В Одессе задержаны 7 человек, устроивших стрельбу с поножовщиной на Французском бульваре, - Нацполиция. ФОТО

В Одессе полиция задержала семерых участников конфликта со стрельбой, который произошел вчера на Французском бульваре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о происшествии в полицию поступило 16 июня, около 16.15. Было установлено, что между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого злоумышленники применили оружие. В результате стрельбы никто не пострадал. Однако впоследствии в больницу самостоятельно обратились двое мужчин с ножевыми ранениями. Как выяснили полицейские, они оба были участниками этого конфликта.

Правоохранители оперативно установили и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины семерых подозреваемых в преступлении. Среди них - наши соотечественники и выходцы из Закавказья в возрасте от 22 до 37 лет. Сейчас шестеро из них ожидают избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания, еще один - под конвоем в больнице. У правонарушителей изъяли травматический пистолет и другие вещественные доказательства причастности к преступлению.

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В настоящее время следствие по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию других участников события. Согласно санкции статьи за хулиганство с применением оружия злоумышленникам грозит от трех до семи лет заключения.

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