Легализация иностранцев, находящихся в международном розыске, разоблачена в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Киевщине Служба безопасности Украины разоблачила факты незаконной легализации в нашей стране иностранцев, в том числе преступников, находящихся в международном розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, организовал нелегальный "бизнес" ранее судимый за тяжкие преступления житель столицы. Подпольный "паспортный стол" он устроил в доме своей родственницы в Броварах.

Через связи в криминальных кругах мужчина скупал краденые документы и переделывал их под новых владельцев: менял персональные данные и вклеивал чужие фото. Стоимость подделок составляла от 600 до 4000 долларов США. Заказчиками такой "натурализации" были в основном выходцы из азиатских стран, срок пребывания которых в Украине закончился, и разыскиваемые преступники.

Задержали правонарушителя в Шевченковском районе столицы при продаже биометрического загранпаспорта очередному клиенту за 1100 долларов США. Ранее правоохранители задокументировали получение им 2000 долларов за изготовление поддельного водительского удостоверения и паспорта гражданина Украины.

По оперативной информации, незадолго до разоблачения злоумышленник получил заказ на изготовление документов для группы экстремистов, которые планировали выехать из Украины в ЕС. Во время обысков в подпольной мастерской в Броварах и в автомобиле задержанного правоохранители изъяли еще 4 экземпляра готовых к сбыту фальшивых водительских удостоверений, бланки паспортов, свидетельства о перемене имени, печати отечественных и иностранных государственных учреждений, компьютерную технику.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются другие лица, задействованные в противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одиннадцать нелегальных мигрантов из Вьетнама и Шри-Ланки задержаны в лесу на Закарпатье, - Госпогранслужба. ФОТО









