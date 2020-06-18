В ООН избрали новых непостоянных членов Совбеза и председателя Генассамблеи. ФОТОрепортаж

В штаб-квартире Организации объединенных наций провели тайное голосование по избранию непостоянных членов Совбеза на 2021-2022 годы и председателя Генассамблеи. В Совет безопасности войдут Индия, Ирландия, Норвегия и Мексика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом соообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН избран представитель Турции Волкан Бозкыр.

Также в Совете безопасности осталось еще место. За него 18 июня будут соревноваться Кения и Джибути.

Николенко отметил, что впервые за последние четыре месяца штаб-квартира ООН открыла свои двери для проведения тайного голосования сразу по трем направлениям: пяти непостоянных членов Совета Безопасности на 2021-2022 гг., новых членов Экономического и Социального Совета на 2021-2023 гг. и председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.

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"Мы в Нью-Йорке, а потому придерживаемся строгих правил социального дистанцирования - в зале может находиться только один делегат от каждой миссии. Без рукопожатий и объятий.

Принципиально важно, что, несмотря на пандемию, Генассамблея ООН сохраняет институт тайного голосования в рамках избирательного процесса как один из основных элементов ее демократического характера работы.

После выборов штаб-квартира снова перейдет на дистанционный режим работы до конца июля", - написал Николенко.



Фото: Николенко/Facebook

В свою очередь, президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter прокомментировал результаты голосования.

"Желаю успеха Индии, Ирландии, Мексике и Норвегии в качестве новых избранных членов Совета безопасности ООН на 2021-2022 годы. Все кандидаты являются нашими партнерами и заслуживают того, чтобы быть там. На новых участников возложена огромная ответственность по защите ценностей ООН. Украина готова поддерживать и сотрудничать", - написал он в ночь со среды на четверг.



