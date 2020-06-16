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Житель Белой Церкви выбросил из окна 5-летнего пасынка: ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами. ВИДЕО+ФОТО

В Белой Церкви полиция оперативно задержала мужчину, который выбросил из окна 5-летнего сына своей гражданской жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что в течение дня сожители в квартире употребляли алкогольные напитки и между ними возникла ссора из-за воспитания детей женщины. В результате, мальчика, который мешал смотреть "хозяину" фильм, тот выбросил прямо в окно, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Травмированного ребенка у подъезда обнаружили неравнодушные прохожие, которые вызвали полицию и медиков. Каретой скорой помощи мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

На поиски обидчика был поднят по тревоге весь личный состав местного отдела полиции. Ювенальные полицейские и участковые офицеры полиции оперативно задержали его на одной из улиц Белой Церкви. Им оказался 39-летний местный житель.

С нарушителем сейчас работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о правовой квалификации.

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Житель Белой Церкви выбросил из окна 5-летнего пасынка: ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами 01
Житель Белой Церкви выбросил из окна 5-летнего пасынка: ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами 02

Белая Церковь (178) дети (6493) Нацполиция (16468)


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Топ комментарии
+23
спорный момент. Как показывает практика - порохоботы это порядошные, образованне люди с четкой жизненной позицией и с любовью к своей стране. А вот зебилы, это тупой бездушный люмпен, прозибающий в нищете и страдающий алкоголизмом. Голосующий на выборах по приколу за клована-малороса. Как думаешь кто из них выкинет ребенка в окно?
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16.06.2020 16:18
+21
В результате, мальчика, который мешал смотреть "хозяину" фильм, тот выбросил прямо в окно, после чего скрылся в неизвестном направлении.


небойсь "скотов" смотрел или "слугу народа"... или концерт 95го...
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16.06.2020 16:10
+9
ты конченый не меньше чем тот ублюдок
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16.06.2020 16:11
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В результате, мальчика, который мешал смотреть "хозяину" фильм, тот выбросил прямо в окно, после чего скрылся в неизвестном направлении.


небойсь "скотов" смотрел или "слугу народа"... или концерт 95го...
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16.06.2020 16:10 Ответить
ты конченый не меньше чем тот ублюдок
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16.06.2020 16:11 Ответить
а чего Павлу Розумкову ниже так же не напишешь?
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16.06.2020 16:16 Ответить
зелохторат дуже буянить, коли на зебіла наїжджають))
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16.06.2020 16:21 Ответить
мне на зе абсолютно фиолетово.
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16.06.2020 16:30 Ответить
если фиолетово - почему сделала замечание только за оскорбление зебилов (хотя там даже не зебилов, а просто быдла, смотрящего сватов и 95 квартал, то есть даже политики нет), но промолчала там, где ниже оскорбили чисто по политическим мотивам порохоботов? значит не фиолетово
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16.06.2020 16:46 Ответить
нет времени чтоб весь бред читать
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16.06.2020 16:48 Ответить
У Нади острая нехватка галоперидола в организме, как обычно
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16.06.2020 17:20 Ответить
спорный момент. Как показывает практика - порохоботы это порядошные, образованне люди с четкой жизненной позицией и с любовью к своей стране. А вот зебилы, это тупой бездушный люмпен, прозибающий в нищете и страдающий алкоголизмом. Голосующий на выборах по приколу за клована-малороса. Как думаешь кто из них выкинет ребенка в окно?
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16.06.2020 16:18 Ответить
Только "порядошные, образованне люди с четкой жизненной позицией и с любовью к своей стране" могут приплести свой проплаченный бред в такую тему.
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17.06.2020 09:38 Ответить
хозяин смортел "сватов".. так - понятнее?
теперь мужик у зебилов - оправдан, а ребенок записан в "порохоботы"..
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16.06.2020 16:24 Ответить
Ні. Він дивився, як правильно на піаніно грати. А потім мальчіку в труселях ручкі заламалі і потягли в буцигарню. Там розкажуть, як правильно заправляти пінжак у труси.
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16.06.2020 16:15 Ответить
Да неважно ,что дыбил и преступник смотрел, да хоть бой Кличка или американский вестерн , важно что вытворил ублюдок ,а скорее там деградация всех взрослых членов семьи+водка
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16.06.2020 18:40 Ответить
точно. смотрел 5й про потужных скотов и сывочолых бывших слуг народа.
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17.06.2020 04:25 Ответить
...он ... готовился стать отцом.
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16.06.2020 16:12 Ответить
не, то типовый зелесос... такой в годах- в годах... в седьмом колене
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16.06.2020 16:20 Ответить
Зескот, порохоботы расейские сериалы не смотрят и водку не пьют, а если и пьют, то из окон выкидывают кацапсин, а не детей.
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16.06.2020 16:35 Ответить
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16.06.2020 16:41 Ответить
а где же была мамаша, пока неравнодушные прохожие обнаруживали ребенка и вызывали скорую?
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16.06.2020 16:15 Ответить
тоже наверное тв смотрела.. жесть, бедный ребенок
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16.06.2020 21:50 Ответить
Обстоятельства надо обязательно выяснить - может самооборона?
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16.06.2020 16:18 Ответить
Сообщения о том, что всякие уроды издеваются над пасынками и падчерицами встречаю в новостях каждый день. Сегодня еще была новость, что в Одесской области отчим падчерицу изнасиловал. Люди живут, как собаки: пьянство (первое место по детскому алкоголизму в мире), садизм над детьми, драки... Но украинские борцы за семейные ценности вслед за российскими собратьями продолжают главной угрозой этим самым семейным ценностям считать почему-то геев.
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16.06.2020 16:19 Ответить
О, в подтверждение моих слов через несколько минут новость о том, что какой-то пьяный урод ножом ударил двухлетнего сына.
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16.06.2020 16:41 Ответить
Началось???
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16.06.2020 16:59 Ответить
Преступления против детей должны караться нещадно!Как и против женщин.Нужно сроки максимальные увеличивать до50лет
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16.06.2020 16:21 Ответить
50 лет народ должен его кормить, одевать и охранять???
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16.06.2020 17:00 Ответить
https://dumskaya.net/allnews///2020/06/16/ 16 июня , 12:39
В Одессе осудили педофила, который насиловал своих пасынка и дочь
https://dumskaya.net/news/v-odesse-osudili-pedofila-kotoryy-nasiloval-svoi-118027/
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16.06.2020 16:37 Ответить
это секас был по одесськи
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16.06.2020 16:54 Ответить
Ну этот то точно порохобот, потому что это делал от любви. Зеботы злые, и от злобы только убивают.
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16.06.2020 17:02 Ответить
Покажіть іпало цього уіпана. Потрібно в ІТТ передаь ЗЕкам, нехй займуться цим куєсосом. Через неділю ве буде ность ліфчик сестри і рейтузи своєї тьотки. Нічого, йому зеки в Києві в СІЗО побиріку продірявлять все. Даже його ложку і тарілку. Срака в пріорітєті. Його вже чекають на КПЗ.А попереду років 12 пекла. Він сам в петлю залізе
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16.06.2020 16:38 Ответить
 
 