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Загорает на солнце: как отбывает свое наказание виновница смертельного ДТП в Харькове Зайцева. ФОТО

В сети появились фото отбывания наказания осужденной за смертельный наезд на 6 людей в Харькове Елены Зайцевой.

Алену Зайцеву, приговоренную к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове, сфотографировали загорающей в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области. Ее фото опубликовала Александра Заграничная, ередает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

"На фото убийца Зайцева и еще одна мажорка по имени Валя. Вот так отбывают наказание те, у которых есть деньги и те, у которых нету денег", - рассказала Заграничная.

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Загорает на солнце: как отбывает свое наказание виновница смертельного ДТП в Харькове Зайцева 01

Алена Зайцева загорает в Покровском исправительном центре

Заграничная опубликовала фото не только, предположительно, Зайцевой, но и других осужденных женщин, которые в это время работают.

Загорает на солнце: как отбывает свое наказание виновница смертельного ДТП в Харькове Зайцева 02

Осужденные в ПИЦ №79

Достоверность этих фотоподтвердила начальник Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк.

Она сообщила, что фотографии действительно сделаны в ПИЦ №79 в Днепропетровской области, и объяснила, почему такое оказалось возможным.

"Фотографии действительно сделаны другими осужденными, но ни о каких поблажках для Зайцевой речь не идет. Для понимания: она находится в секторе, где отбывают наказание женщины, которые осуждены за преступления по неосторожности и приговорены к лишению свободы. Они полностью изолированы от других осужденных (к ограничению свободы. - Ред.). Всего в секторе, вместе с Зайцевой, их шестеро", – рассказала Мицюк.

По ее словам, эта категория осужденных не имеют права свободно передвигаться по территории учреждения – это законодательно запрещено.

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"Они постоянно находятся только в секторе, у них свой маленький прогулочный дворик. Не могут иметь при себе мобильные, а телефонные переговоры разрешены только в дежурной части, под надзором администрации", – добавила начальник исправительного центра.

В то же время у приговоренных к ограничению свободы женщин больше "возможностей". Они имеют при себе мобильные телефоны, свободно передвигаются по территории исправительного центра и даже выезжают в город за покупками.

Инна Мицюк рассказала еще об одном отличии в отбытии наказания этих двух категорий.

"По закону осужденные к ограничению свободы обязаны работать, потому что они тем самым обеспечивают свое содержание в учреждении. А вот отбывающие наказание лишения свободы, этого делать не обязаны. Однако пять женщин изъявили желание трудиться, среди них и Зайцева", – рассказала начальник исправцентра.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 6 человек погибли.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.

Автор: 

ДТП (7676) Зайцева Алена (113) колония (421) мажоры (535)


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Топ комментарии
+62
Убить шесть человек-это "преступление по неосторожности",законспектируйте
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17.06.2020 08:58
+60
потерпи, бедненькая, ещё чуток: скоро малюськин платные тюрьмы введёт и тебе страдать будет не так горько
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17.06.2020 08:57
+55
б*же, если читать разъяснения этой директорши, то можно неплохо похавать(лапша с ушей аж просто падает)

