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Суд сменил Стерненко адрес для пребывания под круглосуточным домашним арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о смене адреса, по которому активист Сергей Стерненко должен находиться на домашнем аресте.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

По решению суда Стерненко теперь будет находиться под круглосуточным домашним арестом не по месту регистрации, а по месту фактического проживания. Такое решение огласила судья Мелешак, в отводе которой суд ранее отказал Стерненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стерненко прибыл на заседание суда и заявил отвод судье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд сменил Стерненко адрес для пребывания под круглосуточным домашним арестом 01
Суд сменил Стерненко адрес для пребывания под круглосуточным домашним арестом 02
Суд сменил Стерненко адрес для пребывания под круглосуточным домашним арестом 03
Суд сменил Стерненко адрес для пребывания под круглосуточным домашним арестом 04
Суд сменил Стерненко адрес для пребывания под круглосуточным домашним арестом 05
Суд сменил Стерненко адрес для пребывания под круглосуточным домашним арестом 06

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.

Автор: 

суд (25097) юстиция (758) Стерненко Сергей (394) домашний арест (188)


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Топ комментарии
+17
зеля, доиграешься...
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16.06.2020 16:11
+14
ЗЕбилы аж из штанов выпрыгивают, пытаясь закрыть Стерненко и Пороха. Хер у них получится резонанс будет такой, что мало не покажется
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16.06.2020 16:12
+10
Суд сменил Стерненко адрес для пребывания под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 3861
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16.06.2020 16:14
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зеля, доиграешься...
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16.06.2020 16:11 Ответить
СУДЯТ ЧЕЛОВЕКА, ОКАЗАВШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЕ НАПАДАВШЕГО НА НЕГО С НОЖАМ ВАТНИКОВ !!!!!
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16.06.2020 16:34 Ответить
Такими случаями занимается районная прокуратура.

А тут центральная СБУ целенаправленно пиарит гиблое дело.


ВЫ РЕАЛЬНО НЕ ВИДИТЕ РАСКРУТКИ ЭТОГО ЧУВАКА ДЛЯ ВЫВОДА ВО ВТОРОЙ ТУР ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ ПРОТИВ МЕДВЕДЧУКА ?
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16.06.2020 17:40 Ответить
Я реально вижу как у тебя крыша поехала.
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16.06.2020 18:29 Ответить
один единственный простой вопрос :

почему СБУ Киева, а не районная прокуратура Одессы ?
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16.06.2020 20:10 Ответить
Потому, что когда менты действуют совместно с местной кацапской (трухановской) мафией, дело передают в СБУ Киева. Если бы ты следил за событиями - был бы в курсе.
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16.06.2020 20:30 Ответить
все одесские дела передают в киев в СБУ ?
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16.06.2020 20:37 Ответить
СТЕРНЕНКО ТО ПРИЧЕМ К СЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРАМ .МЕРТВЕЧУК ВО ВТОРОЙ ТУР ХРЕН ПОПАДЕТ,НЕ НАДО ЕГО ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ. БУДЕТ ШОКОЛАДНИК ПРОТИВ ЗЕЛЕНОГО НЕЛОХА.НЕДАРОМ РЕЙТИНГИ ЗЕ ПАДАЮТ ,А ШОКОЛАДНИКА РАСТУТ .В МЕРТВЕЧУКА И ЕГО ПАРТИИ ОНИ ОСТАЮТСЯ НА ОДНОМ 20-22% УРОВНЕ
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16.06.2020 19:58 Ответить
до чего доиграется? он тут себе ручную гадю создаёт. И вполне неплохо получается.
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16.06.2020 17:03 Ответить
кстати, у него Порошенко все диоптрии на очках украл.
Суд змінив Стерненку адресу для перебування під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 5880
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16.06.2020 17:39 Ответить
Только ограниченные люди могут сравнивать раскрутку Гади с Серёгой.
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16.06.2020 18:31 Ответить
шо тогда вова-карлик расскручивал пустышку, что сейчас вова-карлик раскручивает пустышку.

Хотя да, сравнивать его надо с вовой-бешенной-ногой. Клепают ещё одного "борцуна с режимом". Тем более у них и пиар менеджер один и тот же (финансирование тоже наверняка от той же самой бородатой бабушки)
Суд змінив Стерненку адресу для перебування під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 9133
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16.06.2020 19:01 Ответить
Хто шо поимел с "раскрутки" Парасюка?
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16.06.2020 19:38 Ответить
беня
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16.06.2020 20:09 Ответить
Каким образом?
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16.06.2020 20:31 Ответить
лол, изменения в стране в упор не замечаешь?
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16.06.2020 20:37 Ответить
При чём здесь 73%-ная масса ?
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16.06.2020 20:51 Ответить
эти вомбаты лишили украинские ТЕЦ лугандонского угля, который замещается бениным мазутом
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16.06.2020 20:42 Ответить
Даже если и так то ты серьёзно веришь, что для этого специально "раскручивали"? Или может тупо использовали подходящий (уже имеющийся материал) в тёмную?
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16.06.2020 20:49 Ответить
этот "уже имеющийся материал" несколько дней светился по телевизорам всего мира,

его даже бездомные собаки на мусорках в лицо знали.

