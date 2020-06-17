СБУ уличила руководство ГП "Электротяжмаш" в убыточных поставках продукции в РФ: ущерб превышает 15 млн. ФОТОрепортаж

Службы безопасности Украины разоблачила руководство ГП "Завод "Электротяжмаш" на поставках продукции в страну-агрессор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица завода под видом контракта с европейской коммерческой структурой транспортировали продукцию в РФ. В течение 2019-2020 годов они заключили ряд заведомо убыточных сделок, согласно которым агрегаты и запчасти поступали крупнейшему производителю маневровых и магистральных тепловозов в РФ. Расчеты в сделке велись в российских рублях.

По заключению экспертов, продажа продукции по ценам ниже себестоимости нанесла госпредприятию убытки на сумму свыше 15 млн гривен.

На основании постановления Орджоникидзевского районного суда г. Харькова в помещении ГП "Завод "Электротяжмаш" правоохранители провели обыск и изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность руководства предприятия.









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Сейчас двум топ-менеджерам завода сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Одному по ч. 2 ст. 367, втором по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Операцию по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №3.