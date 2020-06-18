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Врачи БСП в Днепре вышли на молчаливый протест: "Сделаем их вместе" - это было про врачей?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

17 июня в Днепре врачи Клинической больницы скорой медицинской помощи вышли на молчаливый протест, чтобы поддержать коллег из горбольницы №21, на которых оказывают давление правоохранители и создают помехи в лечении больных, в том числе с COVID-19.

Об этом сообщает "Днепровская панорама", передает Цензор.НЕТ.

Медики Клинической больницы скорой помощи держали плакаты с надписями: "Сделаем их вместе" - это было про врачей?", "Кто ответит за преступления прокуратуры против врачей?", "Олейник, хватит спекулировать, пора работать".

Врачи БСП в Днепре вышли на молчаливый протест: Сделаем их вместе - это было про врачей? 01
Врачи БСП в Днепре вышли на молчаливый протест: Сделаем их вместе - это было про врачей? 02
Врачи БСП в Днепре вышли на молчаливый протест: Сделаем их вместе - это было про врачей? 03

Смотрите также: Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать. ВИДЕО

В материале говорится, что ранее "депутат "Слуги народа" Кирилл Нестеренко, приближенный к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олейнику, написал заявление в полицию на руководство и врачей 21-й больницы, которая является опорной в борьбе с коронавирусом. После этого в медучреждение стали приходить силовики, проводить выемку документов, мешая работе медиков".

Также сообщается, что 21-ю больницу поддержали горожане, а на сайте Офиса Президента Украины появилась петиция от имени главы правления общественной организации "Региональной ассоциации пациентов" Ларисы Бабич, которая просит Зеленского вмешаться и прекратить давление на врачей-инфекционистов.

больница (1440) Днепр (4426) протест (5858) врачи (1516) Олейник Святослав (7)


