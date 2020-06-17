Контрразведка СБУ задержала одессита, призывавшего к созданию "Одесской народной республики". ФОТОрепортаж

В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал на персональных страницах соцсетей деструктивные материалы. Он призвал жителей области поддержать псевдогосударственные образования "Л/ДНР" и выход региона из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой "Одесской народной республики".

Правоохранители провели обыски по местам регистрации и проживания злоумышленника в Одессе. Обнаруженные материалы свидетельствуют о его деятельности в ущерб государственной безопасности.









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Сейчас следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.