Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Авдеевки, местная жительница получила ранение, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска вчера обстреляли окраины Авдеевки, в результате чего ранение во дворе своего дома получила женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС.

"Вчера, 15 июня, вечером вооруженные формирования Российской Федерации по направлению поселка Яковлевка осуществили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого была ранена гражданская женщина. Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00", - говорится в сообщении.

Женщина была доставлена в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы, ей была оказана медицинская помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности шиферного ограждения домохозяйства. Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел четко указывают на причастность российско оккупационных войск к данному преступлению.

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