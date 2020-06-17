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За сутки на Буковине заболели коронавирусом 70 человек, всего - 4089. В больницах области заняты 43,6% коек, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
16 июня коронавирус подтвердили у 70 буковинцев. Всего в области заразились 4089 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию озвучил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбуке.
"На Буковине 16 июня официально подтверждены еще 70 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4089 человек. Лабораторный центр сегодня исследовал 584 образца. 63 буковинца сегодня победили COVID-19, они получили отрицательный результат тестов. Для нужд больных коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях Черновицкой области отведены 3304 койки. Сейчас 43,6% из них заполнены. Подробности - в инфографике", - рассказал Осачук.
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Андрій Засуха
показать весь комментарий17.06.2020 09:13 Ответить Мне нравится 0
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