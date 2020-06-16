На Закарпатье сильный дождь разрушил мост, в Ужгороде затопило несколько улиц. ФОТОрепортаж

Вечером во вторник, 16 июня, разрушительная гроза накрыла Закарпатскую область: потоки воды разрушили мост в селе Лубня, а в Ужгороде подтопило несколько частных домов.

Как передает Цензор.НЕТ, глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров сообщил в Фейсбуке , что паводок снес мост на автодороге, ведущей к пункту пропуска Лубня-Волосатое на границе с Польшей.

По его словам, в Ужгороде во время грозы затопило Казацкую, Донскую, Пограничную, Радванскую улицы. Под железнодорожным мостовым переездом на улице Анкудинова образовалось озеро, в котором "утонул" автомобиль.

В областной ГСЧС отметили, что на улице Донской подтопило два домохозяйства. По предварительным данным, пострадавших в результате стихии нет.







