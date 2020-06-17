СБУ уличила руководство ГП "Электротяжмаш" в убыточных поставках продукции в РФ: ущерб превышает 15 млн. ФОТОрепортаж
Службы безопасности Украины разоблачила руководство ГП "Завод "Электротяжмаш" на поставках продукции в страну-агрессор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица завода под видом контракта с европейской коммерческой структурой транспортировали продукцию в РФ. В течение 2019-2020 годов они заключили ряд заведомо убыточных сделок, согласно которым агрегаты и запчасти поступали крупнейшему производителю маневровых и магистральных тепловозов в РФ. Расчеты в сделке велись в российских рублях.
По заключению экспертов, продажа продукции по ценам ниже себестоимости нанесла госпредприятию убытки на сумму свыше 15 млн гривен.
На основании постановления Орджоникидзевского районного суда г. Харькова в помещении ГП "Завод "Электротяжмаш" правоохранители провели обыск и изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность руководства предприятия.
Сейчас двум топ-менеджерам завода сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Одному по ч. 2 ст. 367, втором по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Операцию по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №3.
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ТО ЕСТЬ ГРАНИЦУ УКРАИНЫ ПЕРЕСЕКАЛ ТОВАР - а пограничники молчали ?
На трамщине частники строят АПЛ, авианосцы, ядерные МБР, Ф-22 и 35, спутники делают, катера, танки, пушки, электронику и все прочее. И никто не жалуется и всем выгодно.
вот я открою фирму по выпуску хвостовиков к самолетам и могу выиграть контракт с НАСА, например.(ну или к ракетам, или не хвостовиков, а обшивки)
Вот это и есть рынок. а в гос. предприятиях как? - Вася, не стучи так быстро по болту, ибо скажут что мы опередили норму производства и дадут новый "план"
че тут спорить то?
А то что бизнесмен(или бизнесафроамериканец) не планирует уехать - так ему удобно по части .... бизнеса жить там где работает(а если уезжает, то все регулируется контрактами, допустим он типо носитель. секретов - все же описано что и как он может и что грозит за утечку технологий)
Про выезд бизнесменов я не столько даже о выезде человека сколько о деньгах. Зачем у нас частнику (Ахметову например) давать возможность заработать из бюджета деньги если он их выводиет в офшор, часть переправит в английский инвестиционный фонд чтобы получить защиту английского правосудия, и жить будет во Франции. В США кстати для тех кто уж совсем по каким то причинам не может/ не хочет налоги заплатить есть свои офшорные зоны, чтобы зарубеж даже не смотрели. Деньги бизнесмена зарабатывающего в США останутся в США.