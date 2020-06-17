Ликвидатор "Киевского радиозавода", разыскиваемый за ущерб государству на сумму свыше 45,6 млн, задержан в Киеве. ФОТО

В Киеве задержан бывший ликвидатор "Киевского радиозавода", который долгое время находился в розыске по подозрению в незаконной продаже имущества предприятия и злоупотреблении полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги ( ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, на протяжении 2016 года арбитражный управляющий, которого назначили ликвидатором ГП "ПО "Киевский радиозавод", совершил незаконную продажу 14 объектов недвижимого имущества - нежилых зданий и помещений, принадлежащих госпредприятию, по цене, заниженной в 5, а иногда в 10 раз, нанеся ущерб государству на сумму свыше 45,6 млн грн. Часть средств, полученных от реализации недвижимости в сумме 2,7 млн грн, ликвидатор перевел на счета аффилированных с ним частных предприятий.

После сообщения о подозрении бывший ликвидатор радиозавода скрывался от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в розыск.

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Оболонский районный суд столицы избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В связи с тем, что прокурор в суде просил взять бывшего ликвидатора под стражу, данное решение будет обжаловано.

Кроме того, сейчас в судебном порядке решается вопрос о признании недействительными результатов публичных торгов и договоров купли-продажи помещений "Киевского радиозавода" с целью возвращения их в государственную собственность. На имущество, незаконно реализованное ликвидатором, наложен арест.