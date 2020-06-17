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Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом 30-й ОМБр Леонидом Добрянским. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На Лукьяновском кладбище в Киеве простились с погибшим в зоне ООС бойцом 30-й отдельной механизированной бригады Леонидом Добрянским с позывным Старый.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Проститься с воином пришли немало боевых товарищей, родных и знакомых. 

Командир отделения взвода управления разведывательной роты, прапорщик Леонид Добрянский погиб несколько дней назад от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. В июле ему должно было бы исполниться 46 лет.

Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом 30-й ОМБр Леонидом Добрянским 01
Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом 30-й ОМБр Леонидом Добрянским 02
Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом 30-й ОМБр Леонидом Добрянским 03Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом 30-й ОМБр Леонидом Добрянским 04
Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом 30-й ОМБр Леонидом Добрянским 05
Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом 30-й ОМБр Леонидом Добрянским 06
Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом 30-й ОМБр Леонидом Добрянским 07

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Родом Добрянский из г. Ружин Житомирской области. Вместе с семьей проживал в г. Киев. В 1992 году служил срочную службу, 1993-1994 годах окончил школу прапорщиков. До войны Леонид работал на авиационном заводе "Антонов" в Киеве.

С 2014 по 2015 год воевал в составе 72-й ОМБр. Летом 2014 во время боев в Червонопартизанске, что в Луганской области Леонид был ранен. Осенью 2015 г. присоединился к 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского. Прошел немалый боевой путь, побывав во всех горячих точках. Его контракт подходил к концу, и уже через месяц, в июле, он мог вернуться домой, мечтал отпраздновать свадьбу своей единственной дочери и вернуться назад к побратимам.

Киев (25568) похороны (1534) потери (4393) 30 отдельная механизированная бригада (154)


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ГЕРОЇ не вмирають !!!!
Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом 30-й ОМБр Леонидом Добрянским - Цензор.НЕТ 8659

...Царство Небесне !!!
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17.06.2020 14:43 Ответить
Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом 30-й ОМБр Леонидом Добрянским - Цензор.НЕТ 8631
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17.06.2020 14:46 Ответить
Царство небесне. Нас залишають самі найкращі люди.
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17.06.2020 15:14 Ответить
одни мудило казало что"нужнопростопрекратитьстрелять" от і гинуть наші герої-захисники від тупості квартального виродка!
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17.06.2020 16:06 Ответить
Та вже і він, напевне, все розуміє.
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17.06.2020 19:20 Ответить
 
 