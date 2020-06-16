Мужчина за $140 тыс. "заказал" частного предпринимателя на Донетчине, СБУ предотвратила заказное убийство. ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, предотвратили заказное убийство частного предпринимателя из Донецкой области и задержали организатора преступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Бахмута через посредника подыскивает исполнителей для убийства местного бизнесмена, а также его семьи. Мотивом преступления стали деньги. По данным заказчика, жертва занимается валютно-обменными операциями и обладает значительными суммами наличных и хранит дома от 200 тыс. до 500 тыс. долларов США.
Жизнь коммерсанта и его родных злоумышленник оценил в 140 тыс. долларов.
Правоохранители провели имитацию обстановки пытки и убийства бизнесмена вместе с женой и сыном, после чего заказчику сообщили об их "ликвидации".
Для подтверждения расправы организатору были предоставлены соответствующие постановочные фото. Задержали заказчика на конспиративной квартире.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.
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Мебель самодельная из досок, пол из рубероида. Вы дейстивительно думаете что кто то в своем уме поверит, что у него могло быть 140 штук? Передача денег была? Или пьяные базары с провокатором, и : сдрасти я выполнил заказ, я ничего не заказывал, поздно вы арестованы.