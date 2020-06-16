21 253 39
Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Самый главный вопрос
Читайте на "Цензор.НЕТ": Намерения арестовать Порошенко - это большой позор для Зеленского, - Аслунд
Все реформы уже были...
Читайте на "Цензор.НЕТ": На акции в поддержку Стерненко полиция избила активиста ногами. ФОТОфакт
Дежавю
Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Новиков: Власть планирует арестовать Порошенко
Перезагрузка
Зе!булова
"Звездные войны"
Переплавка мозгов по-путински
Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис. ДОКУМЕНТ
Самый полный список
Больше фотошопов смотрите здесь
Топ комментарии
+75 oleg1966
показать весь комментарий17.06.2020 00:10
+67 olele
показать весь комментарий16.06.2020 23:39
+60 oleg1966
показать весь комментарий17.06.2020 00:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Адвокат Овоща, за по совместительству зам главы ДБР, Бабиков, допрашивая Порошенко как свидетеля, по делу о гос измене Яныка:
"Почему вы не учли мнение жителей Крыма, которые категорически не поддерживали МАЙДАН И АНТИКОНСТИТУЦИОННУЮ СМЕНУ ВЛАСТИ".
ползи к киле азирову - он тебя на антимайдан позвал..
Стоит отметить, что это не первая конфликтная ситуация у Сергея Пояркова и Владимира Зеленского. Ранее он назвал президента "брехливым тупорылым ********" из-за того, что Зеленский обратился к Нацкорпусу и добровольцам в Золотом Луганской области на "ты".