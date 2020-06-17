На "Театральной" подрались сторонники Шария и проукраинские активисты, полиция задержала двух мужчин. ФОТО

На платформе станции метро "Театральная" произошла драка, один из участников распылил слезоточивый газ. Полиция задержала двух мужчин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в потасовку с применением газовых баллончиков, рассказали в полиции.

"Правоохранители вмешались и прекратили правонарушения", - говорится в сообщении.

В столичном главке полиции отметили, что двух активных участников конфликта доставили в управление полиции в метрополитене для установления их личных данных и предоставления объяснений.

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"После первоочередной проверки будет дана правовая оценка действиям правонарушителей", - говорится в сообщении.

Какие-либо подробности в ведомстве не сообщают.

Вместе с тем, как пишут местные интернет-паблики, в метро столкнулись сторонники "партии Шария" и представители проукраинской организации, которые ранее проводили массовые акции в центре Киева.

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