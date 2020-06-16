РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11947 посетителей онлайн
Новости Фото
10 147 189

СБУ пресекла работу крупной сети ботоферм с кураторами из РФ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и ряде областей, которой руководили из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что возможности сети позволяли генерировать фейки от более чем 10 000 ботов. Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники кроме украинских использовали также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ без содействия со стороны спецслужб.

СБУ пресекла работу крупной сети ботоферм с кураторами из РФ 01
СБУ пресекла работу крупной сети ботоферм с кураторами из РФ 02
СБУ пресекла работу крупной сети ботоферм с кураторами из РФ 03
СБУ пресекла работу крупной сети ботоферм с кураторами из РФ 04
СБУ пресекла работу крупной сети ботоферм с кураторами из РФ 05

Читайте также: Twitter заблокировал 32 тысячи аккаунтов ботов, связанных в властями Китая, Турции и России

По информации СБУ, ботофермы выполняли заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, осуществляли информационные вбросы, способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.

Всего в рамках уголовных производств одновременно проведены обыски по 12 адресам с оборудованием. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 000 SIM-карт мобильных операторов.

Продолжается досудебное следствие.

россия (95546) СБУ (19901) боты (68)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+53
А я то думаю чого так зелебобіків поменшало на ЦН.
показать весь комментарий
16.06.2020 13:57
+40
то-то тихо на цензоре сегодня
показать весь комментарий
16.06.2020 13:57
+33
Тото всякие максы КАЛорты, вольфы ларсены и бостоооуги куда-то пропали, как роса на солнце
показать весь комментарий
16.06.2020 13:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
мовчання, але i не засудження...




показать весь комментарий
16.06.2020 14:47 Ответить
вОнятко сулiма, пАрадомой, татьяналайф, бостууга, та iншi гiвно-дописувачi випадково не з цієï прорашистськоï бото-ферми? ))
показать весь комментарий
16.06.2020 14:16 Ответить
ще https://censor.net/user/326620...

додавайте, панове.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:31 Ответить
Тарас Волінянін
показать весь комментарий
16.06.2020 20:21 Ответить
Ботофермы то такое. Тут вот https://fraza.ua/news/290958-gazprom-reshil-fizicheski-lishit-ukrainu-tranzita-gaza «Газпром» решил физически лишить Украину транзита газа . Вот это уже серьезно...
показать весь комментарий
16.06.2020 14:16 Ответить
Очередной пук от тупорылых кацапов.Потоки не будут достроены как эти дебилы будут свой пердячий газ покачивать?
показать весь комментарий
16.06.2020 14:20 Ответить
Та мы уже замерзли давно. Кажется еще в 2008 году
показать весь комментарий
16.06.2020 15:49 Ответить
Покажіть цю новину Зєлєнському! Може тепер зайде в свої акаунти, де його жахали "порохоботи"... А побачить лишень те, що нічого не змінилося... Хіба що трохи менше "хвалєбньіх од" во славу найвеличнішого буде
показать весь комментарий
16.06.2020 14:19 Ответить
У меня возник вопрос, а зачем устанавливать ботоферму на территории Украины? Я бы не палился и делал это из-за рубежа.
Поэтому у меня есть сомнения причасности спецслужб да и РФ в целом.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:20 Ответить
Я теж так подумав. Проте якщо реєстрація і верифікація у соцмережі йде через номер телефону, то доцільність є.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:25 Ответить
А с чего вы взяли, что эти 40 тыс работали только на территорию Украины? К примеру выборы в США на носу... Но для вас уже 7-й год ихтамнет....
показать весь комментарий
17.06.2020 00:07 Ответить
Таки шо, ботоферму Фьодорова ;ЗЕ!диджитал; накрили?
показать весь комментарий
16.06.2020 14:25 Ответить
шмаркля- мерзота.

сьогоднi помер тато пана Порошенко...(
Янелох, твоi родичi заплатять в свою чергу за переслiдування справжнього українського Президента. не забувай, ти, срана шмаркля, i нiгтя пана Порошенко не вартий.
Якщо не прибиреш своi граблi, не прийдеш до тями, не зупиниш переслiдування українських патрiотiв, за все заплатиш, Янелох.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:31 Ответить
Пруф?
показать весь комментарий
16.06.2020 14:34 Ответить
https://fraza.ua/news/290952-ne-vyderzhal-suda-nad-synom-v-kieve-posle-insulta-umer-otets-petra-poroshenko
показать весь комментарий
16.06.2020 14:41 Ответить
Спасибо, сегодня в СМИ мне эта новость ещё не попадалась.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:44 Ответить
нема за що, прошу...




