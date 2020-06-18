РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10212 посетителей онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 354 29

Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших. ФОТОрепортаж

Боевики "ДНР" уже 8 дней блокируют работу КПВВ "Марьинка". Ни одного живого человека еще не пропустили на территорию временно оккупированной Донецкой области. А вот тела умерших передают через линию разграничения без сопровождения родных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию "Вільне Радіо" рассказала наблюдатель благотворительного фонда "Право на защиту" Екатерина Рачинская.

По ее словам, люди передают тела своих умерших родственников на временно оккупированные районе Донетчины, чтобы похоронить их там. Причем с момента открытия КПВВ 10 июня из "ДНР" на подконтрольные правительству районы тела умерших через это КПВВ не передавали.

Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших 01

"Сегодня в "серой зоне" состоялась передача тела умершего мужчины. Родственники передавали его тело для захоронения на неподконтрольной территории. С нашей стороны например едет грузовая "Газель", которая везет тело. И с той стороны выезжает машина, и они встречаются в "серой зоне", переносят тело из одной машины в другую. И обе машины возвращаются туда, откуда приехали. Те, кто возвращается на подконтрольную правительству территорию, устанавливают программу "Дій вдома". А та машина едет в "ДНР", - объясняет наблюдатель правозащитной организации.

Накануне таким же образом уже двух умерших без сопровождения родственников перевезли через линию разграничения. У водителей таких машин с украинской стороны должно быть все в порядке с документами. Также они должны (согласно карантинным правилам на территории Украины) согласиться по возвращении соблюсти двухнедельную самоизоляцию и на КПВВ установить мобильное приложение "Дій вдома" (или поехать на обсервацию в отведенное для этого учреждение).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты саботируют работу КПВВ в районе операции Объединенных сил, - Госпогранслужба

Отмечается, что по данным представителя Госпогранслужбы Игоря Лизогуба, с момента возобновления работы КПВВ (то есть 10 июня) никто не смог попасть через пункт пропуска "Марьинка" на ВОТ - всех желающих это сделать возвращали боевики "ДНР".

Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших 02
КПВВ "Марьинка"

Среди людей, которые ночуют возле КПВВ "Марьинка", - мать с сыном. Они уже неделю живут в автомобиле в "серой зоне", перед блокпостом боевиков. Гуманитарные миссии ездили проверяли их состояние - в помощи люди не нуждаются, предоставлять комментарии отказались.

По данным правозащитников, у большинства людей, которые ночуют возле пункта пропуска, нет денег, чтобы устроиться лучше. Среди этих людей - 13-летняя девочка с бабушкой.

"Они так и ждут. У нее (девочки. - Ред.) нет родителей. Бабушка является ее официальным опекуном. Она пытается попасть на неподконтрольную территорию, потому что у нее умер там второй сын, и у него остались двое детей 5 и 4 лет, которых сейчас будет оккупационная власть "ДНР" пытаться забрать в детский дом. На погребение она уже не попадет (его похоронили без нее) ", - рассказывает Рачинская.

Еще один человек потратил последние деньги, чтобы доехать до КПВВ "Марьинка" с Луганщины. И это несмотря на то, что на Луганщине гуманитарный коридор на КПВВ "Станица Луганская" работает.

"У нас сейчас есть мужчина, который приехал из Луганской области, он на дорогу потратил более 3 тыс 200 грн - все, что у него было. Люди очень много ждали, получили неверную информацию и сделали неверные действия, а теперь не могут ничего сделать, потому что нет денег", - сообщает Рачинская.

По ее словам, те, у кого есть деньги, ночуют в более комфортных условиях.

"Некоторые приходят днем ​​ждут (возможность пересечения. - Ред.), а на ночь уходят в съемное жилье - либо в Марьинке, или едут в Курахово", - добавляет правозащитница.

Тех, кому идти некуда, ночуют на остановке, в бомбоубежище или в палатке ГСЧС.

"Сейчас у нас здесь живет 21 человек. Была достигнута договоренность, чтобы людей все же разместили в палатке ГСЧС - там выделено 8 мест", - сообщила наблюдатель.

Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших 03
Пожилая женщина в автомобиле волонтеров на КПВВ "Марьинка". ФОТО: "Вільне Радіо"

Через КПВВ "Станица Луганская" украинские пограничники пропускают людей в сторону временно оккупированной территории с 7:00 до 18:00. Только за утро среды 17 июня пройти пункт пропуска смогли более 60 человек.

По данным пограничников, накануне 16 июня на временно оккупированную территорию через этот КПВВ смогли попасть 81 человек, а на контролируемую правительством - 76 человек.

Отмечается, что оккупационная власть пропускает по спискам. Двух человек, которых там не было, российские наемники не пропустили на контролируемую ими территорию.

По информации Рачинской, эти списки составляют на территории временно оккупированной Луганщины (то есть Украина пропускает на неподконтрольную правительству территорию всех желающих без каких-либо списков). Она говорит: чтобы попасть в эти списки, люди звонят в "МИД "ЛНР", указывают свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и цель пересечения линии разграничения.

Напомним, все контрольные пункты на Донбассе перешли на летний график и теперь работают с 06:00 до 20:00. Но из-за карантинного режима они закрыты; для пересечения нужен приказ командующего штаба ООС на конкретного человека. Его можно просить только по уважительным причинам, такие как работа, обучение, лечение или смерть близких родственников. На Донетчине этот механизм также почти не работает.

