еще полгода", - сообщил Синицын, уточнив, что государство, ссылаясь на недофинансирование, компенсирует лишь часть лекарств.

"Давайте все вместе дадим возможность Сергею преодолеть недуг! Карта Привата 4731 2191 2281 4902 или 5168 7427 0201 4501", - написал волонтер.