а ни одна из четырёх кацапских и лугандонских спецслужб вааще не узнала.
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16.06.2020 20:54 Ответить
Майдан и его лидеры несколько месяцев светился по телевизорам всего мира. Кто их "раскручивал"? Молчу уже про, кто и шо с этого поимел...
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16.06.2020 21:18 Ответить
а их брали в плен, "не узнали" там и их оттуда выкупил Беня ?

При чём тут другие ?

Мы о Парасюке или обо всех ?
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16.06.2020 21:40 Ответить
Напомни, когда это его Беня выкупал?
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16.06.2020 21:50 Ответить
я не буду тебе по чайной ложке всё доказывать.

твоё право верить во всё, во что ты хочешь или не верить.
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16.06.2020 22:22 Ответить
Ты на вопрос ответить. А твои фантазии мне не интересны.
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16.06.2020 23:00 Ответить
ну отвечу я тебе на вопрос,

ты задашь триста следующих ...

смысл ?
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17.06.2020 00:18 Ответить
Сама придумала - сама обиделась
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17.06.2020 06:45 Ответить
вообще-то Корбан в интервью Гордону хвастался
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17.06.2020 10:10 Ответить
Зеля никуда не доиграется. 73% умалишенных в стране, тут можно творить и не такое.
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16.06.2020 17:34 Ответить
ЗЕбилы аж из штанов выпрыгивают, пытаясь закрыть Стерненко и Пороха. Хер у них получится резонанс будет такой, что мало не покажется
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16.06.2020 16:12 Ответить
Суд сменил Стерненко адрес для пребывания под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 3861
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16.06.2020 16:14 Ответить
А шо, уже есть проплаты петикам?
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16.06.2020 16:32 Ответить
я б на твоєму місці сильно не видьоргувався, ти ж не безсмертий.
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16.06.2020 16:44 Ответить
Соя не подмазывайся к Стерненко. У вас есть пеця и таня черновол. Вот за них и топите😝
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16.06.2020 17:25 Ответить
А у вас есть Петушарий Лукаш и Портнов. На них и дрочите.
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16.06.2020 18:33 Ответить
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20.06.2020 14:03 Ответить
Вони цього й добиваються щоб піти шляхом ЯнукоОВОЧА і з криками путєнввєдівайска далі влаштовувати хаос в Україні.
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16.06.2020 17:39 Ответить
Відправили б в слідчий ізолятор і всіх ділов то.
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16.06.2020 16:12 Ответить
за что !???

ЗА ЗАЩИТУ СВОЕЙ ЖИЗНИ ?

в изолятор ?
давайте еще в платный !

это так по_ЗЕльонски
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16.06.2020 16:38 Ответить
десятки тысяч отправляют и ты не возмущаешься,

а тут вдруг в отдельном случае возмутился ?
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16.06.2020 17:44 Ответить
мда, эта бюрократия в судах это нечто. Поменять адрес - 4 часа, карл!!! С такими темпами. неудивительно, что никто не сидит, процессы могут идти бесконечно, человек состарится и помрет, а дело еще не закончит рассматриваться
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16.06.2020 16:15 Ответить
то ли дело в Белоруссии....
людишки с оппозиции просто пропадают бесследно...
быстро и эфективно...
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16.06.2020 16:19 Ответить
Ладно если взяли под арест. но это только в случае тяжких. А если коррупция, взятки и т.д. - это всегда залог и свобода. И бесконечный процесс, который затягивают хорошие адвокаты, и все это время злодей гуляет на воле. В наших реалиях "Хороший адвокат" - это адвокат, который умеет затягивать процесс бесконечными ходатайствами, отводами, запросами справок, свидетелей и т.д. Вот к чему привела "судебная реформа". К полной безнаказанности за содеянное, если у тебя есть деньги, и ты не последний человек. А за кражу мешка картошки - загремишь сразу и надолго.
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16.06.2020 16:20 Ответить
куда спешить, все участники суда, кроме адвоката (!!!) на жирных ставках
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16.06.2020 16:40 Ответить
И конфликт у него с НПУ И при этом под наблюдением НПУ, да ещё под наблюдением НПУ города Одесса,но в Киеве. Похоже судебные дела ведут выпускники Кивалова.
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16.06.2020 17:01 Ответить
А почему Цензор не публикует заявление Ю.Тимошенко в поддержку Стерненко???
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%81.html Тимошенко: террор против патриотов и спекуляции на теме патриотизма недопустимы. Видео

