РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8627 посетителей онлайн
Новости Фото
2 402 4

В ООН избрали новых непостоянных членов Совбеза и председателя Генассамблеи. ФОТОрепортаж

В штаб-квартире Организации объединенных наций провели тайное голосование по избранию непостоянных членов Совбеза на 2021-2022 годы и председателя Генассамблеи. В Совет безопасности войдут Индия, Ирландия, Норвегия и Мексика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом соообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН избран представитель Турции Волкан Бозкыр.

Также в Совете безопасности осталось еще место. За него 18 июня будут соревноваться Кения и Джибути.

В ООН избрали новых непостоянных членов Совбеза и председателя Генассамблеи 01

Николенко отметил, что впервые за последние четыре месяца штаб-квартира ООН открыла свои двери для проведения тайного голосования сразу по трем направлениям: пяти непостоянных членов Совета Безопасности на 2021-2022 гг., новых членов Экономического и Социального Совета на 2021-2023 гг. и председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обратилась к генсеку ООН из-за принудительной паспортизации в оккупированном Крыму

В ООН избрали новых непостоянных членов Совбеза и председателя Генассамблеи 02

"Мы в Нью-Йорке, а потому придерживаемся строгих правил социального дистанцирования - в зале может находиться только один делегат от каждой миссии. Без рукопожатий и объятий.

Принципиально важно, что, несмотря на пандемию, Генассамблея ООН сохраняет институт тайного голосования в рамках избирательного процесса как один из основных элементов ее демократического характера работы.

В ООН избрали новых непостоянных членов Совбеза и председателя Генассамблеи 03

После выборов штаб-квартира снова перейдет на дистанционный режим работы до конца июля",  - написал Николенко.

В ООН избрали новых непостоянных членов Совбеза и председателя Генассамблеи 04
Фото: Николенко/Facebook

В свою очередь, президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter прокомментировал результаты голосования.

"Желаю успеха Индии, Ирландии, Мексике и Норвегии в качестве новых избранных членов Совета безопасности ООН на 2021-2022 годы. Все кандидаты являются нашими партнерами и заслуживают того, чтобы быть там. На новых участников возложена огромная ответственность по защите ценностей ООН. Украина готова поддерживать и сотрудничать", - написал он в ночь со среды на четверг.

В ООН избрали новых непостоянных членов Совбеза и председателя Генассамблеи 05
В ООН избрали новых непостоянных членов Совбеза и председателя Генассамблеи 06

выборы (24733) ООН (4176) Николенко Олег (301)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ООН нужно менять кардинально, потому что она уже превратилась просто в говорильню, где одна страна ( из "великих" может диктовать волю всему миру). Есть предложение увеличить число постоянных членов ООН до 12 , добавив к США, Китаю, Великобритании, Франции и РФ еще Японию, Индию, Италию, Германию., Канаду, Бразилию и Австралию. А "вето " накладывать только двумя третями, т.е. 8 голосами. это хоть как то сгладит узурпацию решений в мире. ( конечно последует недовольство нынешних " великих" но хватит, уже науправлялись, еще конечно начнут бузить страны Африки и мусульманского мира. Но как говорится пусть сначала поднимут свой экономический уровень в мировом масштабе, или хотя бы демократический.. Ну хотя бы какие то параметры. а пока не проходят ни по каким показателям. Там ближе к этим странам Юж. Корея, Испания и Мексика.. Но это уже в следующий этап.
показать весь комментарий
18.06.2020 08:28 Ответить
А Украину добавить?
показать весь комментарий
18.06.2020 09:33 Ответить
Абсолютно імпотентна і безкорисна контора, що потонула в бюрократизмі та корупції
показать весь комментарий
18.06.2020 09:58 Ответить
SHOW MUST GO ООН !)
показать весь комментарий
18.06.2020 10:49 Ответить
 
 