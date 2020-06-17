Индикативная себестоимость обучения на контракте в 2020-м колеблется между 6 и 39 тысячами гривен в год, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

Министерство образования и науки обнародовало данные о минимальной цене контрактного обучения в каждом из 160 заведений, обучающих соискателей высшего образования и находящихся в подчинении МОН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете. Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится. Собственно, даже среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный.

Минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не может быть выше 3 средних зарплаты в области. Она распространяется на 38 наиболее популярных специальностей в государственных университетах и ​​тех частных, которые будут получать государственное финансирование. Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения, в частности стоматология, фармация, педиатрия и тому подобное. Полный перечень специальностей опубликован на сайте МОН.

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Индикативная себестоимость обучения на контракте в 2020 году колеблется между 6 и 39 тысячами гривен. В то же время почти 100 университетах и ​​учреждениях профессионального перед высшими образования минимальная стоимость контракта не будет превышать 20 тысяч гривен. А наиболее высокая индикативная себестоимость обучения установлена ​​лишь в девяти заведениях.

Введение индикативной себестоимости вызвано тем, что цена обучения на контракте не соответствует фактическим затратам, которые несет заведение, поэтому страдают качество и условия обучения. Внедрение минимальной цены контрактного обучения позволит привести плату за обучение в соответствие с фактическими расходами и повысить оплату труда преподавателей.

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Напомним, в декабре 2019 года Кабмин изменил подход к финансированию университетов: вузы будут получать средства не за количество студентов, а за результаты работы.

Министерство образования в начале 2020 года ввело индикативную себестоимость обучения, что означает установление минимальной цены на обучение по контракту в вузах на определенных специальностях с лета 2020 года. Решение о введении индикативной себестоимости обучения Кабинет Министров принял 3 марта 2020 года.