просто пропустили -
Помер батько п'ятого президента України Олексій Порошенко

https://censor.net/ua/news/3202259/***********************************************************
показать весь комментарий
16.06.2020 14:49 Ответить
ПОКАЖИТЕ ХАРИ ЭТИХ ТВАРЕЙ !!!!
показать весь комментарий
16.06.2020 15:34 Ответить
А мне то ты чего пишешь?В СБУ пиши
показать весь комментарий
16.06.2020 15:36 Ответить
Накрыли гнездо соевых сектантов. Зрады теперь меньше будет.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:34 Ответить
Вчера трое твоих коллег не смогли ответить на вопрос "как зовит фюрера русни?". А так рьяно защищали девичью честь Моники...
показать весь комментарий
16.06.2020 15:22 Ответить
Ждем пока порохофермами займутся, которые играют на руку врагу
показать весь комментарий
16.06.2020 14:35 Ответить
Расскажи, https://censor.net/user/436557, чем играют на руку врагу? Тем, что против выполнения Минских соглашений уЗеленскими, которые на радость тебе они начали выполнять? Тем, что против освобождения территорий для оккупантов?
показать весь комментарий
16.06.2020 14:48 Ответить
Разве минские соглашения придумал Зеленский? Разве Зеленский первый решил идти на переговоры с террористами и оккупантами и отправил на них ******* кума? Какая короткая память у избирателей порошенко
показать весь комментарий
16.06.2020 14:51 Ответить
Типичная логика пэтекантропов - Минские соглашения - хорошо, так как помогают вернуть территории (когда в них участвует Петро) Минские соглашения - это плохо, так как это переговоры с оккупантами, если в них участвует скоморох Зе. Шестивольтовое стадо
показать весь комментарий
16.06.2020 15:00 Ответить
Зеб, а Порошенко их выполнял?
Может расскажешь - были ли подписаны соглашения, если для Украины в них ничего нет, а паРаша была остановлена и против неё были введены санкции?

Ты против Меркель что-то имеешь, как твой Моника?
показать весь комментарий
16.06.2020 15:12 Ответить
Бульб, а разве Порох не остановил войска, когда они уже вошли в Донецк? Что ты там про Меркель рассказываешь? У тебя в голове каша? Где я про Меркель писал?
показать весь комментарий
16.06.2020 16:05 Ответить
Тебя еще что СБУ не выловило еще ?
показать весь комментарий
16.06.2020 16:26 Ответить
А тебя хозяин не уволит за то, что ты вместо метлы вцепился в телефон и строчишь тут *****?
показать весь комментарий
16.06.2020 16:32 Ответить
Хіба їх приймали для виконання? Я думав, що це обман (хитрість військова) яка дозволила зупинити наступ ворога і перетворила його у світового ізгоя...
Які все ж тупі виборці Зеленського...
показать весь комментарий
16.06.2020 15:54 Ответить
Разумеется. Опытный стратег и тактик Петр Алексеевич устроил три котла из военной хитрости. Что говорит за минские - это было очень хитро отвести войска и установить границы на своей же украинской земле
показать весь комментарий
16.06.2020 16:06 Ответить
Це тоді коли твоє ********* від мами чотири рази повістку не забрало?
показать весь комментарий
16.06.2020 18:50 Ответить
Ты обвиняешь кого-то в тупости, а сам настолько убог, что называешь всех вокруг зеботами. Давай ка вспомним сколько было кандидатов в президенты? Или ты только двоих запомнило?
показать весь комментарий
16.06.2020 16:13 Ответить
Ні, я звинувачую тільки 73% дебілів
показать весь комментарий
16.06.2020 18:51 Ответить
Но ты так убого, что даже в 73% этих дегенератов не попало
показать весь комментарий
16.06.2020 18:54 Ответить
Звісно що ні, я ж не дебіл. Я ніколи не був у більшості. Бо більшість, це тупі посередності. Такі як ти.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:02 Ответить
ЦАП, тебе этого не понять, сри себе в штаны дальше
показать весь комментарий
16.06.2020 16:25 Ответить
Так обычно и поступают обосравшиеся порохопроплатки.
показать весь комментарий
16.06.2020 16:31 Ответить
Понимаешь цап, между Украинцами и быками вроде вас, разница в Океан. Портите воздух у себя, а не в УКРАИНЕ! Хай щастить.
показать весь комментарий
16.06.2020 18:44 Ответить
Пиши на мове, патриот.
показать весь комментарий
16.06.2020 18:51 Ответить
Цап, пишу лично на собачем, для тебя.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:01 Ответить
Не стесняйся, макака, пиши на мове, на английском, на турецком, на польском. Я пойму, я не ты, тупой скот.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:56 Ответить
Шо ты можешь без гугла, а свинорыл?
показать весь комментарий
17.06.2020 14:51 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
показать весь комментарий
16.06.2020 15:13 Ответить
А що Зебіл закінчів або повернув? Ну окрім епохи бідності, контробанди, корупції, кумовства і т.п...
показать весь комментарий
16.06.2020 15:55 Ответить
бачимо кiнець епохи зубожiння, як тiльки вiслюк прийшов до влади.
а зростання економiки яке...прямо з середини того року...успiхи на всiх фронтах...