Донбасс (26956) Марьинка (713) пункт пропуска (676) КПВВ (330) Рачинская (1)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
пропускать кацапов только в гробах....
а это мысль!
показать весь комментарий
18.06.2020 10:22
+5
Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших - Цензор.НЕТ 1119
показать весь комментарий
18.06.2020 10:34
+4
Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших - Цензор.НЕТ 4354
показать весь комментарий
18.06.2020 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ведь сидят и ругают не дыру которую так хотели.
показать весь комментарий
18.06.2020 10:19 Ответить
откуда ты знаешь кого они ругают особенно бабушка с девочкой
показать весь комментарий
18.06.2020 10:29 Ответить
и бабушка и девочка, которую воспитывают по законам рефии?
показать весь комментарий
18.06.2020 10:30 Ответить
Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших - Цензор.НЕТ 1119
показать весь комментарий
18.06.2020 10:34 Ответить
Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших - Цензор.НЕТ 4354
показать весь комментарий
18.06.2020 10:34 Ответить
бабушка хочет взять опекунство иначе дети будут точно в детдоме днр
показать весь комментарий
18.06.2020 10:35 Ответить
Девочке, конечно, можно вложить в мозг по молодости лет, что раися самая хорошая страна в мире, но бабушке-вряд ли.
показать весь комментарий
18.06.2020 10:39 Ответить
скорей всего бабушка расскажет девочке о том как биндеровцы распинают мальчиков в красных трусиках
показать весь комментарий
18.06.2020 10:43 Ответить
А это уже зависит от того, что у бабушки в макитре. Не говоря уж о том, что у девочки есть папа, мама и прочая родня.
показать весь комментарий
18.06.2020 11:39 Ответить
Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших - Цензор.НЕТ 4771
показать весь комментарий
18.06.2020 10:20 Ответить
пропускать кацапов только в гробах....
а это мысль!
показать весь комментарий
18.06.2020 10:22 Ответить
некрофилы.
показать весь комментарий
18.06.2020 10:30 Ответить
Меч тали о "халяве" и большой пенсии, вот она и пришла.
показать весь комментарий
18.06.2020 10:33 Ответить
Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших - Цензор.НЕТ 4282
показать весь комментарий
18.06.2020 10:35 Ответить
закройте нах. этот гадюшник.
показать весь комментарий
18.06.2020 10:35 Ответить
Надо закрывать КПВВ лет на 20.
показать весь комментарий
18.06.2020 10:36 Ответить
Никогда не думал , что такое могу озвучить . Благодарность лапотным недореспубликам за сделанную работу за Украину . Все кто за Украину уже 1000 раз могли от туда уехать , а кому нравится путин и балалаешный мир неуй шастать . Пенсиями водой и всеми благами пусть обеспечивает оккупант . Есть очень дальние родственники , голосовавшие за лапотный мир и приезжающие раз в три месяца в Харьков за пенсией , продуктами и подлечиться ... МЕРЗОСТЬ
показать весь комментарий
18.06.2020 10:37 Ответить
навіщо ми даємо шастати динирівцям?
показать весь комментарий
18.06.2020 10:38 Ответить
Сейчас найдутся те кто будет жалеть этих стариков! Хотя эти старики сами сотворили то что на закате жизни получают!
показать весь комментарий
18.06.2020 10:39 Ответить
а я думав держава сотворила
показать весь комментарий
18.06.2020 10:52 Ответить
Державу роблять люди! Я в 1995 попал служить на западную границу,и посмотрел как люди в сёлах живут,то у меня все стереотипы которые при совке вливали в уши что запад это Бандерщина и ТД.А в 2001 попал на восточное направление Харьков Луганс,вот такое чувство было что в 1991 застряли Охота на пираний.А бо шахтер або бандит а бо Бухарь!! Потом на переправу Крым Кубань в Керчь,там государство в государстве.Всю независимость Украины рукоблудили в сторону Росси смотрели.
показать весь комментарий
18.06.2020 11:07 Ответить
да, да на западе Украині нет бандитов, та контрабандисти, а бухарей скрізь хватає
показать весь комментарий
18.06.2020 13:29 Ответить
В ЕС въезжают с тестами про негатив короновируса
Иначе пограничник не пропускает

КАКАЯ ДИЯ? Шо за бред
Поставьте лаборатории на КП - 4 часа и анализ готов
показать весь комментарий
18.06.2020 10:51 Ответить
При безграмотных действиях правительства ИЗ КАРАНТИНА УКРАИНА НЕ ВЫЛЕЗЕТ НИКОГДА
Может это в интересах хремля?
показать весь комментарий
18.06.2020 10:52 Ответить
Да же дегенератовцы с лугандонцами умнее зедебилов! Не пропускают свою вату потому что боятся заразится,а зедебилы готовы принимать и развозить по всей Украине кацапский вирус,ну просто супер.Для каких целей их открыли?
показать весь комментарий
18.06.2020 11:08 Ответить
дегенератовцы с лугандонцами готовы всех выпускать, но просят заранее списки тех кто будет ехать к ним. Дии у них нет они просто делают проверки по домам. Украина категорически отказалась давать какие либо списки.
показать весь комментарий
18.06.2020 12:39 Ответить
провидица Йуля была права - домбас колючей проволокой уже обмотали, осталось кинуть туда атомную бомбу......
показать весь комментарий
18.06.2020 12:10 Ответить
Так нет же бомбы, нескладуха какая.

Думала только тупые кацапы собирались бомбить Воронеж. Ошибалась.
показать весь комментарий
18.06.2020 12:42 Ответить
 
 