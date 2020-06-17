Легкомоторный самолет упал в Одессе: пилот умер, еще один в тяжелом состоянии. ФОТО

Самолет упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным один человек погиб, а другой находится в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно Цензор.НЕТ из источников в правоохранительных органах.

Отмечается, что самолет упал сегодня около 12 часов дня.

Позже стало известно, что пострадавшим пытались оказать медицинскую помощь, однако пилот самолета умер, а пострадавшего пассажира госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

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