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Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Авдеевки, местная жительница получила ранение, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска вчера обстреляли окраины Авдеевки, в результате чего ранение во дворе своего дома получила женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС.

"Вчера, 15 июня, вечером вооруженные формирования Российской Федерации по направлению поселка Яковлевка осуществили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого была ранена гражданская женщина. Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00", - говорится в сообщении.

Женщина была доставлена в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы, ей была оказана медицинская помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности шиферного ограждения домохозяйства. Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел четко указывают на причастность российско оккупационных войск к данному преступлению.

Также читайте: Украинский воин получил пулевое ранение под Авдеевкой вечером 9 июня, - штаб ООС

Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Авдеевки, местная жительница получила ранение, - штаб ОС 01
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Авдеевки, местная жительница получила ранение, - штаб ОС 02
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Авдеевки, местная жительница получила ранение, - штаб ОС 03
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Авдеевки, местная жительница получила ранение, - штаб ОС 04

Автор: 

обстрел (27165) ранение (3385) Донбасс (26956) Авдеевка (2444) операция Объединенных сил (6766)


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звичайний перельот від доунецьких макак
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16.06.2020 15:04 Ответить
все по протоколу:
1 получили *****.
2 обстреляли жилой район
3 сняли видосик о том как биндеры обстреляли жилой район...

хмм...кого мне это напоминает...

1 през обосрался.
2 украл из бюджета
3 снял видосик о том что во всем виноват порошенко...
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16.06.2020 15:05 Ответить
Четко и ясно - "Российско-оккупационные войска....". А почему от Зеленского не слышно этой четкости, зато на перспективу канал на Крым собираются продать и потом блеять, что это не мы подали воду агрессору!
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16.06.2020 15:10 Ответить
Не чутно, бо памперс такого напору не витримає... Та й в очах окупанта він бачить мир... А в його туманному майонезі, що у нього між вухами, війна вже закінчилася...
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16.06.2020 15:16 Ответить
Козломордый в спам!
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16.06.2020 15:23 Ответить
 
 