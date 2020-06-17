Масочный режим в метро Киева: уже составлены 37 протоколов, один человек оштрафован на 17 тыс. ФОТО

Совместно с представителями полиции работники столичной подземки провели инспекцию соблюдения масочного режима в вагонах поездов.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в наличии маску имели все пассажиры, однако пройдя вестибюль, некоторые спускал ее на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина.

По информации правоохранителей, в целом с момента возобновления работы метрополитена было составлено 37 административных протоколов о нарушении масочного режима. По одному из них уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 000 грн.





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Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение об обязательном масочном режиме во всех общественных местах и ​​транспорте.

Также пассажиров метрополитена призывают соблюдать социальную дистанцию и пользоваться перчатками.