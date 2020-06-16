СБУ пресекла работу крупной сети ботоферм с кураторами из РФ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и ряде областей, которой руководили из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что возможности сети позволяли генерировать фейки от более чем 10 000 ботов. Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники кроме украинских использовали также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ без содействия со стороны спецслужб.











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По информации СБУ, ботофермы выполняли заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, осуществляли информационные вбросы, способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.

Всего в рамках уголовных производств одновременно проведены обыски по 12 адресам с оборудованием. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 000 SIM-карт мобильных операторов.

Продолжается досудебное следствие.