Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Кривом Роге (Днепропетровская область) правоохранители задержали группу вымогателей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Организатором преступной группы оказался 44-летний житель Кривого Рога. Заручившись поддержкой "единомышленников", которые уже имели опыт пребывания в местах лишения свободы, задержан и его сообщники запугивали граждан.
В частности течение месяца, совершая физическое воздействие и психологическое давление, путем поджога входной двери квартиры, подкладкой погребального венка, адресованного потерпевшему, требовали денежные средства в сумме 50 тыс. долларов", - говорится в сообщение.
Во вторник, 16 июня, во время получения злоумышленниками части от оговоренной суммы - 10 тыс. долларов, всех четырех рэкетиров задержали правоохранителями в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
За совершение уголовного преступления им сообщено о подозрении по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.
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Вот как он выглядел по-настоящему
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Юзіка пов"язали чи знову втік?
Не комильфо конечно говорить ЯВНЫЕ вещи и тыкать тебя как котенка в д-мо!!!!
Но тебе не кажется, что 6 лет активных "рехформ" твоего "нёзаменимого" авакяна вернули и ментов и бандитов на уровень 90х?
Давно я про рекетиров не слышал! Их как то менты и чинуши заменили! А теперь смотрю все возвращается! + оружие с фронта!!!!! = ждем взрывов бомб и пулеметных разборок за жирные кормушки!!!! хотя не удивлюсь танкам и бандитским боевым беспилотникам!