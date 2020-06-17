РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6893 посетителя онлайн
Новости Фото
3 366 15

СБУ уличила руководство ГП "Электротяжмаш" в убыточных поставках продукции в РФ: ущерб превышает 15 млн. ФОТОрепортаж

Службы безопасности Украины разоблачила руководство ГП "Завод "Электротяжмаш" на поставках продукции в страну-агрессор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица завода под видом контракта с европейской коммерческой структурой транспортировали продукцию в РФ. В течение 2019-2020 годов они заключили ряд заведомо убыточных сделок, согласно которым агрегаты и запчасти поступали крупнейшему производителю маневровых и магистральных тепловозов в РФ. Расчеты в сделке велись в российских рублях.

По заключению экспертов, продажа продукции по ценам ниже себестоимости нанесла госпредприятию убытки на сумму свыше 15 млн гривен.

На основании постановления Орджоникидзевского районного суда г. Харькова в помещении ГП "Завод "Электротяжмаш" правоохранители провели обыск и изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность руководства предприятия.

СБУ уличила руководство ГП Электротяжмаш в убыточных поставках продукции в РФ: ущерб превышает 15 млн 01
СБУ уличила руководство ГП Электротяжмаш в убыточных поставках продукции в РФ: ущерб превышает 15 млн 02
СБУ уличила руководство ГП Электротяжмаш в убыточных поставках продукции в РФ: ущерб превышает 15 млн 03
СБУ уличила руководство ГП Электротяжмаш в убыточных поставках продукции в РФ: ущерб превышает 15 млн 04

Смотрите также: Командир боевого корабля ВМС Украины собирал секретную информацию для передачи спецслужбам РФ, - СБУ. ФОТО

Сейчас двум топ-менеджерам завода сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Одному по ч. 2 ст. 367, втором по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Операцию по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №3.

россия (95638) СБУ (19920)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Не удивительно. гос пр-тие всегда убыточно и хитросделанно

На трамщине частники строят АПЛ, авианосцы, ядерные МБР, Ф-22 и 35, спутники делают, катера, танки, пушки, электронику и все прочее. И никто не жалуется и всем выгодно.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:56
+8
А куда смотрели пограничники и таможня ( ведомство Авакова ?)
показать весь комментарий
17.06.2020 09:56
+6
Ермак должности в руководстве госпредприятий продаёт. то в Антонове, то в Тяжмаше. процесс идёт полным ходом.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ермак должности в руководстве госпредприятий продаёт. то в Антонове, то в Тяжмаше. процесс идёт полным ходом.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:55 Ответить
А куда смотрели пограничники и таможня ( ведомство Авакова ?)
показать весь комментарий
17.06.2020 09:56 Ответить
В течение 2019-2020 годов они заключили ряд заведомо убыточных сделок, согласно которым агрегаты и запчасти поступали крупнейшему производителю маневровых и магистральных тепловозов в РФ.
ТО ЕСТЬ ГРАНИЦУ УКРАИНЫ ПЕРЕСЕКАЛ ТОВАР - а пограничники молчали ?
показать весь комментарий
17.06.2020 09:58 Ответить
Идет товар по такойто цене, откуда там погранцы знают ниже себестоимости или нет? Вообще все условно с этой себестоимостью на такой специфический товар, посмотрим как там в суде еще это докажут..
показать весь комментарий
17.06.2020 10:06 Ответить
Я ВООБЩЕ-ТО о торговле с оккупантом
показать весь комментарий
17.06.2020 10:11 Ответить
Эти службы работают на основании законов. Есть закон о полном запрете торговли с оккупантом? Нет! Есть закон с перечнем о запрете вывоза таких то товаров? Нет! Тогда и претензии к погранцам беспочвенны.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:33 Ответить
Дивились, щоб їм в кишені положили.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:27 Ответить
Не удивительно. гос пр-тие всегда убыточно и хитросделанно

На трамщине частники строят АПЛ, авианосцы, ядерные МБР, Ф-22 и 35, спутники делают, катера, танки, пушки, электронику и все прочее. И никто не жалуется и всем выгодно.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:56 Ответить
Ну не совсем так. Там другая модель через фонды, акционеров, набсоветы, лоббизм. Так еще потому что в США даже по закону через некоторое время технологии разработанные по гос. заказу раскрываются/продаются/передаются частнику. И еще главное что в США бизнесмен заработавший деньги не планирует уехать жить в другую страну, детей отправить зарубеж учится и т.д.. США самодостаточны, все для граждан есть - деньги, возможности, места для жизни с выбором окружения и климата, медицина, безопасность, судебная система на защите прав и свобод.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:24 Ответить
а не 1 сотона?
вот я открою фирму по выпуску хвостовиков к самолетам и могу выиграть контракт с НАСА, например.(ну или к ракетам, или не хвостовиков, а обшивки)
Вот это и есть рынок. а в гос. предприятиях как? - Вася, не стучи так быстро по болту, ибо скажут что мы опередили норму производства и дадут новый "план"
че тут спорить то?
А то что бизнесмен(или бизнесафроамериканец) не планирует уехать - так ему удобно по части .... бизнеса жить там где работает(а если уезжает, то все регулируется контрактами, допустим он типо носитель. секретов - все же описано что и как он может и что грозит за утечку технологий)
показать весь комментарий
17.06.2020 10:33 Ответить
В основном бздюшку там какуюто выиграете если вы не из Америки. А в остальном протекционизм своего и своих очень большой. И частные корпорации ведут себя правильно защищая интересы США.
Про выезд бизнесменов я не столько даже о выезде человека сколько о деньгах. Зачем у нас частнику (Ахметову например) давать возможность заработать из бюджета деньги если он их выводиет в офшор, часть переправит в английский инвестиционный фонд чтобы получить защиту английского правосудия, и жить будет во Франции. В США кстати для тех кто уж совсем по каким то причинам не может/ не хочет налоги заплатить есть свои офшорные зоны, чтобы зарубеж даже не смотрели. Деньги бизнесмена зарабатывающего в США останутся в США.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:59 Ответить
Госпредприятия рассадник коррупции.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:33 Ответить
Ну, і хто сів або сяде? Хто відшкодує збитки у 5-ти кратному розмірі? Баканов бере приклад з Луценка - 1500 кримінальних справ ні одного в суді, чи розвалені.
показать весь комментарий
17.06.2020 11:20 Ответить
Торговля на крови!
показать весь комментарий
17.06.2020 11:28 Ответить
 
 