Об этом заявила сегодня лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.
«Я хотела бы четко и ясно заявить позицию команды «Батькивщины» в поддержку Сергея Стерненка.
Я считаю, что террор против патриотов недопустим.
Все, что происходит вокруг этого, выглядит позорно и недостойно Украины», - отметила Юлия Тимошенко.
В то же время она высказалась «против цинизма, который сегодня царит с лозунгами о политических репрессиях».
«Разве уже все забыли, как выбрасывали президента Грузии Михаила Саакашвили с территории Украины и как унижали человека, который всегда защищал Украину?
Разве мы забыли, как нарушались десятки дел против журналистов и как из страны выбрасывали Савика Шустера?
Мы, «Батькивщина», не забудем, как предыдущие пять лет десятками возбуждались уголовные дела против глав наших партийных организаций и в шесть часов утра проводились обыски», - возмутилась Юлия Тимошенко.
На глазах украинцев, заметила она, разворачивается спектакль, который прикрывает настоящее единение тех, кто сдавал интересы Украины предыдущие пять лет, с теми, кто эту
«Возможно, уже забыли, кто совместно голосовал за сдачу украинской сельскохозяйственной земли, или уже забыли, кто совместно в этом зале голосовал о преобразовании Национального банка в инструмент, который руководствуется извне финансовыми спекулянтами.
Но мы не забыли этого.
Мы не забыли, какое антиукраинское большинство сегодня есть в Верховной Раде», - подчеркнула Юлия Тимошенко.
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16.06.2020 16:37 Ответить
Юля втратила чуйку...Не бачить,що під Стерненка створюють партію,яка прийде топтатись на її ж електоральне поле...Я взагалі дивуюсь і ЄС,і Свободі,які захищають Стерненка,не розуміючи що той в разі чого позабирає половину їх виборців...Хлопака молодий,швидко вчиться,його підстригли,пригладили,наділи окуляри - і ось він говорить зовсім не так,як говорив навіть пів року тому...Це вам не млявий Ярош,зашкварений Тягнибок,барига Порошенко чи підстаркувата леді Ю...До того ж від нього пахне кров"ю,а це для наших чухраїнців як валер"яна для котів...
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16.06.2020 17:07 Ответить
Тю, вон вчера соя приходила на поруки брать Стерненко. Чем вона хуже? 😷
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16.06.2020 17:27 Ответить
Возможно, уже забыли, кто совместно голосовал за сдачу украинской сельскохозяйственной земли


А КОМУ ЕЁ СДАЛИ ?
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16.06.2020 17:46 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3171788.html HELGI`s NEWs

1 - Дело Стерненко.
Это не мой герой - из человека тупо лепят уличную альтернативу системной прозападной оппозиции. Свисток для выпуска пара. Но в условиях, когда наша "обновлённая" полиция хороша лишь в избиении людей и защите своих боссов, право на самозащиту должен иметь каждый. Именно законность такого права мы и должны отстаивать.
Ещё ценен этот процесс тем, что на нём показаниями бывшего сотрудника ОГП документально зафиксированы факты прямого влияния Венедиктовой на те уголовные дела, в которых заинтересован лично Зе.
Они думают, что родились Маклаудами. Нет, все они - обычные голобородьки, и отвечать им придётся не по-киношному, а в реале. Если не успеют сбежать в какой-нибудь Усть-Колымск.
На днях разговаривал с дочерью и спрашивал, как у них в округе (штат Флорида) ситуация с расовыми волнениями. Ответ: "Мирно и спокойно. Никто не сунется на территорию, где у населения по ружью на квадратный фут." Но это к слову.

2 - Дело Порошенко.
Уже написал на странице Арьева, повторю здесь. С этими дутыми судебными процессами Зе-портновская власть вязнет всё глубже. Сейчас главное отстоять Пороха - только он в состоянии возглавить осеннее контрнаступление проевропейской оппозиции. Если зелёные сознательно не сорвут местные выборы, они там получат пусть не сокрушительное, но весомое поражение - особенно в Киеве. После этого, их акции покатятся вниз. Весной появится шанс взять власть мирным и демократическим путём. Как минимум, через перевыборы ВР.
Предварительно 18 июня у Печерского суда. Время уточняется.

3 - Ещё об одном процессе: НБУ и ПриватБанк победили - решение в отношении Суркисов отменено.
Вы думаете, судьи вдруг стали такими честными? И опять нет. Просто они .опой чувствуют конъюнктуру и умеют изгибаться вместе с линией партии. Только то, что на суд приехали представители МВФ и все послы Большой Семёрки, а у Зе начались тёрки с Ко, перебило факт материальной и иной стимуляции со стороны их основного БЕНЕфициара.
Как только судебная система выдаёт очередной "косяк", зе-фаны кричат, что это, мол, "реформированные Порошенко суды". Так у вас же, мозгоправы, уже больше года времени, моновласть и турборежим - вы что-то сделали в этом направлении? Некогда им, всё рабочее и свободное время гоняются за ненавистным Порошенко.

