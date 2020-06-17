Легкомоторный самолет упал в Одессе: пилот умер, еще один в тяжелом состоянии. ФОТО
Самолет упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным один человек погиб, а другой находится в тяжелом состоянии.
Об этом стало известно Цензор.НЕТ из источников в правоохранительных органах.
Отмечается, что самолет упал сегодня около 12 часов дня.
Позже стало известно, что пострадавшим пытались оказать медицинскую помощь, однако пилот самолета умер, а пострадавшего пассажира госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.
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помер при отриманні мед допомоги.
ну не знаю що тут потр. змінювати. в заголовку
За штурвалом був досвідчений пілот-випробувач
Але цього не буде - ціна такого свята вам не сподобається
"...Л-29 относится к первому поколению реактивных учебно-тренировочных самолётов (УТС), которое возникло в связи с массовым переходом на сверхзвуковые реактивные самолёты в середине 1950-х годов..."
Насправді аварію зазнав цей літак: https://focus.ua/technologies/379852 Укроборонпром представил самолет "Дельфин" .
Минимальная высота для раскрытия парашюта, рекомендованная компанией Cirrus, для своих одномоторных поршневых самолетов последнего поколения SR22 составляет 580 футов - 176,8 м
Не випущене шасі, посадка на дорогу, при тому що в декількох сотнях метрів є поле аєропорту, і не тільки бетонка ЗПП, а і рівне поле навкруги...Так що питання, чому саме там і так сідали, таки є!