Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге (Днепропетровская область) правоохранители задержали группу вымогателей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Организатором преступной группы оказался 44-летний житель Кривого Рога. Заручившись поддержкой "единомышленников", которые уже имели опыт пребывания в местах лишения свободы, задержан и его сообщники запугивали граждан.

В частности течение месяца, совершая физическое воздействие и психологическое давление, путем поджога входной двери квартиры, подкладкой погребального венка, адресованного потерпевшему, требовали денежные средства в сумме 50 тыс. долларов", - говорится в сообщение.





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Во вторник, 16 июня, во время получения злоумышленниками части от оговоренной суммы - 10 тыс. долларов, всех четырех рэкетиров задержали правоохранителями в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





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За совершение уголовного преступления им сообщено о подозрении по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.