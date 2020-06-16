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Новости Фото Силовики
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Банда из восьми человек угоняла элитные Toyota в Киеве и области, полиция задокументировала девять фактов и оценила нанесенный ущерб в 6 млн грн. ФОТОрепортаж

Оперативники уголовного розыска Нацполиции задержали группу похитителей автомобилей премиум-класса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ, полицейские задокументировали и пресекли деятельность преступной группы, члены которой в прошлом и этом году угоняли автомобили.

"Установлено, что роли и функции каждого участника группы были четко распределены. Организатором и соорганизатором группы стали уроженцы АР Крым, 47 и 28 лет соответственно. Организатор группы - ранее неоднократно судим. Также установлено участие в группе шести исполнителей - уроженцев АР Крым, Запорожья, Киева и другого государства", - говорится в сообщении.

Кроме угона, участники группы подделывали или заменяли идентификационные номера агрегатов на похищенных автомобилях и реализовывали автомобили-"двойники", а также требовали от потерпевших деньги за возврат угнанного автомобиля. Если владелец отказывался - сдавали похищенный транспорт на разборку.

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15 июня работники Департамента уголовного розыска Нацполиции совместно с работниками Главного следственного управления Нацполиции, под процессуальным руководством прокуратуры Офиса Генерального прокурора Украины, с привлечением работников специальных подразделений КОРД Киевской области и полиции особого назначения Киевской, Запорожской и Ивано-Франковской областей задержали участников группы.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты номерные знаки, радиостанции, устройства для подавления, инструменты и приборы для взлома замков автомобиля, сигнала, детекторы поля, кодграбберы и другие предметы, а также похищенные транспортные средства.

Задокументировано девять фактов незаконного завладения участниками группы на территории Киева и Киевской области автотранспорта категории "премиум-класса" марки "TOYOTA". Общая сумма материального ущерба составляет почти 6 млн гривен.

Печерский районный суд города Киева избрал меры пресечения трем злоумышленникам: 47-летнему организатору - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,5 млн гривен, соорганизатору - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,5 млн гривен, одному из исполнителей - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 400900 гривен.

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Относительно других участников преступной группы решается вопрос уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное следствие, начатое по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Банда из восьми человек угоняла элитные Toyota в Киеве и области, полиция задокументировала девять фактов и оценила нанесенный ущерб в 6 млн грн 01
Банда из восьми человек угоняла элитные Toyota в Киеве и области, полиция задокументировала девять фактов и оценила нанесенный ущерб в 6 млн грн 02
Банда из восьми человек угоняла элитные Toyota в Киеве и области, полиция задокументировала девять фактов и оценила нанесенный ущерб в 6 млн грн 03

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Банда из восьми человек угоняла элитные Toyota в Киеве и области, полиция задокументировала девять фактов и оценила нанесенный ущерб в 6 млн грн 04
Банда из восьми человек угоняла элитные Toyota в Киеве и области, полиция задокументировала девять фактов и оценила нанесенный ущерб в 6 млн грн 05
Банда из восьми человек угоняла элитные Toyota в Киеве и области, полиция задокументировала девять фактов и оценила нанесенный ущерб в 6 млн грн 06
Банда из восьми человек угоняла элитные Toyota в Киеве и области, полиция задокументировала девять фактов и оценила нанесенный ущерб в 6 млн грн 07

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Автор: 

Киев (25563) Киевская область (4143) Нацполиция (16480) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) угон (294)


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Топ комментарии
+4
Як відрізнити б/у запчастину краденого автомобіля від такої ж, але з автомобіля після, скажімо, аварії? Я, наприклад, не знаю... Може поділитесь секретом?
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16.06.2020 17:36
+2
І також народжений в іншій державі. Давайте здогадаємося яка це держава?
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16.06.2020 17:24
+2
Мабуть якась (дружня) до нас держава.
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16.06.2020 17:26
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Правила форума Совет форумчан
І також народжений в іншій державі. Давайте здогадаємося яка це держава?
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16.06.2020 17:24 Ответить
Кацап
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16.06.2020 18:46 Ответить
Мабуть якась (дружня) до нас держава.
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16.06.2020 17:26 Ответить
Соорганизатору залог больше чем организатору, это оперативная комбинация, что бы переругались за первенство?
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16.06.2020 17:28 Ответить
с каких пор тайота - "элитное авто"?
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16.06.2020 17:31 Ответить
к тому же прадо и рав-4 )) ладно там авалон или крузак 200й, но даже сам концерн четко выделил "элитные тойоты" под отдельную марку
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16.06.2020 17:40 Ответить
Элитный бизнесмен не сядет в "элитную" тайоту, уверяю вас.
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16.06.2020 20:28 Ответить
Да ладно вам,но это же не лайносы , таврии и лады ,а также зарубежное старьё 80-90 и денег они стоят по народным меркам не малых
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16.06.2020 18:17 Ответить
Алюминий когда то стоил дороже золота, тоже "элитный" металл был.
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16.06.2020 20:23 Ответить
Воры не виноваты, если бы дебилы не покупали запчасти с краденых авто, то никаких угонов бы не было.
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16.06.2020 17:32 Ответить
Як відрізнити б/у запчастину краденого автомобіля від такої ж, але з автомобіля після, скажімо, аварії? Я, наприклад, не знаю... Може поділитесь секретом?
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16.06.2020 17:36 Ответить
Я принципиально б.у. не покупаю и вам советую, берите новые и может угонов станет меньше.
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16.06.2020 18:51 Ответить
Різниця на порядок (400 грн чи 4000 грн) якось цьому зовсім не сприяє. Стикався, коли скло "глухого" віконця "павутиною" пішло.
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16.06.2020 19:10 Ответить
Крадене завжди дешево продають.
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16.06.2020 20:43 Ответить
як і те, що лишилося після аварії... Ціна - не показник.
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16.06.2020 20:48 Ответить
Когда продают ,что то с краденных авто, то об этом как то не оповещают, все говорят что торгуют запчастями от машин которые гонят с Европы, а так же тех которые выкупленные после дтп, а таких машин так же очень много
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16.06.2020 18:10 Ответить
Что-то куценькое оснащение полицейского спецназа. Вроде деньги выделяются постоянно, мерседесы регулярно для начальства закупаются, кортежи по 14 авто, а вот для тех, кто на передовой в борьбе со всяким криминальным мусором, почему-то не хватает. Или опять на самообеспечении? Так уже проходили
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16.06.2020 17:36 Ответить
все шо нажите непосильною працею ... . краще б вони українську еліту викрадали замість авто .
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16.06.2020 17:39 Ответить
Элитные авто марки Тойота! Прикольно...
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16.06.2020 18:38 Ответить
Честный человек ничего дороже Дэу позволить не может, значит все что дороже - элитное.
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16.06.2020 19:25 Ответить
Работать больше не пробовали? А что за авто такое - Дэу?
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16.06.2020 20:10 Ответить
Воровать, давать взятки, покрывать преступления, в том числе дачу взяток, сюда относится и получение конкурентных преимуществ, через брата, кума свата - это не работать, во всяком случае не честно.
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16.06.2020 20:41 Ответить
Колоссально !!! Усраться даже можно! Полиция задокументировала аж 9 случаев угона! Слава, Слава
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16.06.2020 19:08 Ответить
Банда грабила банды, но не заплатила третьей банды, и четвертая банда (получавшая долю от третьей) дала команду задержать первую банду.
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16.06.2020 19:24 Ответить
 
 