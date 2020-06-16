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Затонувший у Одессы танкер Delfi сильно затопило водой и наполнило песком, его будут поднимать с помощью воздушных баллонов, - глава ОГА Куцый. ФОТОрепортаж

До 25 июня должны завершиться работы по подъему затонувшего возле Одессы танкера Delfi.

Об этом сообщил в Facebook глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

"Туристический сезон в Одессе уже начался, однако ответственные стороны так и не убрали танкер Delfi с городского пляжа. Именно судовладелец и Администрация морских портов Украины имеют необходимые полномочия для этого, но даты ликвидации затонувшего объекта постоянно переносятся", - отмечается в сообщении.

На очередном совещании на прошлой неделе Куцый поручил подготовить окончательный план подъема судна, установить срок окончания работ по ликвидации и подсчитать размер ущерба, нанесенного окружающей среде.

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По слова Куцего, на этой неделе был предоставлен план работ по подъему Delfi.

"В течение последних двух недель судно обследовали водолазы, собирая данные о состоянии корпуса Delfi. Результаты - неутешительны. Значительную часть судна затопило водой и наполнило песком. К сожалению, мощностей буксиров не хватит для того, чтобы сразу снять с места танкер", - подчеркнул глава ОГА.

По его словам, судовладелец предложил поднимать Delfi с помощью воздушных баллонов.

"Их должны разместить в полостях судна. Они обеспечат плавучесть танкера, после этого буксиры транспортируют его в порт. Срок завершения работ заканчивается на следующей неделе - 25.06.2020. После этой даты АМПУ должен самостоятельно начать ликвидационные работы. Прошу министра инфраструктуры Владислава Криклия взять это под личный контроль. Призываю всех участников процесса соблюдать договоренности и, наконец, освободить пляж Одессы от опасного объекта", - подчеркнул Куцый.

Также читайте: Затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета, - мэрия

Затонувший у Одессы танкер Delfi сильно затопило водой и наполнило песком, его будут поднимать с помощью воздушных баллонов, - глава ОГА Куцый 01
Затонувший у Одессы танкер Delfi сильно затопило водой и наполнило песком, его будут поднимать с помощью воздушных баллонов, - глава ОГА Куцый 02
Топографическая карта побережья.
Дно песчано-каменистое с большим количеством отдельно расположенных камней разного размера и
большой подводной каменной грядой.

Затонувший у Одессы танкер Delfi сильно затопило водой и наполнило песком, его будут поднимать с помощью воздушных баллонов, - глава ОГА Куцый 03
Носовая часть судна находится на глубине 3,5-3,9 метра. Средняя часть судна - 4,5 - 4,7 метра.
Кормовая часть - 2,8 - 4,1 метра.

Затонувший у Одессы танкер Delfi сильно затопило водой и наполнило песком, его будут поднимать с помощью воздушных баллонов, - глава ОГА Куцый 04

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Ранее мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

Автор: 

Одесса (7890) танкер (146) Куцый Максим (56)


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Топ комментарии
+4
для чого, там через рік туристи будуть рвати мідію , а в трюмах ловити садочками криветку))))))))
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16.06.2020 19:21
+3
Дождались когда его песком затянет. Сами себе создали проблему и теперь с успехом пытаются ее преодАлЄть... Ну как в совке, мля... Та, хуже наверное...
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16.06.2020 19:23
+2
Нужно вызвать спецов из ЛНР...
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16.06.2020 21:03
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Его будут поднимать . Зачем ?
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16.06.2020 19:01 Ответить
Прибрати його треба, бо забруднює воду і заважає.
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16.06.2020 19:05 Ответить
Тібє ніпанять.
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16.06.2020 19:06 Ответить
для чого, там через рік туристи будуть рвати мідію , а в трюмах ловити садочками криветку))))))))
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16.06.2020 19:21 Ответить
Дождались когда его песком затянет. Сами себе создали проблему и теперь с успехом пытаются ее преодАлЄть... Ну как в совке, мля... Та, хуже наверное...
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16.06.2020 19:23 Ответить
а порезать на металлолом ?
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16.06.2020 19:29 Ответить
Нужно вызвать спецов из ЛНР...
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16.06.2020 21:03 Ответить
та не... ну их...
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16.06.2020 21:07 Ответить
спєци з ЛНР ще всі каналізаційні люки та проводи по дорозі позбирає - так що може не треба?
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17.06.2020 12:35 Ответить
Так можно еще лет 5 подождать и потом его и откапывать уже можно будет....чего уж тут.
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16.06.2020 20:11 Ответить
Куцый придурок. Вот скажите, зачем вообще нужен губернатор? Чтобы констатировать факты? У него власть зачем, только для схем и воровства? Когда это корыто месяц болталось под Одессой, принудительно поставить его в порт хотя бы во время шторма кто должен был?
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17.06.2020 09:43 Ответить
Це ж знахідка для дайверів мабуть - треба гроші за це брати!
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17.06.2020 12:34 Ответить
 
 