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Топ комментарии
+69
Врачи БСП в Днепре вышли на молчаливый протест: "Сделаем их вместе" - это было про врачей?" - Цензор.НЕТ 3704
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18.06.2020 10:35
+66
Врачи БСП в Днепре вышли на молчаливый протест: "Сделаем их вместе" - это было про врачей?" - Цензор.НЕТ 6723
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18.06.2020 10:40
+55
Врачи БСП в Днепре вышли на молчаливый протест: "Сделаем их вместе" - это было про врачей?" - Цензор.НЕТ 6459
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18.06.2020 10:38
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Никак не мешает брать 30грн за капельницу и 50грн за перевязку, а не заплатишь так про тебя нахер забудут навсегда!
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18.06.2020 10:58 Ответить
А у нас сразу посылают нафуй...если не сможеш предварительно дать денег на "первочередные лекарства и услуги"!!!
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20.06.2020 15:31 Ответить
Да, сцуки, мешают бубочке работать на благо страны. Нихрена коронавирус не ловят, бубочка щас маме Римме пожалуется.
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18.06.2020 11:03 Ответить
зебил там ценное земля под больничкой- зелёная мразь захотела её себе
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18.06.2020 11:09 Ответить
У них у всіх на лобі написано, що вони за Янелоха голосували. Тому нєфіг скігліть, треба браті лопату та вбивати пацієнтів.
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18.06.2020 11:03 Ответить
90% голосовало точно ( я с Днепра, тут таких имбецилов не пуганых прям стада бежали голосовать за призидента Зеленскага))))))))
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18.06.2020 11:39 Ответить
А у нас в запорожской области.(г.Мелитополь)...99,999% докторов и медсестёр,тоже голосовали за Зе!!!! Спрашивал это зелёное стадо-зачем они это сделали?!Может спирта много выпили и притупилось чуство самосохранения?!Может приключений захотелось на свою попу?!А может у них развилась мания величия?!
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18.06.2020 14:42 Ответить
Ну если вы из Мелитополя, то должны знать прекрасную новость о закрытии стационара туберкулёзной больницы. 69 человек больных нужно выписать, в областной больнице мест нет. На вопрос "что делать?", комиссия из Запорожья ответила:"Подойдите к вопросу творчески." С..ка, нет слов.
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18.06.2020 16:47 Ответить
вони ж помруть без лікування.
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18.06.2020 17:19 Ответить
Комиссия на это и намекала.Юмор 95-го тупика.
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18.06.2020 19:09 Ответить
Але при цьому ні одна падла не признається, що голосувала за жабу.
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18.06.2020 19:09 Ответить
Это сейчас равносильно признанию,что ты эту самую жабу е.ал.
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18.06.2020 19:11 Ответить
какая разница за кого врачи голосовали , вот если тебе или твоим родственникам мед помошть понадобится , будешь спрашивать кто за кого ? нет не будешь , а будешь просить качественного лечения
ты свое имя и фамилию + фото на городском сайте опубликуй , ну а народ тебе в рекламе думаю поможет , тогда лучше не болей
бычара ты тупоголовый , кто тебе дал право лепил оскорблять
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18.06.2020 19:41 Ответить
може просто тим "лепилам" тре думати головами а не сраками? Ну то таке.. Якщо замість голови воросла срака, то, по замовчанню, думати нічим.
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19.06.2020 12:11 Ответить
Так! Саме про вас, дебіли.
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18.06.2020 11:07 Ответить
это было про зебилов))) порохоботы выживут!
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18.06.2020 11:09 Ответить
Самое смешное, что за зе там проголосовало процентов 90%
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18.06.2020 11:23 Ответить
Отвечаю,вам за бубачку, да,это было и для вас в том числе)
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18.06.2020 11:28 Ответить
То було про ВСІХ Українців ( вату, малоросів, х0хлів- не рахувати).
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18.06.2020 11:30 Ответить
херово протестуют. Почему не на коленях?!
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18.06.2020 11:31 Ответить
Эти так называемые врачи больницы скорой помощи, ни хрена не помогут, если денег не принесёшь.
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18.06.2020 11:34 Ответить
Лікарі ЛШД у Дніпрі вийшли на мовчазний протест: "Зробимо їх разом" - це було про лікарів?" - Цензор.НЕТ 9100
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18.06.2020 11:37 Ответить
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18.06.2020 18:49 Ответить
да, и чо?
вы же за него голосовали - жри...те
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18.06.2020 11:40 Ответить
Дожруться скоро что )(уйло тут руководить полностью будет.
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18.06.2020 13:48 Ответить
А где же массовые выступления "патриотов" в поддерку врачей? Ну да, они же заняты, они шоколадный лавандос возла гыроя Стерненко отрабатывают
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18.06.2020 12:09 Ответить
пнх, зелебобик! зетварь отмазывай!
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18.06.2020 13:16 Ответить
Врачи наголосовали, а теперь где же патриоты - спасайте!?
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18.06.2020 13:39 Ответить
Врачі наголосували а патріоти тепер мають їм помагати? Куй на рило. Жріть, не обляпайтесь.
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18.06.2020 16:37 Ответить
Бидло кацапське, пішло... ну ти знаєш.
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18.06.2020 19:11 Ответить
Так эти врачи все голосовали за ЗЕкловуна так что ЗЕбильный скот https://censor.net/user/421353 выходи ты их поддерживать
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18.06.2020 23:56 Ответить
Это было про всю страну, особенно про 73 % .
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18.06.2020 12:20 Ответить
Это было про всю страну, особенно про 73 % .
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18.06.2020 12:20 Ответить
Соседка себя плохо почувствовала и обратилась в поликлинику. Там замставили сдать тест ввсех членов семьи. 1800 гривень умножаеим на 5. И отослали домой пить грудной сбор №2. На фуя такая медицина, такие траты "на эпидемию" и такие врачи? Сочувствие врачам? Мне почему то бедных соседей жаль куда больше... Любое обращение к врачам и те сразу вымогают сдать тест за 1800 или посылают подальше. Масштабы заражения и вся статистика заболеваемости в Украине абсолютно не соответствует действительности - у людей просто нет денег на тестирование... и жидобольшевики бюджетных средств не дают, хотя тесты закупили за бюджетные деньги и ситуация как раз эпидемиологичнская и государство обязано тестировать и лечить бесплатно. Радуцкие на "тестах" украдут столько же как и на строительстве дорог...
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18.06.2020 12:32 Ответить
" государство обязано тестировать и лечить бесплатно"
Спасибо, посмеялся
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18.06.2020 14:05 Ответить
Посмеялся? А теперь почитай Конституцию и прослезись...
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18.06.2020 14:13 Ответить
А можете указать и статью Конституции, где написано, что государство должно лечить бесплатно?
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18.06.2020 15:40 Ответить
https://juristoff.com/resyrsi/kz/konstitutsiya-ukrainy-2013/11178-statya-49-kazhdyj-imeet-pravo-na-oxranu-zdorovya-medicinskuyu-pomoshh-i-medicinskoe-straxovanie Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование

Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.
Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально - экономических, медико - санитарных и оздоровительно - профилактических программ.
Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.
Государство заботится о развитии физической культуры и спорта, обеспечивает санитарно - эпидемическое благополучие.

