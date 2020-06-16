РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4245 посетителей онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
21 253 39

Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Самый главный вопрос

Читайте на "Цензор.НЕТ": Намерения арестовать Порошенко - это большой позор для Зеленского, - Аслунд

Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Все реформы уже были...

Читайте на "Цензор.НЕТ": На акции в поддержку Стерненко полиция избила активиста ногами. ФОТОфакт

Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Дежавю

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Новиков: Власть планирует арестовать Порошенко

Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Перезагрузка

Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Зе!булова

Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

"Звездные войны"

Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Переплавка мозгов по-путински

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис. ДОКУМЕНТ

Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Самый полный список

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) Медведчук Виктор (1789) политика (6973) путин владимир (31303) фотожаба (14393) Шойгу Сергей (713) 1+1 (167)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+75
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5134
показать весь комментарий
17.06.2020 00:10
+67
Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4084
показать весь комментарий
16.06.2020 23:39
+60
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 478Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8769
показать весь комментарий
17.06.2020 00:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5725
показать весь комментарий
16.06.2020 23:36 Ответить
из дворников квартала95 - в министры!
Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8680
показать весь комментарий
16.06.2020 23:43 Ответить
Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 754
показать весь комментарий
16.06.2020 23:44 Ответить
"ноые морды" друзей путина, назначенные шмарклей:
Адвокат Овоща, за по совместительству зам главы ДБР, Бабиков, допрашивая Порошенко как свидетеля, по делу о гос измене Яныка:
"Почему вы не учли мнение жителей Крыма, которые категорически не поддерживали МАЙДАН И АНТИКОНСТИТУЦИОННУЮ СМЕНУ ВЛАСТИ".
показать весь комментарий
16.06.2020 23:49 Ответить
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7994
показать весь комментарий
17.06.2020 08:48 Ответить
А зелохторату відповідна команда...
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1601
показать весь комментарий
16.06.2020 23:56 Ответить
Ты уже рад, руснявое?
показать весь комментарий
17.06.2020 00:20 Ответить
А если ,,порохоботы,, не пойдут по твоим местам обитания и питания???
показать весь комментарий
17.06.2020 02:03 Ответить
А ты жри манну небесную от зели и радуйся молча.😛
показать весь комментарий
17.06.2020 00:21 Ответить
Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4084
показать весь комментарий
16.06.2020 23:39 Ответить
лахта, у тебя снова впн отклеился.. ты то под США, то под Украиной выползаешь из-за поребрика - покавкать ..
ползи к киле азирову - он тебя на антимайдан позвал..
показать весь комментарий
17.06.2020 02:01 Ответить
Вы смотрите, Майдана еще не было, а Антимайдан уже собирают Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2937
показать весь комментарий
17.06.2020 00:08 Ответить
кіля-майдаун
показать весь комментарий
17.06.2020 00:24 Ответить
😃
показать весь комментарий
17.06.2020 09:03 Ответить
Киля-бимба у вагiни смотрит педошарика? Достойная компания для кунцкамеры.
показать весь комментарий
17.06.2020 02:06 Ответить
Приходи, тебя ждёт "тёплая" встреча с лопатой.
показать весь комментарий
17.06.2020 06:47 Ответить
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5134
показать весь комментарий
17.06.2020 00:10 Ответить
* "как будто сказка какая-то"...
показать весь комментарий
17.06.2020 00:31 Ответить
Знов всіх підкупив. Всьо пропало. Шо вони курять? Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 551 Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5375
показать весь комментарий
17.06.2020 00:15 Ответить
та вони з того коксу й не злазили
показать весь комментарий
17.06.2020 00:23 Ответить
Осел обосрался? Опять? Как всегда?
показать весь комментарий
17.06.2020 02:08 Ответить
Зеніт-Циклон-Днепр - радіти смерті одного з батьків-навіть найзапеклішого оппонента : ницо й підло! Хоча для чого я це пишу- такій істоті як ти-не дійде ніколи!
показать весь комментарий
17.06.2020 00:25 Ответить
Та то фашист дурноватий! Цей чувак хворий психічно!
показать весь комментарий
17.06.2020 01:03 Ответить
Он просто кацап-ходячая антиреклама,,узкого мира,,
показать весь комментарий
17.06.2020 02:11 Ответить
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 478Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8769
показать весь комментарий
17.06.2020 00:28 Ответить
Пусть зебилу вернется сторицей. По тупости или по злому умыслу-уже пох
показать весь комментарий
17.06.2020 02:12 Ответить
Такими темпами суды будут "завалены" подобными исками и будет паралич судебной системы, она и так на грани инсульта.
показать весь комментарий
17.06.2020 06:51 Ответить
"Он в эфире программы начал оскорблять Владимира Зеленского и назвал его "маленьким чмом" и "криворожским ссыкунчиком". Также Поярков позволил себе грубости в отношении отца президента Украины и назвал его "тупым".
Стоит отметить, что это не первая конфликтная ситуация у Сергея Пояркова и Владимира Зеленского. Ранее он назвал президента "брехливым тупорылым ********" из-за того, что Зеленский обратился к Нацкорпусу и добровольцам в Золотом Луганской области на "ты".
показать весь комментарий
17.06.2020 13:42 Ответить
Ах какие же у нас талантливые люди. Фотожабы класс.
показать весь комментарий
17.06.2020 01:43 Ответить
"Порадовал" список уволившихся с Г+Г (говнюк + говнюки).
показать весь комментарий
17.06.2020 09:58 Ответить
Ото ще резидент Кремля і НАДІЯ КАЦАПІВ:
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2877
показать весь комментарий
18.06.2020 12:11 Ответить
Символ журналістської проституції Г+Г

Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5676
показать весь комментарий
18.06.2020 12:15 Ответить
 
 