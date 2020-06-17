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На "Театральной" подрались сторонники Шария и проукраинские активисты, полиция задержала двух мужчин. ФОТО

На

На платформе станции метро "Театральная" произошла драка, один из участников распылил слезоточивый газ. Полиция задержала двух мужчин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в потасовку с применением газовых баллончиков, рассказали в полиции.

"Правоохранители вмешались и прекратили правонарушения", - говорится в сообщении.

В столичном главке полиции отметили, что двух активных участников конфликта доставили в управление полиции в метрополитене для установления их личных данных и предоставления объяснений.

На Театральной подрались сторонники Шария и проукраинские активисты, полиция задержала двух мужчин 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Яйца, дымовые шашки, "психиатрическая помощь" и задержания: в Киеве проходят акции сторонников и противников пророссийской партии Шария. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"После первоочередной проверки будет дана правовая оценка действиям правонарушителей", - говорится в сообщении.

Какие-либо подробности в ведомстве не сообщают.

Вместе с тем, как пишут местные интернет-паблики, в метро столкнулись сторонники "партии Шария" и представители проукраинской организации, которые ранее проводили массовые акции в центре Киева.

Также на Цензор.НЕТ: На Банковой произошла стычка активистов с полицией. ВИДЕО

На Театральной подрались сторонники Шария и проукраинские активисты, полиция задержала двух мужчин 02

Автор: 

драка (2021) Киев (25571) Метрополитен (1016) Нацполиция (16487)


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Топ комментарии
+81
Любой кто отмудохает шарийовца автоматичеси может считать себя патриотом!!!
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17.06.2020 16:47
+70
опыт одессы подстказывает, что лучше один раз зашкварить сепаров, чем потом прятаться от бомбожки как в донецке или луганске.
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17.06.2020 16:52
+60
На "Театральной" подрались сторонники Шария и патриоты, полиция задержала двух мужчин - Цензор.НЕТ 4785
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17.06.2020 16:47
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На "Театральной" подрались сторонники Шария и патриоты, полиция задержала двух мужчин - Цензор.НЕТ 4785
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17.06.2020 16:47 Ответить
Надо было шарийовца толкнуть на платформу под проезжающий вагон. И сказать шо так и было, шо мол сам соскочил
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17.06.2020 16:48 Ответить
в следующий раз сам толкнешь, провокатор долбаный.
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17.06.2020 17:21 Ответить
Вгадайте, якої важливої ланки в цій монотонній послідовності не вистачає?
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17.06.2020 16:53 Ответить
Виборці ющенка!
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17.06.2020 17:16 Ответить
Виборці порошенка це ті самі що обрали Зеленського!
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17.06.2020 17:17 Ответить
Ти так і не знайшов свою шапочку з фольги...
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17.06.2020 18:03 Ответить
а у вас дежавю? Тут не вистачає двох СВІТЛИХ постатей
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17.06.2020 17:22 Ответить
Любой кто отмудохает шарийовца автоматичеси может считать себя патриотом!!!
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17.06.2020 16:47 Ответить
кто-кто, какой?
понятно.
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17.06.2020 16:49 Ответить
Петушарий это как вирус, вроде не очень вреден, но потом оказывается что не только лишь не очень.
Жаль что наши не положили петухов и не смылись вовремя.
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17.06.2020 16:48 Ответить
дай угадаю, мусора задержали патриота?
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17.06.2020 16:51 Ответить
по-ходу так.....
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17.06.2020 17:12 Ответить
опыт одессы подстказывает, что лучше один раз зашкварить сепаров, чем потом прятаться от бомбожки как в донецке или луганске.
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17.06.2020 16:52 Ответить
По Вашему можно людей так просто поубивать. Люди и их близкие согласны?
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17.06.2020 18:23 Ответить
Как вы считаете, господин гробовых дел мастер, чем занимаются вот эти два "интеллигента" на улице в Одессе 2 -го мая со "скрипками" в руках? Что это за "гуманитарная" акция такая, на которую их послали близкие люди? https://dumskaya.net/news/gruppa-2-maya-bocman-strelyal-iz-ognestrelnogo-o-043556/
На "Театральній" побилися прихильники Шарія і патріоти, поліція затримала двох чоловіків - Цензор.НЕТ 8163

