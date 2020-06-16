Житель Белой Церкви выбросил из окна 5-летнего пасынка: ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами. ВИДЕО+ФОТО
В Белой Церкви полиция оперативно задержала мужчину, который выбросил из окна 5-летнего сына своей гражданской жены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
Отмечается, что в течение дня сожители в квартире употребляли алкогольные напитки и между ними возникла ссора из-за воспитания детей женщины. В результате, мальчика, который мешал смотреть "хозяину" фильм, тот выбросил прямо в окно, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Травмированного ребенка у подъезда обнаружили неравнодушные прохожие, которые вызвали полицию и медиков. Каретой скорой помощи мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас за его жизнь борются врачи.
На поиски обидчика был поднят по тревоге весь личный состав местного отдела полиции. Ювенальные полицейские и участковые офицеры полиции оперативно задержали его на одной из улиц Белой Церкви. Им оказался 39-летний местный житель.
С нарушителем сейчас работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о правовой квалификации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
небойсь "скотов" смотрел или "слугу народа"... или концерт 95го...
теперь мужик у зебилов - оправдан, а ребенок записан в "порохоботы"..
В Одессе осудили педофила, который насиловал своих пасынка и дочь
https://dumskaya.net/news/v-odesse-osudili-pedofila-kotoryy-nasiloval-svoi-118027/