На "Театральной" подрались сторонники Шария и проукраинские активисты, полиция задержала двух мужчин. ФОТО
На платформе станции метро "Театральная" произошла драка, один из участников распылил слезоточивый газ. Полиция задержала двух мужчин.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в потасовку с применением газовых баллончиков, рассказали в полиции.
"Правоохранители вмешались и прекратили правонарушения", - говорится в сообщении.
В столичном главке полиции отметили, что двух активных участников конфликта доставили в управление полиции в метрополитене для установления их личных данных и предоставления объяснений.
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"После первоочередной проверки будет дана правовая оценка действиям правонарушителей", - говорится в сообщении.
Какие-либо подробности в ведомстве не сообщают.
Вместе с тем, как пишут местные интернет-паблики, в метро столкнулись сторонники "партии Шария" и представители проукраинской организации, которые ранее проводили массовые акции в центре Киева.
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понятно.
Жаль что наши не положили петухов и не смылись вовремя.
Так вот, https://censor.net/user/455665 как раз за таких писАл.
Моя супруга в тот день брала в такси в районе Куликового поля примерно 3-4 часа пополудни и видела, что в какой-то момент с этой площади начали разбегаться молодые люди (это в то время когда патриоты были на подходе). То есть хочу сказать, что у этих козлов -сепаратистов было море времени, чтобы убежать и рассосаться по округе, но опять таки почему-то открыли или сама открылась дверь в это здание профсоюзов и самые "нарванные" поперлись именно в эту мышеловку, где "случайно" оказался бензин и пустые бутылки. Ну а итог всем известен. Такой финал остудил многие горячие головы не только в Одессе , но и в области: деньги на шару -это хорошо, но могут и убить.
Это надо же быть какими ватными тупыми уродами, что у них и рашка не напала, и Боинг не сбивала.....
Для всіх, хто опиниться в можливості дати по морді антиукраїнським "активістам" - простіше тихо сісти на хвіст, зважити свої сили, при нагоді маякнути підтримці і в тихому місці ЛИХО відмудохати сепарню. Але ж навіщо так підставлятись?! Прямо на Театральній..
Сфотографировали, нашли, проломили череп... если уж так руки чешутся.
https://twitter.com/SergUA63/status/1273257270072283138
Жестокая драка в столичном метро: сторонники Шария палками избивали оппонентов, полиции не было и в помине
После сегодняшней акции в Киеве между сторонниками пророссийского пропагандиста Анатолия Шария и проукраинскими активистами произошли серьезные столкновения.
В сети появилось видео жестокой драки на станции метро «Театральная». На записи видно, как сторонники Шария загнали в угол парней и избивают их ногами и палками.
При этом в полиции https://dumskaya.net/news/vo-vremya-mitinga-v-kieve-zaderzhali-15-chelovek-118148/ ранее заявляли , что на станциях метро дежурят наряды полиции, которые обеспечивают правопорядок и отслеживают отъезд пикетчиков, так как большинство сторонников Шария приезжали в Киев из других городов. В частности, много было одесситов.
По предварительным подсчетам полиции, в сегодняшнем пикете со стороны Шария приняли участие до 500 человек, а их оппонентов было около 100.
В ходе митинга задержано 15 агрессивных участников.