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Нацгвардейцев, получивших травмы при подрыве бронеавтомобиля "Спартан", наградили в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил за усердие и добросовестное выполнение служебно-боевых задач 10 бойцов Нацгвардии были награждены отличием Командующего Объединенными силами "Козацький хрест" III степени.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ ОС, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель Командующего Объединенными силами по вопросам применения сил и средств НГУ полковник Вадим Бидненко посетил бойцов в госпитале, поблагодарил их за службу и вручил награды.

"Когда произошел взрыв, первое, о чем я подумал - произошел контакт с врагом. Но, как оказалось, наш автомобиль подорвался на неизвестном устройстве, - рассказывает гвардеец Сергей. - Благодаря тому, что почти всю силу взрыва на себя принял бронеавтомобиль, все мы остались живы".

Нацгвардейцев, получивших травмы при подрыве бронеавтомобиля Спартан, наградили в зоне ООС 01
Нацгвардейцев, получивших травмы при подрыве бронеавтомобиля Спартан, наградили в зоне ООС 02
Нацгвардейцев, получивших травмы при подрыве бронеавтомобиля Спартан, наградили в зоне ООС 03

Все бойцы получили минно-взрывные травмы легкой и средней тяжести. Сейчас военным уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По факту подрыва проводится расследование.

Смотрите также: Кадры с места подрыва автомобиля с нацгвардейцами в Авдеевке: Яма диаметром три метра и метр глубиной, запчасти разбросаны в радиусе 20 метров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 9 июня Офис Генпрокурора сообщил, что автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных.

награда (1800) Национальная гвардия (2130) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
действительно. вот ты на диване действительно заслужил такую награду.
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18.06.2020 11:07
+7
при всем моем уважении . этот боевой эпизод не является поводом для награждения . ехали . подорвались . в чем заключается подвиг ? денежную компенсацию да . возможно . но не государсвенной наградой

хотя случаются и более глупые награждения " По случаю годовщины ООС командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отметил журналистов, которые занимаются освещением войны на востоке Украиныс вручением "Казацкий крест" I степени" а им то за что ? такие раздачи нивелируют статус этой награды
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18.06.2020 11:10
+5
Крепкая машина, хорошо что люди целы.
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18.06.2020 11:09
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18.06.2020 11:02 Ответить
Машина шла в колонне последней, если подорвались значит сьехали в сторону от остальных, так за какие заслуги им награда.
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18.06.2020 11:04 Ответить
действительно. вот ты на диване действительно заслужил такую награду.
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18.06.2020 11:07 Ответить
диван тоже могут заминировать
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18.06.2020 14:33 Ответить
за какие заслуги дают "пурпурное сердце"?
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18.06.2020 11:08 Ответить
Это не награда. Знак отличия. Признание родиной твоего потерянного здоровья. У меня друг в Афгане в бтр подорвался. Падал потом без сознания у станка - никто на работу брать не хотел. Так что сказать спасибо в этой ситуации родина не то, чтобы должна а прям обязана.
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18.06.2020 11:44 Ответить
А гарний "бронеавтобус" виходить.
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18.06.2020 11:09 Ответить
Крепкая машина, хорошо что люди целы.
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18.06.2020 11:09 Ответить
при всем моем уважении . этот боевой эпизод не является поводом для награждения . ехали . подорвались . в чем заключается подвиг ? денежную компенсацию да . возможно . но не государсвенной наградой

хотя случаются и более глупые награждения " По случаю годовщины ООС командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отметил журналистов, которые занимаются освещением войны на востоке Украиныс вручением "Казацкий крест" I степени" а им то за что ? такие раздачи нивелируют статус этой награды
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18.06.2020 11:10 Ответить
плата за молчание...Подорваться в собственном тылу .....
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18.06.2020 11:12 Ответить
И самое важное ,именно это и есть зона атветственности ,нац.гвардии.
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18.06.2020 11:16 Ответить
Люди служили на горячей точке и получили ранение.. в принципе можно и наградить. Но вот за что получили награды. новые звания и квартиры моряки сдавшиеся противнику без единого выстрела вместе с кораблями и вооружением для меня загадка! Для любой армии мира это было бы позором и бесчестием.
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18.06.2020 11:18 Ответить
За що? Скільки ворогів вони знищили?
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18.06.2020 11:31 Ответить
"Когда произошел взрыв, первое, о чем я подумал - произошел контакт с врагом. Но, как оказалось, наш автомобиль подорвался на неизвестном устройстве
Это вам не через Керченский пролив плыть, скажите спасибо что хоть что-то перепало.
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18.06.2020 11:35 Ответить
То есь, пока ты "не подорвался" - ты НЕ УСЕРДНЫЙ... ?
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА... !

Меня всегда бесило и бесит награждение раненых и погибших, и полный игнор тех, кого не "зацепило", но был там же , делал то же и рисковал не меньше...

Погибают и получают ранения по разному и иногда по глупому... - но к награде, что бы претензий от родных не было !
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18.06.2020 12:07 Ответить
То означає що якщо сепарський снаряд попаде в житловий будинок то всі люди які сиділи в підвалі отримають Козацкий хрест ??? Що ви курва робите ? Навіщо знецінюєте бойові винагороди ?
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18.06.2020 13:03 Ответить
Это банальный подкуп за лояльность
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18.06.2020 14:04 Ответить
Вот так в силовых структурах возрождается обыкновенное холуйство, которое вскоре загубит всю службу...
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18.06.2020 14:05 Ответить
В 2014 каждому такую награду можно .что бы дать
Предлагаю градацию знаков:
1. "За усердие в штабной работе" - 3 степень - за дежурства на командном пункте, 2 степень - за отличную карту и четкий доклад, 1 степень - за своечастную отработку телеграмм и их доведёние до войск
2. "За то что был там" - 3 степень - выезжал за ограду штаба или лагеря в сторону передка, 2 степень - присутствовал при рассказе очевидца, который слышал разрыв или выстрел, 1 степень - тому кто четко знает где передок, хотя бы по карте...
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18.06.2020 21:04 Ответить
У Гарри Гаррисона в его фантастической книге "Билл - герой галактики" упоминалась медаль "2 недели на передовой без сифилиса"...
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18.06.2020 21:07 Ответить
класс)))
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22.06.2020 13:09 Ответить
лучше бы грамоту - хоть жопу вытереть можно...
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19.06.2020 20:19 Ответить
 
 