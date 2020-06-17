СБУ разоблачила закупку некачественных запчастей для нужд "Укрзализныци" на 100 млн. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задокументировала закупку некачественных запчастей для нужд "Укрзализныци" на более 100 миллионов гривен, что создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники успели поставить "Укрзализныце" некачественную продукцию на сумму более чем 100 миллионов гривен. Значительная часть переводилась в наличность и присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что сделку организовали представители коммерческих структур при "поддержке" должностных лиц руководящего состава "Укрзализныци". В связи с высоким уровнем износа подвижного состава и недостатка денег на обновление основных средств злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества. Продукция, в частности, не соответствовала установленным характеристикам, была с явными признаками бывшего использования. Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть - похищена на отечественных предприятиях железнодорожной отрасли.
По заключению экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе "Укрзализныци" приводила к системному выходу его из строя, возникновению чрезвычайных происшествий и срывам перевозок.
Сейчас оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно с Управлением СБУ в Сумской области и следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводят в 5 регионах Украины санкционированные обыски в структурных подразделениях АО "Укрзализныця" и коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.
Продолжается досудебное следствие.
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