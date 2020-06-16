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Мужчина за $140 тыс. "заказал" частного предпринимателя на Донетчине, СБУ предотвратила заказное убийство. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, предотвратили заказное убийство частного предпринимателя из Донецкой области и задержали организатора преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Бахмута через посредника подыскивает исполнителей для убийства местного бизнесмена, а также его семьи. Мотивом преступления стали деньги. По данным заказчика, жертва занимается валютно-обменными операциями и обладает значительными суммами наличных и хранит дома от 200 тыс. до 500 тыс. долларов США.

Жизнь коммерсанта и его родных злоумышленник оценил в 140 тыс. долларов.

Правоохранители провели имитацию обстановки пытки и убийства бизнесмена вместе с женой и сыном, после чего заказчику сообщили об их "ликвидации".

Для подтверждения расправы организатору были предоставлены соответствующие постановочные фото. Задержали заказчика на конспиративной квартире.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в наркоторговле житель Херсона "заказал" мужчину, задолжавшего ему деньги, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина за $140 тыс. заказал частного предпринимателя на Донетчине, СБУ предотвратила заказное убийство 01
Мужчина за $140 тыс. заказал частного предпринимателя на Донетчине, СБУ предотвратила заказное убийство 02

Автор: 

заказное убийство (163) СБУ (19914) Донецкая область (9710) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+3
Заказчика отпустят под личное обязательство, а валютчика почистят конкретно....
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16.06.2020 18:06
+2
Меняла,менялу-конкурента заказал.Обычная попытка убрать конкурента .Такое у нас в лихие 90-2000 не раз было.
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16.06.2020 18:04
+1
А Сколько стоит заказать шалаву Поклонскую на ночь?
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16.06.2020 20:07
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Меняла,менялу-конкурента заказал.Обычная попытка убрать конкурента .Такое у нас в лихие 90-2000 не раз было.
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16.06.2020 18:04 Ответить
на втором фото окурок-заказчик---описался что ли ??????
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16.06.2020 18:42 Ответить
Заказчика отпустят под личное обязательство, а валютчика почистят конкретно....
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16.06.2020 18:06 Ответить
А Труханову можно через мусаров заказывать?
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16.06.2020 18:09 Ответить
А Сколько стоит заказать шалаву Поклонскую на ночь?
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16.06.2020 20:07 Ответить
Поклонская бесплатно,ее кто хочет берет за так)
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16.06.2020 20:12 Ответить
Я являюсь посредником такого дела: есть башляющий клиент и он хочет заказать Гиркина. Заказать на всю ночь с возможным продлением. Спрашивает сколько стоит час проката сраки у Гиркина. Ищу для этого дела субподрядчиков из **********.
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16.06.2020 20:18 Ответить
Мебель самодельная из досок, пол из рубероида. Вы дейстивительно думаете что кто то в своем уме поверит, что у него могло быть 140 штук? Передача денег была? Или пьяные базары с провокатором, и : сдрасти я выполнил заказ, я ничего не заказывал, поздно вы арестованы.
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16.06.2020 21:33 Ответить
140 тысяч?! Да за такие бабосы можно было Эскобара заказать...
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16.06.2020 22:50 Ответить
Чоловік за $140 тис. "замовив" приватного підприємця на Донеччині, СБУ запобігла замовленому вбивству - Цензор.НЕТ 696 https://censor.net/ua/user/401820

Мебель самодельная из досок, пол из рубероида. Вы дейстивительно думаете что кто то в своем уме поверит, что у него могло быть 140 штук? Передача денег была? Или пьяные базары с провокатором, и : сдрасти я выполнил заказ, я ничего не заказывал, поздно вы арестованы.
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17.06.2020 07:39 Ответить
 
 