СБУ припинила роботу великої мережі ботоферм із кураторами з РФ - Цензор.НЕТ 2029
показать весь комментарий
16.06.2020 16:05 Ответить
Алень, зенит циклон, меняй дубина ник, тебя здесь давно знают русиш швайн хунт.
показать весь комментарий
16.06.2020 16:27 Ответить
У нас к сожалению, большая часть страны -без ботоферм-полезные идиоты "паприколу"
показать весь комментарий
16.06.2020 14:36 Ответить
Та ото ж бо і воно, сиди "воюй на дивані". За екраном не чутно вибухів, але вбиває воно мозок суспільству не менше
показать весь комментарий
16.06.2020 14:42 Ответить
Голобородько,Сваты,паприколу,если чо мы его снесем,ко ко ко...а сейчас сидят прихильники вислюка Оманського,лайно по піци мажуть.Тепер у них нова методичка "це Порох зелю привів до влади",ко ко ко.Дблы натуральные.
показать весь комментарий
16.06.2020 16:20 Ответить
Мені сьогодні в око впала новина: "Підприємці наголошують на зустрічі із Зе. Виробництво падає". Скоро на коліна повстають, їй бо
показать весь комментарий
16.06.2020 16:27 Ответить
Рік тому одна знайома зелібобка (фоп)верещала,що "тільки за зеленськава, тільки він",там дупу рвала на британський прапор.Зараз сидить,лайна в рота напхала,зла як вовчиця.Ну що, питаю?Як воно паприколу?)
Ні шкода ціх лядей,ані грам. Хай жеруть.
показать весь комментарий
16.06.2020 18:41 Ответить
Так, мені теж довелося стикатися з ними, але вони поки що тримають образ, хоч і ображені. Порошенка оббрехали досить професійно, працювали досвідчені люди. І досі працюють виходячи з обвинувачень
показать весь комментарий
16.06.2020 18:59 Ответить
Неужели уменьшится количество "свободолюбивых" ботов, которым мешают маски, то бишь намордники и у которых короновирус вообще выдумка.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:53 Ответить
Дебілов в Україні схоже не поменьшує ніколи !!))
показать весь комментарий
16.06.2020 14:57 Ответить
Кстати, а какое наказание у нас возможно за распространение фэйков и кацапской пропаганды в интернете? Насколько я помню,даже самым отмороженным ватникам в открытую призывающих к захвату или разделу Украины "наши" самые гуманные к сепарам суды в мире дают условные сроки.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:56 Ответить
І компенсацію за моральні збитки !!))
показать весь комментарий
16.06.2020 14:59 Ответить
Я в шоке! СБУ сработала работу без видимого "кеша" (схемщики, обнальщики, контрабандисты, нелегальное производство чего-то там и пр.). Или я что-то упустил в связке "ботоферма-кеш" или завтра снег пойдет. А то-то, конечно - молодцы!
показать весь комментарий
16.06.2020 15:00 Ответить
То що ..!?
.ПЕСиків в *будку * загнали !?
показать весь комментарий
16.06.2020 15:01 Ответить
Список ботом в студию пожалуйста , а так разговор не о чём 🤓🤫👀
показать весь комментарий
16.06.2020 15:12 Ответить
Кстати неплохо было бы знать ники ботов и посмотреть за что агитируют кацапские ботофермы. Я думаю нас ждут немало откровений, в частности и среди "патриотов" на цензоре скорее всего окажется немало кацапских троллей.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:28 Ответить
Ботов
показать весь комментарий
16.06.2020 15:13 Ответить
Скоріш за все це були шахраї що повідомляють про щасливий виграш автомобілів або про заблоковані банківські картки ІМХО
показать весь комментарий
16.06.2020 15:46 Ответить
Так ось, ти яка - ботоферма Порошенка....
показать весь комментарий
16.06.2020 15:53 Ответить
Дожились--птицеферма,молочная ферма...ботоферма: научно технический регресс налицо))))
показать весь комментарий
16.06.2020 15:56 Ответить
Не там ищут. Самая большая ботоферма находится у СБУ под носом, по адресу г. Киев, https://kiev.vgorode.ua/reference/pravytelstvo/74453-admynystratsyia-prezydenta-ukrayny ул. Банковая, 11 .
показать весь комментарий
16.06.2020 15:56 Ответить
я тоже...
показать весь комментарий
17.06.2020 08:58 Ответить
Херня? Я думав, що Мертвечука та Ко пов'язали!
показать весь комментарий
16.06.2020 16:47 Ответить
Вони відкриють нову квартиру, ще не час. Десь під кінець літа почнуть "мочити" Порошенко, а не розвалившого все до фундамента всемогутнього і наймідрішого.
показать весь комментарий
16.06.2020 16:57 Ответить
Ух порохоботи постраждали
показать весь комментарий
16.06.2020 21:07 Ответить
Усі українці в Україні постраждали, а росіянам в Україні чим гірше, тим краще.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 