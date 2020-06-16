СБУ пресекла работу крупной сети ботоферм с кураторами из РФ. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и ряде областей, которой руководили из Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что возможности сети позволяли генерировать фейки от более чем 10 000 ботов. Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.
Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники кроме украинских использовали также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ без содействия со стороны спецслужб.
По информации СБУ, ботофермы выполняли заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, осуществляли информационные вбросы, способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.
Всего в рамках уголовных производств одновременно проведены обыски по 12 адресам с оборудованием. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 000 SIM-карт мобильных операторов.
Продолжается досудебное следствие.
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додавайте, панове.
Поэтому у меня есть сомнения причасности спецслужб да и РФ в целом.
сьогоднi помер тато пана Порошенко...(
Янелох, твоi родичi заплатять в свою чергу за переслiдування справжнього українського Президента. не забувай, ти, срана шмаркля, i нiгтя пана Порошенко не вартий.
Якщо не прибиреш своi граблi, не прийдеш до тями, не зупиниш переслiдування українських патрiотiв, за все заплатиш, Янелох.
просто пропустили -
Помер батько п'ятого президента України Олексій Порошенко
https://censor.net/ua/news/3202259/***********************************************************
Может расскажешь - были ли подписаны соглашения, если для Украины в них ничего нет, а паРаша была остановлена и против неё были введены санкции?
Ты против Меркель что-то имеешь, как твой Моника?
Які все ж тупі виборці Зеленського...
а зростання економiки яке...прямо з середини того року...успiхи на всiх фронтах...
Ні шкода ціх лядей,ані грам. Хай жеруть.
.ПЕСиків в *будку * загнали !?