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Новости Фото Силовики
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В Одессе задержаны 7 человек, устроивших стрельбу с поножовщиной на Французском бульваре, - Нацполиция. ФОТО

В Одессе задержаны 7 человек, устроивших стрельбу с поножовщиной на Французском бульваре, - Нацполиция. ФОТО

В Одессе полиция задержала семерых участников конфликта со стрельбой, который произошел вчера на Французском бульваре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о происшествии в полицию поступило 16 июня, около 16.15. Было установлено, что между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого злоумышленники применили оружие. В результате стрельбы никто не пострадал. Однако впоследствии в больницу самостоятельно обратились двое мужчин с ножевыми ранениями. Как выяснили полицейские, они оба были участниками этого конфликта.

Правоохранители оперативно установили и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины семерых подозреваемых в преступлении. Среди них - наши соотечественники и выходцы из Закавказья в возрасте от 22 до 37 лет. Сейчас шестеро из них ожидают избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания, еще один - под конвоем в больнице. У правонарушителей изъяли травматический пистолет и другие вещественные доказательства причастности к преступлению.

Смотрите: Пьяные военнослужащие устроили стрельбу возле детского центра в Одессе. ФОТО

В Одессе задержаны 7 человек, устроивших стрельбу с поножовщиной на Французском бульваре, - Нацполиция 01

В настоящее время следствие по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию других участников события. Согласно санкции статьи за хулиганство с применением оружия злоумышленникам грозит от трех до семи лет заключения.

Читайте: Неизвестные открыли стрельбу и ранили двух мужчин на остановке в Николаеве, - Нацполиция

Автор: 

Одесса (7895) Нацполиция (16487) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) стрельба (3256)


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Топ комментарии
+7
Снова абреки....
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17.06.2020 17:19
+6
Чурки в Одессе уже подзае#али. Никто ничего не делает.
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17.06.2020 17:37
+3
PS.Забыл, sorry. Это не ник, а фамилия.
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17.06.2020 17:44
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Снова абреки....
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17.06.2020 17:19 Ответить
Чурки в Одессе уже подзае#али. Никто ничего не делает.
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17.06.2020 17:37 Ответить
Так и ты же вроде абрек) Если судить по нику)
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17.06.2020 17:40 Ответить
Во-первых, наполовину Украинец, наполовину - Кырымлы. Во-вторых, не буду скрывать, абреком был в молодости, поэтому знаю о чем говорю.
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17.06.2020 17:43 Ответить
PS.Забыл, sorry. Это не ник, а фамилия.
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17.06.2020 17:44 Ответить
Одесский предприниматель, работающий в сфере IT-технологий, попытался дать отпор ОПГ Джавида Исмаилова (Измайлова) - бывшего кикбоксера, ныне находящегося в розыске.
Исмаилов навязывал айтишнику свою «крышу». Предприниматель обратился за помощью к знакомым из Киева, которые послали в Одессу группу поддержки из «спортсменов». В ходе драки одному из киевлян ударили ножом в бок, однако от госпитализации мужчина отказался.
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17.06.2020 22:09 Ответить
"Туристы" с ПМР
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17.06.2020 17:20 Ответить
они реально довые.... до того что что одесситам поднадоест и тогда с бутылок их полицейские будут их снимать.
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17.06.2020 17:26 Ответить
Скоро чебуреків в Одесі знову будуть смажити.
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17.06.2020 19:39 Ответить
Тихая Одесса)
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18.06.2020 01:06 Ответить
Так де та срана реформована секта Авакяна-рюкзаковича?
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18.06.2020 10:30 Ответить
 
 