4 - Рада рассмотрит закон о всеукраинском референдуме.
Яркий пример популизма. Народовластие - хорошая штука, но не во время войны и не для нынешнего поколения наших людей. В условиях, когда основные телеканалы (традиционно заменяющие мозг бОльшей части отечественного народонаселения) принадлежат Медведчуку, Коломойскому и Фирташу, это народонаселение такого вам наголосует, что нашим детям ещё долго разгребать придётся. Лично я категорически против любых референдумов на данном этапе исторического развития Украины. Не готова пока нэнька к этому высшему проявлению демократии.

5 - Официально: Тимошенко поддержит Олега Ляшко на довыборах в Раду.
Я так понимаю, "московская кукушка, драная лиса, брехуха" и прочие эпитеты Олежки в сторону Юли закопаны у садочку під бузочком, а цинизм украинской политики нашёл новые формы воплощения своих фантазий в стиле Role Play. Просто в этот раз довеском к Ляшко идёт нехилый кэш от Рината Леонидовича.
О, сколько нам открытий чудных...

6 - Несмотря на COVID у жены, Зеленский продолжает ездить в офис.
А был ли мальчик COVID? Так как Зе во всём старается копировать Пу, то и здесь он идёт по накатанной. У того для пиара "переболел" Песков, у этого... Не, Мендель стало жалко, пусть лучше Лена. Сам же накликал.

Мерзавцу я желаю, чтобы он
в награду за подлянку и коварство
однажды заработал миллион
и весь его потратил на лекарство
© Губерман

7 - Кабмин допускает падение ВВП Украины в 2020 году до 8%, МВФ утверждает, что Украина выйдет из кризиса не раньше 2023-2024 годов, а средняя зарплата в прошлом месяце упала на 600 грн.
Какая-то мёртвая тишина со стороны тех, кто кричал: "Главное убрать барыгу Порошенко, а потом-то уж заживём!"
Порох, между прочим, оставил страну, в которой 49 месяцев подряд росли ВВП, зарплаты и пенсии, а Зе оставит страну Пороху, где всё упало. Всё, Карл, упало!
Мальчик списывает на коронавирус, но это вирус дилетантства, украиноненавистничества и квартального кумовства. Он не лечится, он уничтожается только вместе с носителем.

8 - Военные эксперты из США рекомендуют НАТО скорее принять Украину и Грузию.
Отличная новость. И вполне реализуемая перспектива. Остановка за малым: сменить Трампа и Зеленского.
Почему Трампа? Несмотря на моё стремление быть объективным, категорически не понравилось его (Трампа) заявление об окончании "эры бесконечных войн" и нежелание "решать конфликты в других государствах." Уж очень это напоминает: "Главное перестать стрелять!" Хотя даже Грете Тунберг должно быть понятно - откуда уйдут американцы, туда сразу ринется Путин со своим "русским миром". Впрочем, Трамп частенько говорит одно, пишет другое, а делает третье.

9 - Барбара Стрейзанд подарила дочери убитого Флойда акции компании Disney.
Америка, хватит сходить с ума - возвращайся к старым, добрым временам национального самосознания, борьбы с "империей зла" и гордости за свою страну. Как по мне, это времена умного, ироничного и никогда не унывающего Рони.

10 - Всё циклично и всё проходит. Вырулит Америка, вырулим и мы.
Не грусти, - сказала Алисa. - Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.

Позаимствовал у Кэролла, но признаюсь в этом, в отличие от "95 квартала" (ворующего шутки у "Дизель-шоу"), честно. Впрочем, в силу отсутствия чувства юмора, Квартал всегда "блистал" единственной фишкой - высмеиванием президента.
Но умерла и эта фишка. В силу отсутствия в стране этого самого президента.

Проте, це тимчасово, а нам своє робити. Шануймося!

UPD. Щирі співчуття П.О. Порошенку у зв`язку зі смертю його батька.
Helgi Sharp
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16.06.2020 16:44 Ответить
Ох и тупые.
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16.06.2020 18:00 Ответить
На родину в село Белгород-Днестровского района рэп читать петухам?
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16.06.2020 18:22 Ответить
Может ли человек четырежды откосивший от повестки в военкомат понять человека на жизнь которого трижды покушались.Вопрос конечно риторический
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16.06.2020 20:08 Ответить
Чітаю, чітаю адні стратєхіхі і главноє по виборам. Відать малачко начало паступать. ну.ну. главноє шоби нє пранєсло. Слава Україні!!!
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16.06.2020 23:55 Ответить
 
 