Врачи БСП в Днепре вышли на молчаливый протест: "Сделаем их вместе" - это было про врачей?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

17 июня в Днепре врачи Клинической больницы скорой медицинской помощи вышли на молчаливый протест, чтобы поддержать коллег из горбольницы №21, на которых оказывают давление правоохранители и создают помехи в лечении больных, в том числе с COVID-19.

Об этом сообщает "Днепровская панорама", передает Цензор.НЕТ.

Медики Клинической больницы скорой помощи держали плакаты с надписями: "Сделаем их вместе" - это было про врачей?", "Кто ответит за преступления прокуратуры против врачей?", "Олейник, хватит спекулировать, пора работать".







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В материале говорится, что ранее "депутат "Слуги народа" Кирилл Нестеренко, приближенный к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олейнику, написал заявление в полицию на руководство и врачей 21-й больницы, которая является опорной в борьбе с коронавирусом. После этого в медучреждение стали приходить силовики, проводить выемку документов, мешая работе медиков".

Также сообщается, что 21-ю больницу поддержали горожане, а на сайте Офиса Президента Украины появилась петиция от имени главы правления общественной организации "Региональной ассоциации пациентов" Ларисы Бабич, которая просит Зеленского вмешаться и прекратить давление на врачей-инфекционистов.