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Украинец Чепа неделю голодает в Чехии: требует, чтобы заробитчанам выплатили деньги. ФОТО

Ярослав Чепа — основатель общественной организации "Иностранец не раб". Членам его организации завод и компания-посредник, по словам Ярослава, не выплатили около 400 тыс. крон (более 450 тыс. гривен).

Ярослав Чепа голодает под стенами завода Bobcat в чешском городе Добржиши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Он установил плакат и два флага - Чехии и Украины, а также стенд с фамилиями украинцев и суммами, на которые им, по данным Ярослава Чепы, не выплатили зарплату.

Украинец Чепа неделю голодает в Чехии: требует, чтобы заробитчанам выплатили деньги 01

"Этой акцией протеста я хочу привлечь внимание к тому, что это очень большая проблема — не только здесь, в Чехии, но и в целом в Европе, где работают наши граждане, и их обманывают. Они едут за будущим, заработать средств для своей семьи, а в конце — они не получают средств за свою работу", — рассказал Чепа.

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Чепа — основатель общественной организации "Cizinec není otrok" ("Иностранец не раб"). Несколько месяцев назад в его организацию обратились украинцы, которым не выплатили часть зарплаты. По словам Чепы, за это время организация несколько раз обращалась и к предприятию, где работали эти люди, и к так называемой "агентурной компании-посреднику", которая занимается трудоустройством и расчетом с работниками. Не получив удовлетворительного ответа, Ярослав решил объявить голодовку.

Украинец Чепа неделю голодает в Чехии: требует, чтобы заробитчанам выплатили деньги 02

"Я не хочу ничего никому здесь доказывать. Я буду голодать до тех пор, пока людям не выплатят их честно заработанные деньги", — говорит Чепа.

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После того, как он выложил на своей странице в Фейсбуке видео с объявлением о протесте, к нему стали обращаться еще больше людей, оказавшихся в похожей ситуации. Сейчас, по словам Ярослава, только по его данным долг перед украинскими работниками составляет около 400 000 чешских крон (сейчас это более 450 000 гривен).

Украинец Чепа неделю голодает в Чехии: требует, чтобы заробитчанам выплатили деньги 03

Журналисты смогли связаться с компанией-посредником, которая якобы должна деньги украинским заробитчанам. По телефону ее представитель Михал Гаек рассказал, что задержка в выплатах произошла из-за того, что завод Bobcat вовремя не прислал деньги.

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"Это произошло потому, что Bobcat не заплатил вовремя. А когда они прислали мне счет в октябре — у меня заблокировался мой банковский счет. Затем наступил коронавирус, и два месяца невозможно было ничего сделать. Я не мог зарабатывать и, соответственно, не мог выполнять свои обязанности перед работниками. 10 мая, когда все снова вернулось в нормальное состояние, я направил в визовые центры сообщение, когда люди должны получить свои зарплаты. Но ситуацию все равно повернули против меня", — рассказал по телефону Михал Хайек.

В компании-посреднике пообещали, что часть денег люди получат уже 29 июня. Остальные — до конца июля.

Между тем Ярослав Чепа планирует продолжать голодовку до тех пор, пока людям не вернут все деньги.

Далее на Цензор.НЕТ: В Польше разыскивают трех украинок, которые сбежали с самоизоляции. Им грозит тюремный срок

Автор: 

голодовка (829) украинцы (3862) Чехия (1707) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+2
Шото по его комплекции не скажешь, что он неделю ничего не ел... очередной савченко?
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17.06.2020 13:45
+1
Я вообще совневаюсь в правдивости людей насчет голодовок длительных. Тут утром поснедал и к обеду уже так жрать хочешь, шо на очи не бачиш. Но может я не прав...
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17.06.2020 13:58
+1
Житель Закарпатья Ярослав Чепа завершил голодовку возле чешского завода Bobcat, который не выплачивал зарплату украинским трудовым мигрантам. Об этом в среду, 17 июня, он https://www.facebook.com/YaroslavChepaCizinec/posts/146265030311304 сообщил в соцсети.
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17.06.2020 14:05
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Шото по его комплекции не скажешь, что он неделю ничего не ел... очередной савченко?
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17.06.2020 13:45 Ответить
фотосессия.не видно палатки где он круглосуточно голодает. а посидеть 8 часов на кресле, а потом пойти где то навернуть борща,цэ не голодовка. хотя чехи начали шевелиться и это уже хорошо.
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17.06.2020 13:55 Ответить
Я вообще совневаюсь в правдивости людей насчет голодовок длительных. Тут утром поснедал и к обеду уже так жрать хочешь, шо на очи не бачиш. Но может я не прав...
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17.06.2020 13:58 Ответить
не прав. был у меня один знакомый так голодал регулярно по пятницам сутки. один раз голодал пять дней, при том курить в это время не прекращал,а курил по две пачки в день. вот такие есть уникумы.
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17.06.2020 14:07 Ответить
потому что работники - нелегалы.
В Чехии легальной работы для украинцев практически нет.
Завод заключает договор подряда с рекрутинговой компанией, а та берет нелегалов и присылает на завод. В случае проверки - к заводу претензий нет, все шишки посреднику, а тот "решает вопрос" сам.
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17.06.2020 14:48 Ответить
от теперь чехи всех наших и повыгоняют......
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17.06.2020 13:52 Ответить
У него на футболке https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Roundel_of_Poland.svg опознавательный знак ВВС Польши.
Я чего-то не понимаю.
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17.06.2020 13:55 Ответить
Житель Закарпатья Ярослав Чепа завершил голодовку возле чешского завода Bobcat, который не выплачивал зарплату украинским трудовым мигрантам. Об этом в среду, 17 июня, он https://www.facebook.com/YaroslavChepaCizinec/posts/146265030311304 сообщил в соцсети.
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17.06.2020 14:05 Ответить
Как-то быстро он))(
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17.06.2020 14:21 Ответить
На сколько мы духовно богаты , а в реале голимые и бедные . Благодаря нашему убогому правительству.
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17.06.2020 14:06 Ответить
Работник этот 100% нелегал.
В Чехии квота на украинских работников - всего-то 30 тыс. И эти места заняты людьми которые работают там по многу лет.
Те заробитчане которые приезжают по объявлениям "работа в Чехии", работают по нелегалке.
Завод заключает договор подряда с рекрутинговой компанией, та присылает ему рабочих которые работают на линиях. Если проверка, то к заводу претензий нет - все претензии к посреднику - рекрутинговому агентству. Которое зарегистрировано на бомжа, и в случае чего просто исчезнет а потом организаторы всплывут с новым названием.
Вот такова сермяжная правда жизни.
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17.06.2020 14:52 Ответить
Ця чіпа, фанат шарія в фейсбук.
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17.06.2020 15:10 Ответить
 
 