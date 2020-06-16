Суд сменил Стерненко адрес для пребывания под круглосуточным домашним арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о смене адреса, по которому активист Сергей Стерненко должен находиться на домашнем аресте.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

По решению суда Стерненко теперь будет находиться под круглосуточным домашним арестом не по месту регистрации, а по месту фактического проживания. Такое решение огласила судья Мелешак, в отводе которой суд ранее отказал Стерненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стерненко прибыл на заседание суда и заявил отвод судье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж













Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.