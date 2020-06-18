На парковке в центре Киева неизвестные измазали автомобили коричневым веществом и разбили лобовые стекла. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 18 июня, в Киеве на одной из парковок на Печерске неизвестные повредили как минимум шесть автомобилей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сообщество "ДПТ.kiev.ua " в Facebook, опубликовав соответствующие фотографии машин с разбитыми лобовыми стеклами.
Кроме того, указывается, капоты и другие части кузова машин измазаны неизвестным коричневым веществом.
"Суровый Киев: элитный Печерск. Автомобили измазаны чем-то бурым и разбиты лобовые стекла. Что это было?", – говорится в сообщении в сообщении.
Напомним, ранее пьяный мужчина в Киеве угнал авто иностранного посла и попал на нем в ДТП.
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+26 Роман Самойленко #447963
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+15 Gera Kruger #465580
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+14 Игорь 4397
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я отвечаю на вопрос "сложно сделать".
и в догонку дополнение:
на алиэкспресс даже кольца для битья стекол продаются.
Например - моему бывшему шефу нужно было идти до машины 20 минут, чтобы потом на машине за 15 минут доехать до работы.
не совсем по законному , но по другому не получается , на штрафстоянке им самое место
в своем селе будешь бредни рассказывать...
От тоді буде норм, бо проти тих повиєживаться він не стане
У нас что - везде стоянки имеются в разумной близости от жилья? Нет ведь, так о чем вы бредите?
Розумна близькість - це скільки? 10 метрів?
"Ну і в чому тут вина людей, які потім не під'їхати, на погрузити щось,"
Тобто ваше "під'їхати" важливіше за їхнє?"
", а на ніч ще й виття сигналізації."
У мене у дворі будинку стоять 50 авто - сигналізацію чую раз на пів-року і не вночі.
а якби знайшов ти б теж все зрозумів
Вангую життя твоє буде коротким але дуже цікавим
Борзих роблять неочікувано
Страховая через пару недель эти деньги компенсирует.
Тупорылые трохи власники, канешно.
Стёкла себе побили, на капот насрали - а денег в итоге больше не стало.
Затонируют стёкла, нашпигуют салон салон регистраторами во все стороны,
и будут вести круглосточную запись.
А им набьют хари.
Удачи всем, кто до этого не додумался.
Це лікується фізичним втручання у життя даних люмпенських романтиків і допомагає у 10 випадків з 10
Анархия мать порядка. Единство и борьба противоположностей-диалектика.