Масочный режим в метро Киева: уже составлены 37 протоколов, один человек оштрафован на 17 тыс. ФОТО
Совместно с представителями полиции работники столичной подземки провели инспекцию соблюдения масочного режима в вагонах поездов.
Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в наличии маску имели все пассажиры, однако пройдя вестибюль, некоторые спускал ее на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина.
По информации правоохранителей, в целом с момента возобновления работы метрополитена было составлено 37 административных протоколов о нарушении масочного режима. По одному из них уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 000 грн.
Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение об обязательном масочном режиме во всех общественных местах и транспорте.
Также пассажиров метрополитена призывают соблюдать социальную дистанцию и пользоваться перчатками.
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Это не совсем точно. В данных документах не фигурирует большая часть собственности, счета в зарубежных банках и объемы денежных средств в иностранных ценных бумагах. По нашим данным общая сумма контролируемых средств и недвижимости 254 депутатов ВР Украины от партии "Слуга народа" составляет около 100 млрд. гривен.
проявляется в частности в стремлении решать все проблемы усилением репрессий.
І про транспорт, саме у громадському транспорті дуже часто іде зараження, так наприклад у Вінниці більше ніж 20 водіїв громадського транспорту захворіли на коронавірус.
Тобі не подобається? То сиди дома без маски, пересувайся у власному автомобілі у масці.
И ради эксперимента, оденьте-ка 3М маску и походите, сколько выдержите, отпишитесь по ощущениям. И тогда поймете, что обычная маска - это не маска, а легкий флер.
А вот как врачи ходят в масках и респираторах по 12 часов - это уму непостижимо.
Впрочем, свое селфи после масок они выкладывали, на них страшно смотреть.
Так что заткнитесь, и едьте в маске как положено.
Через 5 мин все будут ездить как надо.
Тепер, що маємо.
Прямо тут на форумі стверджують що маски не потрібні, що носити їх не потрібно ...
Я вважаю, що такі заклики чи то пропаганда смертельно шкідливі, і як мінімум повинні видалятися, а як максимум такі дописувачі повинні відповідати перед законом
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
И даже во временных рекомендациях ВОЗ по применению масок от 6 апреля 2020 г. было отмечено, что "...эффективность регулярного применения масок (медицинских или другого типа) здоровыми людьми с целью профилактики респираторных вирусных инфекций, включая COVID-19, в том числе повсеместное ношение масок населением, в настоящее время не подтверждена.» https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-2020.3-rus.pdf