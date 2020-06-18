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Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В день рождения убитой активистки Катерины Гандзюк под Офисом президента десятки людей устроили митинг с требованием наказать виновных в убийстве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske
Организовали митинг активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". 17 июня Гандзюк должно было исполниться 35 лет.
Митингующие развернули баннер: "Зеленский, признай слив дела Гандзюк!". Некоторые люди пришли с цветами.
Топ комментарии
+15 Дід Трохим
показать весь комментарий18.06.2020 01:31
+8 Сергей Трофимов #428890
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+8 Герхард
показать весь комментарий18.06.2020 03:08
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Уже даже не смешно
https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQ
Херсонська активістка і посадовець Катерина Гандзюк ще у 2017 році висловила думку про Володимира Зеленського, який нині претендує на пост Президента України.
Скріншот із допису активістки у Фейсбуці оприлюднив письменник Юрій Винничук.
«Ой, якось невдобно вийшло. Чи вдобно? Ось що К.Гандзюк писала в 2017», - написав Ю.Винничук.
«Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язик каждый раз, корда хочет кого-то перекривлять или показать в уничтожительном свете», - писала К.Гандзюк.
«Но нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину», - зазначала активістка.
https://zik.ua/news/2019/04/15/merzkyy_zelenskyy_kateryna_gandzyuk_shche_u_2017_rotsi_vyslovylasya_pro_1552303
А 73% не захотели ни думать, ни слушать...
Училка виновата, что он тупой.
Президент виноват, что он нищеброд.
Жена виновата, что он бухает... и т.д. и т.п.
У инфантилов всегда так - в их бедах виноваты все вокруг, но только не они сами. Всю жизнь кто-то срет им в штаны. Собственно, они и ЗЕ выбрали именно потому, что он такое же до боли знакомое им чмо.
лишь бы повопеть .
Ты зачем своих людей слил, дурик?