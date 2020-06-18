Под Офисом президента требовали наказать виновных в деле убийства Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В день рождения убитой активистки Катерины Гандзюк под Офисом президента десятки людей устроили митинг с требованием наказать виновных в убийстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske

Организовали митинг активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". 17 июня Гандзюк должно было исполниться 35 лет.

Митингующие развернули баннер: "Зеленский, признай слив дела Гандзюк!". Некоторые люди пришли с цветами.

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