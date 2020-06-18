Нацгвардейцев, получивших травмы при подрыве бронеавтомобиля "Спартан", наградили в зоне ООС. ФОТОрепортаж
Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил за усердие и добросовестное выполнение служебно-боевых задач 10 бойцов Нацгвардии были награждены отличием Командующего Объединенными силами "Козацький хрест" III степени.
Об этом сообщает пресс-служба НГУ ОС, информирует Цензор.НЕТ.
Заместитель Командующего Объединенными силами по вопросам применения сил и средств НГУ полковник Вадим Бидненко посетил бойцов в госпитале, поблагодарил их за службу и вручил награды.
"Когда произошел взрыв, первое, о чем я подумал - произошел контакт с врагом. Но, как оказалось, наш автомобиль подорвался на неизвестном устройстве, - рассказывает гвардеец Сергей. - Благодаря тому, что почти всю силу взрыва на себя принял бронеавтомобиль, все мы остались живы".
Все бойцы получили минно-взрывные травмы легкой и средней тяжести. Сейчас военным уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.
По факту подрыва проводится расследование.
Напомним, 9 июня Офис Генпрокурора сообщил, что автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных.
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хотя случаются и более глупые награждения " По случаю годовщины ООС командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отметил журналистов, которые занимаются освещением войны на востоке Украиныс вручением "Казацкий крест" I степени" а им то за что ? такие раздачи нивелируют статус этой награды
Это вам не через Керченский пролив плыть, скажите спасибо что хоть что-то перепало.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА... !
Меня всегда бесило и бесит награждение раненых и погибших, и полный игнор тех, кого не "зацепило", но был там же , делал то же и рисковал не меньше...
Погибают и получают ранения по разному и иногда по глупому... - но к награде, что бы претензий от родных не было !
Предлагаю градацию знаков:
1. "За усердие в штабной работе" - 3 степень - за дежурства на командном пункте, 2 степень - за отличную карту и четкий доклад, 1 степень - за своечастную отработку телеграмм и их доведёние до войск
2. "За то что был там" - 3 степень - выезжал за ограду штаба или лагеря в сторону передка, 2 степень - присутствовал при рассказе очевидца, который слышал разрыв или выстрел, 1 степень - тому кто четко знает где передок, хотя бы по карте...