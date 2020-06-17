Загорает на солнце: как отбывает свое наказание виновница смертельного ДТП в Харькове Зайцева. ФОТО

В сети появились фото отбывания наказания осужденной за смертельный наезд на 6 людей в Харькове Елены Зайцевой.

Алену Зайцеву, приговоренную к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове, сфотографировали загорающей в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области. Ее фото опубликовала Александра Заграничная, ередает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

"На фото убийца Зайцева и еще одна мажорка по имени Валя. Вот так отбывают наказание те, у которых есть деньги и те, у которых нету денег", - рассказала Заграничная.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Верховном Суде защита не добилась смягчения для виновников смертельного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронова

Алена Зайцева загорает в Покровском исправительном центре

Заграничная опубликовала фото не только, предположительно, Зайцевой, но и других осужденных женщин, которые в это время работают.

Осужденные в ПИЦ №79

Достоверность этих фотоподтвердила начальник Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк.

Она сообщила, что фотографии действительно сделаны в ПИЦ №79 в Днепропетровской области, и объяснила, почему такое оказалось возможным.

"Фотографии действительно сделаны другими осужденными, но ни о каких поблажках для Зайцевой речь не идет. Для понимания: она находится в секторе, где отбывают наказание женщины, которые осуждены за преступления по неосторожности и приговорены к лишению свободы. Они полностью изолированы от других осужденных (к ограничению свободы. - Ред.). Всего в секторе, вместе с Зайцевой, их шестеро", – рассказала Мицюк.

По ее словам, эта категория осужденных не имеют права свободно передвигаться по территории учреждения – это законодательно запрещено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виновники смертельного ДТП в Харькове в 2017 году Зайцева и Дронов не выплачивают определенные судом компенсации, - адвокат Матвеева

"Они постоянно находятся только в секторе, у них свой маленький прогулочный дворик. Не могут иметь при себе мобильные, а телефонные переговоры разрешены только в дежурной части, под надзором администрации", – добавила начальник исправительного центра.

В то же время у приговоренных к ограничению свободы женщин больше "возможностей". Они имеют при себе мобильные телефоны, свободно передвигаются по территории исправительного центра и даже выезжают в город за покупками.

Инна Мицюк рассказала еще об одном отличии в отбытии наказания этих двух категорий.

"По закону осужденные к ограничению свободы обязаны работать, потому что они тем самым обеспечивают свое содержание в учреждении. А вот отбывающие наказание лишения свободы, этого делать не обязаны. Однако пять женщин изъявили желание трудиться, среди них и Зайцева", – рассказала начальник исправцентра.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 6 человек погибли.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.