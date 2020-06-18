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Новости Фото Убийство Гандзюк
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Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В день рождения убитой активистки Катерины Гандзюк под Офисом президента десятки людей устроили митинг с требованием наказать виновных в убийстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske

Организовали митинг активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". 17 июня Гандзюк должно было исполниться 35 лет.

Митингующие развернули баннер: "Зеленский, признай слив дела Гандзюк!". Некоторые люди пришли с цветами.

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Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк 01Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк 02
Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк 03

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Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк 04
Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк 05
Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк 06
Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк 07
Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк 08
Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк 09
Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк 10
Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк 11
Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк 12
Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк 13

Автор: 

Гандзюк Екатерина (549) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+15
Ну да, сэр, опять петики зюзе в штаны наложили.
Уже даже не смешно
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18.06.2020 01:31
+8
На стадионе, Зеля по бумажке громко гундосил Пороху про Катю Гандзюк. Прошло болше года - и чё?
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18.06.2020 01:44
+8
Мама виновата, что он мудак.
Училка виновата, что он тупой.
Президент виноват, что он нищеброд.
Жена виновата, что он бухает... и т.д. и т.п.

У инфантилов всегда так - в их бедах виноваты все вокруг, но только не они сами. Всю жизнь кто-то срет им в штаны. Собственно, они и ЗЕ выбрали именно потому, что он такое же до боли знакомое им чмо.
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18.06.2020 03:08
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Неужели шариковы ?
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18.06.2020 01:19 Ответить
Петики, сэр.
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18.06.2020 01:25 Ответить
Ну да, сэр, опять петики зюзе в штаны наложили.
Уже даже не смешно
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18.06.2020 01:31 Ответить
Та то бродячие "активисты". Каждый день ходят как на работу глотку драть.
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18.06.2020 02:53 Ответить
С больных и убогих зебилов сменяться грешно.
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18.06.2020 07:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQ колокол звонит по тебе

https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQПод Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 7506
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18.06.2020 02:02 Ответить
«Мерзкий Зеленский»: Катерина Гандзюк ще у 2017 році висловилася про нинішнього кандидата
Херсонська активістка і посадовець Катерина Гандзюк ще у 2017 році висловила думку про Володимира Зеленського, який нині претендує на пост Президента України.
Скріншот із допису активістки у Фейсбуці оприлюднив письменник Юрій Винничук.
«Ой, якось невдобно вийшло. Чи вдобно? Ось що К.Гандзюк писала в 2017», - написав Ю.Винничук.
«Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язик каждый раз, корда хочет кого-то перекривлять или показать в уничтожительном свете», - писала К.Гандзюк.
«Но нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину», - зазначала активістка.

https://zik.ua/news/2019/04/15/merzkyy_zelenskyy_kateryna_gandzyuk_shche_u_2017_rotsi_vyslovylasya_pro_1552303
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18.06.2020 01:25 Ответить
Вон оно чо, Михалыч! Оказывается, сам Зеля и заказал.
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18.06.2020 01:28 Ответить
Само оно и заказать засцит
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18.06.2020 01:32 Ответить
Ну Zik Метверчины теперь для Петиков авторитетное издание. А раньше "пятой колонной Кремля" называли.
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18.06.2020 02:56 Ответить
не говорила такого?
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18.06.2020 07:42 Ответить
Г+Г теж Мертвечука і нічого, зебіли, заковтнули і просять ще))))
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18.06.2020 08:05 Ответить
Катя уже тогда поняла, кто такой Зеленский, мудрая была девочка, царство ей небесное.
А 73% не захотели ни думать, ни слушать...
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18.06.2020 01:29 Ответить
Так ведь и не захотят! А петики своей идиотской пропагандой этому помогают...
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18.06.2020 01:43 Ответить
Петя винуватий, що ти прихильник Зе? Це ж треба так все перекрутити!
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18.06.2020 02:19 Ответить
Мама виновата, что он мудак.
Училка виновата, что он тупой.
Президент виноват, что он нищеброд.
Жена виновата, что он бухает... и т.д. и т.п.