Так вот, https://censor.net/user/455665 как раз за таких писАл.
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17.06.2020 19:08 Ответить
Боцман целится и стреляет в сторону оппонентов... Оппоненты на Греческой площади, не выглядели просто оппонентами, а скорее бандой, готовой расправиться с фанами ЧО и МХ. Я смотрел тогда прямую трансляцию этих событий. В Донецке была похожая акция возле пр.Панфилова, с такими же идиотами-"оппонентами". А какая у Вас лично версия? Слава богу, что в Одессе не получилось как в Донецке, и у "оппонентов" номер не прошёл, а то была бы в Украине еще одна "Народная Республика", с полными штанами счастья. Если Вы одессит, радуйтесь что вы не в том состоянии, что жители Донецка, непризнанной никем "республики".
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18.06.2020 10:14 Ответить
В Донецк не ездят поезда, не летают самолёты, не работает почта, Новая почта. Везде на въездах-выездах блокпосты. Классно, да?
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18.06.2020 10:19 Ответить
Версия следующая: акция от начала до конца спланированная и скрытно поддержанная местной властью.Причем спланированная в параше (больше негде). Не буду углубляться в то время, но по-моему глубокому убеждению эту версию подтверждает в том числе и красный скотч на руках бандитов и некоторых представителей "мусорвы". Было расследование тех событий в том числе и общественностью и мусорва объясняла, что красный скотч на руках -это не отличительные повязки, а средство для фиксации доспехов. А то, что красного цвета - чистая случайность. У меня почему-то скотч ассоциируется как клейкая лента прозрачного или слегка желтоватого цвета, но никак не красного. А вот почему почему в тот день у мусоров и у бандитов (на фото справа) оказался красный - вопрос остался без ответа. Многое мог бы прояснить главмусор -участник тех событий, которого вначале арестовали, а потом отпустили под какие-то обязательства, но он благополучно сбежал в приднестровье, а потом и в кацапстан. Все руководство "антимайдана" тоже слиняло в разные стороны. Таким образом, цепь обрывается и правду мы вряд ли узнаем.
Моя супруга в тот день брала в такси в районе Куликового поля примерно 3-4 часа пополудни и видела, что в какой-то момент с этой площади начали разбегаться молодые люди (это в то время когда патриоты были на подходе). То есть хочу сказать, что у этих козлов -сепаратистов было море времени, чтобы убежать и рассосаться по округе, но опять таки почему-то открыли или сама открылась дверь в это здание профсоюзов и самые "нарванные" поперлись именно в эту мышеловку, где "случайно" оказался бензин и пустые бутылки. Ну а итог всем известен. Такой финал остудил многие горячие головы не только в Одессе , но и в области: деньги на шару -это хорошо, но могут и убить.
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18.06.2020 18:47 Ответить
В стране, на которую напали колонизаторы, таких коллаборантов-Шариёв интернируют до восстановления территориальной целостности.
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17.06.2020 16:56 Ответить
Да вы этих шариковых слышали?
Это надо же быть какими ватными тупыми уродами, что у них и рашка не напала, и Боинг не сбивала.....
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17.06.2020 16:58 Ответить
Абизян педошария становится больше и больше агрессии , ********* проплачивает, как и антимайдан. Желательно этих существ отправлять на лекции бузины и концерты кобзона по-тихому. Педофилы от "****" не должны ходит так массово по улицам столицы,а мирно удобрять чернозем.
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17.06.2020 17:01 Ответить
патриоты это те что за Зе или те что за Пороха? а может те что за Ля?
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17.06.2020 17:15 Ответить
Те кто бьют лохов петуШария😂
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17.06.2020 17:19 Ответить
А хто більше дасть...За гроші Пороха відметелять Зєлю,за гроші Зєлі відметелять Пороха...З Ля складніше,з ним ще на парад ЛГБТ спільноти йти...
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17.06.2020 17:46 Ответить
Дилетанти.
Для всіх, хто опиниться в можливості дати по морді антиукраїнським "активістам" - простіше тихо сісти на хвіст, зважити свої сили, при нагоді маякнути підтримці і в тихому місці ЛИХО відмудохати сепарню. Але ж навіщо так підставлятись?! Прямо на Театральній..
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17.06.2020 17:24 Ответить
Что-то фоток стало меньше. С патриотами удалили, а так хотелось показать товарищу настоящих Героев.
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17.06.2020 17:39 Ответить
Ты из ватного ЛГБТ курятника петуШария?
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17.06.2020 17:41 Ответить
,,Товарищь,, это твой сожитель,поклонник петушария?
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17.06.2020 20:49 Ответить
На "Театральній" побилися прихильники Шарія і патріоти, поліція затримала двох чоловіків - Цензор.НЕТ 1674
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17.06.2020 17:43 Ответить
анус на морде..наверно как ленин щас в подполье в шалаше в заливе..вместе с поросюком на пути в вагоне из швейцарии))
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17.06.2020 18:01 Ответить
шмариев надо мочить на месте
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17.06.2020 17:59 Ответить
мочить шариковых святое дело
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17.06.2020 18:02 Ответить
шарии - єто вражеская агентура, дестабилизирующая жизнь в Украине. Єто враги государства. Єто они убивают украинцев. И єто не просто хулигани. Идет война и с ними не надо устраивать уличние драки и махать кулакамт, их надо убивать, убивать и еще раз убивать 👎👎👎
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17.06.2020 18:46 Ответить
Не могу понять зачем драться с сторонниками Шария. Вы еще на дуэль это быдло ватное вызовите.

