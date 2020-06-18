Нацгвардейцев, получивших травмы при подрыве бронеавтомобиля "Спартан", наградили в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил за усердие и добросовестное выполнение служебно-боевых задач 10 бойцов Нацгвардии были награждены отличием Командующего Объединенными силами "Козацький хрест" III степени.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ ОС, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель Командующего Объединенными силами по вопросам применения сил и средств НГУ полковник Вадим Бидненко посетил бойцов в госпитале, поблагодарил их за службу и вручил награды.

"Когда произошел взрыв, первое, о чем я подумал - произошел контакт с врагом. Но, как оказалось, наш автомобиль подорвался на неизвестном устройстве, - рассказывает гвардеец Сергей. - Благодаря тому, что почти всю силу взрыва на себя принял бронеавтомобиль, все мы остались живы".







Все бойцы получили минно-взрывные травмы легкой и средней тяжести. Сейчас военным уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По факту подрыва проводится расследование.

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Напомним, 9 июня Офис Генпрокурора сообщил, что автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных.