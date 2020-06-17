В Одессе задержаны 7 человек, устроивших стрельбу с поножовщиной на Французском бульваре, - Нацполиция. ФОТО
В Одессе полиция задержала семерых участников конфликта со стрельбой, который произошел вчера на Французском бульваре.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о происшествии в полицию поступило 16 июня, около 16.15. Было установлено, что между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого злоумышленники применили оружие. В результате стрельбы никто не пострадал. Однако впоследствии в больницу самостоятельно обратились двое мужчин с ножевыми ранениями. Как выяснили полицейские, они оба были участниками этого конфликта.
Правоохранители оперативно установили и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины семерых подозреваемых в преступлении. Среди них - наши соотечественники и выходцы из Закавказья в возрасте от 22 до 37 лет. Сейчас шестеро из них ожидают избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания, еще один - под конвоем в больнице. У правонарушителей изъяли травматический пистолет и другие вещественные доказательства причастности к преступлению.
В настоящее время следствие по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию других участников события. Согласно санкции статьи за хулиганство с применением оружия злоумышленникам грозит от трех до семи лет заключения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Исмаилов навязывал айтишнику свою «крышу». Предприниматель обратился за помощью к знакомым из Киева, которые послали в Одессу группу поддержки из «спортсменов». В ходе драки одному из киевлян ударили ножом в бок, однако от госпитализации мужчина отказался.