Это как и с законом о распродаже земли - неконституционно.
Сначала зеленая плесень, вместе с шоколадными и голосятами должны отменить соответствующие статьи Конституции Украины, а потом уже могут принимать антиукраинские законы. А так они сами ставят себя ВНЕ законов Украины.
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18.06.2020 18:54 Ответить
Круто знать Конституцию оказывается! Если не дай Б-г меня занесёт в государственную больницу, то я пойду туда махать 49й статьёй . И меня тутже бесплатно вылечат!
Спасибо за ссылку.
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19.06.2020 11:18 Ответить
Вы задали вопрос - я ответил.

ну то, о чем вы написали, про махание, так Янукович и Порошенко вытирали об Конституцию свои ноги, а Зеленский вытирает сейчас.
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19.06.2020 12:49 Ответить
Тести вимагає здавати МОЗ. Поліклініка є держ. закладом,тому і так.Якщо вони повинні бути безкоштовними,то зверніться до п. Лариси (див. коменти вище) - вона "слишала" про знайомих з прокуратури,які проконтролюють.
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18.06.2020 22:04 Ответить
Ага... Якщо є підозра на вірус а Ви поповзете по чергам "до Лариси" то це вже буде не 50\50 а 100% зараження і гарантований пипець. Саме про це вони і мріють... Кожний дохлий пенсіонер збільшує дохід пенсійного фонду та ще "видоїться" на МОЗ перед смертю...
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18.06.2020 22:17 Ответить
Врачи паразитируют на государственном бюджете. Им зебильная аласть выдаёт деньги за койко-места, а не за вылеченных пациентов.
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18.06.2020 12:40 Ответить
Так ничего тут удивительного!Врачи всегда были заражены "государственной болезнью"-они свято считали и считают.что они работают на виртуальное "государство",а не на своих пациентов!!! Пациенты для врачей...это надоедливые мухи...которые только мешают им!
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18.06.2020 14:55 Ответить
А лікарі в вчителі були попереду запропонованої дурниці. Хавайте - це тільки початок!
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18.06.2020 12:47 Ответить
Так эти же врачи и сделали себя вместе на выборах.
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18.06.2020 13:00 Ответить
Ну, и какой там процент в Днепре за Зелупня голосовал, а?

Зробили самі себе раком - тепер не ображайтесь...
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18.06.2020 13:12 Ответить
надо было каждому на лоб наклеить копию его избирательного бюллетеня. Вот бы посмеялись. А че??? Прикольно!
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18.06.2020 13:21 Ответить
Потрібно глянути по якому виборчому окрузі знаходиться лікарня і скільки у відсотках проголосувало за "новиє літса", і кожному працівнику даної лікарні продемонструвати в наглядному прикладі, що значить жити сьогодні так, як голосував вчора.
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18.06.2020 13:27 Ответить
Да чо жаловаться : сами ж себя, поди, «сделали вместе»
Я считаю - заслужили. Урок должен быть усвоен и тщательно испытан на своей собственной шкуре
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18.06.2020 14:02 Ответить
И про вас тоже. Или вы думали, что только про порохоботов?
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18.06.2020 14:03 Ответить
"Причина - потому что Кирилл Нестеренко - девушка Святослава Олейника" - і кому ж тепер "морду бить". Любі лікарі, дивіться частіше у люстерко.
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18.06.2020 15:11 Ответить
хоть посмеемся -говорили они!уже не смешно?
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18.06.2020 15:57 Ответить
"Сделаем их вместе" - это было про врачей?" (с)

Это было про дебилов. Дебилы весело шли на убой.
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18.06.2020 16:22 Ответить
у нас, судя по выплатам, лечат от вируса не врачи а мусора (моз получил 1,5 млрд. а мусорня 2,7 млрд.) как говорится - почувствуй разницу.
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18.06.2020 16:29 Ответить
якісь лозунги аморальні.
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18.06.2020 17:26 Ответить
Ну я бы не утверждал что только врачей сделали вместе)))))
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18.06.2020 19:33 Ответить
пратєстуй,нє пратестуй,а від зе (нелоха), отримаєш... сказать,що ви отримаєте,чи самі здогадаєтесь?
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18.06.2020 19:34 Ответить
Они свято верили в этот лозунг, и думали что "сделают" кого-то, а сами будут в шоколаде. Но так не бывает, за их тупость теперь наказаны все. А на следующих выборах они проголосуют за какого нибудь Бойка или Медведчука. Они никогда не признаются что они ЛОХИ.
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18.06.2020 20:36 Ответить
Радуюсь и злорадно усмехаюсь..ЗЕбилы получите росу в харю...вы это заслужили вместе!!!
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19.06.2020 00:06 Ответить
і як же ж ми голосували?? Бажано б з бюлетенями виборчими виходити на будь які протести.
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19.06.2020 12:04 Ответить
а то протестувати всі навчились, а от думати коли малюють хрестик у виборчому бюлетені не навчились.
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19.06.2020 12:05 Ответить
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