Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших. ФОТОрепортаж

Боевики "ДНР" уже 8 дней блокируют работу КПВВ "Марьинка". Ни одного живого человека еще не пропустили на территорию временно оккупированной Донецкой области. А вот тела умерших передают через линию разграничения без сопровождения родных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию "Вільне Радіо" рассказала наблюдатель благотворительного фонда "Право на защиту" Екатерина Рачинская.

По ее словам, люди передают тела своих умерших родственников на временно оккупированные районе Донетчины, чтобы похоронить их там. Причем с момента открытия КПВВ 10 июня из "ДНР" на подконтрольные правительству районы тела умерших через это КПВВ не передавали.

"Сегодня в "серой зоне" состоялась передача тела умершего мужчины. Родственники передавали его тело для захоронения на неподконтрольной территории. С нашей стороны например едет грузовая "Газель", которая везет тело. И с той стороны выезжает машина, и они встречаются в "серой зоне", переносят тело из одной машины в другую. И обе машины возвращаются туда, откуда приехали. Те, кто возвращается на подконтрольную правительству территорию, устанавливают программу "Дій вдома". А та машина едет в "ДНР", - объясняет наблюдатель правозащитной организации.

Накануне таким же образом уже двух умерших без сопровождения родственников перевезли через линию разграничения. У водителей таких машин с украинской стороны должно быть все в порядке с документами. Также они должны (согласно карантинным правилам на территории Украины) согласиться по возвращении соблюсти двухнедельную самоизоляцию и на КПВВ установить мобильное приложение "Дій вдома" (или поехать на обсервацию в отведенное для этого учреждение).

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Отмечается, что по данным представителя Госпогранслужбы Игоря Лизогуба, с момента возобновления работы КПВВ (то есть 10 июня) никто не смог попасть через пункт пропуска "Марьинка" на ВОТ - всех желающих это сделать возвращали боевики "ДНР".



КПВВ "Марьинка"

Среди людей, которые ночуют возле КПВВ "Марьинка", - мать с сыном. Они уже неделю живут в автомобиле в "серой зоне", перед блокпостом боевиков. Гуманитарные миссии ездили проверяли их состояние - в помощи люди не нуждаются, предоставлять комментарии отказались.

По данным правозащитников, у большинства людей, которые ночуют возле пункта пропуска, нет денег, чтобы устроиться лучше. Среди этих людей - 13-летняя девочка с бабушкой.

"Они так и ждут. У нее (девочки. - Ред.) нет родителей. Бабушка является ее официальным опекуном. Она пытается попасть на неподконтрольную территорию, потому что у нее умер там второй сын, и у него остались двое детей 5 и 4 лет, которых сейчас будет оккупационная власть "ДНР" пытаться забрать в детский дом. На погребение она уже не попадет (его похоронили без нее) ", - рассказывает Рачинская.

Еще один человек потратил последние деньги, чтобы доехать до КПВВ "Марьинка" с Луганщины. И это несмотря на то, что на Луганщине гуманитарный коридор на КПВВ "Станица Луганская" работает.

"У нас сейчас есть мужчина, который приехал из Луганской области, он на дорогу потратил более 3 тыс 200 грн - все, что у него было. Люди очень много ждали, получили неверную информацию и сделали неверные действия, а теперь не могут ничего сделать, потому что нет денег", - сообщает Рачинская.

По ее словам, те, у кого есть деньги, ночуют в более комфортных условиях.

"Некоторые приходят днем ​​ждут (возможность пересечения. - Ред.), а на ночь уходят в съемное жилье - либо в Марьинке, или едут в Курахово", - добавляет правозащитница.

Тех, кому идти некуда, ночуют на остановке, в бомбоубежище или в палатке ГСЧС.

"Сейчас у нас здесь живет 21 человек. Была достигнута договоренность, чтобы людей все же разместили в палатке ГСЧС - там выделено 8 мест", - сообщила наблюдатель.



Пожилая женщина в автомобиле волонтеров на КПВВ "Марьинка". ФОТО: "Вільне Радіо"

Через КПВВ "Станица Луганская" украинские пограничники пропускают людей в сторону временно оккупированной территории с 7:00 до 18:00. Только за утро среды 17 июня пройти пункт пропуска смогли более 60 человек.

По данным пограничников, накануне 16 июня на временно оккупированную территорию через этот КПВВ смогли попасть 81 человек, а на контролируемую правительством - 76 человек.

Отмечается, что оккупационная власть пропускает по спискам. Двух человек, которых там не было, российские наемники не пропустили на контролируемую ими территорию.

По информации Рачинской, эти списки составляют на территории временно оккупированной Луганщины (то есть Украина пропускает на неподконтрольную правительству территорию всех желающих без каких-либо списков). Она говорит: чтобы попасть в эти списки, люди звонят в "МИД "ЛНР", указывают свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и цель пересечения линии разграничения.

Напомним, все контрольные пункты на Донбассе перешли на летний график и теперь работают с 06:00 до 20:00. Но из-за карантинного режима они закрыты; для пересечения нужен приказ командующего штаба ООС на конкретного человека. Его можно просить только по уважительным причинам, такие как работа, обучение, лечение или смерть близких родственников. На Донетчине этот механизм также почти не работает.