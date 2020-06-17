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Легкомоторный самолет упал в Одессе: пилот умер, еще один в тяжелом состоянии. ФОТО

Самолет упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным один человек погиб, а другой находится в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно Цензор.НЕТ из источников в правоохранительных органах.

Отмечается, что самолет упал сегодня около 12 часов дня.

Позже стало известно, что пострадавшим пытались оказать медицинскую помощь, однако пилот самолета умер, а пострадавшего пассажира госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

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Легкомоторный самолет упал в Одессе: пилот умер, еще один в тяжелом состоянии 01
Легкомоторный самолет упал в Одессе: пилот умер, еще один в тяжелом состоянии 02

Автор: 

Одесса (7895) падение (195) Нацполиция (16485) самолет (3594)


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Топ комментарии
+7
пилот - погиб надо писать... цензор после пту понабирал???)))
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17.06.2020 13:15
+5
Малось на увазі, що пілот не загинув миттєво, а помер від отриманих травм під час надання першої домедичної допомоги.
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17.06.2020 13:22
+5
Ще рано. От коли Лоліта почне шити рукавиці - то буде якраз велике українське свято.
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17.06.2020 13:31
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пилот - погиб надо писать... цензор после пту понабирал???)))
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17.06.2020 13:15 Ответить
клавіатурно-енікейне ПТУ №5
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17.06.2020 13:18 Ответить
После коронавируса.
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17.06.2020 13:18 Ответить
Малось на увазі, що пілот не загинув миттєво, а помер від отриманих травм під час надання першої домедичної допомоги.
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17.06.2020 13:22 Ответить
Принаймні я так зрозумів.
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17.06.2020 13:23 Ответить
все с мозгами так зрозуміли.
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17.06.2020 14:07 Ответить
Шо?
помер при отриманні мед допомоги.

ну не знаю що тут потр. змінювати. в заголовку
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17.06.2020 13:44 Ответить
Самолет тоже умер.
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17.06.2020 13:17 Ответить
конечно.....самолеты не рихтуются!
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17.06.2020 13:22 Ответить
На скільки я зрозумів, то цей https://uk.wikipedia.org/wiki/Y1_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D0%BD#%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 літак у серію іще на запущений.
За штурвалом був досвідчений пілот-випробувач
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17.06.2020 13:58 Ответить
цей літак мав би опуститись на парашуті неушкодженим...досвідчений пілот мав би бути холоднокровнішим - шасі випустити, а з невипущеними не на афальт приземлятись хоча б
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17.06.2020 14:39 Ответить
О, диванные пилоты подтянулись. 500 часов налета бумажным самолетиком.
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17.06.2020 15:12 Ответить
со своими 666 ч, ты победил среди вас
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18.06.2020 08:14 Ответить
а могли ведь погибнуть и те кто ходит по этим дорогам. Кто дает разрешение на это "удовольствие"?
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17.06.2020 13:21 Ответить
Цей провулок - на 6-му кілометрі Овідіопольсого шосе, вже на виїзді з Одеси, перед 7-м кілометром. Там провулки під'їздні до різних складів і занедбаних баз. Досить малолюдне місце.
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17.06.2020 13:51 Ответить
Питро тікав в Румунію?
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17.06.2020 13:23 Ответить
Зєбіли святкували пєрємогу.
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17.06.2020 13:26 Ответить
Ще рано. От коли Лоліта почне шити рукавиці - то буде якраз велике українське свято.
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17.06.2020 13:31 Ответить
тiки пiсля зеленоi табуретки
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17.06.2020 13:43 Ответить
Ок. Сядь на диван і чекай. )))
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17.06.2020 13:47 Ответить
як посадити чотирьох виборців Зеленського на одну табуретку? Просто - достатньо перевернути її догори ніжками...
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17.06.2020 14:00 Ответить
ти хотів написати велике мордорське свято?
Але цього не буде - ціна такого свята вам не сподобається
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17.06.2020 15:26 Ответить
Это фсё из-за Зеленского... Не простим!!! Усе на Майдан!
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17.06.2020 13:43 Ответить
срочно к доктору. Похоже, тебя покусали Билецкий с Семенченко...
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17.06.2020 17:08 Ответить
Літак "Дельфін", нібито проходив випробовування після ремонту на одеському "Авіаремсервісі".
"...Л-29 относится к первому поколению реактивных учебно-тренировочных самолётов (УТС), которое возникло в связи с массовым переходом на сверхзвуковые реактивные самолёты в середине 1950-х годов..."
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17.06.2020 13:48 Ответить
Не то. https://uk.wikipedia.org/wiki/Y1_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D0%BD#%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Літак гвинтомоторний
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17.06.2020 14:00 Ответить
Так, перепрошую - це літак Y1 "Дельфин". Просто Гугл в пошуку "Дельфін" видав мені Л-29 в першому ж рядку.
Насправді аварію зазнав цей літак: https://focus.ua/technologies/379852 Укроборонпром представил самолет "Дельфин" .
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17.06.2020 14:08 Ответить
без свинарчуків абрамявічуси не тільки рулять, а й і пілотують...
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17.06.2020 14:43 Ответить
https://dumskaya.net/news/vozle-odesskogo-aeroporta-upal-samolet-pilot-pog-118130/ В Одессе разбился самолет авиазавода: погиб летчик-испытатель (обновляется, фото)
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17.06.2020 14:01 Ответить
Для большей безопасности на самолете установлена специальная система спасения, когда в случае нештатной ситуации весь самолет с пилотами и пассажирами спускается на парашюте. Благодаря этому решению становится возможным спасти не только человеческие жизни, но и сам самолет. Y1?????
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17.06.2020 14:47 Ответить
Самолет после срабатывания BRS восстановлению не подлежит. Плюс парашют, он и в Африке - парашют, есть минимум по высоте.

Минимальная высота для раскрытия парашюта, рекомендованная компанией Cirrus, для своих одномоторных поршневых самолетов последнего поколения SR22 составляет 580 футов - 176,8 м
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17.06.2020 16:25 Ответить
20000 у.е стоит такая система.У нас такое не ставят.
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17.06.2020 17:37 Ответить
З пілотами, вочевидь, трапилось щось дуже погане. ТОМУ що посадка на дорогу, навіть грунтову, навіть без двигуна є стандартної вправою при навчанні пілотів. А приземлення на планерах на поле це теж стандартна вправа. Особисто я двічі сідав на Як-12 на грунтову дорогу(один раз з інструктором, один раз сам) і з 10-разів на планері(Бланік L-13) на поля і сам, і з інструктором. Так що для пілотів, тим більше досвідчених, тим більше двох таке приземлення є не "аби що". І якщо вони були при свідомості, то могло бути при вимкненому двигуні, попадання переднього колеса шасі в яму, але літак не перекинувся.Тоді це може бути некерована втрата висоти ... помилка пілота, але ж їх двоє? Багато питань, замало інформації для аналізу?
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17.06.2020 16:54 Ответить
Наразі - ТАК!
Не випущене шасі, посадка на дорогу, при тому що в декількох сотнях метрів є поле аєропорту, і не тільки бетонка ЗПП, а і рівне поле навкруги...Так що питання, чому саме там і так сідали, таки є!
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17.06.2020 23:44 Ответить
 
 