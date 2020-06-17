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Ликвидатор "Киевского радиозавода", разыскиваемый за ущерб государству на сумму свыше 45,6 млн, задержан в Киеве. ФОТО

В Киеве задержан бывший ликвидатор "Киевского радиозавода", который долгое время находился в розыске по подозрению в незаконной продаже имущества предприятия и злоупотреблении полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги ( ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, на протяжении 2016 года арбитражный управляющий, которого назначили ликвидатором ГП "ПО "Киевский радиозавод", совершил незаконную продажу 14 объектов недвижимого имущества - нежилых зданий и помещений, принадлежащих госпредприятию, по цене, заниженной в 5, а иногда в 10 раз, нанеся ущерб государству на сумму свыше 45,6 млн грн. Часть средств, полученных от реализации недвижимости в сумме 2,7 млн грн, ликвидатор перевел на счета аффилированных с ним частных предприятий.

После сообщения о подозрении бывший ликвидатор радиозавода скрывался от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в розыск.

Ликвидатор Киевского радиозавода, разыскиваемый за ущерб государству на сумму свыше 45,6 млн, задержан в Киеве 01

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Оболонский районный суд столицы избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В связи с тем, что прокурор в суде просил взять бывшего ликвидатора под стражу, данное решение будет обжаловано.

Кроме того, сейчас в судебном порядке решается вопрос о признании недействительными результатов публичных торгов и договоров купли-продажи помещений "Киевского радиозавода" с целью возвращения их в государственную собственность. На имущество, незаконно реализованное ликвидатором, наложен арест.

Киев (25568) коррупция (8562) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+14
Ликвидатор "Киевского радиозавода", разыскиваемый за ущерб государству на сумму свыше 45,6 млн, задержан в Киеве - Цензор.НЕТ 8337
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17.06.2020 11:16
+7
Поделится и отпустят,суку.
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17.06.2020 11:19
+6
ЗЄ-ко *****, будуть в нього досвід переймати, по ліквідації України.
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17.06.2020 11:17
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Ликвидатор "Киевского радиозавода", разыскиваемый за ущерб государству на сумму свыше 45,6 млн, задержан в Киеве - Цензор.НЕТ 8337
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17.06.2020 11:16 Ответить
ЗЄ-ко *****, будуть в нього досвід переймати, по ліквідації України.
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17.06.2020 11:17 Ответить
Не надо язвить, ликвидация началась гораздо раньше и Вы об этом хорошо знаете.
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17.06.2020 11:26 Ответить
Не жванди, шмаркля зелена!
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17.06.2020 11:47 Ответить
Поделится и отпустят,суку.
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17.06.2020 11:19 Ответить
****, конечно. Но предъява гнилая. Типа рыночную цену определяет ментовская экспертиза, а не аукцион?
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17.06.2020 11:40 Ответить
Где имя и фамилия, страна должна знать своих "героев".
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17.06.2020 11:24 Ответить
Наложение ареста на уже проданное гос.имущество - хороший сигнал инвесторам
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17.06.2020 11:36 Ответить
Всего 5 комментариев. Все дочитывают до места "на протяжении 2016 года" и быстро закрывают новость.)
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17.06.2020 11:38 Ответить
ЛИКВИДАТОР ХУ*В.
Нужно ввести в криминальный кодекс статью для чиновников, по которой раз в год у тебя делают замер талии. И если твое пузо больше сколько-то там, то тюрьма 5 лет и конфискация всего у тебя и твоих ближайших родственников))) И желающих на госах воровать моментально поубавится.
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17.06.2020 12:02 Ответить
а мусор с мастюхой на руке, что при положении ??
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17.06.2020 13:14 Ответить
А как определили, что по аниженной? Рыночная цена - это не то что назначили проверятели, а то за что удалось продать
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17.06.2020 14:08 Ответить
 
 