Банда из восьми человек угоняла элитные Toyota в Киеве и области, полиция задокументировала девять фактов и оценила нанесенный ущерб в 6 млн грн. ФОТОрепортаж
Оперативники уголовного розыска Нацполиции задержали группу похитителей автомобилей премиум-класса.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ, полицейские задокументировали и пресекли деятельность преступной группы, члены которой в прошлом и этом году угоняли автомобили.
"Установлено, что роли и функции каждого участника группы были четко распределены. Организатором и соорганизатором группы стали уроженцы АР Крым, 47 и 28 лет соответственно. Организатор группы - ранее неоднократно судим. Также установлено участие в группе шести исполнителей - уроженцев АР Крым, Запорожья, Киева и другого государства", - говорится в сообщении.
Кроме угона, участники группы подделывали или заменяли идентификационные номера агрегатов на похищенных автомобилях и реализовывали автомобили-"двойники", а также требовали от потерпевших деньги за возврат угнанного автомобиля. Если владелец отказывался - сдавали похищенный транспорт на разборку.
15 июня работники Департамента уголовного розыска Нацполиции совместно с работниками Главного следственного управления Нацполиции, под процессуальным руководством прокуратуры Офиса Генерального прокурора Украины, с привлечением работников специальных подразделений КОРД Киевской области и полиции особого назначения Киевской, Запорожской и Ивано-Франковской областей задержали участников группы.
В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты номерные знаки, радиостанции, устройства для подавления, инструменты и приборы для взлома замков автомобиля, сигнала, детекторы поля, кодграбберы и другие предметы, а также похищенные транспортные средства.
Задокументировано девять фактов незаконного завладения участниками группы на территории Киева и Киевской области автотранспорта категории "премиум-класса" марки "TOYOTA". Общая сумма материального ущерба составляет почти 6 млн гривен.
Печерский районный суд города Киева избрал меры пресечения трем злоумышленникам: 47-летнему организатору - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,5 млн гривен, соорганизатору - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,5 млн гривен, одному из исполнителей - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 400900 гривен.
Относительно других участников преступной группы решается вопрос уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.
Досудебное следствие, начатое по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль