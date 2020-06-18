На парковке в центре Киева неизвестные измазали автомобили коричневым веществом и разбили лобовые стекла. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 18 июня, в Киеве на одной из парковок на Печерске неизвестные повредили как минимум шесть автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сообщество "ДПТ.kiev.ua " в Facebook, опубликовав соответствующие фотографии машин с разбитыми лобовыми стеклами.

Кроме того, указывается, капоты и другие части кузова машин измазаны неизвестным коричневым веществом.

"Суровый Киев: элитный Печерск. Автомобили измазаны чем-то бурым и разбиты лобовые стекла. Что это было?", – говорится в сообщении в сообщении.



Фото: ДТП/Facebook

Напомним, ранее пьяный мужчина в Киеве угнал авто иностранного посла и попал на нем в ДТП.

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