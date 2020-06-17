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СБУ задержала бывшего военного при попытке сбыта 50 боевых гранат представителям криминальных кругов на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Черниговской области торговца оружием, который пытался наладить сбыт боевых средств поражения представителям криминальных кругов региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы СБУ.

По предварительным данным следствия, бывший военный хранил оружие в специально оборудованных тайниках в лесополосе. Своих клиентов он подыскивал через личные связи.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником 20 гранат Ф-1. Сотрудники СБУ задержали фигуранта при попытке сбыта еще 50 боевых гранат.

СБУ задержала бывшего военного при попытке сбыта 50 боевых гранат представителям криминальных кругов на Черниговщине 01

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

СБУ задержала бывшего военного при попытке сбыта 50 боевых гранат представителям криминальных кругов на Черниговщине 02

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Также проверяется информация о нелегальном поступлении изъятого оружия из района проведения операции Объединенных сил.

СБУ задержала бывшего военного при попытке сбыта 50 боевых гранат представителям криминальных кругов на Черниговщине 03

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Деснянского гарнизона.

СБУ задержала бывшего военного при попытке сбыта 50 боевых гранат представителям криминальных кругов на Черниговщине 04

граната (1001) правоохранительные органы (2970) СБУ (19920) силовики (2799) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+4
Ну вот за что он сражался? За то, чтобы эти гранаты взрывались глубоко в тылу у Украины?
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17.06.2020 13:02
+3
Зробить, як одному "жартівнику", "свєрчку", в Баграмі, зробили.. Той "жартував" - то товаришу "вусики" на гранаті, зігне, і у гранатну сумку запхне, то патрон в патронник дішле... Підловили, вночі зв"язали, рот заткнули, спустили в яму. Там одну руку прив"язали до шиї, а в другу гранату вклали. Руку запхнули у "шіріньку" і застебнули. А чеку - висмикнули... До ранку посивів... А коли вранці звільнили, то комісували - "картуз поїхав"...
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17.06.2020 13:01
+2
Незабаром на всіх ринках країни.
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17.06.2020 13:08
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де?
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17.06.2020 13:00 Ответить
хороший товар. Розбирають як гарячі пиріжки 😎
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17.06.2020 12:59 Ответить
Ну вот за что он сражался? За то, чтобы эти гранаты взрывались глубоко в тылу у Украины?
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17.06.2020 13:02 Ответить
Он может и не сражался. Слишком много везти/ нести опасно. Служил в Чернигове, просепарском, как война пошла - стал гранаты ящиками творить, в коротеньку командировку за УБД прокатился, да и на пенсию
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17.06.2020 13:11 Ответить
схерали чернигов "просепарский"?
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17.06.2020 13:27 Ответить
ему так в методичке пригожинской написали, чо ты.
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17.06.2020 13:35 Ответить
Приграничные области всегда просепарские. Город отставников, граничит с Белоруссией и парашей. Это даёт свое.
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17.06.2020 13:47 Ответить
https://radiotrek.rv.ua/news/u_politsii_povidomyly_pershi_detali_pro_cholovika_z_granatoyu_u_rivnomu_251664.html
Вчора теж один з двома гранатами бігав.
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17.06.2020 13:07 Ответить
Зробить, як одному "жартівнику", "свєрчку", в Баграмі, зробили.. Той "жартував" - то товаришу "вусики" на гранаті, зігне, і у гранатну сумку запхне, то патрон в патронник дішле... Підловили, вночі зв"язали, рот заткнули, спустили в яму. Там одну руку прив"язали до шиї, а в другу гранату вклали. Руку запхнули у "шіріньку" і застебнули. А чеку - висмикнули... До ранку посивів... А коли вранці звільнили, то комісували - "картуз поїхав"...
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17.06.2020 13:01 Ответить
А чому це СБУ не затримало тих щурів, що зерно на 800 лямів з"їли? Пишуть про "злочини" кол. військових, щоб підірвати довіру до нашої армії.
Мало не забув - Вова, іди у сраку.
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17.06.2020 13:04 Ответить
https://censor.net/user/156542 аааа , преступное СБУ по указанию президента заломала ахтивиста, участника войны, патрийота Украины НИЗАШО. Верните волю невиновному. Так по ващему ?
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17.06.2020 13:28 Ответить
Почём гранаты?
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17.06.2020 13:06 Ответить
Незабаром на всіх ринках країни.
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17.06.2020 13:08 Ответить
Так а "прєдставітєлєй крімінальних кругов" теж затримали?
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17.06.2020 13:32 Ответить
Так они же не воровали а купили.
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17.06.2020 15:51 Ответить
они же потєрпєвшиє.
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17.06.2020 16:27 Ответить
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17.06.2020 16:51 Ответить
Расстрелять.
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17.06.2020 16:26 Ответить
 
 