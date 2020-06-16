Полиция изъяла 858 кг янтаря общей стоимостью $1,2 млн на Ривненщине. ФОТОрепортаж

По предварительным данным, часть камней имеет историческую ценность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля. Также при экспорте использовали поддельные документы о его происхождении.

Правоохранители уже изъяли янтаря-сырца различной фракции весом около 858 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет 1,2 миллиона долларов США. Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на "черном" рынке начинается от 10 000 долларов США.

Процессуальные мероприятия продолжаются.

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