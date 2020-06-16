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Полиция изъяла 858 кг янтаря общей стоимостью $1,2 млн на Ривненщине. ФОТОрепортаж

По предварительным данным, часть камней имеет историческую ценность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля. Также при экспорте использовали поддельные документы о его происхождении.

Правоохранители уже изъяли янтаря-сырца различной фракции весом около 858 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет 1,2 миллиона долларов США. Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на "черном" рынке начинается от 10 000 долларов США.

Процессуальные мероприятия продолжаются.

Также читайте: В Украине продолжают незаконно добывать янтарь, на разграбленных территориях необратимые изменения микроклимата, - эксперты

Полиция изъяла 858 кг янтаря общей стоимостью $1,2 млн на Ривненщине 01
Полиция изъяла 858 кг янтаря общей стоимостью $1,2 млн на Ривненщине 02
Полиция изъяла 858 кг янтаря общей стоимостью $1,2 млн на Ривненщине 03
Полиция изъяла 858 кг янтаря общей стоимостью $1,2 млн на Ривненщине 04

Автор: 

Нацполиция (16468) янтарь (581) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+12
Странно видимо не смотрели популярный видосик "Зеленский поборол бурштынокопачей". Еще прошлогодний.
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16.06.2020 13:53
+5
т.е. как помпы гудят и копатели-старатели намывают - никто не видит (вернее глаза закрывают)
а как уже готовенькое и чистенькое изъять - так историческая ценность ?
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16.06.2020 13:56
+4
Этого не может быть. Их поборол еще рюкзаков под чутким руководством пэти.
""Две недели даю силовикам для ликвидации крышевания на участках добычи янтаря. 90% янтаря в Украине добывается нелегально под крышеванием правоохранительных органов. Подъеду без охраны на одну из трех западных областей и покажу, каким образом и кто крышует беззаконие!"
3 июля, 2015
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16.06.2020 13:59
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Правила форума Совет форумчан
Странно видимо не смотрели популярный видосик "Зеленский поборол бурштынокопачей". Еще прошлогодний.
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16.06.2020 13:53 Ответить
Это продолжение, Бурштынокопачи против Чужого.
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16.06.2020 13:57 Ответить
Этого не может быть. Их поборол еще рюкзаков под чутким руководством пэти.
""Две недели даю силовикам для ликвидации крышевания на участках добычи янтаря. 90% янтаря в Украине добывается нелегально под крышеванием правоохранительных органов. Подъеду без охраны на одну из трех западных областей и покажу, каким образом и кто крышует беззаконие!"
3 июля, 2015
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16.06.2020 13:59 Ответить
И именно поєтому Аваков лучший министр всех времен, по версии Зеленского
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16.06.2020 14:00 Ответить
Потом ещё было. Новые чистые незапятнанные безмозглые лица. Лесника житомирского тогда сняли.
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16.06.2020 14:01 Ответить
Так то ж він порохівських пабєділ, а це вже свої підтяглися. І вічний міністр роботу має.(((
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16.06.2020 14:00 Ответить
Вот что ролик чудотворящий делает!
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16.06.2020 13:54 Ответить
Как то обыденно стали сообщать о таких преступлениях, может пора прекратить незаконную добычу и продажу, или пусть прибыль раскидывают на всех граждан Украины. Ископаемые ведь принадлежат народу?
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16.06.2020 13:55 Ответить
т.е. как помпы гудят и копатели-старатели намывают - никто не видит (вернее глаза закрывают)
а как уже готовенькое и чистенькое изъять - так историческая ценность ?
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16.06.2020 13:56 Ответить
Отакої тобі!!! Так шо копають? Їм президент не указ?
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16.06.2020 13:57 Ответить
Самоизоляцией его воспользовались, супостаты!
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16.06.2020 13:58 Ответить
Они что там, газет не читают? Бурштиномахвию вже давно подолано!
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16.06.2020 14:20 Ответить
А в просто уявіть, скільки його було вивезено за всі ці роки?
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16.06.2020 14:27 Ответить
Раньше янтарем печки топили, уголь дороже стоил
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16.06.2020 14:36 Ответить
таки поборов авакін бурштинову мафію, чи як? взяв під контроль, а тепер добиває конкурентів?
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16.06.2020 17:14 Ответить
Читай Мамина - Сибиряка ,,Золото,, там четко- старатели по буеракам и ямам крупинка к крупинки намывали золотые крупинки в таежной глухомани ,в конце сезона подтягивались к деревням ,где скупщики были. Но перед деревнями старателей на глухих тропинках уже поджидали -кто с дубиной, кто с кистенем- минута работы и горсть золота в руках, а этих и комары не ели....
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16.06.2020 19:53 Ответить
щось його вилучають тоннами. Тільки куди він дівається?? В чий карман?? Хто може відчитатись?? Та ніхто
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16.06.2020 20:03 Ответить
 
 