типо никто не знает что если при бабле, то будешь сидеть как в той серии Маски-шоу в зоне.
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17.06.2020 08:57
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Страница 3 из 3
Що ви приклепались до той Зайцевої - вона в же в тюрязі, що ще.
А про Дронова що мовчите, що баба за кермом визиває більше емоцій ніж дебіл який рванув на жовтий сигнал світлофора?
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17.06.2020 14:05 Ответить
А фитнес-тренеров, стриптизеров и жрачку из ресторана они заказывать могут?
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17.06.2020 14:26 Ответить
Загорание без бассейна рядом можно смело назвать нечеловеческими пытками,год таких зверских солнечных ванн можно смело приравнивать к десяти строгого режима.
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17.06.2020 14:37 Ответить
Там есть бассейн:
Засмагає на сонці: як відбуває своє покарання винуватиця смертельної ДТП в Харкові Зайцева - Цензор.НЕТ 8898
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17.06.2020 14:41 Ответить
Это туалет.
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17.06.2020 16:19 Ответить
ну тай нах таке правосудіє . начальника кічі на зону
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17.06.2020 15:11 Ответить
Пусть побольше загорает.... До черноты....Господь воздаст этой мрази.... Рак кожи, безрезультатное лечение и .....в землю...Гореть в Аду...
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17.06.2020 15:37 Ответить
Охранник концлагеря Демьянюк дожил до 90 лет. Безо всякого рака кожи ...
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17.06.2020 15:44 Ответить
Зайцева честно загорает, не изображает больную, как Тимошенко в коляске на каблуках.
В общем, девушка сидит как может - не отлынивая.
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17.06.2020 16:16 Ответить
шесть смертей!!!!бычку реально нужно утилизировать
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17.06.2020 19:21 Ответить
Когда пойдут проблемы по жизни, которые деньгами не решаются, она будет вопить:
за что это мне, почему я, где справедливость ?
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17.06.2020 22:22 Ответить
давно пора уже жёлтый сигнал светофора отправить в прошлое.птому как на дорогах либо дальтоники либо пофигисты такие как зайцева.
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17.06.2020 19:36 Ответить
человек, совершивший подобное преступление, как Зайцева, но искренне раскаивающийся в нём, так вести себя не будет. человекообразное существо, которому абсолютно похер, что оно совершило по отношению к "черни", и для комфортного пребывания которого её папа/мама регулярно "засылают бабло" руководству колонии за всякие ништяки для этой сучки, которая со своей сокамерницей-"падрушкой" загорает в тюремном дворике, лежа на шезлонге, хотя на прогулке, по-идее, должна ходить кругами, заложив руки за спину, никакого раскаяние не испытывает и не испытает. уверен, что сейчас идёт интернсиваная работа по тому, чтобы скостить срок за "примерное поведение" (подать на УДО через какое-то время), потому у меня такой вопрос: неужели те, у кого эта ******* убила их родных/близки/знакомых не могут "скинуться", чтобы существенно осложнить этой падле пребывание в камере? "ночной мир" (криминальники) не чужды справедливости, и "понятия" для них святы. а руки у них такие длинные, что эти две "гусеницы" сразу перестанут загорать и быстро перейдут в "подшконочные твари". так что - тут решение за родственниками убитых и раненых...
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17.06.2020 19:55 Ответить
ещё добавлю, хоть рискну нарваться на осуждение "защитников животных" (а эту Зайцеву кроме как к животным причислить не могу, вспоминая обильные сопли, которые эта амеба развешивала в суде, чтобы разжалобить судей и уменьшить себе срок, хотя в душе, уверен, она цинично хохотала над "плебсом"), что предложив "скинуться" родственникам убитых/раненных/покалеченных за соответствующее "осложнение комфортного существования", а, значит, возмездие, этому "существу женского пола", считал/считаю/буду считать, что библейское правило "мне отмщение, и аз воздам" или подход к подобным "мажоркам", как это делал его преподобие судья Чарльз Линч (известный в юриспруденции "суд Линча") - в условиях таких/или подобных случаю с Зайцевой, наиболее справедлив в обстановке, когда "бабло" заменяет собой закон/справедливость/адекватное наказание в современной Украине
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17.06.2020 20:19 Ответить
Дронов интересно как отбывает? Чувачок просто на желтый покатился....
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17.06.2020 23:19 Ответить
Чому Зеля не засмагає?
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18.06.2020 00:46 Ответить
так это же VIP от Малюськи... сейчас так можно - плати и бери от жизни все))
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18.06.2020 01:31 Ответить
Не забывайте: в 40 лет жизнь только начинается: https://youtu.be/gND525iCLIc ВИДЕО
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18.06.2020 08:05 Ответить
Ну если в деньгах не нуждается, то разве там кого-то заставляют работать? На долго её так не хватит. Если не за деньгами, то от скуки на работу проситься будет.
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19.06.2020 14:50 Ответить
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