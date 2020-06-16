Житель Белой Церкви выбросил из окна 5-летнего пасынка: ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами. ВИДЕО+ФОТО

В Белой Церкви полиция оперативно задержала мужчину, который выбросил из окна 5-летнего сына своей гражданской жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что в течение дня сожители в квартире употребляли алкогольные напитки и между ними возникла ссора из-за воспитания детей женщины. В результате, мальчика, который мешал смотреть "хозяину" фильм, тот выбросил прямо в окно, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Травмированного ребенка у подъезда обнаружили неравнодушные прохожие, которые вызвали полицию и медиков. Каретой скорой помощи мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

На поиски обидчика был поднят по тревоге весь личный состав местного отдела полиции. Ювенальные полицейские и участковые офицеры полиции оперативно задержали его на одной из улиц Белой Церкви. Им оказался 39-летний местный житель.



С нарушителем сейчас работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о правовой квалификации.

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