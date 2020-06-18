Врачи БСП в Днепре вышли на молчаливый протест: "Сделаем их вместе" - это было про врачей?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
17 июня в Днепре врачи Клинической больницы скорой медицинской помощи вышли на молчаливый протест, чтобы поддержать коллег из горбольницы №21, на которых оказывают давление правоохранители и создают помехи в лечении больных, в том числе с COVID-19.
Об этом сообщает "Днепровская панорама", передает Цензор.НЕТ.
Медики Клинической больницы скорой помощи держали плакаты с надписями: "Сделаем их вместе" - это было про врачей?", "Кто ответит за преступления прокуратуры против врачей?", "Олейник, хватит спекулировать, пора работать".
В материале говорится, что ранее "депутат "Слуги народа" Кирилл Нестеренко, приближенный к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олейнику, написал заявление в полицию на руководство и врачей 21-й больницы, которая является опорной в борьбе с коронавирусом. После этого в медучреждение стали приходить силовики, проводить выемку документов, мешая работе медиков".
Также сообщается, что 21-ю больницу поддержали горожане, а на сайте Офиса Президента Украины появилась петиция от имени главы правления общественной организации "Региональной ассоциации пациентов" Ларисы Бабич, которая просит Зеленского вмешаться и прекратить давление на врачей-инфекционистов.
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ты свое имя и фамилию + фото на городском сайте опубликуй , ну а народ тебе в рекламе думаю поможет , тогда лучше не болей
бычара ты тупоголовый , кто тебе дал право лепил оскорблять
вы же за него голосовали - жри...те
Спасибо, посмеялся
Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.
Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально - экономических, медико - санитарных и оздоровительно - профилактических программ.
Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.
Государство заботится о развитии физической культуры и спорта, обеспечивает санитарно - эпидемическое благополучие.
Это как и с законом о распродаже земли - неконституционно.
Сначала зеленая плесень, вместе с шоколадными и голосятами должны отменить соответствующие статьи Конституции Украины, а потом уже могут принимать антиукраинские законы. А так они сами ставят себя ВНЕ законов Украины.
Спасибо за ссылку.
ну то, о чем вы написали, про махание, так Янукович и Порошенко вытирали об Конституцию свои ноги, а Зеленский вытирает сейчас.
Зробили самі себе раком - тепер не ображайтесь...
Я считаю - заслужили. Урок должен быть усвоен и тщательно испытан на своей собственной шкуре
Это было про дебилов. Дебилы весело шли на убой.