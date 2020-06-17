Украинец Чепа неделю голодает в Чехии: требует, чтобы заробитчанам выплатили деньги. ФОТО

Ярослав Чепа — основатель общественной организации "Иностранец не раб". Членам его организации завод и компания-посредник, по словам Ярослава, не выплатили около 400 тыс. крон (более 450 тыс. гривен).

Ярослав Чепа голодает под стенами завода Bobcat в чешском городе Добржиши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Он установил плакат и два флага - Чехии и Украины, а также стенд с фамилиями украинцев и суммами, на которые им, по данным Ярослава Чепы, не выплатили зарплату.

"Этой акцией протеста я хочу привлечь внимание к тому, что это очень большая проблема — не только здесь, в Чехии, но и в целом в Европе, где работают наши граждане, и их обманывают. Они едут за будущим, заработать средств для своей семьи, а в конце — они не получают средств за свою работу", — рассказал Чепа.

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Чепа — основатель общественной организации "Cizinec není otrok" ("Иностранец не раб"). Несколько месяцев назад в его организацию обратились украинцы, которым не выплатили часть зарплаты. По словам Чепы, за это время организация несколько раз обращалась и к предприятию, где работали эти люди, и к так называемой "агентурной компании-посреднику", которая занимается трудоустройством и расчетом с работниками. Не получив удовлетворительного ответа, Ярослав решил объявить голодовку.

"Я не хочу ничего никому здесь доказывать. Я буду голодать до тех пор, пока людям не выплатят их честно заработанные деньги", — говорит Чепа.

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После того, как он выложил на своей странице в Фейсбуке видео с объявлением о протесте, к нему стали обращаться еще больше людей, оказавшихся в похожей ситуации. Сейчас, по словам Ярослава, только по его данным долг перед украинскими работниками составляет около 400 000 чешских крон (сейчас это более 450 000 гривен).

Журналисты смогли связаться с компанией-посредником, которая якобы должна деньги украинским заробитчанам. По телефону ее представитель Михал Гаек рассказал, что задержка в выплатах произошла из-за того, что завод Bobcat вовремя не прислал деньги.

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"Это произошло потому, что Bobcat не заплатил вовремя. А когда они прислали мне счет в октябре — у меня заблокировался мой банковский счет. Затем наступил коронавирус, и два месяца невозможно было ничего сделать. Я не мог зарабатывать и, соответственно, не мог выполнять свои обязанности перед работниками. 10 мая, когда все снова вернулось в нормальное состояние, я направил в визовые центры сообщение, когда люди должны получить свои зарплаты. Но ситуацию все равно повернули против меня", — рассказал по телефону Михал Хайек.

В компании-посреднике пообещали, что часть денег люди получат уже 29 июня. Остальные — до конца июля.

Между тем Ярослав Чепа планирует продолжать голодовку до тех пор, пока людям не вернут все деньги.

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