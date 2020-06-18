Матрос Илья Струк погиб 17 июня в зоне ООС от полученных во время вражеского обстрела ранений, - командование ВМС ВСУ. ФОТО

Вчера, 17 июня, в зоне проведения операции Объединенных Сил в результате пулевого ранения, несовместимого с жизнью, погиб Илья Николаевич Струк, уроженец села Летничье Владимир-Волынского района Волынской области, старший солдат, гранатометчик одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится на официальной странице Волынской областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Волынь всколыхнула страшная весть. На Востоке Украины в зоне проведения ООС погиб волынянин Илья Струк. Погибший военнослужащий Струк Илья Николаевич уроженец села Летничье, Владимир-Волынского района. Старший солдат 17 июня 2020 получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью, во время боевого дежурства. Службу проходил в воинской части г. Мариуполь. Был гранатометчиком. Волынская областная государственная администрация во главе с председателем Юрием Погуляйко выражают искренние соболезнования семье и друзьям погибшего защитника. Гибель наших военнослужащих - всегда большое горе для всей страны. Волыняне скорбят вместе с вами", - отмечается в сообщении.

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"17 июня, во время вражеского обстрела в районе Операции объединенных сил от ранений погиб наш боевой побратим - матрос Струк Илья Николаевич. Командование, весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Светлая память о защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах. Вечная память герою!" - говорится в сообщении командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Брат, мы никогда не забудем тебя! И сделаем так, чтобы враг тоже запомнил! 17 июня во время вражеского обстрела, защищая Государство погиб старший матрос Илья Струк. Ему навеки 25 лет. Барсуки выражают соболезнования родным и близким героя!" - говорится в сообщении 503-го отдельного батальона морской пехоты.

Более подробная информация, а также дата и время прощаний будут указаны дополнительно.