Сфотографировали, нашли, проломили череп... если уж так руки чешутся.
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17.06.2020 18:58 Ответить
то не драка, то погром - вони полюють на свою жертву...
https://twitter.com/SergUA63/status/1273257270072283138
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17.06.2020 19:17 Ответить
Вся пропутлеровская шайка шария, это вся клиентура сбушная, тут по каждой гниде надо работать, но сбу некогда ними заниматься, все силы брошены на борьбу со стерненко, значит такая вказивка зермака.
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17.06.2020 19:48 Ответить
Шарики должны бегать под заборами поджав хвост
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17.06.2020 20:32 Ответить
https://dumskaya.net/allnews///2020/06/17/ 17 июня , 18:01
Жестокая драка в столичном метро: сторонники Шария палками избивали оппонентов, полиции не было и в помине
После сегодняшней акции в Киеве между сторонниками пророссийского пропагандиста Анатолия Шария и проукраинскими активистами произошли серьезные столкновения.
В сети появилось видео жестокой драки на станции метро «Театральная». На записи видно, как сторонники Шария загнали в угол парней и избивают их ногами и палками.
При этом в полиции https://dumskaya.net/news/vo-vremya-mitinga-v-kieve-zaderzhali-15-chelovek-118148/ ранее заявляли , что на станциях метро дежурят наряды полиции, которые обеспечивают правопорядок и отслеживают отъезд пикетчиков, так как большинство сторонников Шария приезжали в Киев из других городов. В частности, много было одесситов.
По предварительным подсчетам полиции, в сегодняшнем пикете со стороны Шария приняли участие до 500 человек, а их оппонентов было около 100.
В ходе митинга задержано 15 агрессивных участников.
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17.06.2020 20:51 Ответить
Было нашествие татаро-монгол, сейчас нашествие шарията. Последствия могут быть такими же.
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17.06.2020 21:05 Ответить
Шария и посмледователей- окунуть в говно.Медвэда-повесить. Раби-в тюрьму (отбывать срок)
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17.06.2020 23:30 Ответить
На "Театральній" побилися прихильники Шарія і патріоти, поліція затримала двох чоловіків - Цензор.НЕТ 8780
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18.06.2020 00:33 Ответить
Есть очень же видео, зачем фото, на нем один из агрессивных использует тайную школу боевых искусств парасюка
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18.06.2020 09:05 Ответить
Рисковали. Там за Шария Тайсон вписался.
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18.06.2020 10:04 Ответить
 
 