У инфантилов всегда так - в их бедах виноваты все вокруг, но только не они сами. Всю жизнь кто-то срет им в штаны. Собственно, они и ЗЕ выбрали именно потому, что он такое же до боли знакомое им чмо.
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18.06.2020 03:08 Ответить
Ясно, що не захочуть думати, бо у зебілів немає чим)))
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18.06.2020 08:07 Ответить
Ти-б, почитав цю "мудру дєвочку" більше - не писав-би, такого... Мало обсмалили пики "Гадею"? Не навчилися?... Сказано в Писанні : "Не сотвори собі кумира...". На ТАКИХ посадах, як Гандзюк, "випадкові" люди не сидять, бо це "рот" і "вухо" голови адміністрації... Всі "хитрі оборудки" з "грошовитими хлопцями" вирішуються саме через "гандзюків"... І ти повіриш, що туди посадять "бессрєбрєніцу"? Активістку? "Патріотку? "Не смішіть мої тапочки...". З неї просто зробили чергового "ідола", чергову "Жанну д"Арк"... Не було-б, її - зайшли-б, інший "предмет поклоніння". Я згоден - вбивць треба покарать... Однак, створювать з неї "новітнього Хорста Весселя" не варто...(надіюсь, тобі відомо, хто це такий, та історія його життя і загибелі). А то прийдеться знову "чухать потилицю", як з "Гадею"...
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18.06.2020 06:53 Ответить
На стадионе, Зеля по бумажке громко гундосил Пороху про Катю Гандзюк. Прошло болше года - и чё?
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18.06.2020 01:44 Ответить
Это всё равно что потребовать у комаров не пить нашу кровь.
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18.06.2020 02:00 Ответить
Нема часу займатися справою Гандзюк, бо треба посадити Антоненка, Дугарь, Кузьменко, Порошенка, Стерненка...
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18.06.2020 02:18 Ответить
так там уже сидят и под следствием. мангера замели.
лишь бы повопеть .
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18.06.2020 03:22 Ответить
Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 9685
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18.06.2020 06:43 Ответить
А де слово "лопата"? А то не зрозуміло, в якому місці сміяться...
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18.06.2020 06:56 Ответить
Та в будь-якому.
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18.06.2020 07:02 Ответить
Боже, який «облом» для режисерів «95-го кварталу» - маса тем для «обсирання» діючої влади, і ніякої можливості втілить це на сцені…
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18.06.2020 07:04 Ответить
Ну так вони ж самі казали що Зеленський досі перечитує сценарії всіх номерів. В перервах між скаргами до суду та зніманням відосіків.
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18.06.2020 07:12 Ответить
"Бряхня-а-а...!!!". Робота "блазня" на естрадній сцені ( а саме "блазнем" і є артист гуморового естрадного жанру) - "озвучить" те, що написав режисер... Давать оцінку роботі режисера - не справа "ретранслятора"...
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18.06.2020 07:32 Ответить
...бо ніззя! ))) Ото застій в "творчості".
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18.06.2020 09:49 Ответить
Сміятис після словосполучення "Украина актриса немецких фильмов для взрослых"
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18.06.2020 07:04 Ответить
Ну че вова? Помогли тебе твои друзья шептуны- советники?
Ты зачем своих людей слил, дурик?
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18.06.2020 07:15 Ответить
Как в кино: в 40 лет жизнь только начинается: https://youtu.be/gND525iCLIc ВИДЕО
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18.06.2020 08:06 Ответить
Вже рік як найвеличніший президент, чому вбивці Каті Гандзюк досі на волі?
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18.06.2020 08:08 Ответить
Справа Гандзюк=справа Гонгадзе, на жаль!(
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18.06.2020 09:50 Ответить
 
 