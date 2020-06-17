РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10546 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
10 806 17

Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге (Днепропетровская область) правоохранители задержали группу вымогателей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Организатором преступной группы оказался 44-летний житель Кривого Рога. Заручившись поддержкой "единомышленников", которые уже имели опыт пребывания в местах лишения свободы, задержан и его сообщники запугивали граждан.

В частности течение месяца, совершая физическое воздействие и психологическое давление, путем поджога входной двери квартиры, подкладкой погребального венка, адресованного потерпевшему, требовали денежные средства в сумме 50 тыс. долларов", - говорится в сообщение.

Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция 01
Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Банда рэкетиров, вымогавшая 20 тыс. долл. несуществующего долга, задержана в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция 03

Во вторник, 16 июня, во время получения злоумышленниками части от оговоренной суммы - 10 тыс. долларов, всех четырех рэкетиров задержали правоохранителями в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция 04
Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Группа рэкетиров задержана на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За совершение уголовного преступления им сообщено о подозрении по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

Кривой Рог (1403) Нацполиция (16487) правоохранительные органы (2970) рэкет (143) силовики (2799)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Подумаешь в Кривом Рагу банда из Кривого Рога. У нас в Киеве из Кривого Рога банда по-хлеще зависает
Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2306
показать весь комментарий
17.06.2020 16:53
+6
Родина тупорылого Клоуна
показать весь комментарий
17.06.2020 16:59
+6
твоему царю реконструкцию черепа сделали.
Вот как он выглядел по-настоящему
Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6056
показать весь комментарий
17.06.2020 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подумаешь в Кривом Рагу банда из Кривого Рога. У нас в Киеве из Кривого Рога банда по-хлеще зависает
Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2306
показать весь комментарий
17.06.2020 16:53 Ответить
Знаєш, "ПІДЛОГА", а я краще буду з тими хто бере, ніж з такими терпугами як ти, що як телята, ВІДДАЄ
показать весь комментарий
17.06.2020 17:11 Ответить
твоему царю реконструкцию черепа сделали.
Вот как он выглядел по-настоящему
Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6056
показать весь комментарий
17.06.2020 17:46 Ответить
Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге

============================
Юзіка пов"язали чи знову втік?
показать весь комментарий
17.06.2020 20:13 Ответить
ну так 73% хотят жить по-приколу. зачем им космос?!
показать весь комментарий
17.06.2020 17:01 Ответить
Особенно зловещий рэкетир в красных кроссачах, наверное всю местную мафию держит и готовился уже в депутаты, но не повезло, не договорился
показать весь комментарий
17.06.2020 16:57 Ответить
95 Квартал?
показать весь комментарий
17.06.2020 16:58 Ответить
Родина тупорылого Клоуна
показать весь комментарий
17.06.2020 16:59 Ответить
о, сторонников петушария задержали.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:00 Ответить
Бубочка.....
Не комильфо конечно говорить ЯВНЫЕ вещи и тыкать тебя как котенка в д-мо!!!!
Но тебе не кажется, что 6 лет активных "рехформ" твоего "нёзаменимого" авакяна вернули и ментов и бандитов на уровень 90х?
Давно я про рекетиров не слышал! Их как то менты и чинуши заменили! А теперь смотрю все возвращается! + оружие с фронта!!!!! = ждем взрывов бомб и пулеметных разборок за жирные кормушки!!!! хотя не удивлюсь танкам и бандитским боевым беспилотникам!
показать весь комментарий
17.06.2020 17:05 Ответить
Главаря поймали, или опять ЮЗИКа отмазали
показать весь комментарий
17.06.2020 17:05 Ответить
Пацаны нашли машину времени и неудачно "прокатились"?
показать весь комментарий
17.06.2020 17:10 Ответить
красные шузы, это что то!!
показать весь комментарий
17.06.2020 17:38 Ответить
московская мода, чувак из москвы недавно припёрся, хотел по россиянски зажить,фраеров трусить.
показать весь комментарий
18.06.2020 10:39 Ответить
опять участковый рыкетерам пули продал и гусли от танка ..рожок от калаша..пол года жить можно))))
показать весь комментарий
17.06.2020 18:02 Ответить
куда катится этот мир?рэкетир в красных кроссовках.
показать весь комментарий
17.06.2020 20:22 Ответить
 
 