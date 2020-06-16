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На Закарпатье сильный дождь разрушил мост, в Ужгороде затопило несколько улиц. ФОТОрепортаж

Вечером во вторник, 16 июня, разрушительная гроза накрыла Закарпатскую область: потоки воды разрушили мост в селе Лубня, а в Ужгороде подтопило несколько частных домов.

Как передает Цензор.НЕТ, глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров сообщил в Фейсбуке , что паводок снес мост на автодороге, ведущей к пункту пропуска Лубня-Волосатое на границе с Польшей.

По его словам, в Ужгороде во время грозы затопило Казацкую, Донскую, Пограничную, Радванскую улицы. Под железнодорожным мостовым переездом на улице Анкудинова образовалось озеро, в котором "утонул" автомобиль.

В областной  ГСЧС отметили, что на улице Донской подтопило два домохозяйства. По предварительным данным, пострадавших в результате стихии нет.

На Закарпатье сильный дождь разрушил мост, в Ужгороде затопило несколько улиц 01
На Закарпатье сильный дождь разрушил мост, в Ужгороде затопило несколько улиц 02
На Закарпатье сильный дождь разрушил мост, в Ужгороде затопило несколько улиц 03
На Закарпатье сильный дождь разрушил мост, в Ужгороде затопило несколько улиц 04

Автор: 

дожди (229) Закарпатская область (2586)


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Топ комментарии
+13
Як би це не звучало але вирубані ліси Карпат та і волинські які винещені ради бурштину даються знати.
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16.06.2020 23:51
+2
Дякуючи лісорубам і мудрій політиці керманичів зараз пеньки не зупиняють воду і вона вся за декілька годин зливається з гір. В цей час можна поседити на даху і помилуватись лисими Карпатами і пропливаючими мостовими спорудами.
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17.06.2020 06:30
+1
Неолібералізм, який пропонує безконтрольне споживацтво сапієнсом гнати в заший, а товари потрібно робити якісні, а не такі в яких вбухали ресурси Землі і викинули на смітник : авто через 5 років, приймач через півроку, а світлодіодну лампу через три місяці.
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17.06.2020 09:47
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Правила форума Совет форумчан
Як би це не звучало але вирубані ліси Карпат та і волинські які винещені ради бурштину даються знати.
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16.06.2020 23:51 Ответить
Чушь.
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17.06.2020 00:00 Ответить
Чушь.
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17.06.2020 00:34 Ответить
Вирубка лісів змінює клімат.
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17.06.2020 01:00 Ответить
сам факт існування людства змінює клімат... пропозиції?
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17.06.2020 03:40 Ответить
Неолібералізм, який пропонує безконтрольне споживацтво сапієнсом гнати в заший, а товари потрібно робити якісні, а не такі в яких вбухали ресурси Землі і викинули на смітник : авто через 5 років, приймач через півроку, а світлодіодну лампу через три місяці.
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17.06.2020 09:47 Ответить
Враждебная погода! Тварь! Это возмутительно!
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17.06.2020 00:53 Ответить
Дякуючи лісорубам і мудрій політиці керманичів зараз пеньки не зупиняють воду і вона вся за декілька годин зливається з гір. В цей час можна поседити на даху і помилуватись лисими Карпатами і пропливаючими мостовими спорудами.
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17.06.2020 06:30 Ответить
Интересно..Венгрия даст денег на ремонт моста для "своих" граждан...или только свои паспорта и язык насаждает?!
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17.06.2020 10:11 Ответить
 
 